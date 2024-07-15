PipHunter M5

5

Einführung des PipHunter M5 – ein innovativer Forex-Scalping-Roboter für das Währungspaar GBPUSD. Dieser Roboter wurde für effektives Intraday-Trading entwickelt und nutzt fortschrittliche Marktanalyse-Algorithmen, um Entscheidungen mit blitzschneller Geschwindigkeit und höchster Präzision zu treffen. Der Roboter arbeitet auf der MetaTrader 4 (MT4)-Plattform, die eine zuverlässige und bewährte Umgebung für den automatisierten Handel bietet.

Vorteile des Roboters:

  • Hohe Entscheidungsgeschwindigkeit: Sofortige Bewertung der Marktbedingungen und Handelsentscheidungen dank eines optimierten Algorithmus.
  • Effektives Risikomanagement: Verwendung von Trailing-Stops und strikte Kontrolle der Spreads zur Minimierung potenzieller Verluste.
  • Adaptive Strategie: Automatische Anpassung der Lotgrößen abhängig vom Kontostand und den Marktbedingungen.
  • Einfache Bedienung: Einfache Integration und Einrichtung auf der MT4-Plattform, mit minimalen Anforderungen an das Anfangskapital.
  • Flexible Einstellungen: Möglichkeit, Handelszeiten und präzise Parameter für die Optimierung nach Ihren Vorlieben festzulegen.

Handelsempfehlungen:

  • Minimales Anfangskapital: Es wird empfohlen, mindestens $1000 zu verwenden, um ausreichende Marge und Risikomanagement zu gewährleisten.
  • Verwenden Sie einen zuverlässigen Broker: Wählen Sie einen Broker mit niedrigen Spreads und einer zuverlässigen MT4-Plattform, um den effektiven Betrieb des Roboters sicherzustellen.
  • Regelmäßige Überwachung: Trotz der Automatisierung wird empfohlen, die Leistung des Roboters regelmäßig zu überprüfen und die Parameter je nach Marktbedingungen anzupassen.
  • Updates und Optimierung: Verfolgen Sie Updates und Optimierungsempfehlungen des Entwicklers, um die maximale Effizienz des Roboters aufrechtzuerhalten.

Beschreibung der Roboterparameter:

  • trailingStopPoints (10): Die Anzahl der Punkte, um die der Trailing-Stop zur Gewinnsicherung verschoben wird.
  • openOrderPoints (75): Die minimale Preisänderung in Punkten zur Eröffnung einer neuen Order.
  • orderLotSize (0.03): Die Lotgröße für die Eröffnung einer Order, die automatisch basierend auf dem Kontostand angepasst werden kann.
  • maximumSpreadPoints (10): Der maximal zulässige Spread in Punkten zur Eröffnung einer Order.
  • atrPeriod (14): Der Zeitraum für die Berechnung des ATR-Indikators, der im Algorithmus des Roboters verwendet wird.
  • startHour (0), startMinute (0): Beginn des Handelszeitraums (Stunden und Minuten).
  • endHour (23), endMinute (59): Ende des Handelszeitraums (Stunden und Minuten).
  • orderMagicNumber (634879): Eine eindeutige Kennung für die vom Roboter platzierten Orders zur späteren Identifikation und Verwaltung.
  • orderComment ("PipHunter M5"): Ein Kommentar zu den Orders, der vom Roboter bei der Platzierung hinzugefügt wird, um dem Benutzer die Nutzung zu erleichtern.
Bewertungen 1
Alexander
19
Alexander 2025.08.12 19:13 
 

the best scalping EA that i had used. very good invenst in this Tool. its easy to understand and easy to use. very effectiv EA.

