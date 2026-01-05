Phoenix Candlestick Pattern Monitor

Монитор свечных паттернов Phoenix (MT5)





Инструмент для обнаружения и мониторинга свечных паттернов в реальном времени для MetaTrader 5. Автоматически идентифицирует классические свечные паттерны по нескольким символам и отображает комплексную статистику паттернов на визуальной панели инструментов.





Обзор





Монитор свечных паттернов Phoenix обнаруживает и отслеживает паттерны Доджи, Молот, Падающая звезда, Бычий поглощающий, Медвежий поглощающий, Утренняя звезда, Вечерняя звезда, Три белых солдата и Три черных ворона. Система сканирует до 18 настраиваемого символа одновременно и ведет статистику количества паттернов для каждого отслеживаемого инструмента.





Панель инструментов отображает появления паттернов в удобном формате сетки, показывая названия символов, общее количество паттернов и последний обнаруженный паттерн. Каждый обнаруженный паттерн может вызывать появление визуальных стрелок на графике с настраиваемыми цветами для бычьих и медвежьих сигналов. Обнаружение паттернов выполняется при закрытии бара, чтобы обеспечить подтвержденные сигналы без перерисовки.





Функция оповещений включает всплывающие уведомления, звуковые сигналы и мобильные push-уведомления при формировании паттернов на отслеживаемых символах. Система поддерживает фильтрацию оповещений по конкретным паттернам, что позволяет трейдерам сосредоточиться на выбранных паттернах, игнорируя остальные. Все определения паттернов используют стандартные правила анализа свечей с настраиваемыми порогами чувствительности для обнаружения доджи и соотношения тела к тени.





Индикатор обеспечивает переключение символов одним щелчком мыши прямо с панели управления, что позволяет быстро переключаться между отслеживаемыми инструментами. Настраиваемая горячая клавиша позволяет мгновенно переключать видимость панели, стрелки на графике или оба элемента независимо друг от друга. Статистика паттернов сохраняется при перезапуске графика и накапливается в течение торговой сессии.





Установка





Скачайте с MQL5 Market и прикрепите к любому графику. Настройте отслеживаемые символы в настройках, после чего паттерны начнут автоматически обнаруживаться по всем указанным инструментам.





Требования





MetaTrader 5 build 3280 или выше. Это пользовательский индикатор. Работает со всеми брокерами и типами символов. Обнаружение работает при закрытии бара для сигналов, не подверженных перерисовке.





Отзывы и рецензии





Если вы считаете этот инструмент полезным, пожалуйста, оставьте отзыв на MQL5. Ваши отзывы напрямую влияют на будущие обновления, улучшения и новые инструменты Phoenix — мы создаем то, что действительно ценится трейдерами.





Поддержка





Пожизненная поддержка через личные сообщения MQL5. Ответ в течение 24 часов.





Разработано Phoenix Global Investments Ltd.

© 2025 Phoenix Global Investments Ltd. Все права защищены.