Phoenix Candlestick Pattern Monitor
- Indicatori
- PHOENIX GLOBAL INVESTMENTS LTD
- Versione: 1.0
Monitor dei pattern candlestick Phoenix (MT5)
Strumento di rilevamento e monitoraggio dei pattern candlestick in tempo reale per MetaTrader 5. Identifica automaticamente i pattern candlestick classici su più simboli e visualizza statistiche complete sui pattern attraverso un dashboard visivo.
Panoramica
Phoenix Candlestick Pattern Monitor rileva e traccia i pattern Doji, Hammer, Shooting Star, Bullish Engulfing, Bearish Engulfing, Morning Star, Evening Star, Three White Soldiers e Three Black Crows. Il sistema scansiona fino a 18 simbolo configurabile contemporaneamente e mantiene le statistiche sul conteggio dei pattern per ogni strumento monitorato.
Il pannello di controllo visualizza le occorrenze dei pattern in un formato a griglia chiaro che mostra i nomi dei simboli, il conteggio totale dei pattern e il pattern più recente rilevato. Ogni pattern rilevato può attivare frecce visive sul grafico con colori personalizzabili per i segnali rialzisti e ribassisti. Il rilevamento dei pattern viene eseguito alla chiusura della barra per garantire segnali confermati senza repainting.
La funzionalità di avviso include notifiche popup, avvisi sonori e notifiche push mobili quando si formano pattern sui simboli monitorati. Il sistema supporta il filtraggio degli avvisi specifici per pattern, consentendo ai trader di concentrarsi sui pattern selezionati ignorando gli altri. Tutte le definizioni dei pattern utilizzano regole standard di analisi delle candele con soglie di sensibilità configurabili per il rilevamento dei Doji e dei rapporti corpo/ombra.
L'indicatore consente di passare da un simbolo all'altro con un solo clic direttamente dalla dashboard, consentendo una rapida navigazione tra gli strumenti monitorati. Un tasto di scelta rapida configurabile consente di attivare o disattivare istantaneamente la visibilità del pannello, le frecce del grafico o entrambi gli elementi in modo indipendente. Le statistiche dei pattern rimangono invariate anche dopo il riavvio del grafico e si accumulano durante la sessione di trading.
Installazione
Scaricare da MQL5 Market e allegare a qualsiasi grafico. Configurare i simboli monitorati nelle impostazioni, quindi i pattern inizieranno a essere rilevati automaticamente su tutti gli strumenti specificati.
Requisiti
MetaTrader 5 build 3280 o superiore. Si tratta di un indicatore personalizzato. Funziona con tutti i broker e tutti i tipi di simboli. Il rilevamento viene eseguito alla chiusura della barra per i segnali non ridisegnati.
Feedback e recensioni
Se ritieni utile questo strumento, ti invitiamo a lasciare una recensione su MQL5. Il tuo feedback contribuisce direttamente agli aggiornamenti futuri di Phoenix, ai miglioramenti e ai nuovi strumenti: creiamo ciò che i trader apprezzano davvero.
Assistenza
Assistenza a vita tramite messaggi privati MQL5. Risposta entro 24 ore.
Sviluppato da Phoenix Global Investments Ltd.
© 2025 Phoenix Global Investments Ltd. Tutti i diritti riservati.