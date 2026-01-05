Phoenix Candlestick Pattern Monitor

Rilevatore di supporto e resistenza Phoenix (MT5) Strumento professionale per il rilevamento di supporto e resistenza per MetaTrader 5. Rileva automaticamente i livelli di S&R più forti da un intervallo di tempo superiore e visualizza un'analisi completa della forza attraverso un pannello di controllo visivo. Panoramica Il rilevatore di supporto e resistenza Phoenix identifica i tre livelli di supporto e resistenza più forti utilizzando l'analisi pivot su un intervallo di tempo superiore (H4

FREE