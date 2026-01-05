フェニックスローソク足パターンモニター (MT5)





MetaTrader 5 向けリアルタイムローソク足パターン検出・監視ツール。複数銘柄にわたる古典的なローソク足パターンを自動識別し、視覚的なダッシュボードを通じて包括的なパターン統計を表示します。





概要





フェニックスローソク足パターンモニターは、ドージ、ハンマー、流れ星、強気の巻き込み、弱気の巻き込み、明けの明星、夕の明星、三本の白兵、三本の黒鴉のパターンを検出・追跡します。システムは最大18の構成可能な銘柄を同時にスキャンし、監視対象の各銘柄ごとにパターン発生回数の統計を維持します。





ダッシュボードはパターン発生を整理されたグリッド形式で表示し、銘柄名、総パターン発生数、直近に検出されたパターンを表示します。各検出パターンはチャート上に視覚的な矢印をトリガーでき、強気・弱気シグナルごとにカスタマイズ可能な色を設定可能です。パターン検出はローソク足終値ベースで実行され、再描画のない確定シグナルを保証します。





監視銘柄でパターン形成時に発動するアラート機能には、ポップアップ通知、サウンドアラート、モバイルプッシュ通知が含まれます。システムはパターン別アラートフィルタリングをサポートし、トレーダーは選択したパターンに集中しつつ他を無視できます。全パターン定義は標準的なローソク足分析ルールを採用し、ドージ検出や実体対影比率の感度閾値を設定可能です。





ダッシュボードから直接シンボルを切り替えられるワンクリック機能により、監視銘柄間の迅速な移動を実現。設定可能なホットキーでパネル表示・チャート上の矢印・両要素の表示切替を即時実行。パターン統計はチャート再起動後も保持され、取引セッションを通じて累積されます。





インストール





MQL5マーケットからダウンロードし、任意のチャートに添付してください。設定で監視対象銘柄を指定すると、指定した全銘柄でパターン検出が自動的に開始されます。





動作環境





MetaTrader 5 ビルド3280以降。カスタムインジケーターです。全ブローカー・全銘柄タイプに対応。再描画しないシグナルのため、バークローズ時に検出を実行します。





フィードバックとレビュー





本ツールが有用とお感じになりましたら、MQL5でのレビュー投稿をご検討ください。皆様のフィードバックは、Phoenixの今後のアップデート、改善、新ツール開発に直接反映されます。トレーダーが真に価値を見出す機能を拡充してまいります。





サポート





MQL5プライベートメッセージ経由で生涯サポートを提供。24時間以内に対応いたします。





開発元：Phoenix Global Investments Ltd

© 2025 Phoenix Global Investments Ltd. All rights reserved.