Rtc ML Ai Predictor

Beschreibung des Produkts

Rtc ML Ai Predictor - Futuristische Intelligenz für Marktentscheidungen in Echtzeit

Bringen Sie Roboterpräzision in Ihren Handel. Rtc ML Ai Predictor verbindet maschinelles Lernen mit der SMA-Shift-Dynamik, um kurzfristige Momentum- und Trendwendepunkte mit Klarheit vorherzusagen. Das Modell bewertet die multifaktorielle Marktstruktur, weist jedem Signal einen Konfidenzwert zu und lässt Sie nur handeln, wenn die Bedingungen mit Ihren Regeln übereinstimmen.

Warum Händler den Rtc ML Ai Predictor wählen

  • KI-gesteuerte Einträge: ML-Inferenz mit SMA-Shift-Logik für klarere Signale in unruhigen Märkten.

  • Konfidenzbasierte Filterung: Nur ausführen, wenn das Vertrauen des Modells Ihren Schwellenwert erreicht - Rauschen reduzieren, den Vorteil behalten.

  • Adaptives Verhalten: Reagiert auf sich ändernde Volatilität und Sitzungsprofile, um Signale zu vermeiden, die für alle gleich sind.

  • Klare visuelle Darstellung: Eine minimale, moderne Benutzeroberfläche mit farbkodierten Zuständen, damit Entscheidungen sofort und wiederholt getroffen werden können.

  • Reibungsarme Integration: Entwickelt für MetaTrader 5 mit geringem Overhead und unkomplizierten Parametern.

Schlüssel-Funktionen

  • Signal-Engine: Kombiniert technische Merkmale (Preisbewegung, gleitende Durchschnittsverschiebungen, Volatilitätskontext) zu ML-Vorhersagen mit einem Konfidenzwert von 0-100.

  • SMA-Verschiebungs-Filter: Richtet Einträge mit Mikro-Trend-Bias aus; hilft Gegen-Trend-Fallen zu vermeiden.

  • Risiko-Rahmenwerk: TP/SL und Trailing-Optionen kompatibel; Filter nach Spread/Zeit/Session zur Kontrolle der Ausführungsqualität.

  • Symbolunabhängig: Entwickelt für die wichtigsten Devisen, Metalle und Indizes; konfigurierbar für verschiedene Liquiditätsbedingungen.

  • Ereignisbewusst: Optionale Zeitfilter zur Umgehung von Nachrichtenfenstern mit hohem Einfluss.

Eingaben, die Sie kontrollieren

  • Risiko und Handelsgröße: Feste Losgröße oder dynamische Größe.

  • Konfidenzschwelle: Handeln Sie nur, wenn das Modellvertrauen ≥ Ihrer Einstellung ist.

  • SMA Periode/Verschiebung: Stellen Sie die Empfindlichkeit für Trend- und Mean-Revert-Phasen ein.

  • Session- und Spread-Filter: Filtern Sie die Ausführung nach Zeit und Marktqualität.

  • Take-Profit/Stop-Loss: Setzen Sie Ziele, die Ihrem Risikoprofil entsprechen; unterstützt Trailing-Logik.

Empfohlene Verwendung

  • Beginnen Sie mit einem liquiden Symbol und einem Zeitrahmen, den Sie gut kennen.

  • Führen Sie einen Forward-Test mit moderater Konfidenzschwelle (z. B. 60-70) und konservativem Risiko durch.

  • Bewerten Sie über mehrere Sitzungen (Asien/London/NY), um die Filter zu kalibrieren.

  • Skalieren Sie schrittweise, sobald die Stabilität bestätigt ist.

Für wen es gedacht ist

  • Händler, die KI-Unterstützung wünschen, ohne die regelbasierte Kontrolle zu verlieren.

  • Systementwickler, die saubere Signale, robuste Filter und die Einfachheit von MT5 schätzen.

  • Diskretionäre Trader, die eine objektive Bestätigungsebene suchen.

Hinweise & Risikohinweise
Kein System garantiert Gewinne. Testen Sie immer zuerst in der Demoversion, wählen Sie eine vernünftige Positionsgröße und passen Sie sich an die Ausführungsbedingungen und Kosten Ihres Brokers an.


Empfohlene Produkte
Convergence Divergence Indicator
Samran Aslam
Indikatoren
Erkennung von Divergenzen: Der Indikator ist so konzipiert, dass er Divergenzen zwischen der Kursbewegung und dem Stochastik-Oszillator erkennt. Dies kann Händlern helfen, potenzielle Trendumkehrungen oder Gelegenheiten zur Trendfortsetzung zu erkennen. Frühwarnsystem: Durch die Erfassung von Divergenzen kann der Stochastik-Divergenz-Indikator eine Frühwarnung vor möglichen Marktumkehrpunkten geben. Dies ermöglicht es Händlern, rechtzeitig zu handeln und fundierte Entscheidungen zu treffen. Vie
Cycles Forecast
Pooriya Alirezaee
Indikatoren
Dieser Indikator basiert auf einer mathematischen Formel und einer ANN-Kombination, die entwickelt wurde, um ein Modell (unter Verwendung früherer Kurse) der jüngsten Marktbedingungen (beliebiges Diagramm*) zu erstellen, um das Modell als Prognoseinstrument zu verwenden. *Dieser Indikator kann auf jedem Chart/Zeitrahmen funktionieren, aber es wird empfohlen, mehrere Zeitrahmen für jeden Handel zu verwenden, da sich diese Methode ausschließlich auf den Zeitfaktor stützt. Sie können diesen Indikat
Cov echo trends indicator
Ekaterina Saltykova
Indikatoren
Das Handelssystem von Manyal, CovEchoTrend Robot, setzt auf Zuverlässigkeit und Flexibilität. Durch den Einsatz von statistischen Analysemethoden zur Untersuchung der Beziehungen zwischen dem Basisindikator und den Marktmustern ermöglicht das System ein tieferes Verständnis der Marktprozesse. Intelligente Musteranalyse: Die Anwendung der statistischen Datenverarbeitung hilft dabei, wichtige Trendumkehrpunkte genauer zu identifizieren, die signifikante Marktverschiebungen signalisieren. Die fundi
RAD Real Acummulation and Distribution
Jose Alejandro Jacome Jimenez
Indikatoren
RAD KRITISCHE NIVEAUS Der RAD-Indikator verfolgt das "relevante Volumen" in Echtzeit, identifiziert Akkumulations- und Distributionsprozesse und projiziert sie im Chart als SUPPORT- oder RESISTANCE-Zonen. Natürliche Unterstützungs- und Widerstandsniveaus werden durch Volumenakkumulations- und -verteilungsprozesse erzeugt. Wenn sich diese Prozesse entwickeln, werden die Niveaus, an denen sich das relevante Volumen auf dem Markt befindet, zu schwierigen Bereichen, die nach oben oder unten durchbr
Limitless MT5
Dmitriy Kashevich
Indikatoren
Limitless MT5 ist ein universeller Indikator, der für jeden Anfänger und erfahrenen Trader geeignet ist. Funktioniert auf allen Währungspaaren, Kryptowährungen, Rohaktien Limitless MT5 - bereits konfiguriert und erfordert keine zusätzliche Konfiguration Und nun die Hauptsache Warum Limitless MT5? 1 völliges Fehlen von Redrawing 2 zweijährige Tests durch die besten Spezialisten im Handel 3 die Genauigkeit der richtigen Signale übersteigt 80% 4 eine gute Performance beim Handel während de
MarketMagnet
Kelly Adediran Raymond
Indikatoren
Sind Sie bereit, Ihre Handelsreise zu neuen Höhen zu führen? Dann ist MarketMagnet genau das Richtige für Sie. Dieser bahnbrechende Indikator wurde entwickelt, um Ihren Handelserfolg mit Spannung und Genauigkeit voranzutreiben. MarketMagnet basiert auf der Konvergenz von Momentum und CCI (Commodity Channel Index) und gibt Händlern das ultimative Werkzeug an die Hand, um die Richtung und die Einstiegskurse für eine Vielzahl von empfohlenen Währungspaaren und Instrumenten zu bestimmen. Es wurde fü
Obor Pawai V75
Suharmoko
Experten
Obor Pawai V75 - Expert Advisor für den Goldhandel Obor Pawai V75 ist ein Expert Advisor (EA) der nächsten Generation, der speziell für den Goldhandel (XAUUSD) entwickelt wurde. Er verfügt über ein proprietäres Breakout-Finder-System und eine Reihe von fortschrittlichen Indikatoren und bietet sowohl automatisierte als auch anpassbare Handelsstrategien für Breakout-, Swing- und Scalping-Szenarien. Wichtigste Merkmale Breakout Finder Erkennt mit Hilfe der integrierten Logik von DeMarker, MACD, RS
Frontier Pivots
Nestor Jose Mendez Boza
Indikatoren
FRONTIER PIVOTS - Geometrischer Niveaustufenanzeiger Dieser Indikator stellt mit Hilfe mathematischer Berechnungen Unterstützungs- und Widerstandsniveaus/-bereiche auf dem Chart dar. Er hilft Händlern, potenzielle Preisreaktionszonen auf der Grundlage geometrischer Muster zu identifizieren. Hauptmerkmale: Berechnet und zeigt automatisch die wichtigsten Kursniveaus an Zeichnet sowohl Unterstützungs- als auch Widerstandslinien Verwendet tägliche Kursdaten zur Berechnung der Niveaus Saubere visuell
EmoSandR
Clever Emoghene
Indikatoren
EmoSupportAndResistance-Indikator EmoSupportandResistance ist ein Indikator für MetaTrader, der automatisch wichtige Unterstützungs- und Widerstandszonen hervorhebt. Diese Zonen stellen Kursniveaus dar, auf die der Markt zuvor reagiert hat, und sind somit nützliche Bezugspunkte für die technische Analyse. Der Indikator aktualisiert die Zonen in Echtzeit, sobald neue Kursdaten verfügbar sind, und stellt sie übersichtlich auf dem Chart dar. Wichtigste Merkmale Automatische Identifizierung von Unte
Yawabeh SD Volume Suit V1
SHEHZADA BEHRAM
Indikatoren
Yawabeh SD Pro - Professioneller Indikator für Angebot und Nachfrage Handeln Sie intelligenter mit volumenbestätigten Angebots-/Nachfrage-Zonen Unser institutioneller Algorithmus identifiziert Umkehrzonen mit hoher Wahrscheinlichkeit, bevor der Preis reagiert, und verschafft Ihnen so einen Vorteil bei Devisen, Kryptowährungen und Aktien. Hauptmerkmale Multi-Timeframe-Bestätigung - Zeigen Sie die Trendstärke in mehreren Zeitrahmen gleichzeitig an - Richten Sie Ihre Trades auf das Momentum in hö
VIX Fix Market Reversal
Quang Huy Quach
Indikatoren
Der Vix_Fix-Indikator oder "Vix Fix" ist ein Instrument zur Erkennung potenzieller Markttiefs. Er basiert auf dem Prinzip der Messung von extremer Angst oder Pessimismus in der Masse, d.h. auf Momenten, in denen der Markt oft eine hohe Wahrscheinlichkeit hat, sich nach oben zu drehen. Hauptzweck: Händlern zu helfen, Einstiegspunkte mit hoher Wahrscheinlichkeit für Käufe (Long-Positionen) zu finden, indem sie erkennen, wann der Markt "überverkauft" ist. Wie es funktioniert Vereinfacht ausgedrückt
FREE
Your Trend Friend
Luigi Nunes Labigalini
5 (1)
Indikatoren
Der Trend ist Ihr Freund! Achten Sie auf die Farbe des Indikators und handeln Sie in diese Richtung. Er wird nicht neu gemalt. Nachdem jede Kerze geschlossen ist, ist das die Farbe des Trends. Sie können sich auf kürzere, schnellere Trends oder auf größere Trends konzentrieren. Testen Sie einfach, was für das Symbol und den Zeitrahmen, in dem Sie handeln, am besten geeignet ist. Ändern Sie einfach den Parameter "Länge" und der Indikator wird sich automatisch anpassen. Sie können auch die Farbe
FundPass Pro
Faith Wairimu Kariuki
5 (1)
Experten
5-Sterne-bewerteter Expert Advisor — FundPass Pro Vorstellung von FundPass Pro: Das ultimative KI-Trading-System für alle Kontotypen und Prop-Firm-Challenges ️ Wichtiger Hinweis : Um die Kompatibilität mit allen Kontotypen (einschließlich persönlichen Konten und Prop-Firm-Bewertungskonten) sicherzustellen, muss der Benutzer in den Einstellungen den Modus „Prop Firm Mode“ aktivieren . Wird diese Option nicht aktiviert, kann es zu Regelverstößen bei Bewertungsfirmen kommen. Übersicht: FundP
QXS Market Scanner
Netlux Digital Kft.
Indikatoren
QuantXMarketScanner ist ein Multi-Asset-Indikator für MT5 - Mathematisches Modell basierend auf 7 benutzerdefinierten gleitenden Durchschnittsindikatoren - Anpassbar an Währungen, Aktien und Kryptowährungen - Automatisches Setup, selbstoptimierend Über QuantXsystem Produkte: - Einfache Installation & Integration in MT5 - Unbegrenzte Lizenz nach Kauf (für einen Benutzer) - Automatische Mustererkennung, um das beste Timing und die besten Kursniveaus zu identifizieren. - Handelsindikatoren werden
Market Maestro MM5
Andriy Sydoruk
Experten
Market Maestro: Ihr idealer Partner für den automatisierten Devisenhandel Wenn Sie auf der Suche nach einem zuverlässigen Assistenten für den Handel am Devisenmarkt sind, ist Market Maestro genau das Richtige für Sie. Dieser moderne Forex-Bot wurde unter Verwendung der neuesten Technologien und Algorithmen entwickelt, so dass er die Marktdaten effektiv analysieren und fundierte Handelsentscheidungen in Echtzeit treffen kann. Hauptmerkmale von Market Maestro 1. Multicurrency-Fähigkeit für breite
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
Indikatoren
MT4-Version  |  FAQ Der Owl Smart Levels Indikator ist ein komplettes Handelssystem innerhalb eines Indikators, der so beliebte Marktanalysetools wie die fortschrittlichen Fraktale von Bill Williams , Valable ZigZag, das die richtige Wellenstruktur des Marktes aufbaut, und Fibonacci-Levels , die die genauen Einstiegslevels markieren, enthält in den Markt und Orte, um Gewinne mitzunehmen. Detaillierte Strategiebeschreibung Anleitung zur Verwendung des Indikators Berater-Assistent im Handel Owl H
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experten
MANUS PRO EA Die Handelsrevolution, auf die Sie gewartet haben Sind Sie es leid, anderen Händlern dabei zuzusehen, wie sie beständige Gewinne erzielen, während Ihr Konto rot blutet ? Die Finanzmärkte warten auf niemanden - und das sollten Sie auch nicht. MANUS PRO ist nicht nur ein weiterer Expert Advisor... es ist Ihr TICKET ZUR FINANZIELLEN FREIHEIT . Warum MANUS PRO anders ist (und warum jeder darüber redet) FÜR ANFÄNGER: Ihr Trading-Mentor, der niemals schläft Null Lernkurve - Install
Multi cycle and multi indicator monitoring tool
Yu Fu Man
Indikatoren
Es handelt sich um ein leistungsfähiges Überwachungswerkzeug für mehrere Zyklen, mehrere Währungspaare und mehrere Indikatoren für die MT5-Version, mit folgenden Hauptfunktionen 1. Überwachen Sie die Echtzeit-Performance von mehreren Indikatoren, einschließlich RSI, MACD, MA und STO. 2. Überwachen Sie mehrere Währungspaare, fügen Sie Währungspaare hinzu oder löschen Sie sie, und aktualisieren Sie die Indikatoren automatisch. 3. Überwachen Sie mehrere Währungspaare über mehrere Zyklen. 4. Nach d
Multiple Symbols Price Action Scanner Pro MT5
Yu Fan Zhang
Indikatoren
Price Action Scanner Pro ist ein Indikator, der Preisverhalten identifiziert und Warnungen ausgibt und im Vergleich zum Price Action Scanner mehr Funktionen und Anpassungsmöglichkeiten bietet. Dieser Indikator kann gleichzeitig Signale für bis zu 15 Symbole in verschiedenen Zeitrahmen erkennen. Sie können ihn so konfigurieren, dass er Signale während bestimmter Handelssitzungen (z. B. asiatische, europäische und US-Sitzungen) mit unterschiedlichen Zeitrahmen erkennt. So können Sie niedrigere Ze
Visual Range Directional Force Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indikatoren
Range Directional Force Indicator - Entwickelt, um Sie zu optimieren! Der Range Directional Force Indicator ist ein hochmodernes Tool, das Händler durch die Visualisierung von Marktdynamik und Richtungsstärke unterstützt. Dieser Indikator wurde entwickelt, um Einblicke in Markttrends und Umkehrungen zu geben, und ist ein unschätzbarer Vorteil für Händler, die Präzision in ihren Strategien suchen. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass dieser Indikator nicht optimiert ist, so dass Sie ihn an Ih
BB vector dynamics indicator
Ekaterina Saltykova
Indikatoren
BBVectorDynamics_indicator ist ein innovatives Handelssystem, das speziell für volatile Märkte entwickelt wurde. Basierend auf einzigartigen Algorithmen zur Analyse von Marktkräften und zur Identifizierung von Ungleichgewichten zwischen Käufern und Verkäufern, hilft Ihnen dieses System, präzise und wohlüberlegte Entscheidungen im Handelsprozess zu treffen. Hauptmerkmale des bb vector dynamics_indicator: Berechnung von dynamischen Vektoren. Das System ermittelt die Differenzen zwischen den extr
Projection of Phi
Nestor Jose Mendez Boza
Indikatoren
Projektion von Phi Ist ein technischer Indikator, der dynamische Unterstützungs- und Widerstandsniveaus berechnet. Er verwendet winkelförmige geometrische Projektionen und mathematische Verhältnisse, um Marktausdehnungsbereiche zu identifizieren. Merkmale: Dynamische Fibonacci-Expansion: Projektion der Ausdehnungsebenen Geometrische Berechnung: Winkelanalyse und mathematische Quotienten Visualisierung: Grafische Objekte mit informativen Beschriftungen Kompatibilität: Zeitrahmen M1 bis H4 Anwend
Meta Cove AI
Akshay Marjit
Experten
MetaCove AI: Präzisions-Pullback-Engine (v1.2) Ein fortschrittliches, vollautomatisiertes algorithmisches Handelssystem von Meta Cove Technologies Website: www.metacove.io Version: 1.2 (Stops Fix Release) Plattform: MetaTrader 5 (MT5) Überblick: Die MetaCove AI: Precision Pullback Engine ist ein hochleistungsfähiger Expert Advisor (EA), der entwickelt wurde, um risikoarme Einstiegspunkte mit hoher Wahrscheinlichkeit in Trendmärkten zu identifizieren. Das System ist vollständig automatisiert un
FFx Pivot SR Suite Pro MT5
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
MetaTrader 4 Version hier verfügbar: https://www.mql5.com/en/market/product/25793 FFx Pivot SR Suite PRO ist eine komplette Suite für Unterstützungs- und Widerstandsniveaus. Unterstützung und Widerstand sind die am häufigsten verwendeten Niveaus in allen Arten des Handels. Sie können verwendet werden, um eine Trendwende zu finden, Ziele und Stopps zu setzen, etc. Der Indikator ist direkt aus dem Chart heraus voll flexibel 4 Perioden zur Auswahl für die Berechnung: 4Stunden, Täglich, Wöchentlich
PZ Mean Reversion MT5
PZ TRADING SLU
3 (2)
Indikatoren
Einzigartiger Indikator, der einen professionellen und quantitativen Ansatz für Mean-Reversion-Trading umsetzt. Es nutzt die Tatsache, dass der Preis auf vorhersehbare und messbare Weise umlenkt und zum Mittelwert zurückkehrt, was klare Ein- und Ausstiegsregeln ermöglicht, die nicht-quantitative Handelsstrategien bei weitem übertreffen. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Klare Handelssignale Erstaunlich einfach zu handeln Anpassbare Farben und Größen Im
PZ ABCD Retracement MT5
PZ TRADING SLU
Indikatoren
Dieser Indikator findet AB = CD-Retracement-Muster. Das AB = CD-Retracement-Muster ist eine 4-Punkte-Preisstruktur, bei der das anfängliche Preissegment teilweise zurückverfolgt wird, gefolgt von einer Bewegung mit gleichem Abstand vom Abschluss des Pullbacks, und die Basis für alle harmonischen Muster ist. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Anpassbare Mustergrößen Anpassbare AC- und BD-Verhältnisse Anpassbare Pausenzeiten Anpassbare Linien,
Fibaction
Abdelkhalek Orabi
Indikatoren
Indikator Name: Fibaction - Preisaktionskerzen-Detektor Beschreibung: Fibo Signal Boxes ist ein leistungsfähiges Smart Money Concept (SMC)-inspirierten Indikator, der automatisch erkennt Preis-Aktion Kerzen. bullish Hämmer und Sternschnuppen, dann zeichnet präzise Fibonacci-Entry-Zonen und mehrere Take-Profit-Levels direkt auf dem Chart. als für die SL persönlich benutze ich 40 Pips Regeln Hauptmerkmale: Erkennt bullische Hammer- und Shooting-Star-Umkehrkerzen. Automatisch zeichnet Fib
PipFinite Exit EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
4.87 (30)
Indikatoren
Hatten Sie einen gewinnbringenden Handel, der sich plötzlich umkehrte? Im Rahmen einer soliden Strategie ist der Ausstieg aus einem Handel ebenso wichtig wie der Einstieg. Exit EDGE hilft Ihnen dabei, Ihren aktuellen Handelsgewinn zu maximieren und zu vermeiden, dass aus erfolgreichen Geschäften Verlierer werden. Verpassen Sie nie wieder ein Ausstiegssignal Überwachen Sie alle Paare und Zeitrahmen in nur 1 Chart www.mql5.com/en/blogs/post/726558 Wie man handelt Sie können Ihre offenen Trade
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelstool ein Nicht-Repaint-, Nicht-Redraw- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es ideal für professionelles Trading macht. Online-Kurs, Benutzerhandbuch und Demo. Der Smart Price Action Concepts Indikator ist ein sehr leistungsstarkes Werkzeug sowohl für neue als auch erfahrene Händler. Er vereint mehr als 20 nützliche Indikatoren in einem und kombiniert fortgeschrittene Handelsideen wie die Analyse des Inner Circle Traders und Str
Backtesting Indicator
Minh Truong Pham
Indikatoren
Einführung in den manuellen Backtesting-Indikator auf MQL5 Die MetaTrader-Plattform bietet ein hervorragendes Backtesting-Tool zur Bewertung von Expert Advisors (EAs). Wenn es jedoch um das manuelle Backtesting einer Strategie geht, um ihre Effektivität zu bewerten, hat dieses Tool einige Einschränkungen: Sie können im Backtesting-Modus keine Zonen oder Trendlinien manuell zeichnen. Sie können die Zeitrahmen nicht wechseln, um die zeitliche Ausrichtung zu überprüfen. Wenn meine Strategie zum Bei
Käufer dieses Produkts erwarben auch
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indikatoren
ARIPoint ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statisti
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
Indikatoren
ARIScalp ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statistik
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (4)
Indikatoren
AriX Indicator für MT5 Ein leistungsstarkes Trendfolge- und Signalauswertungstool AriX ist ein benutzerdefinierter MT5-Indikator, der gleitende Durchschnitte und ATR-basierte Risiko/Ertrags-Logik kombiniert, um klare Kauf-/Verkaufssignale zu generieren. Er visualisiert dynamische SL/TP-Levels, wertet vergangene Handelsergebnisse aus und zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken in einem übersichtlichen On-Chart-Panel an. Die wichtigsten Funktionen sind: Kauf-/Verkaufssignale auf Basis von MA-Crossovers
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Indikatoren
ARICoin ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statistik-
Forex Buy Sell Arrow Premium MT5
Md Meraz Mahmud
Indikatoren
Hallo Ich möchte die Forex Buy Sell Arrow Premium MT5 Ich habe vor kurzem diese Premium-Indikator! seine 1000% Non Repaint Indikator, Es funktioniert perfekt gut,, Ich testete es von Tag zu Tag, nur Geist weht Ergebnis, Inklusive Powerful Trend Algorithmus! Wie es funktioniert? gut, es funktioniert Markttrend Formel, wenn Trend Bullish oder wenn Trend Bearish, Empfehlen Timeframe M30, H1 es funktionieren alle Zeitrahmen, und alle Währungspaare, 100% non repaint, Wie nehmen Sie Signal
Pantera Indicator
Temirlan Kdyrkhan
5 (1)
Indikatoren
Ein Tool für das Backtesting von Strategien auf dem Chart und die Leistungsanalyse. Ein Dienstprogramm für die Entwicklung, das Debugging und das Testen von benutzerdefinierten Handelsideen und Indikatorfunktionen. Ein Indikator zum schnellen Testen von Handelskonzepten und zur Visualisierung der Effektivität verschiedener Eingabeparameter. Eine All-in-One-Sandbox zum Testen von einfachen Crossovers bis hin zu komplexen Handelssystemen mit mehreren Bedingungen. .
Pan PrizMA CD Phase
Aleksey Panfilov
Indikatoren
Der Expert Advisor und das Video sind auf der Registerkarte "Diskussion" zu sehen . Der Roboter wendet nur einen Auftrag an und folgt strikt den Signalen, um die Effizienz des Indikators zu bewerten. Pan PrizMA CD Phase ist eine Option, die auf dem Indikator Pan PrizMA basiert. Einzelheiten (auf Russisch). Die Mittelwertbildung durch ein quadratisch-quartisches Polynom erhöht die Glätte der Linien, verleiht Schwung und Rhythmus. Die Extrapolation durch die Sinusfunktion in der Nähe einer Konstan
Trend strength classifier
Vladyslav Goshkov
Indikatoren
Trendstärke-Klassifikator. Die Messwerte in der Historie werden dadurch nicht verändert. Nur die Klassifizierung eines nicht geschlossenen Balkens wird geändert. Von der Idee her ähnelt es dem vollständigen ASCTrend-System, dessen Signalmodul, bzw. dessen Annäherung in einer etwas "reduzierten" Form, frei verfügbar ist, ebenso wie im Terminal als Signalindikator SilverTrend . Es handelt sich dabei nicht um eine exakte Kopie des ASCTrend-Systems . Er funktioniert auf allen Instrumenten und in all
FFx Universal Strength Meter PRO MT5
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
FFx Universal Strength Meter PRO ist mehr als ein einfaches Kraftmessgerät. Anstatt die Berechnung auf den Preis zu beschränken, kann sie auf jedem der 19 integrierten Stärke-Modi + 9 Zeitrahmen basieren. Mit dem FFx USM können Sie einen beliebigen Zeitraum für eine beliebige Kombination von Zeitfenstern definieren. Zum Beispiel können Sie das Dashboard für die letzten 10 Kerzen für M15-H1-H4 einstellen... Volle Flexibilität! Sehr einfach zu interpretieren... Es gibt Ihnen einen guten Überblick
FFx Universal MTF Alerter MT5
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
Der FFx Universal MTF Alerter zeigt auf einem einzigen Chart alle Zeitrahmen (M1 bis Monthly) mit ihrem jeweiligen Status für den gewählten Indikator an. 9 Indikator-Modi (MACD-RSI-Stochastik-MA-ADX-Ichimoku-Candles-CCI-PSAR). Jeder Indikator kann mehrfach auf demselben Diagramm mit unterschiedlichen Einstellungen angewendet werden. Sehr einfach zu interpretieren. Bestätigen Sie Ihre KAUFEN-Einträge, wenn die meisten der Zeitrahmen grün angezeigt werden. Bestätigen Sie Ihre SELL-Einträge, wenn d
FFx Watcher Pro MT5
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
Der FFx Watcher PRO ist ein Dashboard, das auf einem einzigen Chart die aktuelle Richtung von bis zu 15 Standardindikatoren und bis zu 21 Zeitrahmen anzeigt. Er verfügt über 2 verschiedene Modi: Watcher-Modus: Multi-Indikatoren Der Benutzer kann bis zu 15 Indikatoren auswählen, die angezeigt werden sollen Der Benutzer kann bis zu 21 Zeitrahmen auswählen, die angezeigt werden sollen Beobachter-Modus: Mehrere Paare Der Benutzer kann eine beliebige Anzahl von Paaren/Symbolen auswählen Der Benutzer
FFx 4 Patterns Alerter MT5
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
FFx Patterns Alerter gibt Handelsvorschläge mit Entry, Target 1, Target 2 und StopLoss .... für jedes der ausgewählten Muster (PinBar, Engulfing, InsideBar, OutsideBar) Nachstehend sind die verschiedenen verfügbaren Optionen aufgeführt: Mehrere Instanzen können auf denselben Chart angewendet werden, um verschiedene Muster zu überwachen Einstiegsvorschlag - Pips, die über dem Break für den Einstieg hinzugefügt werden 3 verschiedene Optionen zur Berechnung des SL - nach Pips, nach dem ATR-Multipli
FFx Basket Scanner MT5
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
MetaTrader 4 Version hier verfügbar: https://www.mql5.com/en/market/product/24881 FFx Basket Scanner ist ein globales Tool, das alle Paare und alle Zeitrahmen über bis zu fünf der 16 verfügbaren Indikatoren scannt. Sie werden deutlich sehen, welche Währungen Sie nicht handeln sollten und auf welche Sie sich konzentrieren sollten. Sobald eine Währung in eine extreme Zone (z.B. 20/80%) eintritt, können Sie den gesamten Korb mit großem Vertrauen handeln. Eine andere Möglichkeit besteht darin, zwei
High Low Prediction
ANNA SHCHERBINA
Indikatoren
Empfohlener TimeFrame >= H1. 100% Non Repainted zu jedem Zeitpunkt. Verwenden Sie es vorsichtig, nur mit Trendrichtung. Trading-Verwendung: 2 Varianten: als Range System oder als BreakOut System (beide nur mit Trendrichtung)::: (Immer StopLoss zur Risikominimierung verwenden); [1] als Range System: (empfohlen) im AUFWÄRTSTREND: - KAUFEN Sie in der blauen Linie, und wenn der Preis um 50 Punkte fällt (auf H1), eröffnen Sie ein zweites KAUFEN. Schließen Sie mit einem beliebigen Gewinn: TrailingSt
Spike Detector
Tete Adate Adjete
Indikatoren
dieser Indikator ist ein Spike-Detektor-Indikator, es wurde speziell für den Handel mit Boom 1000, Boom 500, Crash 1000 und Crash 500 entwickelt Wir empfehlen, es nur für Derivat Boom- und Crash-Indizes zu verwenden Die Einstellung ist intuitiv, vertraut und einfach zu bedienen es hat Benachrichtigungsfunktionen; akustische Benachrichtigungen und Push-Benachrichtigungen. Dieses Tool ist einfach zu bedienen, einfach zu handhaben Dieses Update basiert auf verschiedenen Strategien für Spikes
Trend and Signals MT5
Isaac Kimani
Indikatoren
Trend und Signale MT5 Indikator scannt 30 Handelsinstrumente (Forex, Metalle und Indizes). Es verwendet spezielle Algorithmus auf dem aktuellen Markt auf der Grundlage von Pure Price Action und zeigt den allgemeinen Trend und Signal auf dem Dashboard. Wenn Signale erzeugt werden, sendet der Indikator einen Alarm und eine Benachrichtigung. Strategie für Signale Dieser Indikator verwendet den täglichen Zeitrahmen, um die Richtung des Trends zu bestimmen. Der stündliche Zeitrahmen wird verwendet, u
BC Scalper Aroow
Tete Adate Adjete
Indikatoren
Dieser Indikator basiert auf der Kreuzung von zwei Gleitenden Durchschnitten mit dem RSI Er ist für Scalper bestimmt Speziell entwickelt für Boom und Crash syhtetische Indizes von Binary.com/Deriv.com Er ist einfach und intuitiv zu bedienen. Wir empfehlen seine Verwendung auf M1 und ist mit drei Arten von Benachrichtigungen ausgestattet E-Mail-Benachrichtigung Ton-Benachrichtigung Push-Benachrichtigung Diese Parameter können aktiviert und deaktiviert werden.
IVISTscalp5
Vadym Zhukovskyi
5 (6)
Indikatoren
Wir stellen Ihnen den iVISTscalp5-Indikator vor, der nicht nur einzigartig, sondern auch effektiv im Handel ist. Dieser Indikator basiert auf Zeitdaten und ist das Ergebnis jahrelanger Erfahrung und eingehender Analyse der Finanzmärkte. Der iVISTscalp5-Indikator ist ein ausgezeichnetes Werkzeug für manuellen Handel. Bequemlichkeit, Einfachheit und Visualisierung - die gesamte Komplexität ist verborgen. Wir haben die Einstellungen und Verwendung des iVISTscalp5-Indikators auf das Maximum vereinfa
BOOM and CRASH Ultimate Soft
Tete Adate Adjete
Indikatoren
Dieser Indikator ist ein Scalping-Indikator, der ausschließlich für die Boom- und Crash-Indizes des Deriv Limited-Marktes bestimmt ist. Er unterstützt Boom 500, Boom 1000, Crash 500 und Crash 1000 Kein Repaint und kein Bug Die Einstellungen sind intuitiv und einfach zu bedienen Die Produktaktivierungsnummer ist 20 Der verwendete Time Frame hängt vom Benutzer ab Wenn Sie ein aggressiver Scalper sind, verwenden Sie einfach M1 Für lange Trades verwenden Sie M15 Wenn Sie konservativ sind, verwenden
Boom coins indicator and crash coins
Waleed Hamood Said Al Rawahi
Indikatoren
Live-Übertragung des Indikators auf YouTube. Bitte klicken Sie auf den Link unten, um mehr Glaubwürdigkeit zu erhalten. Es gibt auch Videos des Indikators, die Sie sich ansehen können. Beachten Sie, dass die Übertragung spät ist, verlassen Sie sich nicht darauf. Nur eine Überprüfung des Indikators ist nur eine Überprüfung der Genauigkeit des Indikators, der fast nicht verliert und die Gewinnrate 95% erreicht Ich werde mit großer Genauigkeit an der CRASH-Münze 1000 INDICES arbeiten
MMM Gold Sniper MT5
Gilang Wardhana Purnama Putra
Indikatoren
Der Indikator basiert auf der Market-Maker-Strategie. NO REPAINT. MM's sind Händler und ihr Ziel ist es, Geld zu verdienen. Dies beinhaltet Strategien, um gegen Einzelhändler zu handeln. Der Hauptunterschied zwischen ihnen und anderen Händlern ist, dass sie durch den Zugang zu massiven Volumina die Fähigkeit haben, den Preis nach ihrem Willen zu bewegen. Um Geld zu verdienen, versuchen sie also, zu einem niedrigeren Preis zu kaufen und dann zu einem höheren Preis zu verkaufen. Dies erreichen si
Tatino Super Signals
Anthonius Soruh
Indikatoren
Tatino Super Signals ist ein Indikator für den Handel mit binären Optionen und den Forex-Handel, der nicht nachgemalt wird. Empfehlungen: Zeitrahmen: Alle Zeitrahmen. Für beste Ergebnisse empfehlen wir die Verwendung auf M1, M5 und M15 Zeitrahmen. Währungspaare: Alle Paare Kontotyp: Alle Typen Broker-Zeit: Alle Makler : Alle Binäres Trading : Abgelaufen 1 Kerze Puffer Buy=1, Sell=0, Einstieg nächste Kerze Empfohlene Forex trading Stop Loss : 15 pips Empfohlene Forex tradingTake profit levels :
Magicx
Hasan Abdulhussein
Indikatoren
Der Indikator gibt ein Kauf- oder Verkaufssignal, wenn die Bedingungen der Strategie, mit der er entwickelt wurde, erfüllt sind. Die Strategie ist garantiert, stark, und wurde für 9 Jahre getestet. Der Indikator ist für binäre Optionen und kann in einen Bot umgewandelt werden, indem man ihn mit MT2Trading verknüpft, wo er das Signal an diese Plattform sendet. Diese Plattform eröffnet automatisch einen Handel auf der Handelsplattform, die Sie verwenden, egal ob es sich um Pocket Option, IQ Optio
CBT Quantum Maverick
Arpit Sharma
1 (1)
Indikatoren
CBT Quantum Maverick Hocheffizientes Binäroptionshandelssystem CBT Quantum Maverick ist ein leistungsstarkes Handelssystem für Binäroptionen, das für Händler entwickelt wurde, die Präzision, Einfachheit und diszipliniertes Handeln suchen. Keine Anpassung erforderlich – das System ist von Anfang an optimiert. Mit etwas Übung sind die Signale leicht zu beherrschen. Hauptmerkmale: Präzise Signale: Handelssignale basierend auf der aktuellen Kerze, die auf die nächste Kerze abzielen, ohne häufige N
Stabilized dema cross indicator
Ekaterina Saltykova
Indikatoren
Wir stellen Ihnen einen innovativen Expert Advisor vor, der speziell für den saftigsten und volatilsten Währungskorb entwickelt wurde : GBPUSD, XAUUSD und EURJPY. Dieses System wurde unter Berücksichtigung der Hauptmerkmale dieser Marktbewegungen entwickelt und ist somit die ideale Wahl für den dynamischen Handel mit Paaren mit hohem Trend und mittlerer Volatilität . Die Signale sind darauf ausgerichtet, die Handelsrisiken zu minimieren und die Verluste auf ein Minimum zu reduzieren. Die wicht
Old School Reversal Zones
Kavita Krishnakumar Ojha
Indikatoren
Ich fasse mich kurz und bündig: Lassen Sie Ihre Backtest-Ergebnisse für sich sprechen. Nach reiflicher Überlegung haben wir uns entschlossen, die grundlegende Logik hinter unserem Verfahren für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Es geht nicht darum, die Art und Weise, wie Sie handeln, zu ändern - denn wir wissen, dass das nur bei Ihnen der Fall ist. Die besten Möglichkeiten, eine Position einzugehen? Die waren schon immer vertraulich! Was wir mit Ihnen teilen können , ist der erste von dr
ITF Trend Filter
Mayowa Daniel Sonaike
Indikatoren
Diese Strategie konzentriert sich auf das Erkennen und Verfolgen klarer Markttrends, indem sie Rauschen und kurzfristige Schwankungen herausfiltert. Mithilfe fortschrittlicher Algorithmen werden signifikante Aufwärts- und Abwärtsbewegungen hervorgehoben, so dass Händler datengestützte Entscheidungen treffen können. Der Indikator ist auf Einfachheit und Präzision ausgelegt und eignet sich ideal für Händler, die einen systematischen Ansatz für den Trendhandel bevorzugen. Egal, ob Sie Anfänger oder
AriBot
Arman Belassarov
Indikatoren
AriMax - KI-gesteuerter Handelsroboter AriMax ist ein hochmoderner KI-gesteuerter Handelsroboter, der Händlern hilft, ihre Gewinne zu maximieren und gleichzeitig das Risiko zu minimieren. Mithilfe fortschrittlicher Algorithmen für maschinelles Lernen und Marktanalysen in Echtzeit identifiziert AriMax mit Präzision und Geschwindigkeit Handelsmöglichkeiten mit hoher Wahrscheinlichkeit. Hauptmerkmale : KI-gesteuerte Marktanalyse - Analysiert Markttrends und -muster, um datengesteuerte Handelsentsc
Paradigm Shift
Oliver John Vella
Indikatoren
PREIS WIRD DEMNÄCHST AUF £4999 ERHÖHT! NUR 5 oder 15 MINUTEN CHART: Ein hochmoderner Handelsindikator, der mit fortschrittlicher analytischer und mathematischer Programmierung entwickelt wurde, liefert erstklassige Kauf- und Verkaufssignale. Gehen Sie einfach eine kleine Kaufposition ein, wenn ein grüner Pfeil erscheint, und eine kleine Verkaufsposition, wenn ein roter Pfeil angezeigt wird. Die Signale dieses Indikators sind zwar selten, aber wenn sie generiert werden, sind sie außergewöhnlic
In sadiq100
Xssadq Alseydy
Indikatoren
مؤشر Smart Trend Candles هو أداة فعّالة في منصة MetaTrader 4، تجمع بين عناصر تحليل فني متعددة لتحديد اتجاهات السوق وقياس قوة المشترين والبائعين. يوفر هذا المؤشر متعدد الاستخدامات إشارات مرئية واضحة تُحسّن قرارات التداول الخاصة بك. الميزات الرئيسية 1. تحديد الاتجاه يستخدم شموع Heikin-Ashi المعدلة (اختياري) لتصفية ضوضاء السوق يتضمن متوسطًا متحركًا (فترة قابلة للتكوين) لتأكيد الاتجاه تنفيذ مؤشر القوة النسبية لقياس الزخم 2. قياس القوة تشير الشموع المرمزة بالألوان إلى شدة ضغط الشراء/البيع تحليل الحج
Weitere Produkte dieses Autors
Rtc ML Ai Predictor MT4
Muhammad Faisal Sagala
Indikatoren
Beschreibung des Produkts Rtc ML Ai Predictor - Futuristische Intelligenz für Marktentscheidungen in Echtzeit Rtc ML Ai Predictor verbindet maschinelles Lernen mit der SMA-Shift-Dynamik , um kurzfristige Momentum- und Trendwechselpunkte mit Klarheit vorherzusagen. Das Modell bewertet die multifaktorielle Marktstruktur, weist jedem Signal einen Vertrauenswert zu und lässt Sie nur dann handeln, wenn die Bedingungen mit Ihren Regeln übereinstimmen. Warum Händler den Rtc ML Ai Predictor wählen KI-ge
RtcSpectra5
Muhammad Faisal Sagala
Experten
Attention :   Please send a message to us if you still don't understand and are expected to follow the recommended capital size, lots size value, and one of the brokers whose portfolio we display. " For those of you who buy RTC Spectra products by ignoring our recommendations, you don't need to provide bad testimonials for your own mistakes!".  The Expert Advisor (EA) named "RTC Spectra" is designed for the long term with good and consistent results. This EA has been proven to perform very well
MACD Spectra
Muhammad Faisal Sagala
Indikatoren
MACD Spectra , ein einfacher, aber profitabler Trading-Indikator! Dieser Indikator kann auf allen Zeiträumen und Währungspaaren eingesetzt werden. Mit einer Genauigkeit von über 90% ist dieser Indikator perfekt für sowohl Anfänger als auch professionelle Trader geeignet, die nach dem besten Indikator suchen, um ihre Trading-Aktivitäten zu unterstützen. Durch das einfache Verfolgen der Farbe des Histogramms, der Position des Histogramms und der Position der Signal- und MACD-Linien können Sie leic
SmartTradePanel
Muhammad Faisal Sagala
Utilitys
SmartTradePanel ist ein Handelstool, das es Händlern ermöglicht, Aufträge schnell und effizient auszuführen. Mit den bereitgestellten erweiterten Funktionen hilft SmartTradePanel Tradern wirklich bei der Verwaltung offener Orders und der Optimierung des Gewinnpotenzials ihrer Trades. In diesem Artikel werden wir mehr über die Funktionen und Vorteile von SmartTradePanel diskutieren. Eines der Hauptmerkmale von SmartTradePanel ist die Fähigkeit, offene Orders schnell auszuführen. Mit nur wenigen
TradingPanelPlusCopier
Muhammad Faisal Sagala
Utilitys
Dieses TradingPanel hat viele Vorteile im Vergleich zu ähnlichen Trading Panels, darunter: 1. Eröffnen Sie Aufträge sofort (Markt) und schwebend zum gewünschten Preis. 2. Einstellungen für TakeProfit (TP), StopLoss (SL) und auch TrailingStop (TS), die im Pip- oder Point-Modus eingestellt werden können. 3. Sie können nur Market-Orders oder nur Pending-Orders oder alle Market-Orders und auch Pending-Orders schließen. 4. Auch mit CopyTrade ausgestattet, bei dem als Master geöffnete Orders als Clie
SmartFastTrade AI
Muhammad Faisal Sagala
Utilitys
Verwandeln Sie Ihren Handel mit SmartFastTrade AI: Geschwindigkeit und Leichtigkeit an Ihren Fingerspitzen! Einführung Sind Sie ein Händler, der mit einer langsamen Auftragsausführung zu kämpfen hat? Wünschen Sie sich ein Tool, das Sie dabei unterstützt, schnelle und präzise Handelsentscheidungen zu treffen? Wenn ja, dann ist SmartFastTrade AI die Antwort auf alle Ihre Handelsbedürfnisse. Mit seiner einzigartigen Kombination aus Geschwindigkeit, Benutzerfreundlichkeit und fortschrittlichen Funk
RtcDERIV
Muhammad Faisal Sagala
Experten
Möchten Sie sicher, schnell und effektiv auf Deriv.com handeln? Sie haben verschiedene Strategien ausprobiert, aber nicht die richtige gefunden? Keine Sorge, wir haben eine Lösung! RtcDERIV, der neueste Expert Advisor speziell für Deriv.com, bietet eine Kombination aus Scalping- und Martingale-Strategie, die im vergangenen Jahr erfolgreich mehr als 10.000 % Gewinn erzielt hat. Einer der Vorteile von RtcDERIV ist seine Verwendung auf dem Volatilitätsindex, insbesondere dem Volatilitätsindex 25,
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension