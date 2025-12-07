Rtc ML Ai Predictor
- Indikatoren
- Muhammad Faisal Sagala
- Version: 5.0
- Aktualisiert: 7 Dezember 2025
- Aktivierungen: 10
Rtc ML Ai Predictor - Futuristische Intelligenz für Marktentscheidungen in Echtzeit
Bringen Sie Roboterpräzision in Ihren Handel. Rtc ML Ai Predictor verbindet maschinelles Lernen mit der SMA-Shift-Dynamik, um kurzfristige Momentum- und Trendwendepunkte mit Klarheit vorherzusagen. Das Modell bewertet die multifaktorielle Marktstruktur, weist jedem Signal einen Konfidenzwert zu und lässt Sie nur handeln, wenn die Bedingungen mit Ihren Regeln übereinstimmen.
Warum Händler den Rtc ML Ai Predictor wählen
-
KI-gesteuerte Einträge: ML-Inferenz mit SMA-Shift-Logik für klarere Signale in unruhigen Märkten.
-
Konfidenzbasierte Filterung: Nur ausführen, wenn das Vertrauen des Modells Ihren Schwellenwert erreicht - Rauschen reduzieren, den Vorteil behalten.
-
Adaptives Verhalten: Reagiert auf sich ändernde Volatilität und Sitzungsprofile, um Signale zu vermeiden, die für alle gleich sind.
-
Klare visuelle Darstellung: Eine minimale, moderne Benutzeroberfläche mit farbkodierten Zuständen, damit Entscheidungen sofort und wiederholt getroffen werden können.
-
Reibungsarme Integration: Entwickelt für MetaTrader 5 mit geringem Overhead und unkomplizierten Parametern.
Schlüssel-Funktionen
-
Signal-Engine: Kombiniert technische Merkmale (Preisbewegung, gleitende Durchschnittsverschiebungen, Volatilitätskontext) zu ML-Vorhersagen mit einem Konfidenzwert von 0-100.
-
SMA-Verschiebungs-Filter: Richtet Einträge mit Mikro-Trend-Bias aus; hilft Gegen-Trend-Fallen zu vermeiden.
-
Risiko-Rahmenwerk: TP/SL und Trailing-Optionen kompatibel; Filter nach Spread/Zeit/Session zur Kontrolle der Ausführungsqualität.
-
Symbolunabhängig: Entwickelt für die wichtigsten Devisen, Metalle und Indizes; konfigurierbar für verschiedene Liquiditätsbedingungen.
-
Ereignisbewusst: Optionale Zeitfilter zur Umgehung von Nachrichtenfenstern mit hohem Einfluss.
Eingaben, die Sie kontrollieren
-
Risiko und Handelsgröße: Feste Losgröße oder dynamische Größe.
-
Konfidenzschwelle: Handeln Sie nur, wenn das Modellvertrauen ≥ Ihrer Einstellung ist.
-
SMA Periode/Verschiebung: Stellen Sie die Empfindlichkeit für Trend- und Mean-Revert-Phasen ein.
-
Session- und Spread-Filter: Filtern Sie die Ausführung nach Zeit und Marktqualität.
-
Take-Profit/Stop-Loss: Setzen Sie Ziele, die Ihrem Risikoprofil entsprechen; unterstützt Trailing-Logik.
Empfohlene Verwendung
-
Beginnen Sie mit einem liquiden Symbol und einem Zeitrahmen, den Sie gut kennen.
-
Führen Sie einen Forward-Test mit moderater Konfidenzschwelle (z. B. 60-70) und konservativem Risiko durch.
-
Bewerten Sie über mehrere Sitzungen (Asien/London/NY), um die Filter zu kalibrieren.
-
Skalieren Sie schrittweise, sobald die Stabilität bestätigt ist.
Für wen es gedacht ist
-
Händler, die KI-Unterstützung wünschen, ohne die regelbasierte Kontrolle zu verlieren.
-
Systementwickler, die saubere Signale, robuste Filter und die Einfachheit von MT5 schätzen.
-
Diskretionäre Trader, die eine objektive Bestätigungsebene suchen.
Hinweise & Risikohinweise
Kein System garantiert Gewinne. Testen Sie immer zuerst in der Demoversion, wählen Sie eine vernünftige Positionsgröße und passen Sie sich an die Ausführungsbedingungen und Kosten Ihres Brokers an.