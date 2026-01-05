Phoenix Candlestick Pattern Monitor

Monitor de Padrões de Velas Phoenix (MT5)





Ferramenta de detecção e monitoramento de padrões de velas em tempo real para MetaTrader 5. Identifica automaticamente padrões clássicos de velas em vários símbolos e exibe estatísticas abrangentes de padrões por meio de um painel visual.





Visão geral





O Monitor de Padrões de Velas Phoenix detecta e rastreia os padrões Doji, Martelo, Estrela Cadente, Engolfamento de Alta, Engolfamento de Baixa, Estrela da Manhã, Estrela da Tarde, Três Soldados Brancos e Três Corvos Negros. O sistema verifica até 18 símbolo configurável simultaneamente e mantém estatísticas de contagem de padrões para cada instrumento monitorado.





O painel exibe as ocorrências de padrões em um formato de grade limpo, mostrando os nomes dos símbolos, a contagem total de padrões e o padrão mais recente detectado. Cada padrão detectado pode acionar setas visuais no gráfico com cores personalizáveis para sinais de alta e baixa. A detecção de padrões é executada no fechamento da barra para garantir sinais confirmados sem repintura.





A funcionalidade de alerta inclui notificações pop-up, alertas sonoros e notificações push móveis quando os padrões se formam nos símbolos monitorados. O sistema suporta filtragem de alertas específicos para padrões, permitindo que os traders se concentrem nos padrões selecionados, ignorando os outros. Todas as definições de padrão usam regras padrão de análise de velas com limites de sensibilidade configuráveis para detecção de Doji e relações corpo/sombra.





O indicador fornece troca de símbolo com um clique diretamente do painel, permitindo navegação rápida entre instrumentos monitorados. Uma tecla de atalho configurável permite alternar instantaneamente a visibilidade do painel, as setas do gráfico ou ambos os elementos independentemente. As estatísticas de padrão persistem após reinicializações do gráfico e se acumulam ao longo da sessão de negociação.





Instalação





Baixe do MQL5 Market e anexe a qualquer gráfico. Configure os símbolos monitorados nas configurações e os padrões começarão a ser detectados automaticamente em todos os instrumentos especificados.





Requisitos





MetaTrader 5 build 3280 ou superior. Este é um indicador personalizado. Funciona com todas as corretoras e tipos de símbolos. A detecção é executada no fechamento da barra para sinais sem repintura.





Feedback e avaliações





Se você achar esta ferramenta útil, considere deixar uma avaliação no MQL5. Seu feedback molda diretamente as futuras atualizações, melhorias e novas ferramentas do Phoenix — criamos mais do que os traders realmente valorizam.





Suporte





Suporte vitalício via mensagem privada MQL5. Resposta em até 24 horas.





Desenvolvido pela Phoenix Global Investments Ltd.

© 2025 Phoenix Global Investments Ltd. Todos os direitos reservados.