Phoenix Candlestick Pattern Monitor (MT5)





Outil de détection et de surveillance en temps réel des figures en chandeliers pour MetaTrader 5. Identifie automatiquement les figures en chandeliers classiques sur plusieurs symboles et affiche des statistiques complètes sur les figures via un tableau de bord visuel.





Présentation





Phoenix Candlestick Pattern Monitor détecte et suit les figures Doji, Marteau, Étoile filante, Engulfing haussier, Engulfing baissier, Étoile du matin, Étoile du soir, Trois soldats blancs et Trois corbeaux noirs. Le système analyse simultanément jusqu'à 18 symbole configurable et conserve des statistiques sur le nombre de figures pour chaque instrument surveillé.





Le tableau de bord affiche les occurrences des figures dans un format clair sous forme de grille indiquant les noms des symboles, le nombre total de figures et la dernière figure détectée. Chaque figure détectée peut déclencher l'affichage de flèches visuelles sur le graphique, avec des couleurs personnalisables pour les signaux haussiers et baissiers. La détection des figures s'effectue à la clôture des barres afin de garantir des signaux confirmés sans repeinture.





La fonctionnalité d'alerte comprend des notifications contextuelles, des alertes sonores et des notifications push mobiles lorsque des figures se forment sur les symboles surveillés. Le système prend en charge le filtrage des alertes spécifiques à chaque figure, ce qui permet aux traders de se concentrer sur les figures sélectionnées tout en ignorant les autres. Toutes les définitions de modèles utilisent des règles d'analyse standard des chandeliers avec des seuils de sensibilité configurables pour la détection des Doji et les ratios corps/ombre.





L'indicateur permet de changer de symbole en un seul clic directement depuis le tableau de bord, ce qui permet une navigation rapide entre les instruments surveillés. Un raccourci clavier configurable permet d'activer ou de désactiver instantanément la visibilité du panneau, les flèches du graphique ou les deux éléments indépendamment. Les statistiques des modèles persistent après le redémarrage du graphique et s'accumulent tout au long de la session de trading.





Installation





Téléchargez-le depuis MQL5 Market et ajoutez-le à n'importe quel graphique. Configurez les symboles surveillés dans les paramètres, puis les modèles commencent à être détectés automatiquement sur tous les instruments spécifiés.





Configuration requise





MetaTrader 5 build 3280 ou supérieur. Il s'agit d'un indicateur personnalisé. Fonctionne avec tous les courtiers et tous les types de symboles. La détection s'effectue à la clôture des barres pour les signaux non repeints.





Assistance





Assistance à vie via MQL5 Private Message. Réponse dans les 24 heures.





