Phoenix Candlestick Pattern Monitor

Phoenix Şamdan Formasyonu Monitörü (MT5)


MetaTrader 5 için gerçek zamanlı şamdan formasyonu algılama ve izleme aracı. Birden fazla sembolde klasik şamdan formasyonlarını otomatik olarak tanımlar ve görsel bir kontrol paneli aracılığıyla kapsamlı formasyon istatistiklerini görüntüler.


Genel Bakış


Phoenix Şamdan Formasyonu Monitörü, Doji, Çekiç, Kayan Yıldız, Boğa Yutan, Ayı Yutan, Sabah Yıldızı, Akşam Yıldızı, Üç Beyaz Asker ve Üç Kara Karga formasyonlarını algılar ve izler. Sistem, aynı anda 18 adede kadar yapılandırılabilir sembolü tarar ve izlenen her enstrüman için formasyon sayısı istatistiklerini tutar.


Kontrol paneli, sembol adlarını, toplam formasyon sayılarını ve en son algılanan formasyonu gösteren temiz bir ızgara formatında formasyon oluşumlarını görüntüler. Algılanan her formasyon, yükseliş ve düşüş sinyalleri için özelleştirilebilir renklerle grafikte görsel oklar tetikleyebilir. Formasyon algılama, yeniden boyama olmadan onaylanmış sinyalleri sağlamak için çubuk kapanışında çalışır.


Uyarı işlevi, izlenen sembollerde formasyonlar oluştuğunda açılır pencere bildirimleri, sesli uyarılar ve mobil push bildirimlerini içerir. Sistem, formasyona özgü uyarı filtrelemeyi destekler ve yatırımcıların diğerlerini yok sayarak seçilen formasyonlara odaklanmalarını sağlar. Tüm desen tanımları, Doji algılama ve gövde-gölge oranları için yapılandırılabilir hassasiyet eşikleri ile standart mum çubuğu analiz kurallarını kullanır.


Gösterge, doğrudan kontrol panelinden tek tıklamayla sembol değiştirme olanağı sağlayarak izlenen enstrümanlar arasında hızlı gezinme imkanı sunar. Yapılandırılabilir bir kısayol tuşu, panel görünürlüğünü, grafik oklarını veya her iki öğeyi bağımsız olarak anında değiştirmenizi sağlar. Desen istatistikleri, grafik yeniden başlatıldığında da korunur ve işlem seansı boyunca birikir.


Kurulum


MQL5 Market'ten indirin ve herhangi bir grafiğe ekleyin. Ayarlarda izlenen sembolleri yapılandırın, ardından desenler belirtilen tüm enstrümanlarda otomatik olarak algılanmaya başlar.


Gereksinimler


MetaTrader 5 build 3280 veya üstü. Bu, özel bir göstergedir. Tüm brokerlar ve sembol türleri ile çalışır. Algılama, yeniden boyanmayan sinyaller için çubuk kapanışında çalışır.


Geri Bildirim ve Yorumlar


Bu aracı yararlı bulursanız, lütfen MQL5'te bir yorum bırakmayı düşünün. Geri bildiriminiz, Phoenix'in gelecekteki güncellemelerini, iyileştirmelerini ve yeni araçlarını doğrudan şekillendirir — yatırımcıların gerçekten değer verdiği şeyleri daha fazla geliştiririz.


Destek


MQL5 Özel Mesajı aracılığıyla ömür boyu destek. 24 saat içinde yanıt.


Phoenix Global Investments Ltd tarafından geliştirilmiştir.

© 2025 Phoenix Global Investments Ltd. Tüm hakları saklıdır.


