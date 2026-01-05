Phoenix Candlestick Pattern Monitor

凤凰K线形态监测器（MT5）





专为MetaTrader 5设计的实时K线形态检测与监控工具。可跨多个交易品种自动识别经典K线形态，并通过可视化仪表盘展示全面的形态统计数据。





概述





凤凰K线形态监测器可识别并追踪十字星、锤子线、流星线、看涨吞没、看跌吞没、晨星、暮星、三白兵及三乌鸦等形态。系统支持同时扫描最多18个可配置交易品种，并为每个监控品种维护形态计数统计。





仪表盘以简洁网格格式展示形态出现情况，显示交易品种名称、总形态计数及最新检测形态。每种检测到的形态均可在图表上触发可自定义颜色的视觉箭头，区分看涨与看跌信号。形态检测基于K线收盘价运行，确保信号确认且不会重绘。





警报功能包括弹出通知、声音提醒及移动端推送通知，当监控品种出现形态时触发。系统支持按形态筛选警报，交易者可专注特定形态并忽略其他形态。所有形态定义均采用标准K线分析规则，支持自定义灵敏度阈值（如十字星检测及实体与影线比例）。





指标支持从仪表盘一键切换交易品种，实现监控工具间的快速导航。可配置热键可独立控制面板可见性、图表箭头或两者同时切换。形态统计数据在图表重启后持续保留，并在整个交易时段内累积。





安装指南





从MQL5市场下载后附加至任意图表。在设置中配置监控代码后，系统将自动在所有指定品种中检测形态。





系统要求





MetaTrader 5 3280版或更高版本。本指标为自定义指标，兼容所有经纪商及代码类型。检测基于K线收盘运行，确保信号不重绘。





反馈与评价





若您认为本工具实用，敬请在MQL5平台留下评价。您的反馈将直接影响凤凰团队的后续更新、优化及新工具开发——我们致力于打造交易者真正重视的功能。





技术支持





通过MQL5私信提供终身支持，24小时内响应。





开发方：凤凰环球投资有限公司

© 2025 凤凰环球投资有限公司。保留所有权利。