Phoenix Candlestick Pattern Monitor

피닉스 캔들스틱 패턴 모니터 (MT5)





MetaTrader 5용 실시간 캔들스틱 패턴 감지 및 모니터링 도구입니다. 여러 심볼에 걸쳐 고전적인 캔들스틱 패턴을 자동으로 식별하고 시각적 대시보드를 통해 포괄적인 패턴 통계를 표시합니다.





개요





피닉스 캔들스틱 패턴 모니터는 도지, 해머, 슈팅 스타, 강세 포위, 약세 포위, 모닝 스타, 이브닝 스타, 세 개의 백병, 세 개의 흑조 패턴을 감지하고 추적합니다. 시스템은 최대 18개의 구성 가능한 심볼을 동시에 스캔하며 모니터링되는 각 상품에 대한 패턴 발생 횟수 통계를 유지합니다.





대시보드는 종목명, 총 패턴 발생 횟수, 최근 감지된 패턴을 깔끔한 그리드 형식으로 표시합니다. 감지된 각 패턴은 차트에 시각적 화살표로 표시되며, 상승/하락 신호에 대한 색상을 사용자 정의할 수 있습니다. 패턴 감지는 바 마감 시점에 실행되어 재그리기 없이 확인된 신호를 보장합니다.





모니터링 대상 종목에서 패턴이 형성될 경우 팝업 알림, 소리 알림, 모바일 푸시 알림을 포함한 경고 기능이 작동합니다. 시스템은 패턴별 경고 필터링을 지원하여 트레이더가 선택한 패턴에만 집중하고 나머지는 무시할 수 있게 합니다. 모든 패턴 정의는 표준 캔들스틱 분석 규칙을 사용하며, 도지(Doji) 감지 및 본체 대 그림자 비율에 대한 감도 임계값을 설정할 수 있습니다.





이 지표는 대시보드에서 바로 원클릭으로 종목을 전환할 수 있어 모니터링 중인 상품 간 신속한 이동이 가능합니다. 설정 가능한 핫키를 통해 패널 표시, 차트 화살표 또는 두 요소를 독립적으로 즉시 전환할 수 있습니다. 패턴 통계는 차트 재시작 후에도 유지되며 거래 세션 내내 누적됩니다.





설치 방법





MQL5 마켓에서 다운로드하여 차트에 부착하세요. 설정에서 모니터링할 심볼을 구성하면 지정된 모든 종목에서 패턴이 자동으로 감지됩니다.





요구 사항





MetaTrader 5 빌드 3280 이상. 이 지표는 커스텀 지표입니다. 모든 브로커 및 심볼 유형에서 작동합니다. 감지는 재그리기 없는 신호를 위해 봉 마감 시 실행됩니다.





피드백 및 리뷰





본 도구가 유용하다고 생각되시면 MQL5에 리뷰를 남겨 주시기 바랍니다. 여러분의 피드백은 향후 Phoenix 업데이트, 개선 사항 및 신규 도구 개발에 직접 반영됩니다 — 트레이더가 진정으로 가치 있게 여기는 기능을 더 많이 구축하겠습니다.





지원





MQL5 비공개 메시지를 통한 평생 지원. 24시간 이내 응답 보장.





개발사: Phoenix Global Investments Ltd

© 2025 Phoenix Global Investments Ltd. 판권 소유.