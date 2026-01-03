Phoenix Trend Strength Meter

凤凰趋势强度计（MT5）


适用于MetaTrader 5的市场状态与趋势强度分析工具。整合ADX、RSI及方向性移动指标于单一面板，实时分类市场状况。


核心价值


多数交易者失败并非源于入场时机不当，而是将错误策略套用于错误的市场状态。凤凰趋势强度计可帮助交易者即时判断市场处于震荡、趋势形成、强势趋势或进入耗尽风险区域。


该指标通过ADX分析趋势强度，利用DI判断方向倾向，结合RSI衡量动能平衡。这些指标整合为可视化计量器，并配有清晰的文本化状态分类（震荡、谨慎做多/做空、强势做多/做空、风险/超买）。面板随新K线实时更新，并可选配状态转换与趋势衰竭预警功能。


安装说明


从MQL5市场下载后附加至任意图表，面板即刻显示并采用预优化默认参数。


系统要求


MetaTrader 5 3280版或更高版本。本指标为自定义指标，兼容所有经纪商及交易品种，旨在为您的交易策略提供决策支持与市场状态筛选功能。


反馈与评价


若您认为本工具实用，敬请在MQL5平台给予五星好评。您的反馈将直接影响凤凰工具的未来更新、优化及新功能开发——我们致力于打造交易者真正重视的工具。


技术支持


通过MQL5私信提供终身支持，24小时内响应。


开发方：凤凰环球投资有限公司

© 2025 凤凰环球投资有限公司。保留所有权利。


