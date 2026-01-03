Phoenix Trend Strength Meter

Phoenix Breakeven Button PHOENIX GLOBAL INVESTMENTS LTD 实用工具

凤凰盈亏平衡按钮（MT5） 专为MetaTrader 5设计的单键止损调整工具。一键即可将所有持仓移至盈亏平衡点，在交易盈利后消除下行风险。 功能 在活跃交易中手动调整多个头寸的止损既耗时又易引发犹豫。凤凰盈亏平衡按钮提供即时风险保护，当价格走势有利时，交易者只需单击即可锁定安全收益。 按下按钮后，工具将识别所有未平仓头寸，计算真实盈亏平衡点（含点差），并自动修改止损位。尚未盈利的头寸将被跳过。安装后按钮会自动显示在图表上，无需额外配置。 安装 从MQL5市场下载后附加至任意图表，按钮即刻显示。 系统要求 MetaTrader 5 build 3280或更高版本。本工具为专家顾问，需在图表上运行。仅修改运行账户中的持仓，兼容所有经纪商及符号类型。 反馈与评价 若您认为本工具实用，敬请在MQL5平台给予五星好评。您的反馈将直接影响凤凰工具的未来更新、优化及新功能开发——我们致力于打造交易者真正重视的工具。 技术支持 通过MQL5私信提供终身支持，24小时内响应。 开发方：凤凰环球投资有限公司 2025 凤凰环球投资有限公司。保留所有权利。