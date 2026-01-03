Phoenix Trend Strength Meter

Phoenix Trend Strength Meter (MT5)


Analyseur du régime de marché et de la force de tendance pour MetaTrader 5. Combine l'ADX, le RSI et le mouvement directionnel dans un seul panneau pour classer les conditions du marché en temps réel.


Objectif


La plupart des traders échouent non pas à cause de mauvaises entrées, mais parce qu'ils appliquent la mauvaise stratégie au mauvais régime de marché. Le Phoenix Trend Strength Meter aide les traders à déterminer instantanément si le marché est en phase de consolidation, s'il développe une tendance, s'il est dans une tendance forte ou s'il entre dans une zone de risque d'épuisement.


L'indicateur analyse l'ADX pour la force de la tendance, le DI pour la tendance directionnelle et le RSI pour l'équilibre du momentum. Ceux-ci sont combinés dans un indicateur visuel avec une classification claire du régime sous forme de texte (consolidation, long/court prudent, long/court fort, risque/prolongé). Le panneau se met à jour sur les nouvelles barres et comprend des alertes optionnelles de changement de régime et d'épuisement.


Installation


Téléchargez-le depuis MQL5 Market et ajoutez-le à n'importe quel graphique. Le panneau apparaît instantanément avec des valeurs par défaut pré-optimisées.


Configuration requise


MetaTrader 5 build 3280 ou supérieur. Il s'agit d'un indicateur personnalisé. Fonctionne avec tous les courtiers et tous les instruments. Conçu pour vous aider dans vos décisions et filtrer les régimes en fonction de votre stratégie de trading.


Commentaires et avis


Si vous trouvez cet outil utile, pensez à laisser un avis 5 étoiles sur MQL5. Vos commentaires influencent directement les futures mises à jour, améliorations et nouveaux outils de Phoenix : nous développons davantage ce que les traders apprécient réellement.


Assistance


Assistance à vie via MQL5 Private Message. Réponse dans les 24 heures.


Développé par Phoenix Global Investments Ltd.

© 2025 Phoenix Global Investments Ltd. Tous droits réservés.


