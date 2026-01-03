フェニックス・トレンド強度メーター (MT5)





MetaTrader 5 向け市場環境とトレンド強度分析ツール。ADX、RSI、方向性指数を単一パネルに統合し、市場状況をリアルタイムで分類します。





目的





多くのトレーダーが失敗するのは、エントリーポイントが悪いからではなく、間違った市場環境に誤った戦略を適用するためです。フェニックス・トレンド強度計は、市場がレンジ相場か、トレンド形成中か、強いトレンドか、あるいは消耗リスク領域に入りつつあるかをトレーダーが瞬時に判断するのを支援します。





本指標は、トレンド強度をADXで、方向性バイアスをDIで、モメンタムバランスをRSIで分析します。これらを視覚的なメーターに統合し、明確なテキストベースの相場状態分類（レンジ、慎重なロング/ショート、強いロング/ショート、リスク/延長）を表示します。パネルは新しいバーで更新され、オプションで相場状態変化や消耗アラートを含みます。





インストール





MQL5マーケットからダウンロードし、任意のチャートに添付してください。パネルは事前最適化されたデフォルト値で即座に表示されます。





要件





MetaTrader 5 ビルド3280以降。カスタムインジケーターです。全てのブローカーと銘柄で動作します。取引戦略と並行した意思決定支援と相場状態フィルタリングを目的として設計されています。





サポート





MQL5プライベートメッセージ経由で生涯サポートを提供。24時間以内に対応いたします。





