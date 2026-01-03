Phoenix Trend Strength Meter

Phoenix Trend Güç Ölçer (MT5)





MetaTrader 5 için piyasa rejimi ve trend gücü analizcisi. ADX, RSI ve Yönsel Hareket'i tek bir panelde birleştirerek piyasa koşullarını gerçek zamanlı olarak sınıflandırır.





Amaç





Çoğu yatırımcı, kötü girişler nedeniyle değil, yanlış piyasa rejimine yanlış strateji uyguladıkları için başarısız olur. Phoenix Trend Güç Ölçer, yatırımcıların piyasanın dalgalı mı, trend mi, güçlü trend mi yoksa tükenme riski bölgesine mi girdiğini anında belirlemelerine yardımcı olur.





Gösterge, trend gücü için ADX'i, yönsel eğilim için DI'yi ve momentum dengesi için RSI'yi analiz eder. Bunlar, açık metin tabanlı rejim sınıflandırması (Dalgalı, İhtiyatlı Uzun/Kısa, Güçlü Uzun/Kısa, Risk/Uzatılmış) ile görsel bir ölçerde birleştirilir. Panel, yeni çubuklarda güncellenir ve isteğe bağlı rejim değişikliği ve tükenme uyarıları içerir.





Kurulum





MQL5 Market'ten indirin ve herhangi bir grafiğe ekleyin. Panel, önceden optimize edilmiş varsayılan değerlerle anında görünür.





Gereksinimler





MetaTrader 5 build 3280 veya üstü. Bu, özel bir göstergedir. Tüm brokerlar ve enstrümanlarla çalışır. Ticaret stratejinizle birlikte karar desteği ve rejim filtreleme için tasarlanmıştır.





Geri Bildirim ve Yorumlar





Bu aracı yararlı bulursanız, lütfen MQL5'te 5 yıldızlı bir yorum bırakmayı düşünün. Geri bildiriminiz, Phoenix'in gelecekteki güncellemelerini, iyileştirmelerini ve yeni araçlarını doğrudan şekillendirir — yatırımcıların gerçekten değer verdiği şeyleri daha fazla geliştiririz.





Destek





MQL5 Özel Mesajı aracılığıyla ömür boyu destek. 24 saat içinde yanıt.





Phoenix Global Investments Ltd tarafından geliştirilmiştir.

