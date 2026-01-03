Phoenix Trend Strength Meter

피닉스 추세 강도 측정기 (MT5)





메타트레이더 5용 시장 체제 및 추세 강도 분석기. ADX, RSI, 방향성 이동을 단일 패널에 통합하여 실시간 시장 상황을 분류합니다.





목적





대부분의 트레이더는 잘못된 진입이 아니라 잘못된 시장 체제에 부적합한 전략을 적용하기 때문에 실패합니다. 피닉스 추세 강도 측정기는 시장이 횡보 중인지, 추세를 형성 중인지, 강한 추세에 있는지, 아니면 소진 위험 영역에 진입했는지 트레이더가 즉시 판단할 수 있도록 돕습니다.





이 지표는 추세 강도를 위한 ADX, 방향성 편향을 위한 DI, 모멘텀 균형을 위한 RSI를 분석합니다. 이 요소들은 명확한 텍스트 기반 체제 분류(횡보, 신중한 매수/매도, 강한 매수/매도, 위험/확장)가 포함된 시각적 측정기로 통합됩니다. 패널은 새로운 바에서 업데이트되며 선택적 체제 변경 및 소진 알림을 포함합니다.





설치 방법





MQL5 마켓에서 다운로드하여 차트에 부착하세요. 사전 최적화된 기본값으로 패널이 즉시 표시됩니다.





요구 사항





MetaTrader 5 빌드 3280 이상. 이 지표는 사용자 정의 지표입니다. 모든 브로커 및 상품과 호환됩니다. 거래 전략과 함께 의사 결정 지원 및 체제 필터링을 위해 설계되었습니다.





피드백 및 리뷰





본 도구가 유용하다고 생각되시면 MQL5에 5성급 리뷰를 남겨주시기 바랍니다. 여러분의 피드백은 향후 Phoenix 업데이트, 개선 사항 및 신규 도구 개발에 직접 반영됩니다 — 트레이더가 진정으로 가치 있게 여기는 기능을 더 많이 구축하겠습니다.





지원





MQL5 비공개 메시지를 통한 평생 지원. 24시간 이내 응답 보장.





개발사: Phoenix Global Investments Ltd

© 2025 Phoenix Global Investments Ltd. 판권 소유.