Phoenix Trend Strength Meter

Medidor de fuerza de tendencia Phoenix (MT5)





Analizador del régimen del mercado y la fuerza de la tendencia para MetaTrader 5. Combina ADX, RSI y movimiento direccional en un solo panel para clasificar las condiciones del mercado en tiempo real.





Objetivo





La mayoría de los traders fracasan no por realizar entradas erróneas, sino porque aplican la estrategia equivocada al régimen de mercado incorrecto. El medidor de fuerza de tendencia Phoenix ayuda a los traders a determinar al instante si el mercado está oscilando, desarrollando una tendencia, en una tendencia fuerte o entrando en territorio de riesgo de agotamiento.





El indicador analiza el ADX para determinar la fuerza de la tendencia, el DI para determinar el sesgo direccional y el RSI para determinar el equilibrio del impulso. Estos se combinan en un medidor visual con una clasificación clara del régimen basada en texto (oscilación, largo/corto cauteloso, largo/corto fuerte, riesgo/extendido). El panel se actualiza con nuevas barras e incluye alertas opcionales de cambio de régimen y agotamiento.





Instalación





Descárguelo de MQL5 Market y adjúntelo a cualquier gráfico. El panel aparece al instante con valores predeterminados preoptimizados.





Requisitos





MetaTrader 5 build 3280 o superior. Se trata de un indicador personalizado. Funciona con todos los brókers e instrumentos. Diseñado para ayudar en la toma de decisiones y filtrar regímenes junto con su estrategia de trading.





Comentarios y reseñas





Si esta herramienta le resulta útil, considere dejar una reseña de 5 estrellas en MQL5. Sus comentarios influyen directamente en las futuras actualizaciones, mejoras y nuevas herramientas de Phoenix: creamos más de lo que los traders realmente valoran.





Soporte





Soporte de por vida a través de mensajes privados de MQL5. Respuesta en un plazo de 24 horas.





Desarrollado por Phoenix Global Investments Ltd.

© 2025 Phoenix Global Investments Ltd. Todos los derechos reservados.