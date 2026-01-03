Phoenix Trend Strength Meter (MT5)





Анализатор рыночного режима и силы тренда для MetaTrader 5. Объединяет ADX, RSI и Directional Movement в одной панели для классификации рыночных условий в режиме реального времени.





Назначение





Большинство трейдеров терпят неудачу не из-за плохих входов, а потому, что применяют неправильную стратегию к неправильному рыночному режиму. Индикатор Phoenix Trend Strength Meter помогает трейдерам мгновенно определить, находится ли рынок в диапазоне, развивает ли он тренд, находится ли в сильном тренде или входит в зону риска истощения.





Индикатор анализирует ADX для определения силы тренда, DI для определения направленности и RSI для определения баланса импульса. Эти показатели объединены в визуальный индикатор с четкой текстовой классификацией режимов (диапазон, осторожный длинный/короткий, сильный длинный/короткий, риск/расширение). Панель обновляется при появлении новых баров и включает в себя опциональные оповещения об изменении режима и исчерпании.





Установка





Скачайте с MQL5 Market и прикрепите к любому графику. Панель появляется мгновенно с предварительно оптимизированными значениями по умолчанию.





Требования





MetaTrader 5 build 3280 или выше. Это пользовательский индикатор. Работает со всеми брокерами и инструментами. Предназначен для поддержки принятия решений и фильтрации режимов в рамках вашей торговой стратегии.





Поддержка





Пожизненная поддержка через личные сообщения MQL5. Ответ в течение 24 часов.





