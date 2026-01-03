Phoenix Trend Strength Meter

Medidor de Força de Tendência Phoenix (MT5)





Analisador de regime de mercado e força de tendência para MetaTrader 5. Combina ADX, RSI e Movimento Direcional em um único painel para classificar as condições do mercado em tempo real.





Objetivo





A maioria dos traders fracassa não por causa de entradas ruins, mas porque aplicam a estratégia errada ao regime de mercado errado. O Medidor de Força da Tendência Phoenix ajuda os traders a determinar instantaneamente se o mercado está variando, desenvolvendo uma tendência, em uma tendência forte ou entrando em território de risco de exaustão.





O indicador analisa o ADX para a força da tendência, o DI para o viés direcional e o RSI para o equilíbrio do momentum. Estes são combinados em um medidor visual com classificação clara do regime baseada em texto (Variação, Longo/Curto Cauteloso, Longo/Curto Forte, Risco/Estendido). O painel é atualizado em novas barras e inclui alertas opcionais de mudança de regime e exaustão.





Instalação





Baixe do MQL5 Market e anexe a qualquer gráfico. O painel aparece instantaneamente com valores padrão pré-otimizados.





Requisitos





MetaTrader 5 build 3280 ou superior. Este é um indicador personalizado. Funciona com todas as corretoras e instrumentos. Projetado para apoiar a tomada de decisões e filtrar regimes junto com sua estratégia de negociação.





Feedback e avaliações





Se você achar esta ferramenta útil, considere deixar uma avaliação de 5 estrelas no MQL5. Seu feedback molda diretamente as futuras atualizações, melhorias e novas ferramentas do Phoenix — criamos mais do que os traders realmente valorizam.





Suporte





Suporte vitalício via mensagem privada MQL5. Resposta em 24 horas.





Desenvolvido pela Phoenix Global Investments Ltd.

© 2025 Phoenix Global Investments Ltd. Todos os direitos reservados.