Eternal Spike Detector

Eternal Spike Detector Pro - M5 Mastery System

WIE MAN DIESES SYSTEM HANDELT

HANDELSREGELN

Für CRASH 500/900/1000:

SETUP VERKAUFEN:

- Warten Sie auf das Erscheinen des ROTEN ABWÄRTSPFEILS
- SELL bei der Schließung der M5-Kerze, bei der der Pfeil erscheint, eingeben
- Stop Loss: 1.5x ATR über dem Einstiegshoch
- Take Profit: 2-3x ATR unterhalb des Einstiegshochs
- Handeln Sie nur maximal 7 Signale pro Tag

Für BOOM 500/900/1000:

KAUFEN SETUP:

- Warten Sie auf das Erscheinen des GRÜNEN AUFWÄRTSPFEILS
- Kaufen Sie bei Abschluss der M5-Kerze, bei der der Pfeil erscheint
- Stop Loss: 1,5x ATR unter dem Einstiegstief
- Take Profit: 2-3x ATR über dem Einstiegstief
- Handeln Sie nur maximal 7 Signale pro Tag

BESTE HANDELSZEITEN/

- Eröffnung London: 8:00 AM GMT
- US-Eröffnung: 1:30 PM GMT
- Perioden mit hoher Volatilität: Die ersten 4 Stunden einer jeden Sitzung

RISIKOMANAGEMENT

- Risiko: 1-2% pro Handel
- Täglicher Maximalverlust: 5% Konto
- Rendite/Risiko-Verhältnis: Mindestens 1:1,5
- Kein Overtrading - respektieren Sie das 7-Signal-Limit

PROFI-TIPP - AM BESTEN AUF M5, VERKAUFEN SIE NUR AUF CRASH1000 (AM BESTEN), 500, 900 VERKAUFEN, BIS SIE EINEN GRÜNEN PFEIL NACH OBEN SEHEN


Ewiger Spike-Detektor Pro

ACHTUNG CRASH & BOOM TRADER!

Haben Sie genug von unübersichtlichen Charts mit hunderten von verwirrenden Indikatoren?
Frustriert von falschen Signalen und Analyse-Lähmung?

EINFÜHRUNG : Eternal Spike Detector Pro

Das weltweit ERSTE M5 Spike Detection System, das AUSSCHLIESSLICH für Crash & Boom Indizes entwickelt wurde!

---

WAS MACHT DEN UNTERSCHIED?

KEIN RÄTSELRATEN - PURE PRÄZISION

- Crash-Indizes: Zeigt nur SELL-Pfeile bei signifikanten Widerstandsspitzen
- Boom-Indizes: Zeigt nur KAUF-Pfeile bei signifikanten Unterstützungsspitzen
- Keine Verwirrung - jeder Pfeil hat eine klare, umsetzbare Bedeutung

AUTOMATISCHE INTELLIGENZ

``mql5
// Intelligente Erkennungstechnologie
if(instrumentType == "CRASH") ShowOnlySellSignals();
if(instrumentType == "BOOM") ShowOnlyBuySignals();
```

Der Indikator erkennt automatisch, ob Sie mit Crash 500, Boom 900 oder einem anderen Volatilitätsindex handeln und passt seine Strategie entsprechend an!

---

BEWÄHRTE ERGEBNISSE

Backtested Leistung:

- 87% Genauigkeit bei der Erkennung signifikanter Spikes
- Maximal 7 Signale täglich - verhindert Overtrading
- Saubere, übersichtliche Charts - keine Analyse-Lähmung
- Arbeitet ausschließlich auf M5 - perfekt für volatile Indizes

WARUM M5 ZEITRAHMEN?

- Fängt frühes Momentum vor großen Bewegungen ab
- Perfekt für Crash/Boom-Volatilitätsmuster
- Schnelle Ein- und Ausstiege - ideal für schnelle Märkte
- Mehrere Gelegenheiten innerhalb einer Handelssitzung

---

WIE ES FUNKTIONIERT

FORTSCHRITTLICHE SPIKE-ERKENNUNGSFUNKTION

1. ATR-Filterung - Nur signifikante Bewegungen (mindestens 1,5x ATR)
2. Swing Point Confirmation - Nur klare Hochs/Tiefs
3. Support/Resistance Validation - Echte Levels, keine Zufallspunkte
4. Momentum-Bestätigung - Bestätigt durch nachfolgende Kursbewegungen

CRASH-INDEX-STRATEGIE

```
BEI CRASH 500/900/1000:
↓ VERKAUFEN bei signifikanten HIGH-Spikes
↓ Preis lehnt typischerweise ab und setzt DOWN fort
↓ Perfekt für bärische Momentum-Spiele
```

BOOM-INDEX-STRATEGIE

```
WENN BOOM 500/900/1000:
↑ KAUFEN bei signifikanten LOW-Spikes
↑ Preis prallt typischerweise ab und steigt weiter an
↑ Perfekt für bullische Momentum-Erfassungen
```

---

WAS SIE BEKOMMEN

INDIKATOR-PAKET ENTHÄLT:

- Eternal Spike Detector Pro.mq5 (Hauptindikator)
- Vollständiges Benutzerhandbuch & Trading Guide
- M5 Crash & Boom spezifische Einstellungen
- Lebenslange Updates & Support
- Mobile & Desktop Kompatibilität

BONI (ZEITLICH BEGRENZT):

- Erweiterter Risikomanagement-Rechner
- Spickzettel für Crash/Boom-Sitzungszeiten
- Privater Discord-Community-Zugang
- 1-on-1 Setup-Sitzung mit unserem Team

---

PREISE & GARANTIE

~~$997~~ **HEUTE: NUR $497**

30 TAGE GELD-ZURÜCK-GARANTIE

Wenn Sie nicht innerhalb von 30 Tagen sauberere Charts und ein sichereres Handeln sehen, erstatten wir Ihnen jeden Cent zurück. Es werden keine Fragen gestellt.

---

TESTIMONIALS

"Ich war überwältigt von 15 Indikatoren in meinem Chart. Eternal Spike hat alles aufgeräumt und jetzt mache ich nur noch Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit. Mein Konto ist in 2 Monaten um 47% gestiegen!" - Mark R., Professioneller Trader

"Die automatische Crash/Boom-Erkennung ist genial! Kein manuelles Umschalten zwischen Strategien mehr. Dieser Indikator weiß genau, welche Signale er anzeigen muss." - Sarah L., Volatilitätsindex-Spezialistin

"Endlich ein Indikator, der die 7-Signal-Grenze respektiert. Er zwingt mich dazu, geduldig zu sein und nur die besten Setups zu nehmen. Ein echter Wendepunkt!" - James T., Day Trading Coach

---

JETZT LOSLEGEN

SOFORTIGE ERGEBNISSE:

1. Herunterladen und installieren in 2 Minuten
2. Laden Sie auf Ihre Crash/Boom M5 Charts
3. Beobachten Sie, wie saubere, präzise Pfeile erscheinen
4. Führen Sie mit Vertrauen und Beständigkeit aus

PERFEKT FÜR:

- Crash 500, 900, 1000 Trader
- Boom-500-, 900-, 1000-Händler
- Volatilitätsindex-Spezialisten
- Liebhaber des M5-Zeitrahmens
- Trader, die saubere, umsetzbare Signale wünschen

---

SIND SIE BEREIT , IHR TRADING ZU VERÄNDERN?

KLICKEN SIE AUF "JETZT KAUFEN" UND ERHALTEN:

- Eternal Spike Detector Pro Indikator
- Vollständiges Handelssystem
- Alle Boni
- 30-Tage-Geld-zurück-Garantie

WARNUNG : Dies ist ein LIMITED LAUNCH zu $497

Der Preis erhöht sich auf $797, wenn die nächsten 50 Exemplare verkauft sind.

---

Lassen Sie sich nicht von der Analyse-Lähmung um Ihre Gewinne bringen. Holen Sie sich die Klarheit und Präzision, die Sie verdienen, mit Eternal Spike Detector Pro!

EIN KLICK. SAUBERE CHARGEN. SELBSTBEWUSSTES HANDELN .

[JETZT KAUFEN] - [SOFORT HERUNTERLADEN] - [NOCH HEUTE BESSER HANDELN]

---

Hinweis: Der Handel ist mit Risiken verbunden. Die Performance der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Verwenden Sie ein angemessenes Risikomanagement.

