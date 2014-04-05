Eternal Spike Detector Pro - M5 Mastery System





WIE MAN DIESES SYSTEM HANDELT





HANDELSREGELN





Für CRASH 500/900/1000:





SETUP VERKAUFEN:





- Warten Sie auf das Erscheinen des ROTEN ABWÄRTSPFEILS

- SELL bei der Schließung der M5-Kerze, bei der der Pfeil erscheint, eingeben

- Stop Loss: 1.5x ATR über dem Einstiegshoch

- Take Profit: 2-3x ATR unterhalb des Einstiegshochs

- Handeln Sie nur maximal 7 Signale pro Tag





Für BOOM 500/900/1000:





KAUFEN SETUP:





- Warten Sie auf das Erscheinen des GRÜNEN AUFWÄRTSPFEILS

- Kaufen Sie bei Abschluss der M5-Kerze, bei der der Pfeil erscheint

- Stop Loss: 1,5x ATR unter dem Einstiegstief

- Take Profit: 2-3x ATR über dem Einstiegstief

- Handeln Sie nur maximal 7 Signale pro Tag





BESTE HANDELSZEITEN/





- Eröffnung London: 8:00 AM GMT

- US-Eröffnung: 1:30 PM GMT

- Perioden mit hoher Volatilität: Die ersten 4 Stunden einer jeden Sitzung





RISIKOMANAGEMENT





- Risiko: 1-2% pro Handel

- Täglicher Maximalverlust: 5% Konto

- Rendite/Risiko-Verhältnis: Mindestens 1:1,5

- Kein Overtrading - respektieren Sie das 7-Signal-Limit





PROFI-TIPP - AM BESTEN AUF M5, VERKAUFEN SIE NUR AUF CRASH1000 (AM BESTEN), 500, 900 VERKAUFEN, BIS SIE EINEN GRÜNEN PFEIL NACH OBEN SEHEN



Hinweis: Der Handel ist mit Risiken verbunden. Die Performance der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Verwenden Sie ein angemessenes Risikomanagement.