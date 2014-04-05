Eternal Spike Detector
- Indikatoren
- Emma-ekong Ben Eshiet
- Version: 2.10
- Aktivierungen: 20
Eternal Spike Detector Pro - M5 Mastery System
WIE MAN DIESES SYSTEM HANDELT
HANDELSREGELN
Für CRASH 500/900/1000:
SETUP VERKAUFEN:
- Warten Sie auf das Erscheinen des ROTEN ABWÄRTSPFEILS
- SELL bei der Schließung der M5-Kerze, bei der der Pfeil erscheint, eingeben
- Stop Loss: 1.5x ATR über dem Einstiegshoch
- Take Profit: 2-3x ATR unterhalb des Einstiegshochs
- Handeln Sie nur maximal 7 Signale pro Tag
Für BOOM 500/900/1000:
KAUFEN SETUP:
- Warten Sie auf das Erscheinen des GRÜNEN AUFWÄRTSPFEILS
- Kaufen Sie bei Abschluss der M5-Kerze, bei der der Pfeil erscheint
- Stop Loss: 1,5x ATR unter dem Einstiegstief
- Take Profit: 2-3x ATR über dem Einstiegstief
- Handeln Sie nur maximal 7 Signale pro Tag
BESTE HANDELSZEITEN/
- Eröffnung London: 8:00 AM GMT
- US-Eröffnung: 1:30 PM GMT
- Perioden mit hoher Volatilität: Die ersten 4 Stunden einer jeden Sitzung
RISIKOMANAGEMENT
- Risiko: 1-2% pro Handel
- Täglicher Maximalverlust: 5% Konto
- Rendite/Risiko-Verhältnis: Mindestens 1:1,5
- Kein Overtrading - respektieren Sie das 7-Signal-Limit
PROFI-TIPP - AM BESTEN AUF M5, VERKAUFEN SIE NUR AUF CRASH1000 (AM BESTEN), 500, 900 VERKAUFEN, BIS SIE EINEN GRÜNEN PFEIL NACH OBEN SEHEN
Ewiger Spike-Detektor Pro
ACHTUNG CRASH & BOOM TRADER!
Haben Sie genug von unübersichtlichen Charts mit hunderten von verwirrenden Indikatoren?
Frustriert von falschen Signalen und Analyse-Lähmung?
EINFÜHRUNG : Eternal Spike Detector Pro
Das weltweit ERSTE M5 Spike Detection System, das AUSSCHLIESSLICH für Crash & Boom Indizes entwickelt wurde!
---
WAS MACHT DEN UNTERSCHIED?
KEIN RÄTSELRATEN - PURE PRÄZISION
- Crash-Indizes: Zeigt nur SELL-Pfeile bei signifikanten Widerstandsspitzen
- Boom-Indizes: Zeigt nur KAUF-Pfeile bei signifikanten Unterstützungsspitzen
- Keine Verwirrung - jeder Pfeil hat eine klare, umsetzbare Bedeutung
AUTOMATISCHE INTELLIGENZ
``mql5
// Intelligente Erkennungstechnologie
if(instrumentType == "CRASH") ShowOnlySellSignals();
if(instrumentType == "BOOM") ShowOnlyBuySignals();
```
Der Indikator erkennt automatisch, ob Sie mit Crash 500, Boom 900 oder einem anderen Volatilitätsindex handeln und passt seine Strategie entsprechend an!
---
BEWÄHRTE ERGEBNISSE
Backtested Leistung:
- 87% Genauigkeit bei der Erkennung signifikanter Spikes
- Maximal 7 Signale täglich - verhindert Overtrading
- Saubere, übersichtliche Charts - keine Analyse-Lähmung
- Arbeitet ausschließlich auf M5 - perfekt für volatile Indizes
WARUM M5 ZEITRAHMEN?
- Fängt frühes Momentum vor großen Bewegungen ab
- Perfekt für Crash/Boom-Volatilitätsmuster
- Schnelle Ein- und Ausstiege - ideal für schnelle Märkte
- Mehrere Gelegenheiten innerhalb einer Handelssitzung
---
WIE ES FUNKTIONIERT
FORTSCHRITTLICHE SPIKE-ERKENNUNGSFUNKTION
1. ATR-Filterung - Nur signifikante Bewegungen (mindestens 1,5x ATR)
2. Swing Point Confirmation - Nur klare Hochs/Tiefs
3. Support/Resistance Validation - Echte Levels, keine Zufallspunkte
4. Momentum-Bestätigung - Bestätigt durch nachfolgende Kursbewegungen
CRASH-INDEX-STRATEGIE
```
BEI CRASH 500/900/1000:
↓ VERKAUFEN bei signifikanten HIGH-Spikes
↓ Preis lehnt typischerweise ab und setzt DOWN fort
↓ Perfekt für bärische Momentum-Spiele
```
BOOM-INDEX-STRATEGIE
```
WENN BOOM 500/900/1000:
↑ KAUFEN bei signifikanten LOW-Spikes
↑ Preis prallt typischerweise ab und steigt weiter an
↑ Perfekt für bullische Momentum-Erfassungen
```
---
WAS SIE BEKOMMEN
INDIKATOR-PAKET ENTHÄLT:
- Eternal Spike Detector Pro.mq5 (Hauptindikator)
- Vollständiges Benutzerhandbuch & Trading Guide
- M5 Crash & Boom spezifische Einstellungen
- Lebenslange Updates & Support
- Mobile & Desktop Kompatibilität
BONI (ZEITLICH BEGRENZT):
- Erweiterter Risikomanagement-Rechner
- Spickzettel für Crash/Boom-Sitzungszeiten
- Privater Discord-Community-Zugang
- 1-on-1 Setup-Sitzung mit unserem Team
---
PREISE & GARANTIE
~~$997~~ **HEUTE: NUR $497**
30 TAGE GELD-ZURÜCK-GARANTIE
Wenn Sie nicht innerhalb von 30 Tagen sauberere Charts und ein sichereres Handeln sehen, erstatten wir Ihnen jeden Cent zurück. Es werden keine Fragen gestellt.
---
TESTIMONIALS
"Ich war überwältigt von 15 Indikatoren in meinem Chart. Eternal Spike hat alles aufgeräumt und jetzt mache ich nur noch Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit. Mein Konto ist in 2 Monaten um 47% gestiegen!" - Mark R., Professioneller Trader
"Die automatische Crash/Boom-Erkennung ist genial! Kein manuelles Umschalten zwischen Strategien mehr. Dieser Indikator weiß genau, welche Signale er anzeigen muss." - Sarah L., Volatilitätsindex-Spezialistin
"Endlich ein Indikator, der die 7-Signal-Grenze respektiert. Er zwingt mich dazu, geduldig zu sein und nur die besten Setups zu nehmen. Ein echter Wendepunkt!" - James T., Day Trading Coach
---
JETZT LOSLEGEN
SOFORTIGE ERGEBNISSE:
1. Herunterladen und installieren in 2 Minuten
2. Laden Sie auf Ihre Crash/Boom M5 Charts
3. Beobachten Sie, wie saubere, präzise Pfeile erscheinen
4. Führen Sie mit Vertrauen und Beständigkeit aus
PERFEKT FÜR:
- Crash 500, 900, 1000 Trader
- Boom-500-, 900-, 1000-Händler
- Volatilitätsindex-Spezialisten
- Liebhaber des M5-Zeitrahmens
- Trader, die saubere, umsetzbare Signale wünschen
---
SIND SIE BEREIT , IHR TRADING ZU VERÄNDERN?
KLICKEN SIE AUF "JETZT KAUFEN" UND ERHALTEN:
- Eternal Spike Detector Pro Indikator
- Vollständiges Handelssystem
- Alle Boni
- 30-Tage-Geld-zurück-Garantie
WARNUNG : Dies ist ein LIMITED LAUNCH zu $497
Der Preis erhöht sich auf $797, wenn die nächsten 50 Exemplare verkauft sind.
---
Lassen Sie sich nicht von der Analyse-Lähmung um Ihre Gewinne bringen. Holen Sie sich die Klarheit und Präzision, die Sie verdienen, mit Eternal Spike Detector Pro!
EIN KLICK. SAUBERE CHARGEN. SELBSTBEWUSSTES HANDELN .
[JETZT KAUFEN] - [SOFORT HERUNTERLADEN] - [NOCH HEUTE BESSER HANDELN]
---
Hinweis: Der Handel ist mit Risiken verbunden. Die Performance der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Verwenden Sie ein angemessenes Risikomanagement.