ZScore Engine is a professional market structure
- Indikatoren
- Venkat ramana
- Version: 3.0
- Aktivierungen: 5
CRV Z-Score Engine ist ein professioneller Marktstrukturindikator, der Rohpreise in normalisierte, zyklusabhängige Signale umwandelt.
Er enthüllt:
✔ Wenn der Preis statistisch gestreckt ist
✔ Wenn der Markt zwischen verschiedenen Regimen wechselt
✔ Wenn eine Bewegung über mehrere Zeithorizonte hinweg strukturell ausgerichtet ist
Es handelt sich nicht um einen nachlaufenden Oszillator.
Es handelt sich um ein statistisches Strukturmodell mit mehreren Horizonten, das für ernsthafte Händler entwickelt wurde.
WAS IST EIN Z-SCORE?
Der Z-Score misst, wie weit der Preis von seinem normalen Verhalten abweicht
Z = P r i c e - M e n s c h e n / S t a n d a r d e r D e v i a t i o n
In einfachen Worten:
|Komponente
|Bedeutung
|Preis
|Aktueller Marktpreis
|Mittelwert
|Durchschnittspreis über einen Rückblickzeitraum
|Standardabweichung
|Typische Preisbewegung (Volatilität)
Interpretation:
|Z-Score
|Marktbedingung
|Z = 0
|Der Preis hat seinen normalen Wert
|Z = +1
|Mäßig überkauft
|Z = +2
|Stark überkauft
|Z = +3
|Extrem
|Z < 0
|Überverkauft (negative Streckung)
Der Z-Score gibt keine Richtung vor.
Er misst die statistische Abweichung vom Gleichgewicht.
CRV Z-Score ist kein Einlinien-Oszillator.
Er verwendet drei synchronisierte Z-Scores, um die Marktstruktur zu modellieren:
|Linie
|Zweck
|Rolle
|Z1 (schnell)
|Eintrittszeitpunkt
|Mikro-Struktur
|Z2 (Mittel)
|Handelsvalidierung
|Swing-Struktur
|Z3 (Langsam)
|Regime-Erkennung
|Makroverzerrung
Sie handeln nicht nur mit Momentum - Sie handeln mit einer abgestimmten Struktur über mehrere Zeithorizonte.
🟢 EINSTEIGERNIVEAU - "WAS SEHE ICH MIR AN?"
Kernkonzept
Sie beobachten, wie sich der Preis im Verhältnis zu seiner eigenen Geschichte dehnt.
Einfache Regeln
Buy Bias
Bias verkaufen
Vermeiden Sie den Handel
Was ein neuer Trader daraus lernt
✔ Hören Sie auf, zufälligen Kerzen nachzujagen
✔ Handeln Sie nur, wenn die Struktur stimmt
✔ Verstehen Sie, wann der Markt überkauft ist
Z-Score als ein normalisiertes gleitendes Durchschnittssystem
Behandeln Sie jede Z-Linie als einen volatilitätsnormalisierten gleitenden Durchschnitt:
Bärische Struktur
Dies bedeutet:
✔ Schnelle Struktur ist führend
✔ Mittlere Struktur bestätigt
✔ Regime (langsam) ist ausgerichtet
Sie handeln jetzt Trendbildung, nicht Reaktion.🔴 FORTGESCHRITTENE STUFE - "REGIMES, ERSCHÖPFUNG & UMKEHRUNGEN"
Direktionale Gesamt-Z (Marktstress)
|Bedingung
|Bedeutung
|GesamtZ > +8
|Bullischer Markt wird überfüllt
|GesamtZ < -8
|Bärenmarkt wird erschöpft
|Z1 dreht zuerst
|Frühes Umkehrsignal
Was fortgeschrittene Trader tun
✔ Trends halten, solange die Struktur ausgerichtet ist
✔ Das Risiko reduzieren, wenn TotalZ extrem wird
✔ Umkehrungen vorbereiten, wenn Z1 vor Z2/Z3 umdreht
Dies ist die statistische Erkennung von Marktstress.🔄 ZYKLEN, REGIME & VOLATILITÄT (CRV FRAMEWORK)
Die CRV Z-Score Engine ist direkt in den zyklusbasierten Handel (Hurst) integriert:
|Konzept
|CRV Z-Score Rolle
|Zyklen
|Identifizieren Sie rhythmische Preisexpansion und -kontraktion
|Regimewechsel
|Erkennen, wenn Z3 das strukturelle Gleichgewicht überschreitet
|Volatilität
|Preis normalisieren, damit sich alle Märkte vergleichbar verhalten
Aus diesem Grund funktioniert Z-Score bei Devisen, Kryptowährungen, Indizes und Rohstoffen.