Phoenix Trend Strength Meter (MT5)





Analizzatore del regime di mercato e della forza del trend per MetaTrader 5. Combina ADX, RSI e Directional Movement in un unico pannello per classificare le condizioni di mercato in tempo reale.





Scopo





La maggior parte dei trader fallisce non a causa di entrate sbagliate, ma perché applica la strategia sbagliata al regime di mercato sbagliato. Il Phoenix Trend Strength Meter aiuta i trader a determinare istantaneamente se il mercato è in fase di oscillazione, se sta sviluppando un trend, se è in un trend forte o se sta entrando in una zona di rischio di esaurimento.





L'indicatore analizza l'ADX per la forza del trend, il DI per la tendenza direzionale e l'RSI per il bilanciamento del momentum. Questi sono combinati in un indicatore visivo con una chiara classificazione del regime basata su testo (oscillazione, lungo/corto cauto, lungo/corto forte, rischio/esteso). Il pannello si aggiorna sulle nuove barre e include avvisi opzionali di cambiamento di regime e di esaurimento.





Installazione





Scaricalo dal MQL5 Market e allegalo a qualsiasi grafico. Il pannello appare istantaneamente con valori predefiniti pre-ottimizzati.





Requisiti





MetaTrader 5 build 3280 o superiore. Si tratta di un indicatore personalizzato. Funziona con tutti i broker e gli strumenti. Progettato per supportare le decisioni e filtrare i regimi insieme alla tua strategia di trading.





Feedback e recensioni





Se trovi utile questo strumento, ti invitiamo a lasciare una recensione a 5 stelle su MQL5. Il tuo feedback contribuisce direttamente agli aggiornamenti futuri di Phoenix, ai miglioramenti e ai nuovi strumenti: creiamo ciò che i trader apprezzano davvero.





Assistenza





Assistenza a vita tramite messaggi privati MQL5. Risposta entro 24 ore.





Sviluppato da Phoenix Global Investments Ltd.

© 2025 Phoenix Global Investments Ltd. Tutti i diritti riservati.