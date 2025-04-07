Lux Trade XAU
- Experten
- Viktoriia Liubchak
- Version: 1.2
- Aktualisiert: 22 August 2025
- Aktivierungen: 10
Lux Trade XAU ist ein automatischer Handelsberater, der für den Intraday-Handel mit dem XAUUSD (Gold) Paar entwickelt wurde. Er nutzt technische Analysetools und eine adaptive Logik, um in Zeiten hoher Marktaktivität zu arbeiten.
Hauptmerkmale:
- Entwickelt für XAUUSD
Der Advisor ist auf den Handel mit einem der volatilsten Instrumente zugeschnitten - Gold in Verbindung mit dem US-Dollar.
- Analyse der Marktbedingungen
Kombiniert Candlestick-Muster, Unterstützungs-/Widerstandsniveaus und technische Indikatoren, um potenzielle Setups zu bewerten.
- Vollständig automatisierter Handel
Alle Schritte - von der Marktanalyse bis zur Orderschließung - werden automatisch auf der Grundlage vordefinierter Einstellungen ausgeführt.
- Adaptive Strategielogik
Passt sich an das sich ändernde Marktverhalten an und modifiziert seine Vorgehensweise auf der Grundlage der aktuellen Bedingungen.
- Risiko-Management-Tools
Unterstützt Stop-Loss-, Take-Profit- und Trailing-Stop-Funktionen zur Verwaltung offener Positionen.
- Einfache Einrichtung
Einfach zu installieren und zu starten - fügen Sie den Advisor einfach zum Chart hinzu und übernehmen Sie Ihre Einstellungen.
- Geeignet für unterschiedliche Erfahrungsstufen
Kann sowohl von Anfängern als auch von erfahrenen Händlern verwendet werden, die einen Teil ihrer Handelsroutine automatisieren möchten.
Wie Lux Trade XAU funktioniert:
Nach der Anwendung auf das XAUUSD-Chart überwacht der Advisor Kursbewegungen, Volatilitätsniveaus und technische Signale. Wenn die Bedingungen erfüllt sind, eröffnet er automatisch einen Handel mit festgelegten Risikomanagement-Parametern und verwaltet ihn bis zur Schließung.
Der Advisor ist für den Einsatz während der Handelszeiten mit hoher Aktivität (Londoner und US-Sitzungen) konzipiert, der Handelsplan kann jedoch angepasst werden.
