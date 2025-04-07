Lux Trade XAU ist ein automatischer Handelsberater, der für den Intraday-Handel mit dem XAUUSD (Gold) Paar entwickelt wurde. Er nutzt technische Analysetools und eine adaptive Logik, um in Zeiten hoher Marktaktivität zu arbeiten.





Hauptmerkmale:

- Entwickelt für XAUUSD

Der Advisor ist auf den Handel mit einem der volatilsten Instrumente zugeschnitten - Gold in Verbindung mit dem US-Dollar.

- Analyse der Marktbedingungen

Kombiniert Candlestick-Muster, Unterstützungs-/Widerstandsniveaus und technische Indikatoren, um potenzielle Setups zu bewerten.

- Vollständig automatisierter Handel

Alle Schritte - von der Marktanalyse bis zur Orderschließung - werden automatisch auf der Grundlage vordefinierter Einstellungen ausgeführt.

- Adaptive Strategielogik

Passt sich an das sich ändernde Marktverhalten an und modifiziert seine Vorgehensweise auf der Grundlage der aktuellen Bedingungen.

- Risiko-Management-Tools

Unterstützt Stop-Loss-, Take-Profit- und Trailing-Stop-Funktionen zur Verwaltung offener Positionen.

- Einfache Einrichtung

Einfach zu installieren und zu starten - fügen Sie den Advisor einfach zum Chart hinzu und übernehmen Sie Ihre Einstellungen.

- Geeignet für unterschiedliche Erfahrungsstufen

Kann sowohl von Anfängern als auch von erfahrenen Händlern verwendet werden, die einen Teil ihrer Handelsroutine automatisieren möchten.





Wie Lux Trade XAU funktioniert:





Nach der Anwendung auf das XAUUSD-Chart überwacht der Advisor Kursbewegungen, Volatilitätsniveaus und technische Signale. Wenn die Bedingungen erfüllt sind, eröffnet er automatisch einen Handel mit festgelegten Risikomanagement-Parametern und verwaltet ihn bis zur Schließung.





Der Advisor ist für den Einsatz während der Handelszeiten mit hoher Aktivität (Londoner und US-Sitzungen) konzipiert, der Handelsplan kann jedoch angepasst werden.



