BBSonic HMX Erholungs-Scalper

Der BBSonic HMX Recovery Scalper ist ein automatisiertes Handelssystem, das auf der Logik der Bollinger Bänder basiert und mit einem intelligenten Hedging-Martingale-Recovery-System kombiniert ist . Es wurde entwickelt, um Marktrücksetzer zu bewältigen und schwebende Verluste effizient auszugleichen.

DerBBSonic HMX Recovery Scalper ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der nach einem einfachen und bewährten Bollinger-Band-Konzept handelt, das mit einem Hedging-Martingale-Recovery-Mechanismus erweitert wurde, um ungünstige Kursbewegungen zu bewältigen.

Der EA eröffnet Positionen, wenn sich der Kurs über die Grenzen der Bollinger Bänder hinaus bewegt, was auf ein starkes Momentum oder einen Anstieg der Volatilität hinweist.

Wenn der Markt gegen die ursprüngliche Position zurückgeht, aktiviert der EA ein Hedging Recovery System mit erhöhter Lotgröße, das darauf abzielt, alle Positionen zu schließen, sobald ein Nettogewinnziel erreicht ist.

Dieser Ansatz ermöglicht es dem EA, sich an schwankende und volatile Marktbedingungen anzupassen und gleichzeitig eine strukturierte Erholungslogik beizubehalten.

Handelslogik

✔ Kaufen, wenn der Kurs über das obere Bollinger Band ausbricht

✔ Verkaufen, wenn der Kurs unter das untere Bollinger Band ausbricht

Wenn sich der Kurs gegen die Ausgangsposition bewegt:

Der EA eröffnet eine entgegengesetzte Absicherungsposition

Die Losgröße erhöht sich entsprechend den Erholungseinstellungen

Alle Positionen werden zusammen geschlossen, sobald der Gesamtgewinn erreicht ist

🔹 Hauptmerkmale

✔ Auf Bollinger Bands basierendes Einstiegssystem

✔ Hedging-Martingale-Erholungslogik

✔ Automatisches Positionsmanagement

✔ Schließen aller Positionen bei Erreichen des Gesamtgewinns

✔ Einstellbare Bollinger Bands-Parameter

✔ Einstellbare Erholungs- und Lot-Einstellungen

✔ Entwickelt für Scalping und kurzfristigen Handel

✔ Vollständig automatisiert - kein manuelles Eingreifen erforderlich

🔹 Empfohlene Einstellungen

Symbol: XAUUSD

Zeitrahmen: M1 - M5

Mindesteinlage: 5000 & 0.01 Losgröße

Broker-Typ: ECN / Niedriger Spread empfohlen

Konto-Typ: Absicherungskonto erforderlich

🔹 Risikohinweis (WAJIB di MQL5)

⚠ Risikowarnung:

Der Handel mit Forex und CFDs birgt erhebliche Risiken.

Martingale- und Recovery-Strategien können bei starken Trends zu großen Drawdowns führen.

Verwenden Sie ein angemessenes Geldmanagement und testen Sie den EA auf einem Demokonto, bevor Sie ihn auf einem Live-Konto einsetzen.

Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

🔹 Warum BBSonic HMX Recovery Scalper wählen?

✔ Einfache und transparente Strategie

✔ Kombiniert Volatilitäts-Breakout mit Recovery-Logik

✔ Geeignet für Trader, die Hedging- und Martingale-Systeme verstehen

✔ Flexible Einstellungen zur Anpassung an unterschiedliche Marktbedingungen

🔹 Hinweise

Dieser EA ist kein heiliger Gral.

Er ist ein professionelles Handelswerkzeug für Händler, die Risikomanagement und erholungsbasierte Strategien verstehen.