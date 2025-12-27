HFT Propfirm Auto

HFT PropFirm Pro

EURUSD-Only Easy Plug and Play Prop Challenge EA

Übersicht

HFT PropFirm Pro ist ein vollautomatischer, hochfrequenter Momentum Trading Expert Advisor, der ausschließlich für EURUSD entwickelt wurde.

Dieser EA ist nicht für die Verwendung mit anderen Symbolen vorgesehen.

Er ist speziell auf das Liquiditätsprofil, das Spread-Verhalten und die Tick-Charakteristika von EURUSD abgestimmt, was ihn für PropFirm-Herausforderungen und aggressive Aktien-Wachstumskonten, die nur mit EURUSD handeln, sehr effektiv macht.

Der EA arbeitet auf Tick-Level-Kursbewegungen, erkennt plötzliche Mikro-Momentum-Spitzen, die es nur bei EURUSD gibt, und führt Trades sofort und präzise aus.

Verbinden Sie den EA einfach mit einem EURUSD-Chart, legen Sie Ihr Gewinnziel fest und lassen Sie ihn selbstständig handeln.

Kern-Handelslogik

HFT PropFirm Pro überwacht kontinuierlich die EURUSD-Live-Tick-Daten und identifiziert schnelle Kursbewegungen, die durch folgende Faktoren verursacht werden:

Liquiditätsschwankungen

Kurzfristige Ausbruchsimpulse

Institutionelle Mikro-Momentum-Ausbrüche

Wenn ein gültiger EURUSD-Momentum-Spike erkannt wird:

Ein einzelner direktionaler Handel wird ausgeführt

Take Profit und Stop Loss werden sofort platziert

Es ist jeweils nur ein Handel zulässig.

Es wirdkeine Grid-, Martingal- oder Erholungslogik verwendet.

Diese Struktur hält den Drawdown unter Kontrolle und passt perfekt zu den strengen Handelsregeln der Prop-Firmen.

Nur EURUSD-Optimierung (wichtig)

Dieser EA ist nur für EURUSD und EURUSD hart optimiert.

Entwickelt für enge Spreads und hohe Liquidität

Ultraschnelle Reaktion auf EURUSD-Mikromomentum

Speziell für die EURUSD-Ausführung kalibrierte Spread-Toleranz

Stop-Levels und Impulsschwellen, die auf die EURUSD-Volatilität abgestimmt sind

Dieser EA wird NICHT für Gold, Indizes oder ein anderes Devisenpaar empfohlen.

Wenn Sie ihn auf Nicht-EURUSD-Symbolen ausführen, kann dies zu einer schlechten Performance führen.

Plug-and-Forget-Design

HFT PropFirm Pro wurde für eine minimale Beteiligung des Benutzers entwickelt.

Automatische interne Parameterverwaltung für EURUSD

Eingebaute Gewinnzielabschaltung

Kein manuelles Handelsmanagement erforderlich

Sobald das definierte Gewinnziel erreicht ist, schaltet der EA automatisch ab:

Schließt alle offenen EURUSD-Positionen

Stoppt den weiteren Handel

Entfernt sich selbst aus dem Chart

Dies macht ihn ideal für Handelskonten, die auf Herausforderungen basieren.

Risiko und Sicherheitsmerkmale

Kein Martingal

Kein Grid-Handel

Keine Absicherung

Jeweils nur ein aktiver Handel

Spread-Schutz abgestimmt auf EURUSD

Aktienbasierte automatische Abschaltung

Magic-Number-gesteuerte Ausführung

Eingabe-Parameter

Challenge-Einstellungen

Losgröße

Feste Losgröße pro EURUSD-Handel

Zielgewinn

Gesamtgewinn, bei dem der EA den Handel automatisch beendet

Magic Number

Eindeutige Kennung zur Isolierung von EA-Geschäften

Handelskommentar

Benutzerdefinierter Kommentar zur Auftragsidentifizierung

Alle anderen Handelslogiken und Parameter werden intern berechnet und speziell für EURUSD optimiert.

Empfohlenes Setup

Symbol: EURUSD (obligatorisch)

Zeitrahmen: Beliebig (Tick-gesteuerter EA)

Makler: Niedriger Spread, schnelle Ausführung

Konto-Typ: Prop-Firma Herausforderung oder risikoreiches Wachstumskonto

Wichtige Hinweise

Beste Performance während der Londoner und New Yorker Sitzungen

Die Qualität der Brokerausführung und niedrige Spreads sind entscheidend

Nicht für den Nachrichtenhandel geeignet

Manuelle Eingriffe in den Handel werden nicht empfohlen

Geeignet für

Händler, die sich der Herausforderung stellen, nur EURUSD zu handeln

Nutzer, die einen wirklich einfachen Plug-and-Play-Momentum-EA suchen

Trader, die Grid- und Martingale-Strategien strikt vermeiden

Nicht geeignet für

Jedes andere Symbol als EURUSD

Makler mit hoher Streuung

Langfristiger Swing-Handel

Manueller Eingriff in den Handel

Abschließende Anmerkungen

HFT PropFirm Pro ist ein rein ausführungsorientierter EURUSD-Momentum Expert Advisor, der für schnellen, selektiven Handel und Kapitalschutz entwickelt wurde.

Es konzentriert sich auf Disziplin, Geschwindigkeit und Präzision auf EURUSD, anstatt Indikator Unordnung oder Über-Optimierung.

Verbinden Sie ihn mit einem EURUSD-Chart, definieren Sie Ihr Ziel und lassen Sie das System automatisch arbeiten.