HFT Propfirm Auto
- Experten
- Vishnu Bajpai
- Version: 3.9
- Aktualisiert: 27 Dezember 2025
- Aktivierungen: 5
HFT PropFirm Pro
EURUSD-Only Easy Plug and Play Prop Challenge EA
Übersicht
HFT PropFirm Pro ist ein vollautomatischer, hochfrequenter Momentum Trading Expert Advisor, der ausschließlich für EURUSD entwickelt wurde.
Dieser EA ist nicht für die Verwendung mit anderen Symbolen vorgesehen.
Er ist speziell auf das Liquiditätsprofil, das Spread-Verhalten und die Tick-Charakteristika von EURUSD abgestimmt, was ihn für PropFirm-Herausforderungen und aggressive Aktien-Wachstumskonten, die nur mit EURUSD handeln, sehr effektiv macht.
Der EA arbeitet auf Tick-Level-Kursbewegungen, erkennt plötzliche Mikro-Momentum-Spitzen, die es nur bei EURUSD gibt, und führt Trades sofort und präzise aus.
Verbinden Sie den EA einfach mit einem EURUSD-Chart, legen Sie Ihr Gewinnziel fest und lassen Sie ihn selbstständig handeln.
Kern-Handelslogik
HFT PropFirm Pro überwacht kontinuierlich die EURUSD-Live-Tick-Daten und identifiziert schnelle Kursbewegungen, die durch folgende Faktoren verursacht werden:
-
Liquiditätsschwankungen
-
Kurzfristige Ausbruchsimpulse
-
Institutionelle Mikro-Momentum-Ausbrüche
Wenn ein gültiger EURUSD-Momentum-Spike erkannt wird:
-
Ein einzelner direktionaler Handel wird ausgeführt
-
Take Profit und Stop Loss werden sofort platziert
-
Es istjeweils nur ein Handel zulässig.
-
Es wirdkeine Grid-, Martingal- oder Erholungslogik verwendet.
Diese Struktur hält den Drawdown unter Kontrolle und passt perfekt zu den strengen Handelsregeln der Prop-Firmen.
Nur EURUSD-Optimierung (wichtig)
Dieser EA ist nur für EURUSD und EURUSD hart optimiert.
-
Entwickelt für enge Spreads und hohe Liquidität
-
Ultraschnelle Reaktion auf EURUSD-Mikromomentum
-
Speziell für die EURUSD-Ausführung kalibrierte Spread-Toleranz
-
Stop-Levels und Impulsschwellen, die auf die EURUSD-Volatilität abgestimmt sind
Dieser EA wird NICHT für Gold, Indizes oder ein anderes Devisenpaar empfohlen.
Wenn Sie ihn auf Nicht-EURUSD-Symbolen ausführen, kann dies zu einer schlechten Performance führen.
Plug-and-Forget-Design
HFT PropFirm Pro wurde für eine minimale Beteiligung des Benutzers entwickelt.
-
Automatische interne Parameterverwaltung für EURUSD
-
Eingebaute Gewinnzielabschaltung
-
Kein manuelles Handelsmanagement erforderlich
Sobald das definierte Gewinnziel erreicht ist, schaltet der EA automatisch ab:
-
Schließt alle offenen EURUSD-Positionen
-
Stoppt den weiteren Handel
-
Entfernt sich selbst aus dem Chart
Dies macht ihn ideal für Handelskonten, die auf Herausforderungen basieren.
Risiko und Sicherheitsmerkmale
-
Kein Martingal
-
Kein Grid-Handel
-
Keine Absicherung
-
Jeweils nur ein aktiver Handel
-
Spread-Schutz abgestimmt auf EURUSD
-
Aktienbasierte automatische Abschaltung
-
Magic-Number-gesteuerte Ausführung
Eingabe-Parameter
Challenge-Einstellungen
-
Losgröße
Feste Losgröße pro EURUSD-Handel
-
Zielgewinn
Gesamtgewinn, bei dem der EA den Handel automatisch beendet
-
Magic Number
Eindeutige Kennung zur Isolierung von EA-Geschäften
-
Handelskommentar
Benutzerdefinierter Kommentar zur Auftragsidentifizierung
Alle anderen Handelslogiken und Parameter werden intern berechnet und speziell für EURUSD optimiert.
Empfohlenes Setup
-
Symbol: EURUSD (obligatorisch)
-
Zeitrahmen: Beliebig (Tick-gesteuerter EA)
-
Makler: Niedriger Spread, schnelle Ausführung
-
Konto-Typ: Prop-Firma Herausforderung oder risikoreiches Wachstumskonto
Wichtige Hinweise
-
Beste Performance während der Londoner und New Yorker Sitzungen
-
Die Qualität der Brokerausführung und niedrige Spreads sind entscheidend
-
Nicht für den Nachrichtenhandel geeignet
-
Manuelle Eingriffe in den Handel werden nicht empfohlen
Geeignet für
-
Händler, die sich der Herausforderung stellen, nur EURUSD zu handeln
-
Nutzer, die einen wirklich einfachen Plug-and-Play-Momentum-EA suchen
-
Trader, die Grid- und Martingale-Strategien strikt vermeiden
Nicht geeignet für
-
Jedes andere Symbol als EURUSD
-
Makler mit hoher Streuung
-
Langfristiger Swing-Handel
-
Manueller Eingriff in den Handel
Abschließende Anmerkungen
HFT PropFirm Pro ist ein rein ausführungsorientierter EURUSD-Momentum Expert Advisor, der für schnellen, selektiven Handel und Kapitalschutz entwickelt wurde.
Es konzentriert sich auf Disziplin, Geschwindigkeit und Präzision auf EURUSD, anstatt Indikator Unordnung oder Über-Optimierung.
Verbinden Sie ihn mit einem EURUSD-Chart, definieren Sie Ihr Ziel und lassen Sie das System automatisch arbeiten.