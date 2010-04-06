Gold Apex Equity Exploder

GOLD APEX EQUITY EXPLODER: DER ULTIMATIVE GOLD-PORTFOLIO-BESCHLEUNIGER

Verwandeln Sie eine bescheidene Ersteinzahlung von 500 Dollar in ein dominantes Equity-Kraftpaket von über 14.000 Dollar. Während Standard-Experten bei hoher Volatilität scheitern, glänzt der Gold Apex Equity Exploder mit einer Elite-Win-Rate von über 84% und einem monumentalen Recovery-Faktor von 21,57. Dieses System wurde für Trader entwickelt, die institutionelle Präzision verlangen. Es nutzt einen Hochfrequenz-Algorithmus zur Equity-Beschleunigung, um XAUUSD mit chirurgischem Timing und minimalem Marktrisiko zu dominieren.

NACHGEWIESENE LEISTUNGSMERKMALE

  • Gesamtnettoprofit: Generierte über 14.106 Dollar ausgehend von nur 500 Dollar.

  • Außergewöhnliche Genauigkeit: Aufrechterhaltung einer Gewinnquote von 84,42%.

  • Elite-Recovery-Faktor: Ein Wert von 21,57 beweist die Fähigkeit des Systems, sich sofort von Marktschwankungen zu erholen.

  • Maximaler Drawdown: Auf konservative 9,38% begrenzt, wobei der Kapitalschutz an erster Stelle steht.

DIE APEX MOMENTUM STRATEGIE Das System nutzt eine proprietäre Intraday Volatility Structural Breakout Logik. Es identifiziert Liquiditätszonen basierend auf der Eröffnungsrange der H1-Kerze und wartet auf einen bestätigten 5-Minuten-Schlusskurs, um Fehlausbrüche zu vermeiden.


Empfohlene Produkte
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Experten
SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert – entwickelt, um Trades zu eröffnen! Dies ist ein Handelsroboter, der spezielle innovative und fortschrittliche Algorithmen zur Berechnung seiner Werte verwendet, Ihr Assistent in der Welt der Finanzmärkte. Verwenden Sie unseren Satz von Indikatoren aus der SolarTrade Suite-Reihe, um den Zeitpunkt für den Start dieses Roboters besser zu wählen. Schauen Sie sich unsere anderen Produkte aus der SolarTrade Suite-Reihe am Ende der Beschrei
Gold Soverient H4
Arockia Dinesh Babu
Experten
Handelsspezifikationen: Symbol: XAUUSD (Gold) Zeitrahmen: H4 (erforderlich für optimale Leistung) Strategie: Swing Trading / Trendfolge Mindesteinlage: $1000 (empfohlen für ein angemessenes Risikomanagement) Losgröße: 0.01 - Innerhalb eines Jahres wurde Ihr gesamtes Anfangskapital vollständig abgezogen, und seither handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne dass das ursprüngliche Guthaben belastet wird. - Der derzeitige Preis von $599 ist ein begrenztes Einführungsangebot und wird nac
The Scalper by Profectus AI
New Capital B.V.
Experten
Discover our groundbreaking scalping trading bot designed for small trading accounts. This bot utilizes a simple fractal breakout strategy, executing fast trades based on local highs and lows. Key Features: Trading System: Utilizes fractals for entry points in both long and short positions. Settings Explained: Detailed inputs including timeframes, risk management, and ATR-based stop-loss and take-profit levels. Optimal Trading Times: Best used with pairs like EUR/USD or USD/JPY during liquid ma
EXPERTteam
Netanel Kahan Abuluf
Experten
Expert XAU ist ein fortschrittlicher, präzisionsorientierter Handelsroboter, der ausschließlich für XAUUSD auf dem 1-Stunden-Zeitrahmen entwickelt wurde. Dieser EA verwendet eine proprietäre Logik, um hochwertige Kaufgelegenheiten zu identifizieren, Trades mit kalkulierter Präzision auszuführen und das Risiko dynamisch zu verwalten - und das alles, während er die Details seiner Strategie geheim hält, um seinen Wettbewerbsvorteil zu schützen. Hauptmerkmale: - 100% automatisiert - Hochwahrsch
Renko Logic
Ahmed Mohammed Bakr Bakr
Experten
MetaTrader 5 Renko Expert Advisor - Benutzerhandbuch Überblick Dieser Expert Advisor implementiert ein komplettes Renko-basiertes Handelssystem mit benutzerdefinierter Brick-Berechnung, visueller Anzeige und automatisierter Handelslogik. -Der EA nur für Miete unbegrenzte Version kommt bald. Eigenschaften 1. Renko-Engine Benutzerdefinierte Renko-Berechnung : Von Grund auf neu entwickelt, keine Offline-Charts erforderlich Keine Neuberechnung : Verwendet nur geschlossene Renko-Bausteine Konfigurie
The Market Beast Dominator
Wilfried Ntamatungiro
5 (1)
Experten
Der Market Beast Dominator EA ist ein automatisches Handelssystem, das für den Forex-Markt entwickelt wurde. Es basiert in erster Linie auf der Analyse der Marktstruktur und identifiziert wichtige strukturelle Verschiebungen wie Break of Structure (BOS) und Change of Character (CHOCH) , um Richtungsvorgaben und präzise Einstiegszonen zu bestimmen. Indem er sich darauf konzentriert, wie sich der Preis um strukturelle Bruchpunkte herum verhält, erfasst der EA Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit,
Day Trade ou Swing Trade com base no Inside Bar
Rodrigo Oliveira Malaquias
Experten
Der Inside Bar e ist eine Umkehr-/Fortsetzungskerzenformation und eines der am häufigsten gehandelten Kerzenmuster. Mit Robot F1 können Sie verschiedene Handelsstrategien konfigurieren, Day Trade oder Swing Trade, basierend auf dem Inside Bar als Ausgangspunkt. Für die Ausführung dieses Musters sind nur zwei Kerzen erforderlich. Robot F1 nutzt dieses äußerst effiziente Muster, um Handelsmöglichkeiten zu identifizieren. Um die Operationen noch effektiver zu gestalten, verfügt er über Indikator
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Experten
Gyroscope professional forex expert ( für die Paare EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) analysiert den Markt anhand des Elliot Wave Index. Die Elliot-Wellen-Theorie ist die Interpretation von Prozessen auf den Finanzmärkten durch ein System von visuellen Modellen (Wellen) auf Kurscharts. Der Autor der Theorie, Ralph Elliott, identifizierte acht Varianten von alternierenden Wellen (von denen fünf im Trend und drei gegen den Trend verla
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experten
| Vollautomatische, vom Smart Money Concept (ICT) inspirierte Handelslösung mit Multi-Strategie-Fähigkeiten | Gebaut von einem Grid Trader >> für Grid Trader. This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions) Echtes Überwachungssignal --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - kurz für Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor - ist ein Multi-Währungs- Multi-Timeframe EA der nächsten Generation.EA basiert auf der weithin bekannten (un
CalcWave
Mohit Kumar
Experten
CalcWave EA: Eine robuste, indikatorfreie Handelslösung (nur für EURUSD daily & H1 chart) CalcWave ist ein professionell entwickelter Expert Advisor, der sich ausschließlich auf mathematische Modelle und Money-Management-Regeln stützt - es werden keine Chart-Indikatoren für die Handelsausführung verwendet. Gestützt auf über 20 Jahre Handelserfahrung behandelt dieser EA den Handel als ein Geschäft, nicht als Glücksspiel, und passt sich den dynamischen Märkten von heute an. Hauptmerkmale Verwendet
Petal Ronin Extreme
YIVANI KUNDAI CHITUMWA
Experten
Petal Ronin Extreme basiert auf dem kostenlosen 5-Sterne-Expertenberater Petal Ronin und berücksichtigt die Empfehlungen der weltweiten Nutzer von Petal Ronin und fügt einige Optimierungen hinzu, um die Grenzen der Präzision zu erweitern. Die Benutzer empfahlen ein Risikoverhalten, das eine feste Losauswahl ermöglicht, und das wurde in dieser Extreme-Version umgesetzt. Außerdem wurde der Trailing-Stop-Loss verschärft und die SMA- und ADX-Einstellungen etwas aggressiver gestaltet. Testen Sie me
Moving Average Surfer
Rowan Stephan Buys
Experten
Moving Average Surfer – Präzise Trend-Erfassung für MT5 Reiten Sie die Markt­wellen mit dem Moving Average Surfer — entwickelt für Trader, die Präzision, Effizienz und automatisiertes Risikomanagement verlangen. Hauptfunktionen: Analyse zweier gleitender Durchschnitte Integrierter RSI-Filter Dynamische Risikosteuerung Flexible Handelsrichtungen ATR-basierte Stops und Ziele Unterstützung aller Zeitrahmen Eindeutige Magic Number Warum Trader diesen EA wählen: Eine vollautomatische Lösung, die Tren
Kabuto Golden Balls 4
Tham Horanop
Experten
Gold EA: Bewährte Leistung für den 1-Minuten-Goldhandel Verwandeln Sie Ihr Trading mit unserem Gold EA, der sorgfältig für 1-Minuten-Charts entwickelt wurde und in 5 Jahren ein Wachstum von über 2000% von nur $100-$1000 erzielt hat. Kein Martingale, keine KI-Gimmicks : Reine, bewährte Strategien mit robustem Geldmanagement, Stop Loss und Take Profit für eine zuverlässige Performance über mehrere Charts hinweg. Flexible Handelsmodi : Wählen Sie Fixed Balance für sichere Gewinne, Mark IV für kühne
Cipher Swan
Goyani Piyushbhai
Experten
Der Cipher Swan EA ist ein automatisiertes Handelssystem, das entwickelt wurde, um Trades basierend auf spezifischen Marktbedingungen auszuführen und dabei ein robustes Risikomanagement und anpassbare Handelsparameter zu integrieren. Es nutzt gleitende Durchschnitte und zeitbasierte Filter, um optimale Handelsein- und -ausstiege zu bestimmen. Hauptmerkmale Automatisierter Handel: Führt Kauf- und Verkaufstransaktionen automatisch auf der Grundlage vordefinierter Bedingungen aus. Integriert Rev
FTMO passing EA High Risk MT5
Shokhboz Mamarasulov
Experten
FTMO passing EA (High risk) ist ein einzigartiger Expert Advisor, der die iBoss Serie von Advisors fortsetzt. Die innovativen Methoden des Handelsansatzes des Programms und die vielversprechenden Leistungsergebnisse sind dank der Verwendung moderner Technologien und Methoden möglich. Der iBossTrade ist ein vollautomatischer EA, der ausschließlich für den Handel mit Währungen entwickelt wurde. Arbeitspaare US30. EURUSD, GBPUSD, EURGBP, USDCAD. XAUUSD. Expert zeigte stabile Ergebnisse auf Währunge
Trade bot Smartic
Dmytro Merenko
Experten
ID Trade_Bot BS - ein effektives Werkzeug für den automatisierten Handel mit RSI Trade_Bot BS ist eine effiziente Lösung für den automatisierten Handel auf Basis des RSI, die eine flexible Anpassung der Parameter und des Risikomanagements ermöglicht. Dank der Möglichkeit, einen Handelsmodus zu wählen, dynamischen Stop-Loss- und Take-Profit-Levels und der Anpassung des Handelsmodus (Kaufen, Verkaufen oder beides), ist er für verschiedene Handelsstrategien geeignet. Hauptmerkmale: Verwend
Simo Professional
Maryna Shulzhenko
Experten
Beschreibung von Simo : ein innovativer Roboter mit einem einzigartigen Handelssystem Simo ist ein revolutionärer Handelsroboter, der mit seinem einzigartigen Handelssystem die Spielregeln verändert. Mit Hilfe von Sentiment-Analyse und maschinellem Lernen hebt Simo den Handel auf ein neues Niveau. Dieser Roboter kann auf jedem Zeitrahmen, mit jedem Währungspaar und auf dem Server eines beliebigen Brokers arbeiten. Simo verwendet seinen eigenen Algorithmus, um Handelsentscheidungen zu treffen.
SL Gold Scalper
Chriscane Lucius J Manthando
Experten
SL Gold Scalper EA ist für den Handel mit dem Vermögenswert GOLD (XAUUSD) optimiert. Basierend auf der Analyse des Marktverhaltens eine Strategie, die Verlustgeschäfte minimiert, um die Martingale-Methode erfolgreich umzusetzen. Multi-Time-Frame-Analyse für einen höheren Prozentsatz von sicheren Einträge Vermeidung von Stop-Loss (SL) Jagd von den Marktmachern enthalten. Empfohlener Leitfaden des Expert Advisors ================================================ Eingabe-Einstellungen: MagicNumber
Aureus Trader
Divyesh Pandey
Experten
Aureus Trader ist ein automatisierter Scalping-Roboter für MetaTrader 5, der für den aktiven Handel mit liquiden Devisen- und Krypto-Paaren mit strenger Risikokontrolle und geringer Latenzzeit entwickelt wurde. Was Aureus Trader macht Aureus Trader konzentriert sich auf kurzfristige Kursbewegungen und eröffnet und schließt Trades häufig während Sitzungen mit hoher Liquidität. Der Algorithmus verwendet technische Filter, um abnormale Spreads und Perioden mit geringer Volatilität zu vermeiden, un
Mine Farm
Maryna Kauzova
Experten
Mine Farm ist eine der klassischsten und bewährtesten Scalping-Strategien, die auf dem Zusammenbruch starker Kursniveaus basiert. Mine Farm ist die Modifikation des Autors des Systems für die Bestimmung der Eintritts- und Austrittspunkte in den Markt... Mine Farm - ist die Kombination von großem Potential mit Zuverlässigkeit und Sicherheit. Warum Mine Farm?! - jede Order hat einen kurzen dynamischen Stop Loss - der Advisor verwendet keine riskanten Methoden (Averaging, Martingale, Grid, Lo
Universal US100 HFT
Murad Nagiev
Experten
"Universal US100 HFT" ist ein Hochfrequenz-Scalping-Roboter, der für den Handel mit dem NASDAQ 100 Index (US100) entwickelt wurde. Der Roboter konzentriert sich auf kurzfristige Trades und nutzt kleinste Marktschwankungen, um Gewinne zu erzielen. Er verwendet keine risikoreichen Strategien wie Grid oder Martingale, was ihn sicherer und widerstandsfähiger gegenüber Marktvolatilität macht. Hauptmerkmale: Hochfrequenz-Scalping:   Der Roboter ist für schnelle Trades mit minimaler Haltedauer konzipi
Golden Harvest MT5
Miss Preeyanut Budsarakham
Experten
Golden Harvest MT5 automatisiertes Handelssystem ist ein Handelssystem für den Handel mit Gold. standardmäßig der Variablen für den Goldhandel durch die Verwendung der Funktion des Indikators Bollinger Bands Indicator, ATR, std, Ma200 unter Verwendung der Martingale Handelsmethode. Gekoppelt mit der Verwendung des neuronalen Netzes, ist der Hauptteil der Suche nach guten Handelspositionen vor allem mit bb auf zwanzig Jahre Backtesting basiert. Holen Sie sich zufriedenstellende Handelsergebnisse,
Gecko EA MT5
Profalgo Limited
5 (1)
Experten
NEUES PROMO: Nur noch wenige Exemplare zum Preis von 349$ verfügbar Nächster Preis: 449$ Schauen Sie sich unbedingt unser " Ultimatives EA-Kombi-Paket " in unserem Promo-Blog an ! Gecko verfolgt eine einfache, aber sehr effektive und bewährte Strategie, die nach wichtigen aktuellen Unterstützungs- und Widerstandsniveaus sucht und die Ausbrüche handeln wird . Es handelt sich um ein "echtes" Handelssystem, was bedeutet, dass es einen SL zum Schutz des Kontos verwendet und keine gefährlichen Techn
Silver Comet
Sahil Mukhtar
Experten
Vorstellung des Silver Comet: Der Multi-Währungs Expert Advisor Der Silver Comet ist ein fortschrittliches Multi-Währungs-Handelssystem , das speziell entwickelt wurde, um sich in der volatilen Welt der Silbersymbole zurechtzufinden. Er wurde für den anspruchsvollen Trader entwickelt, von individuellen Privatkonten bis hin zu ernsthaften PropFirm -Profis, und bietet einen leistungsstarken, risikoarmen Ansatz für den Rohstoffhandel. Hauptmerkmale und Symbolspezifikationen Der Silver Comet EA ist
Goldmost MT5
Hongliang Ding
Experten
Goldmost - Präzisionshandel für XAUUSD Dieser EA implementiert eine Multi-Timeframe-Breakout-Strategie für XAUUSD, die kritische Unterstützungs-/Widerstandsniveaus identifiziert, um Trades mit dynamischen SL/TP-Anpassungen und intelligenten Exit-Protokollen für ein optimiertes Risikomanagement durchzuführen. Die Parameter werden regelmäßig aktualisiert , um sich an die sich verändernden Marktbedingungen anzupassen. Dadurch wird sichergestellt, dass sich das Modell kontinuierlich an Stimmungssch
Quantum Force
Mohamed Samsudeen
Experten
Quantum Force EA - Diszipliniertes automatisiertes Goldhandelssystem (kein Martingale / kein Grid Trading) Kurzbeschreibung Entwickelt um eine 1:3 Risiko-Ertrags-Struktur auf MQL5 MetaTrader 5 Ein diszipliniertes und vollautomatisches Handelssystem für XAUUSD (Gold). Quantum Force EA kombiniert adaptive Logik Gold Scalping, Volatilitätsfilter, Trendfolge und Kapitalschutztechniken zu regelbasierter Handelsausführung ohne Martingal- oder Grid-Strategien zu verwenden. Vollständige Beschreibung Q
US500 Scalper
Sergey Batudayev
Experten
Der S&P 500 Scalper Advisor ist ein innovatives Tool für Trader, die erfolgreich mit dem S&P 500 Index handeln möchten. Der Index ist einer der am häufigsten verwendeten und renommiertesten Indikatoren des amerikanischen Aktienmarktes und umfasst die 500 größten Unternehmen der USA. Besonderheiten: Automatisierte Handelslösungen:       Der Berater basiert auf fortschrittlichen Algorithmen und technischen Analysen, um die Strategie automatisch an veränderte Marktbedingungen anzupassen. Vielseitig
VR Black Box MT5
Vladimir Pastushak
1 (1)
Experten
VR Black Box ist ein moderner automatischer Handels-Expertenberater, der von einem erfahrenen Trader-Programmierer entwickelt wurde. Ein leistungsstarkes Handelswerkzeug, das auf einer bewährten Strategie des Folgens von Trendbewegungen des Marktes basiert. Dieser Roboter hat einen langen Entwicklungs- und Verbesserungsweg durchlaufen, wird regelmäßig aktualisiert und passt sich den sich ändernden Marktbedingungen an. Über viele Jahre des Einsatzes auf realen Handelskonten hat er sich als zuverl
Grid Scalper Pro Plus
Meet Shah Kamakumar Suryakant Shah
Experten
GRID SCALPER PRO PLUS v2.2 Institutionelle Skalierungs-Engine Verwandeln Sie Ihren MetaTrader 5 in eine 24/7-Wohlstandsmaschine. Entwickelt für Stabilität. Validiert für Sicherheit. Gebaut für Profit. Die meisten Grid EAs sind gefährlich. Sie kaufen so lange, bis Ihr Konto den Margin Call erreicht. [b]Das haben wir geändert.[/b] Universeller dynamischer Risikoschutz (UDRG) Ein mathematischer Schutz, der Geschäfte physisch blockiert, wenn Ihre Marge zu knapp wird. Netting Account Nativ
S Auto Multicurrency Trading System
Shao Shu Yi
Experten
Das ultimative Trading-Tool, das darauf ausgelegt ist, den Nutzern Einfachheit und Profitabilität zu bieten. Das hochmoderne Modell des EA nutzt Mustererkennung und neuronales Netzwerktraining, um den Markt zu analysieren und fundierte Trades für 20 oder mehr Währungspaare (auch für andere Instrumente) gleichzeitig zu tätigen. Mit seiner benutzerfreundlichen Oberfläche ist dieser EA perfekt für Händler aller Niveaus, egal ob Sie ein Anfänger oder ein erfahrener Profi sind. Indem Sie die Leistung
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (397)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
4.86 (28)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
CryonX EA MT5
Solomon Din
4.53 (19)
Experten
Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (102)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.64 (22)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
4.87 (15)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (15)
Experten
Überblick Golden Hen EA ist ein Expert Advisor (EA), der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von neun unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12, W1) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Marting
Nova Gold X
Hicham Chergui
2.72 (29)
Experten
Wichtiger Hinweis: Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo. Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem V
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (497)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
Goldwave EA MT5
Shengzu Zhong
4.6 (10)
Experten
Live-Signal (Echtkonto) IC MARKETS： https://www.mql5.com/en/signals/2339082?source=Site+Signals+My   Dieser EA verwendet dieselbe Logik und dieselben Ausführungsregeln wie das auf MQL5 gezeigte verifizierte Live-Trading-Signal . Bei Verwendung der empfohlenen und optimierten Einstellungen sowie eines seriösen ECN-/RAW-Spread-Brokers sollte das Live-Handelsverhalten die Performance und Handelsstruktur des Live-Signals weitgehend widerspiegeln. Bitte beachten Sie, dass sich individuelle Ergebnis
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.52 (77)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
HTTP ea
Yury Orlov
5 (9)
Experten
How To Trade Pro (HTTP) EA — ein professioneller Handelsberater für den Handel mit beliebigen Assets ohne Martingale oder Grids vom Autor mit über 25 Jahren Erfahrung. Die meisten Top-Berater arbeiten mit steigendem Gold. Sie sehen brillant in Tests aus... solange Gold steigt. Aber was passiert, wenn der Trend sich erschöpft? Wer schützt Ihr Depot? HTTP EA glaubt nicht an ewiges Wachstum — es passt sich dem sich ändernden Markt an und ist so konzipiert, dass es Ihr Investment-Portfolio breit div
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (6)
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Ultimativer Impuls ****5 Kopien zu diesem Preis übrig**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern, je nach den Bedingungen. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zeitrahme
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.45 (66)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netzwerk basiert, das speziell für die Analyse von XAUUSD- und EURUSD-Kursbewegungen auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex
Vortex Turbo EA
Stanislav Tomilov
5 (6)
Experten
Vortex Turbo – „Tausch den Sturm – kontrolliere den Vortex“ Vortex Turbo markiert die nächste Evolutionsstufe im intelligenten Trading – eine einzigartige Entwicklung, die modernste KI-Architektur, adaptive Marktlogik und präzises Risikomanagement vereint. Basierend auf bewährten algorithmischen Prinzipien integriert es verschiedene Strategien in ein einheitliches Hochgeschwindigkeits-Ökosystem, das auf einer neuen Ebene prädiktiver Intelligenz basiert. Vortex Turbo wurde als Scalping-Experte
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.74 (92)
Experten
Aura Ultimate — The Apex of Neural Networks trading, and path to financial freedom. Aura Ultimate is the next evolutionary step in the Aura family — a synthesis of cutting-edge AI architecture, market-adaptive intelligence, and risk-controlled precision. Built on the proven DNA of Aura Black Edition and Aura Neuron, it goes further, fusing their strengths into one unified multi-strategy ecosystem, while introducing a completely new layer of predictive logic. It is very important!, please write
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.16 (19)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.48 (90)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
Pivot Killer
BLODSALGO LIMITED
4.63 (24)
Experten
Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Experten
Quantum Baron EA Es gibt einen Grund, warum Öl als schwarzes Gold bezeichnet wird – und jetzt können Sie mit Quantum Baron EA mit unübertroffener Präzision und Sicherheit darauf zugreifen. Quantum Baron wurde entwickelt, um die hochoktanige Welt von XTIUSD (Rohöl) auf dem M30-Chart zu dominieren, und ist Ihre ultimative Waffe zum Aufsteigen und Handeln mit höchster Präzision. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instru
Gold Atlas
Jimmy Peter Eriksson
5 (7)
Experten
Bereit für die Prop Firm! Nicht für kurzfristiges Konto-Flipping oder schnelle Gewinne konzipiert. Kein Martingale-Modell / Kein Grid-Modell / Keine KI Entwickelt für Trader, die auf langfristige Beständigkeit setzen. Live-Ergebnisse:   Live-Signal   |   Hauptportfolio   |   FTMO-Ergebnisse     |    Öffentliche Community Einführungspreis: 249 $, Nächster Preis: 349 $ (Nur noch 6 Exemplare verfügbar) Was ist Gold Atlas? Gold Atlas ist ein professionelles automatisiertes Handelssystem für Gold (
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.21 (14)
Experten
[guide line]       [SET FILES] Autorithm AI • SpreadAdjustment: Spread-Anpassungsfaktor (Standard: 2) • TradeIdentifier: Handelskommentar (Standard: AUTORITHM) • Wochenendschutzsystem • ActivateWeekendShield: Schutz für Positionen am Wochenende aktivieren • FridayCloseHour: Stunde zum Schließen von Positionen am Freitag (0–23) • FridayCloseMinute: Minute zum Schließen von Positionen am Freitag (0–59) • Intelligenter Nachrichtenfilter • EnableNewsProtection: Nachrichtenschutzsystem aktivieren
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.59 (27)
Experten
Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (130)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren hochmodernen Roboter, den Big Forex Players EA , vorstellen zu können, der Ihr Handelspotenzial maximiert, den emotionalen Handel minimiert und mit Hilfe modernster Technologie intelligentere Entscheidungen trifft. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, die unabhängig voneinander oder zusammen verwe
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.23 (73)
Experten
SmartChoise EA – Trading-System mit neuronalen Netzwerken für XAU/USD (Gold) im M1-Zeitrahmen Das Benutzerhandbuch ist über den Link auf meiner Profilseite verfügbar — es enthält detaillierte Erklärungen zu allen Einstellungen und Optionen. Auf dem Telegram-Kanal finden Sie auch mehrere Konten, die SmartChoise mit unterschiedlichen Guthaben, Risikostufen und Setups verwenden. Das ist eine großartige Möglichkeit, die reale Leistung des EAs bei verschiedenen Brokern und unter unterschiedlichen Bed
AI Prop Firms MT5
MQL TOOLS SL
Experten
AI Prop Firms - Intelligente Automatisierung für Prop Trading-Firmen . AI Prop Firms ist ein fortschrittliches, vollautomatisches Forex-Handelssystem, das auf künstlicher Intelligenz basiert und speziell für die strengen Regeln und Bewertungsmodelle von Prop Trading-Firmen entwickelt wurde. Das System ist darauf ausgelegt, unter kontrollierten Risikobedingungen zu handeln und dabei die Konsistenz , Stabilität und Einhaltung der Anforderungen von Prop Firms zu gewährleisten. AI Prop Firms verwen
The Techno Deity EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Experten
The Techno Deity — Digitale Dominanz auf XAUUSD Promo: Sie können den Cryon X-9000 Advisor als Geschenk erhalten. Für Details und Zugang kontaktieren Sie mich bitte direkt. The Techno Deity ist ein High-Tech-Trading-Ökosystem für strukturelle Ordnung im Goldmarkt. Ein Algorithmus für digitale Intuition identifiziert institutionelles Interesse und Marktungleichgewichte für präzise Einstiege mit minimalem Drawdown. Vorteile Liquidity Intelligence: Findet versteckte Liquidität für explosive Einstie
AI Aurum Pivot
Lo Thi Mai Loan
5 (2)
Experten
AI Aurum Pivot — Professioneller Expert Advisor für den Goldhandel (XAUUSD), entwickelt für langfristige Konsistenz und strikte Risikokontrolle Nur noch wenige Exemplare zum vergünstigten Preis verfügbar — nach dem Ausverkauf wird der Preis sofort auf $999.99 erhöht. LIVE SIGNAL: https://www.mql5.com/en/signals/2352634 AI CORE DETAIL: https://www.mql5.com/en/blogs/post/766725 Download Setfile  |   Prop Firm Testing  |   H2 Time Frame Setting  (Optional) AI Aurum Pivot ist ein vollständig automat
Weitere Produkte dieses Autors
HFT Propfirm Auto
Vishnu Bajpai
Experten
HFT PropFirm Pro EURUSD-Only Hochfrequenz Prop Firm Challenge EA (MT5) HFT PropFirm Pro ist ein vollautomatischer, hochfrequenter Momentum Expert Advisor für MetaTrader 5, der ausschließlich für EURUSD entwickelt wurde und für Prop-Firm-Challenges und aggressive Equity Growth Accounts optimiert ist. Dies ist ein echter Plug-and-Play-HFT-EA - keine Indikatoren, kein Over-Tuning, kein Martingal, kein Raster. Nur Geschwindigkeit, Präzision und disziplinierte EURUSD-Ausführung. Überblick HFT PropFi
Fakeout Matrix Pro
Vishnu Bajpai
Indikatoren
Institutioneller Liquiditäts-Sweep & Stop Hunt Detektor Die FAKEOUT MATRIX PRO ist ein professionelles Analysetool, das entwickelt wurde, um genau die Momente zu identifizieren, in denen institutionelle Marktteilnehmer Privatanlegern eine Falle stellen. Durch die Überwachung von Session-Extremen und die Erkennung von Liquidity Sweeps mit hoher Wahrscheinlichkeit bietet dieser Indikator den technischen Vorteil, der für den präzisen Handel mit Umkehrungen erforderlich ist. Die institutionelle Logi
FREE
Echo Pulse Neural Link
Vishnu Bajpai
Indikatoren
Neural-Link Engine: Leistungsstarke Musterprojektion für MetaTrader 5 Die Neural-Link Engine ist ein fortschrittlicher technischer Indikator, der für die MetaTrader 5-Plattform entwickelt wurde und die Erkennung historischer Muster nutzt, um zukünftige Kursbewegungen zu prognostizieren. Im Gegensatz zu herkömmlichen nachlaufenden Indikatoren verwendet dieses System einen von K-Nearest Neighbors (k-NN) inspirierten Ansatz, um mathematische Ähnlichkeiten in der Marktstruktur zu erkennen und einen
FREE
Zenith Session Flux
Vishnu Bajpai
Indikatoren
Zenith Session Flux ist ein professioneller technischer Indikator für MetaTrader 5, der die als ICT Killzones bekannten institutionellen Handelsfenster identifiziert und visualisiert. Der Indikator automatisiert den Prozess der Zeitanpassung, indem er die Serverzeit Ihres Brokers mit der New Yorker Ortszeit synchronisiert. So wird sichergestellt, dass Session Boxes und Preis-Pivots unabhängig von der Zeitzone Ihres Brokers genau zu den institutionellen Zeitpunkten erscheinen. Merkmale des Indika
FREE
Neural Link Candle Pattern Scanner
Vishnu Bajpai
Indikatoren
Neural-Link-Muster-Scanner: Erweiterte Candlestick-Erkennung für MetaTrader 5 Der Neural-Link Pattern Scanner ist ein professionelles Tool für die technische Analyse, das für die MetaTrader 5-Plattform entwickelt wurde. Es automatisiert die Erkennung von Candlestick-Mustern mit hoher Wahrscheinlichkeit und liefert visuelle Kennzeichnungen in Echtzeit direkt auf der Handelsoberfläche. Durch die Filterung nach bestimmten mathematischen Preisstrukturen hilft dieser Indikator Händlern, potenzielle U
FREE
Multi Time Period Charts
Vishnu Bajpai
Indikatoren
Multi-Time-Perioden-Charts: Professionelle Multi-Timeframe-Visualisierung für MT5 Der Indikator Multi-Time Period Charts (MTPC) ist ein hochentwickeltes Tool zur Visualisierung der Marktstruktur für MetaTrader 5. Er ermöglicht es Händlern, Preisaktionen in einem höheren Zeitrahmen direkt in den aktuellen Ausführungs-Chart in einem niedrigeren Zeitrahmen zu überlagern, indem sie präzise gerenderte, halbtransparente Boxen verwenden. Dadurch entfällt die Notwendigkeit, ständig zwischen den Fenstern
FREE
Adaptive Session Trend Pro
Vishnu Bajpai
Indikatoren
Adaptiver Session Trend Pro Einfacher Plug-and-Play Auto-optimierter Session Trend Indikator für MT5 Adaptive Session Trend Pro ist ein vollautomatischer, sitzungsbezogener Trendindikator für MetaTrader 5, der sich auf intelligente Weise an das Symbol, den Instrumententyp und die Handelssitzung des Brokers anpasst - ohne dass eine manuelle Konfiguration erforderlich ist . Hängen Sie den Indikator einfach an ein beliebiges Diagramm an und er ist sofort einsatzbereit: Er erkennt das gehandelte In
FREE
AI Trend and Targets
Vishnu Bajpai
Indikatoren
AI Trend Targets - Präzise Einstiege, Ziele und Risiko in einem Overlay AI Trend Targets ist ein intelligentes Premium-Overlay, das rohe Kursbewegungen in klare, regelbasierte Handelspläne umwandelt: Einstieg, dynamischer Schutz (SL) und drei projizierte Ziele (TP1-TP3). Es wurde für XAUUSD, die wichtigsten FX-Paare und Index-CFDs entwickelt und funktioniert sowohl auf Intraday- als auch auf höheren Zeitrahmen. Was es tut Hinter den Kulissen kombiniert AI Trend Targets: Eine an die Volatilität a
FREE
ORB with Targets
Vishnu Bajpai
Indikatoren
Opening Range Breakout Pro Professioneller ORB-Session-Indikator für MT5 Opening Range Breakout Pro ist ein hochgradig visueller, vollständig anpassbarer Opening Range Breakout (ORB)-Indikator für MetaTrader 5, der für Intraday-, Session- und Prop-Firm-Händler entwickelt wurde. Der Indikator stellt automatisch das Hoch und Tief der Opening Range sowie mehrere Zielniveaus oberhalb und unterhalb der Range dar, so dass Händler Ausbruchszonen, Wiederholungstests und Gewinnziele direkt auf dem Diagra
No Wick Candle Identifier
Vishnu Bajpai
Indikatoren
Kein Docht-Kerzen-Identifikator Am besten geeignet für Gold (XAUUSD) und Devisenpaare | Funktioniert in jedem Zeitrahmen Der No Wick Candle Identifier ist ein Preisaktionsindikator , der Kerzen mit hoher Intensität aufzeigt, bei denen der Preis genau am Extremwert (Hoch oder Tief) eröffnet. Diese Kerzen spiegeln eine starke institutionelle Beteiligung wider und fungieren oft als Entscheidungspunkte, Auslöser für eine Fortsetzung des Kurses oder als hochwahrscheinliche Reaktionsstufen , wenn der
FREE
Trailing SL Bot
Vishnu Bajpai
5 (1)
Utilitys
Trailing SL Bot - Intelligenter und automatisierter Risikomanager für den Handel Trailing SL Bot ist ein leistungsfähiger MetaTrader 5 Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Ihre Handelseffizienz zu maximieren, indem er wesentliche Aufgaben des Risikomanagements mit Präzision automatisiert. Hauptmerkmale: Automatisches Stop-Loss- (SL) und Take-Profit- (TP) Management: Der Bot setzt auf intelligente Weise SL- und TP-Levels für jede neu eingegangene Position und stellt so sicher, dass Ihre Tra
Gold Grid Quantum
Vishnu Bajpai
Experten
Überblick Gold Grid Quantum ist ein vollautomatisches, intelligentes Handelssystem, das ausschließlich für XAUUSD entwickelt wurde. Es kombiniert eine strukturierte Grid-Engine mit adaptiver Skalierung und Echtzeit-Marktkenntnis und ermöglicht so eine disziplinierte, handfreie Ausführung unter allen Marktbedingungen. Der EA arbeitet ohne traditionelle Indikatoren oder optimierungssensitive Eingaben und verlässt sich stattdessen auf eine dynamische interne Logik, die entwickelt wurde, um sowohl
Wick Assassin Gold and Forex
Vishnu Bajpai
Indikatoren
Wick Assassin - Präziser Preisaktionsindikator Wick Assassin ist ein preisaktionsgesteuerter Handelsindikator, der entwickelt wurde, um hochwahrscheinliche Umkehrungen auf wichtigen Entscheidungsebenen zu identifizieren, indem er nichts anderes als die rohe Marktstruktur verwendet. Er wurde für Händler entwickelt, die verstehen, dass der Preis sich nicht zufällig bewegt, sondern auf Liquidität, gescheiterte Fortsetzungen und institutionelle Ablehnung reagiert. Dieser Indikator konzentriert sich
XAU Precision Trader
Vishnu Bajpai
Experten
XAU Präzisions-Trader (M1) 310 copies already sold, next price increase after 150 copies, buy now to avail discounted price Professioneller Gold Scalping EA für reale Marktbedingungen Der XAU Precision Trader ist ein professioneller Scalping Expert Advisor für Gold (XAUUSD) , der für Händler entwickelt wurde, die realistische Performance, diszipliniertes Risikomanagement und langfristige Beständigkeit über künstlich glatte oder überoptimierte Aktienkurven stellen. Dieser EA wurde entwickelt, um
GBPUSD velocity pro
Vishnu Bajpai
Experten
GPBUSD Velocity Pro 200 copies already sold, next price increase after 400 copies buy now to avail discounted price !! Hochfrequenz-Scalping-Expert Advisor für GBPUSD (M5-optimiert) GPBUSD Velocity Pro ist ein professionell entwickelter High-Frequency Trading (HFT) Expert Advisor , der exklusiv für GBPUSD (Cable) entwickelt wurde. Er wurde entwickelt, um die Intraday-Volatilität mit präziser Ausführung, strenger Risikokontrolle und voller Broker-Anpassungsfähigkeit auszunutzen. Dieser EA wurde
USDJPY gopher blitz
Vishnu Bajpai
Experten
USDJPY Gopher Blitz 200 copies already sold already, next price increase after 200 copies buy now to avail discounted price !! High-Frequency Scalping Expert Advisor für USDJPY (M5 optimiert) USDJPY Gopher Blitz ist ein präziser High-Frequency Trading (HFT) Expert Advisor , der speziell für die einzigartigen Volatilitäts- und Ausführungsmerkmale des USDJPY entwickelt wurde. Dieser EA ist auf Geschwindigkeit, Effizienz und Stabilität ausgelegt und konzentriert sich darauf, schnelle Intraday-Kurs
EURUSD propflow scalper
Vishnu Bajpai
Experten
EURUSD PropFlow-Skalierer 350 copies already sold, next price increase after 200 copies, buy now to avail discounted price !! Prop Firm Challenge-Focused Scalper für niedrige Drawdowns und Konsistenz EURUSD PropFlow Scalper ist ein spezialisierter Prop-Firm-First Scalping Expert Advisor , der entwickelt wurde, um Händlern zu helfen, Bewertungen und Herausforderungen zu bestehen , und nicht, um rücksichtslosem Wachstum nachzujagen. Jede Design-Entscheidung in diesem EA priorisiert Drawdown-Kontr
Big Daddy Nasdaq Turbo Pulse
Vishnu Bajpai
Experten
BIG DADDY NASDAQ - TURBO PULSE: DER ULTIMATIVE MARKTDOMINATOR Der "Big Daddy" unter den NASDAQ EAs ist da. Turbo Pulse wurde speziell für das Hochgeschwindigkeitsumfeld des US Tech 100 Index entwickelt und stellt die Spitze des Momentum-basierten algorithmischen Scalpings dar. Das System nutzt Tick-Daten in Echtzeit, um Marktbewegungen zu erfassen, bevor sie in Standard-Charts sichtbar werden. Performance-Metriken auf institutionellem Niveau Ersteinzahlung: 500.00 Gesamtnettogewinn: 45,148.64 Pr
ETH Aether Kinetic Disruptor
Vishnu Bajpai
Experten
ETH Aether Kinetic Disruptor Ethereum-Handelssystem basierend auf Liquidität und Marktstruktur Warum Ethereum statt Gold oder Bitcoin Gold zeigt langsame Bewegungen. Bitcoin verhält sich zunehmend wie ein Makro-Asset mit langen Trendphasen. Ethereum bietet häufigere Intraday-Chancen und stabile Marktineffizienzen. Systemunterschiede Keine klassischen Indikatoren Keine Martingale- oder Grid-Strategien Struktur- und Liquiditätsanalyse Striktes Risikomanagement Testergebnisse Nettogewinn: 8.904,56
Vantage US500 Pulse
Vishnu Bajpai
Experten
Englisch Vantage US500 Pulse: Institutionelle Hochgeschwindigkeitsausführung für US500 Endlich gibt es eine systematische Handelslösung, die speziell für das einzigartige Liquiditätsprofil des S&P 500 entwickelt wurde. Vantage S&P Pulse ist eine Hochfrequenz-Momentum-Engine, die entwickelt wurde, um schnelle Preisausweitungen während der Hauptmarktzeiten zu erfassen und gleichzeitig strenge Kapitalerhaltungsprotokolle einzuhalten. Performance-Analyse : Basierend auf überprüften Backtesting-Daten
Quantum Multi Currency Exponential Growth
Vishnu Bajpai
Experten
Der Gipfel des Multi-Währungs-Handels ist da! Quantum Multi Currency Exponential Growth ist eine algorithmische Hochleistungs-Handelslösung, die für Elite-Scalping auf Basis von Hochfrequenz-Tick-Geschwindigkeit entwickelt wurde und ein 10-faches Eigenkapitalwachstum in nur 3 Jahren liefert. Dieser Expert Advisor (EA) nutzt eine proprietäre Sync-Scanning-Architektur, um vier Hauptwährungspaare – EURUSD, GBPUSD, USDJPY und USDCAD – gleichzeitig von einem einzigen Chart aus zu überwachen und zu ha
Eth Btc Dual Liquidity Sentinel
Vishnu Bajpai
Experten
Eth Btc Dual Liquidity Sentinel  — es gibt keinen anderen EA wie diesen auf dem Markt!! Institutionelle Dual-Krypto-Trading-Engine für MetaTrader 5 Ether Bit Dual Growth Sentinel ist kein herkömmlicher MT5 Expert Advisor. Es handelt sich um ein Dual-Asset-Ausführungssystem, das Bitcoin (BTC) und Ethereum (ETH) gleichzeitig, unabhängig und dauerhaft innerhalb eines einzigen EA steuert. Während die meisten EAs nur ein Symbol unterstützen oder mehrere Charts benötigen, wurde dieses System von Grund
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension