HFT Propfirm Auto

Adaptive Momentum Scalper | Plug-and-Forget Prop Challenge EA

Visión general

HFT PropFirm Pro es un Asesor Experto totalmente automatizado, de alta frecuencia de momentum trading, diseñado para desafíos prop-firm y cuentas agresivas de crecimiento de renta variable.

El EA opera en el movimiento del precio a nivel de tick, detectando picos repentinos de impulso y ejecutando operaciones al instante. Adapta automáticamente sus parámetros internos en función del instrumento al que está vinculado, eliminando la necesidad de optimización manual.

Conecte el EA, defina su objetivo de beneficios y deje que opere de forma autónoma.

Lógica principal

HFT PropFirm Pro supervisa continuamente los datos de tick en directo e identifica los movimientos rápidos de precios causados por barridos de liquidez, impulsos de ruptura o impulso institucional.

Cuando se detecta un pico de impulso válido:

Se ejecuta una única operación direccional

El Take Profit y el Stop Loss se colocan inmediatamente

Sólo se permite una operación a la vez

No se utiliza ninguna lógica de rejilla, martingala o recuperación.

Este enfoque mantiene controlada la reducción y se ajusta a las normas de negociación de las empresas de capital riesgo.

Adaptación automática de instrumentos

El EA detecta el instrumento de negociación activo durante la inicialización y aplica los parámetros predefinidos en consecuencia.

EURUSD (Recomendado) Optimizado para spreads ajustados y alta liquidez Reacción rápida a los micromomentos Menor tolerancia a los diferenciales para una ejecución precisa

Oro (XAUUSD) Activadores de impulso más amplios Niveles de stop ajustados a la volatilidad

Índices (US30 / DJI) Amplios umbrales de detección de impulsos Diseñado para fuertes movimientos de los índices



Aunque el EA admite múltiples instrumentos, se recomienda encarecidamente EURUSD para obtener los resultados más consistentes.

Diseño Plug-and-Forget

HFT PropFirm Pro está diseñado para que el usuario intervenga lo menos posible.

Selección automática de parámetros en función del instrumento

Desconexión de objetivos de beneficios incorporada

No requiere gestión manual de las operaciones

Detiene las operaciones automáticamente una vez alcanzado el objetivo de beneficios definido

Cuando se alcanza el objetivo de beneficios, el EA:

Cierra todas las posiciones abiertas Detiene las operaciones Se retira del gráfico

Esto lo hace adecuado para cuentas de trading basadas en retos.

Características de riesgo y seguridad

Sin martingala

Sin negociación en cuadrícula

Sin cobertura

Una posición activa cada vez

Protección de diferenciales

Desconexión automática basada en acciones

Ejecución controlada por número mágico

Parámetros de entrada

Parámetros de desafío

Tamaño de lote

Tamaño de lote fijo por operación, definido por el usuario

Beneficio objetivo

Beneficio total en el que el EA deja de operar automáticamente

Número Mágico

Identificador único para aislar las operaciones del EA

Comentario de la operación

Comentario personalizado para identificar la orden

Todos los demás parámetros de negociación se calculan internamente y se ajustan automáticamente.

Configuración recomendada

Símbolo: EURUSD

Marco temporal: Cualquiera (tick-driven EA)

Corredor: Bajo spread, ejecución rápida

Tipo de cuenta: Prop-firm challenge o cuenta de crecimiento de alto riesgo

Notas importantes

Mejor rendimiento durante las sesiones de Londres y Nueva York

La calidad de la ejecución y el diferencial son fundamentales

No está diseñado para la negociación de noticias o la intervención manual

Adecuado para

Operadores de Prop-firm challenge

Usuarios que buscan un verdadero EA de momentum "enchufar y olvidar".

Operadores que evitan las estrategias de cuadrícula y martingala

No es adecuado para

Corredores con spreads elevados

Operaciones swing a largo plazo

Interferencia manual

Notas finales

HFT PropFirm Pro es un Asesor Experto de momentum impulsado por la ejecución pura construido para operar rápido, operar selectivamente y proteger el capital. Se centra en la ejecución disciplinada en lugar de la complejidad del indicador.

Conéctelo al gráfico, defina su objetivo y deje que el sistema opere automáticamente.