HFT Propfirm Auto

HFT PropFirm Pro

Adaptive Momentum Scalper | Plug-and-Forget Prop Challenge EA

Visión general

HFT PropFirm Pro es un Asesor Experto totalmente automatizado, de alta frecuencia de momentum trading, diseñado para desafíos prop-firm y cuentas agresivas de crecimiento de renta variable.

El EA opera en el movimiento del precio a nivel de tick, detectando picos repentinos de impulso y ejecutando operaciones al instante. Adapta automáticamente sus parámetros internos en función del instrumento al que está vinculado, eliminando la necesidad de optimización manual.

Conecte el EA, defina su objetivo de beneficios y deje que opere de forma autónoma.

Lógica principal

HFT PropFirm Pro supervisa continuamente los datos de tick en directo e identifica los movimientos rápidos de precios causados por barridos de liquidez, impulsos de ruptura o impulso institucional.

Cuando se detecta un pico de impulso válido:

  • Se ejecuta una única operación direccional

  • El Take Profit y el Stop Loss se colocan inmediatamente

  • Sólo se permite una operación a la vez

  • No se utiliza ninguna lógica de rejilla, martingala o recuperación.

Este enfoque mantiene controlada la reducción y se ajusta a las normas de negociación de las empresas de capital riesgo.

Adaptación automática de instrumentos

El EA detecta el instrumento de negociación activo durante la inicialización y aplica los parámetros predefinidos en consecuencia.

  • EURUSD (Recomendado)

    • Optimizado para spreads ajustados y alta liquidez

    • Reacción rápida a los micromomentos

    • Menor tolerancia a los diferenciales para una ejecución precisa

  • Oro (XAUUSD)

    • Activadores de impulso más amplios

    • Niveles de stop ajustados a la volatilidad

  • Índices (US30 / DJI)

    • Amplios umbrales de detección de impulsos

    • Diseñado para fuertes movimientos de los índices

Aunque el EA admite múltiples instrumentos, se recomienda encarecidamente EURUSD para obtener los resultados más consistentes.

Diseño Plug-and-Forget

HFT PropFirm Pro está diseñado para que el usuario intervenga lo menos posible.

  • Selección automática de parámetros en función del instrumento

  • Desconexión de objetivos de beneficios incorporada

  • No requiere gestión manual de las operaciones

  • Detiene las operaciones automáticamente una vez alcanzado el objetivo de beneficios definido

Cuando se alcanza el objetivo de beneficios, el EA:

  1. Cierra todas las posiciones abiertas

  2. Detiene las operaciones

  3. Se retira del gráfico

Esto lo hace adecuado para cuentas de trading basadas en retos.

Características de riesgo y seguridad

  • Sin martingala

  • Sin negociación en cuadrícula

  • Sin cobertura

  • Una posición activa cada vez

  • Protección de diferenciales

  • Desconexión automática basada en acciones

  • Ejecución controlada por número mágico

Parámetros de entrada

Parámetros de desafío

  • Tamaño de lote
    Tamaño de lote fijo por operación, definido por el usuario

  • Beneficio objetivo
    Beneficio total en el que el EA deja de operar automáticamente

  • Número Mágico
    Identificador único para aislar las operaciones del EA

  • Comentario de la operación
    Comentario personalizado para identificar la orden

Todos los demás parámetros de negociación se calculan internamente y se ajustan automáticamente.

Configuración recomendada

  • Símbolo: EURUSD

  • Marco temporal: Cualquiera (tick-driven EA)

  • Corredor: Bajo spread, ejecución rápida

  • Tipo de cuenta: Prop-firm challenge o cuenta de crecimiento de alto riesgo

Notas importantes

  • Mejor rendimiento durante las sesiones de Londres y Nueva York

  • La calidad de la ejecución y el diferencial son fundamentales

  • No está diseñado para la negociación de noticias o la intervención manual

Adecuado para

  • Operadores de Prop-firm challenge

  • Usuarios que buscan un verdadero EA de momentum "enchufar y olvidar".

  • Operadores que evitan las estrategias de cuadrícula y martingala

No es adecuado para

  • Corredores con spreads elevados

  • Operaciones swing a largo plazo

  • Interferencia manual

Notas finales

HFT PropFirm Pro es un Asesor Experto de momentum impulsado por la ejecución pura construido para operar rápido, operar selectivamente y proteger el capital. Se centra en la ejecución disciplinada en lugar de la complejidad del indicador.

Conéctelo al gráfico, defina su objetivo y deje que el sistema opere automáticamente.


