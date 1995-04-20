ScannerX

Hallo Leute!

Heute möchte ich euch einen nützlichen Indikator vorstellen, der euch einen allgemeinen Marktüberblick verschaffen kann.


Wie funktioniert er?

Der Indikator funktioniert wie ein Dashboard, das Ihnen eine Liste von Vermögenswerten zeigt (Sie können einen beliebigen auswählen)

und bietet einfache visuelle Informationen:

Blauer Wert - bedeutet, dass sich das Instrument im Aufwärtstrend befindet

Rotes Asset - bedeutet, dass sich das Instrument in einem Abwärtstrend befindet

Schwarzer Bereich - bedeutet, dass sich das Instrument in einer Spanne befindet oder seine aktuelle Richtung ändert


Wie wird es verwendet?

- Geben Sie Ihre bevorzugten Handelsinstrumente in die Einstellungen ein

- Sie werden die gesamte Marktanalyse an einem Ort sehen

- Kombinieren Sie es mit Ihrem bevorzugten Einstiegsindikator, um marktkonforme Signale zu erhalten

- Sie können die Charts einfach wechseln, indem Sie auf den Namen des Instruments auf dem Dashboard klicken.


Wir hoffen, dass Sie es nützlich finden werden!

Mit freundlichen Grüßen

Pawel

