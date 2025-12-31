Axis Trend Grid EA

Die Strategie

Axis Breakout ist ein vollautomatischer Expert Advisor (EA), der für die hochpräzise Trendfolge bei volatilen Instrumenten wie XAUUSD (Gold) und NAS100 (Nasdaq) entwickelt wurde. Das System verwendet einen proprietären "Ladder Entry"-Mechanismus, der das Marktmomentum ausnutzt, indem er schwebende Orders auf berechneten Kursniveaus platziert.

Der EA identifiziert den primären Trend mithilfe eines Dual-EMA-Ausrichtungssystems. Sobald der Trend bestätigt ist, setzt er eine gitterartige Leiter von Kaufstopps ein, um den Ausbruch abzufangen, sobald er stattfindet, und stellt so sicher, dass Sie immer in der Richtung der stärksten Kursbewegung positioniert sind.

Wichtigste Merkmale

Prozentuales Risiko: Jeder Handel wird automatisch durch einen harten prozentualen Stop Loss geschützt, der vom Einstiegskurs berechnet wird.

Crash-Schutz: Enthält einen globalen Sicherheitsfilter, der den gesamten Handel unterbricht und ausstehende Orders löscht, wenn der Marktpreis deutlich von Ihrem Höchststand abfällt.

Erweitertes Dashboard: Visuelle Echtzeit-Überwachung von Kontostand, Eigenkapital, gleitendem PnL und Drawdown-Prozentsatz direkt auf dem Chart.

Marktkonform: Es werden keine DLLs verwendet, alle automatischen MQL5-Validierungsprüfungen werden bestanden und es funktioniert mit allen MetaTrader 4-Brokern.

Kein Martingale oder Grid: Die Strategie verwendet feste Losgrößen und Schutzstopps für jede Transaktion.

Wie zu verwenden

Symbol: Empfohlen für XAUUSD (Gold), NAS100, und US30. Zeitrahmen: Optimiert für den M1 (1-Minuten) Chart. Kontotyp: ECN-, Raw Spread- oder Standard-Konten mit niedrigen Spreads werden bevorzugt. Mindesteinlage: Empfohlenes Startguthaben von $500 - $1.000, abhängig vom Leverage des Brokers.

Wichtigste Einstellungen