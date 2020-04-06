SNeox AI
- Experten
- Anastasiya Morozova
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 10
SNeox AI ist ein automatisierter Multi-Währungs-Handelsroboter für stabiles, langfristiges Trading auf dem Forex-Markt.
Der Berater wurde unter Verwendung bewährter Algorithmen zur Analyse von Marktpreisen und Volatilität entwickelt und konzentriert sich auf umsichtiges Trading mit kontrollierten Risiken.
ACHTUNG! Neujahrsaktion: Die ersten 15 Käufe kosten nur 99 $.
Die nächsten 15 - 159 $
Endpreis: 229 $
Nutzen Sie dieses Angebot schnell!
MT5 Version: https://www.mql5.com/ru/market/product/158518
Handelsinstrumente:
-
EURUSD
-
GBPUSD
-
NZDUSD
-
AUDUSD
-
USDCAD
-
USDCHF
Der Roboter ist in der Lage, gleichzeitig mit mehreren Währungspaaren zu arbeiten und bietet so eine Diversifizierung der Handelsgeschäfte.
Funktionsprinzipien:
-
Fehlen eines Martingals
-
Mangelnde Mittelwertbildung
-
Fehlende Verriegelung
-
Fehlende Ordnung in Rastern
Alle Positionen werden auf Basis eines proprietären Algorithmus eröffnet, der die aktuellen Marktbedingungen analysiert, ohne dabei aggressive Kapitalmanagementmethoden anzuwenden.
Funktionen des Beraters:
-
Genaue Preis- und Marktvolatilitätsanalyse
-
Optimiert für hohe Orderausführungsgeschwindigkeit
-
Fokus auf die Minimierung von Kursverlusten
-
Einfache Einrichtung, keine ständige Überwachung erforderlich
-
Geeignet für ein „einstellen und vergessen“-Format
Empfohlen für:
-
Langfristiger automatisierter Handel
-
Nutzung auf echten und Demo-Konten
-
Bearbeitung von Konten mit Marktausführung