SNeox AI

SNeox AI ist ein automatisierter Multi-Währungs-Handelsroboter für stabiles, langfristiges Trading auf dem Forex-Markt.

Der Berater wurde unter Verwendung bewährter Algorithmen zur Analyse von Marktpreisen und Volatilität entwickelt und konzentriert sich auf umsichtiges Trading mit kontrollierten Risiken.

ACHTUNG! Neujahrsaktion: Die ersten 15 Käufe kosten nur 99 $.
Die nächsten 15 - 159 $
Endpreis: 229 $
Nutzen Sie dieses Angebot schnell!

MT5 Version: https://www.mql5.com/ru/market/product/158518


Handelsinstrumente:

  • EURUSD

  • GBPUSD

  • NZDUSD

  • AUDUSD

  • USDCAD

  • USDCHF

Der Roboter ist in der Lage, gleichzeitig mit mehreren Währungspaaren zu arbeiten und bietet so eine Diversifizierung der Handelsgeschäfte.


Funktionsprinzipien:

  • Fehlen eines Martingals

  • Mangelnde Mittelwertbildung

  • Fehlende Verriegelung

  • Fehlende Ordnung in Rastern

Alle Positionen werden auf Basis eines proprietären Algorithmus eröffnet, der die aktuellen Marktbedingungen analysiert, ohne dabei aggressive Kapitalmanagementmethoden anzuwenden.


Funktionen des Beraters:

  • Genaue Preis- und Marktvolatilitätsanalyse

  • Optimiert für hohe Orderausführungsgeschwindigkeit

  • Fokus auf die Minimierung von Kursverlusten

  • Einfache Einrichtung, keine ständige Überwachung erforderlich

  • Geeignet für ein „einstellen und vergessen“-Format


Empfohlen für:

  • Langfristiger automatisierter Handel

  • Nutzung auf echten und Demo-Konten

  • Bearbeitung von Konten mit Marktausführung


