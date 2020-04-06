SNeox AI ist ein automatisierter Multi-Währungs-Handelsroboter für stabiles, langfristiges Trading auf dem Forex-Markt.

Der Berater wurde unter Verwendung bewährter Algorithmen zur Analyse von Marktpreisen und Volatilität entwickelt und konzentriert sich auf umsichtiges Trading mit kontrollierten Risiken.

ACHTUNG! Neujahrsaktion: Die ersten 15 Käufe kosten nur 99 $.

Die nächsten 15 - 159 $

Endpreis: 229 $

Nutzen Sie dieses Angebot schnell!





Handelsinstrumente:

EURUSD

GBPUSD

NZDUSD

AUDUSD

USDCAD

USDCHF

Der Roboter ist in der Lage, gleichzeitig mit mehreren Währungspaaren zu arbeiten und bietet so eine Diversifizierung der Handelsgeschäfte.





Funktionsprinzipien:

Fehlen eines Martingals

Mangelnde Mittelwertbildung

Fehlende Verriegelung

Fehlende Ordnung in Rastern

Alle Positionen werden auf Basis eines proprietären Algorithmus eröffnet, der die aktuellen Marktbedingungen analysiert, ohne dabei aggressive Kapitalmanagementmethoden anzuwenden.





Funktionen des Beraters:

Genaue Preis- und Marktvolatilitätsanalyse

Optimiert für hohe Orderausführungsgeschwindigkeit

Fokus auf die Minimierung von Kursverlusten

Einfache Einrichtung, keine ständige Überwachung erforderlich

Geeignet für ein „einstellen und vergessen“-Format





Empfohlen für: