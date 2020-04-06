Kaufman Smart Regime EA

Standardeinstellungen für den Gold (Gold M15) Test ab dem Jahr 2024

Kaufman Smart Regime EA: Adaptive Marktintelligenz

SPEZIELLES EINFÜHRUNGSANGEBOT: Die Leistungsfähigkeit des Smart Regime EA wird zu einem Bruchteil seines wahren Wertes freigegeben. Sichern Sie sich Ihre Lizenz jetzt für $50, bevor der Preis schrittweise auf den Endwert von $500 erhöht wird. Dies ist eine Investition in eine beispiellose Marktlogik.

Nutzen Sie die Kraft des adaptiven algorithmischen Handels. Der Kaufman Smart Regime EA ist nicht nur eine Strategie; er ist eine marktsensorische Engine, die entwickelt wurde, um Lärm von echtem Momentum zu unterscheiden.

Die Kernphilosophie: "Smart Regime"-Erkennung

Die meisten Algorithmen scheitern, weil sie statische Logik auf einen dynamischen Markt anwenden. Der Kaufman Smart Regime EA nutzt eine proprietäre Adaption von Perry Kaufmans legendärer Effizienzverhältnis-Logik, um das "Regime" des Marktes zu bestimmen. Er verharrt während chaotischer Seitwärtsbewegungen und schlägt präzise zu, wenn echte gerichtete Liquidität in den Markt eintritt.

Durch die Filterung der Preisaktion mittels einer Höheren Zeiteinheiten-Matrix stellt der EA sicher, dass Sie immer im Einklang mit dem dominanten institutionellen Fluss handeln, anstatt gegen ihn anzukämpfen.

Die Verifizierungsebene

Ein Rohsignal ist niemals genug. Dieser EA verwendet ein Drei-Stufen-Verifizierungsprotokoll, bevor er einen Trade ausführt. Dies reduziert "falsch-positive" Signale und gewährleistet Einstiegspunkte mit hoher Wahrscheinlichkeit.

  1. Adaptiver Momentum-Kern: Die primäre Engine berechnet die Markteffizienz und filtert unwesentliche Preisschwankungen heraus, die Kleinanleger in die Falle locken.

  2. Momentum-Konfluenzfilter (RSI-basiert): Eine sekundäre Bestätigungsebene, die verhindert, dass in Erschöpfungsphasen gekauft oder auf Tiefpunkten verkauft wird, und sicherstellt, dass der Trend den "Treibstoff" für eine Fortsetzung hat.

  3. Price-Action-Erkennungs-Engine: Eine fortschrittliche Unterroutine sucht nach spezifischen Kerzenformationen (Pin Bars, Engulfing-Muster usw.), um den Einstieg auf die exakte Kerze genau zu timen. Sie wartet, bis der Markt "seine Karten zeigt".

Risikomanagement auf institutionellem Niveau

Kapitalerhalt ist wichtiger als Gewinnerzielung. Der Kaufman Smart Regime EA beinhaltet ein "Capital Shield"-Modul, das auf Langlebigkeit und die Einhaltung von Prop Firm-Richtlinien ausgelegt ist.

  • Täglicher Hard-Stop der maximalen Verlustgrenze: Stoppt den Handel automatisch, wenn ein bestimmter Verlustschwellenwert für den Tag erreicht wird, um Sie vor "Tilt" und schlechten Markttagen zu schützen.

  • Dynamisches Trailing-Management: Sobald ein Trade zu Ihren Gunsten läuft, sichert der Algorithmus Gewinne ab, lässt diese weiterlaufen und schützt gleichzeitig die Basislinie.

  • Metrik-Head-Up-Display (HUD): Ein elegantes On-Chart-Dashboard liefert Echtzeit-Telemetriedaten zum Kontostand, zur täglichen Performance und zu den Gewinnraten, sodass Sie auf einen Blick informiert sind.

Hauptmerkmale

  • Adaptive Sensitivität: Passt sich automatisch an die Volatilität an; enger in der Range, breiter im Trend.

  • Reverse-Logik-Modus: Kann seine Kernlogik umkehren, um auch Kontra-Trend-Regime auszunutzen, wenn die Marktbedingungen dies erfordern.

  • Prop-Firm-bereit: Entwickelt mit strengen Risikoparametern (Max Loss, Daily Reset), die sich für das Bestehen von Funding Challenges eignen.

  • Visuelle Klarheit: Klare visuelle Hinweise auf dem Chart zeigen genau an, wann sich das "Regime" ändert.

Warum "Smart Regime"?

Der Markt ändert sich jeden Tag. Ihr EA sollte nicht in der Vergangenheit stecken bleiben. Der Kaufman Smart Regime EA wurde für den Trader entwickelt, der ein System verlangt, das dem Markt zuhört, bevor er spricht.


