PinBar Hunter MT4 EA

>>> KOPIEREN <<<

🧠 Beschreibung: PinBar Hunter MT4 EA

PinBar Hunter MT4 EA ist ein Expert Advisor für MetaTrader 4, der auf der klassischen Price-Action-Strategie basiert: Handelseinstiege auf Basis von Pin-Bar-Mustern.
Der EA identifiziert potentielle Umkehrkerzen (Pin Bars) und führt Trades gemäß definierter Filter und Risikomanagement-Parameter aus.

Er wird durch den benutzerdefinierten PinBar Hunter MT4-Indikatorangetrieben , der die Signale visuell auf dem Chart anzeigt.
Käufer des EA können diesen Indikator kostenlos anfordern - senden Sie mir einfach eine private Nachricht nach dem Kauf.

⚙️ Hauptmerkmale:

  • Erkennt Pin Bars auf jedem Symbol und Zeitrahmen

  • Optionaler Moving Average Trendfilter

  • Flexible Stop Loss und Take Profit Konfiguration

  • Zeitfilter für Handelseinträge

  • Richtungsabhängige Kontrolle: Nur kaufen, nur verkaufen oder beides

🔧 Eingabeparameter:

📌 Trading:

  • Direction - Handelsrichtung:

    • Kaufen & Verkaufen

    • Nur Kaufen

    • Nur Verkaufen

  • AllowMultiple - mehrere gleichzeitige Trades zulassen (true/false)

  • LotSize - feste Losgröße

  • MagicNumber - eindeutige ID zur Identifizierung der Order

  • Slippage - maximale Kursabweichung (in Punkten)

📌 Stop Loss:

  • SL_Mode - Stop-Loss-Methode:

    • 1:1 - unterhalb/oberhalb des Dochts des Pinbars

    • 1:2 - Doppelt so groß wie der Docht

    • MANUAL - manueller SL

  • SL_Pips - SL-Wert in Punkten (wird verwendet, wenn SL_MANUAL ausgewählt ist)

📌 Gewinnmitnahme:

  • TP_Mode - Gewinnmitnahme-Methode:

    • 1:1 - gleich dem SL-Abstand

    • 1:2 - doppelt so groß wie der SL-Abstand

    • MANUAL - manueller TP

  • TP_Pips - TP-Wert in Punkten (wird verwendet, wenn TP_MANUAL ausgewählt ist)

📌 Filter:

  • UseMAFilter - Moving Average Filter aktivieren

  • MAPeriod - MA-Periode (falls aktiviert)

  • UseTimeFilter - Handelszeitfilter aktivieren

  • StartHour / EndHour - erlaubte Handelszeiten (Broker-Server-Zeit)

📝 Wichtig!

  • Dieser EA verwendet keine Martingale, Grids oder Mittelwertbildung.

  • Es wird dringend empfohlen, Ihre Parameter mit dem MetaTrader 4 Strategy Tester zu testen, bevor Sie live gehen.

🛠 Unterstützung und Feedback

Ich bemühe mich, auf alle Fragen der Benutzer umgehend zu antworten.
Wenn Sie Probleme mit der Installation, der Konfiguration oder dem Testen haben, können Sie mir direkt eine Nachricht auf MQL5 schicken.

Sie können mir auch gerne Ihre Ideen zur Verbesserung von PinBar Hunter MT4 EA mitteilen - ich prüfe alle Vorschläge und werde die besten davon in zukünftige Updates aufnehmen.

⚠️ Haftungsausschluss

Dieser Expert Advisor gibt keine Gewinngarantie und ist keine Finanzberatung.
Der Handel an den Finanzmärkten ist mit Risiken verbunden. Der Benutzer übernimmt die volle Verantwortung für die Verwendung dieses Produkts.


