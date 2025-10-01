🧠 Beschreibung: PinBar Hunter MT4 EA

PinBar Hunter MT4 EA ist ein Expert Advisor für MetaTrader 4, der auf der klassischen Price-Action-Strategie basiert: Handelseinstiege auf Basis von Pin-Bar-Mustern.

Der EA identifiziert potentielle Umkehrkerzen (Pin Bars) und führt Trades gemäß definierter Filter und Risikomanagement-Parameter aus.

Er wird durch den benutzerdefinierten PinBar Hunter MT4-Indikatorangetrieben , der die Signale visuell auf dem Chart anzeigt.

Käufer des EA können diesen Indikator kostenlos anfordern - senden Sie mir einfach eine private Nachricht nach dem Kauf.

⚙️ Hauptmerkmale:

Erkennt Pin Bars auf jedem Symbol und Zeitrahmen

Optionaler Moving Average Trendfilter

Flexible Stop Loss und Take Profit Konfiguration

Zeitfilter für Handelseinträge

Richtungsabhängige Kontrolle: Nur kaufen, nur verkaufen oder beides

🔧 Eingabeparameter:

📌 Trading:

Direction - Handelsrichtung: Kaufen & Verkaufen Nur Kaufen Nur Verkaufen

AllowMultiple - mehrere gleichzeitige Trades zulassen (true/false)

LotSize - feste Losgröße

MagicNumber - eindeutige ID zur Identifizierung der Order

Slippage - maximale Kursabweichung (in Punkten)

📌 Stop Loss:

SL_Mode - Stop-Loss-Methode: 1:1 - unterhalb/oberhalb des Dochts des Pinbars 1:2 - Doppelt so groß wie der Docht MANUAL - manueller SL

SL_Pips - SL-Wert in Punkten (wird verwendet, wenn SL_MANUAL ausgewählt ist)

📌 Gewinnmitnahme:

TP_Mode - Gewinnmitnahme-Methode: 1:1 - gleich dem SL-Abstand 1:2 - doppelt so groß wie der SL-Abstand MANUAL - manueller TP

TP_Pips - TP-Wert in Punkten (wird verwendet, wenn TP_MANUAL ausgewählt ist)

📌 Filter:

UseMAFilter - Moving Average Filter aktivieren

MAPeriod - MA-Periode (falls aktiviert)

UseTimeFilter - Handelszeitfilter aktivieren

StartHour / EndHour - erlaubte Handelszeiten (Broker-Server-Zeit)

📝 Wichtig!

Dieser EA verwendet keine Martingale, Grids oder Mittelwertbildung.

Es wird dringend empfohlen, Ihre Parameter mit dem MetaTrader 4 Strategy Tester zu testen, bevor Sie live gehen.

🛠 Unterstützung und Feedback

Ich bemühe mich, auf alle Fragen der Benutzer umgehend zu antworten.

Wenn Sie Probleme mit der Installation, der Konfiguration oder dem Testen haben, können Sie mir direkt eine Nachricht auf MQL5 schicken.

Sie können mir auch gerne Ihre Ideen zur Verbesserung von PinBar Hunter MT4 EA mitteilen - ich prüfe alle Vorschläge und werde die besten davon in zukünftige Updates aufnehmen.

⚠️ Haftungsausschluss

Dieser Expert Advisor gibt keine Gewinngarantie und ist keine Finanzberatung.

Der Handel an den Finanzmärkten ist mit Risiken verbunden. Der Benutzer übernimmt die volle Verantwortung für die Verwendung dieses Produkts.

