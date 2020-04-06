Legacy of Gann EA

⚡ VERMÄCHTNIS VON GANN EA - PROFESSIONELLES HANDELSSYSTEM

🏆 Entdecke die Macht der Handelsgeheimnisse von W.D. Gann

Legacy of Gann EA ist ein professionelles automatisches Handelssystem, das die legendäre Pattern 1-2-3 Strategie auf den MetaTrader 5 bringt. Basierend auf den bewährten Prinzipien von W.D. Gann identifiziert dieser EA Handelsgelegenheiten mit hoher Wahrscheinlichkeit und mathematischer Präzision.

✨ SCHLÜSSELFUNKTIONEN

📊 Erweiterte Mustererkennung

  • Automatische Erkennung von 1-2-3-Mustern mithilfe des ZigZag-Indikators
  • Identifiziert Impulsbewegungen und Korrekturphasen
  • Filtert falsche Signale mit minimalen Impulsanforderungen
  • Mustervalidierung und Ausbruchsbestätigung in Echtzeit

💰 Flexible Verwaltung von Losgrößen

Wählen Sie Ihren bevorzugten Risikoansatz:

  • Fixed Lot Mode - Handeln Sie mit konstanten Positionsgrößen
  • Risk Percentage Mode - Automatische Lot-Berechnung basierend auf dem Kontostand
  • Intelligente Lot-Validierung und Normalisierung
  • Passt sich an jede Kontogröße an

🎯 Intelligentes Handelsmanagement

  • Vorläufiges Ziel (61,8%) - Teilweise Gewinnmitnahme auf Fibonacci-Niveau
  • Zone 1-Ziel (161,8%) - Erweitertes Gewinnziel
  • Automatischer Breakeven - Gewinne sichern, wenn das vorläufige Ziel erreicht wird
  • Partial Close - Sichert 50% Gewinn, während die Gewinner laufen gelassen werden
  • Dynamischer Stop Loss - Basierend auf der Musterstruktur

🛡️ Risikoschutz

  • Anpassbares Stop-Loss-Verhältnis
  • Maximales Handelslimit
  • Breakeven-Puffer-Schutz
  • Kontrolle der Positionsgröße
  • Eingebaute Sicherheitskontrollen

📈 HANDELSSTRATEGIE

Das Gann-Muster 1-2-3 erklärt

Was ist das Pattern 1-2-3?

Das Muster 1-2-3 ist eines der zuverlässigsten Preisaktionsmuster, das von W.D. Gann als ein wichtiges Umkehr- und Fortsetzungssignal identifiziert wurde.

Struktur des Musters:

BULLISH-Muster (KAUFEN): Punkt 1: Tief Punkt 2: Hoch (Impulsbewegung nach oben) Punkt 3: Pullback (Korrektur, bleibt aber über Punkt 1) Einstieg: Ausbruch über Punkt 3 BEARISH-Muster (SELL): Punkt 1: Hoch Punkt 2: Tief (impulsive Abwärtsbewegung) Punkt 3: Pullback (Korrektur, bleibt aber unter Punkt 1) Einstieg: Ausbruch unter Punkt 3

Warum es funktioniert:

  • ✅ Erfasst das Momentum nach gesunden Korrekturen
  • ✅ Bestätigt die Trendfortsetzung
  • ✅ Bietet klare Einstiegs-, Stop-Loss- und Zielmarken
  • ✅ Hohes Risiko-Ertrags-Verhältnis (typischerweise 1:2 oder besser)

🎓 WIE ES FUNKTIONIERT

1️⃣ Erkennung von Mustern

Der EA scannt den Markt kontinuierlich mit Hilfe des ZigZag-Indikators, um gültige Pattern 1-2-3-Formationen zu erkennen:

  • Überprüft die Mindestimpulsgröße (Standard: 300 Punkte)
  • Überprüft die Integrität der Musterstruktur
  • Sorgt für korrekte Korrekturverhältnisse

2️⃣ Eingangssignal

Trades werden eröffnet, wenn:

  • Muster 1-2-3 bestätigt wird
  • Der Preis bricht aus Punkt 3 aus
  • Die Ausbruchsdistanz übersteigt 30% der Impulsspanne
  • Maximum Trades Limit nicht erreicht

3️⃣ Gewinn-Ziele

Basierend auf den mathematischen Verhältnissen von Gann:

  • Vorläufiges Ziel: 61,8% der Impulsspanne (goldenes Fibonacci-Verhältnis)
  • Zone 1 Ziel: 161,8% der Impulsspanne (große Fibonacci-Erweiterung)

4️⃣ Handelsmanagement

  • Bei vorläufigem Ziel: 50% Position schließen + SL auf Break-Even verschieben
  • Verbleibende Position läuft bis zum Zone 1 Target
  • Automatischer Breakeven-Schutz nach Gewinnpuffer

⚙️ KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN

ZigZag-Einstellungen

  • Tiefe (12) - Empfindlichkeit des Musters
  • Abweichung (5) - Rauschfilterung
  • Rückschritt (3) - Musterüberprüfung

Pattern-Einstellungen

  • MinImpulsePoints (300) - Minimale Bewegungsgröße für gültige Muster
  • MaxBarsLookback (500) - Historische Abtasttiefe

Einstellungen der Losgröße 💎

Wählen Sie Ihren Modus:

  • Festgelegter Lot-Modus: Handeln Sie mit konstanten 0,01, 0,1 oder einer beliebigen festen Größe
  • Risiko % Modus: Risiko 1%, 2% oder ein beliebiger Prozentsatz pro Handel

Gann-Ziele

  • PrelimGoalRatio (0,618) - 61,8% Fibonacci-Niveau
  • Zone1MaxRatio (1.618) - 161.8% Fibonacci Erweiterung
  • StopLossRatio (0.5) - 50% der Impulsspanne

Handelsmanagement

  • UsePartialClose - 50% Gewinn bei Preliminary Goal mitnehmen
  • MoveToBreakeven - Gewinne automatisch absichern
  • BreakevenPoints (10) - Sicherheitspuffer über dem Einstieg
  • MaxOpenTrades (1) - Limit für gleichzeitige Positionen

💎 WARUM LEGACY OF GANN EA WÄHLEN?

Bewährte Strategie

Basiert auf W.D. Ganns Pattern 1-2-3, das seit über 100 Jahren erfolgreich von professionellen Händlern eingesetzt wird.

Mathematische Präzision

Verwendet Fibonacci-Verhältnisse und die mathematischen Prinzipien von Gann für die Zielberechnung.

Flexibles Risikomanagement

Wählen Sie zwischen Fixed Lot oder Risk % - perfekt für konservative und aggressive Trader.

✅ Intelligente Gewinnmitnahmen

Das Partial-Close-System stellt sicher, dass Sie Ihre Gewinne sichern und gleichzeitig Ihre Gewinntrades maximieren.

Breakeven-Schutz

Verschiebt den Stop-Loss automatisch auf den Breakeven und eliminiert so das Risiko, dass aus Gewinnern Verlierer werden.

Klare Handelslogik

Keine Blackbox-Algorithmen - transparenter, musterbasierter Handel, den Sie verstehen und überprüfen können.

Funktioniert auf jedem Markt

Getestet auf Forex, Gold (XAUUSD), Indizes und Kryptowährungen.

📊 EMPFOHLENE EINSTELLUNGEN

Konservative Herangehensweise

Lot-Modus: Risiko % = 1.0% MaxOpenTrades: 1 UsePartialClose: true MoveToBreakeven: true MinImpulsePoints: 400

Ausgewogener Ansatz (Empfohlen)

Lot-Modus: Risiko % = 2.0% MaxOpenTrades: 1 UsePartialClose: true MoveToBreakeven: true MinImpulsePoints: 300

Aggressive Herangehensweise

Lot-Modus: Fixed Lot = 0.05 (oder höher) MaxOpenTrades: 2 UsePartialClose: false MoveToBreakeven: true MinImpulsePoints: 200

🎯 BESTE MÄRKTE & ZEITRAHMEN

Empfohlene Paare

  • Gold (XAUUSD) ⭐⭐⭐⭐⭐ - Ausgezeichnete Trendmerkmale
  • EUR/USD ⭐⭐⭐⭐ - Hohe Liquidität
  • GBP/USD ⭐⭐⭐⭐ - Starkes Momentum
  • USD/JPY ⭐⭐⭐⭐ - Klare Muster
  • Bitcoin (BTCUSD) ⭐⭐⭐⭐⭐ - Hohe Volatilität

Empfohlene Timeframes

  • H1 (1 Stunde) ⭐⭐⭐⭐⭐ - Optimales Gleichgewicht (BEST)
  • H4 (4 Stunden) ⭐⭐⭐⭐ - Niedrigere Frequenz, höhere Qualität
  • M30 (30 Minuten) ⭐⭐⭐ - Mehr Signale, erfordert Überwachung
  • D1 (Täglich) ⭐⭐⭐ - Langfristiger Swing-Handel

🚀 SCHNELLSTART-ANLEITUNG

Schritt 1: Installieren

  1. LegacyOfGannEA_Improved.mq5 herunterladen
  2. In den Ordner MQL5/Experts/ kopieren
  3. MetaTrader 5 neu starten
  4. EA erscheint im Navigator → Expert Advisors

Schritt 2: Konfigurieren

  1. Ziehen Sie den EA auf Ihren Chart (H1 empfohlen)
  2. Stellen Sie Ihren bevorzugten Lot-Modus ein:
    • Festes Lot: Wählen Sie die Lotgröße (z.B. 0,01)
    • Risiko %: Wählen Sie das Risiko pro Handel (z.B. 2%)
  3. Schaltfläche AutoTrading aktivieren
  4. Bestätigen Sie die Einstellungen und klicken Sie auf OK

Schritt 3: Überwachen

  • EA wird automatisch nach Pattern 1-2-3 scannen
  • Achten Sie auf Handelsbenachrichtigungen im Terminal
  • Prüfen Sie die Registerkarte Expert für detaillierte Protokolle
  • Überprüfen Sie offene Positionen in der Registerkarte Handel

📝 WICHTIGE HINWEISE

⚠️ Risikohinweis

  • Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse
  • Der Handel birgt das Risiko von Verlusten
  • Handeln Sie nur mit Kapital, das Sie sich leisten können, zu verlieren
  • Testen Sie immer zuerst auf einem Demokonto
  • Passen Sie die Einstellungen an Ihre Risikotoleranz an

💡 Bewährte Praktiken

  1. Beginnen Sie mit Demo - Testen Sie mindestens 2 Wochen lang
  2. Verwenden Sie den Risiko-%-Modus - Bessere Kapitalerhaltung
  3. Ein Paar nach dem anderen - Konzentration für bessere Ergebnisse
  4. MaxOpenTrades respektieren - Nicht überhandeln
  5. Beobachten Sie wichtige Nachrichten - Vermeiden Sie einschneidende Ereignisse
  6. VPS empfohlen - Für 24/7 ununterbrochenen Handel

🔧 Tipps zur Optimierung

  • MinImpulsePoints an die Volatilität des Paares anpassen
  • Niedrigere Werte (200-300) für schwankende Märkte
  • Höhere Werte (400-500) für steigende Märkte
  • Testen Sie verschiedene Zeitrahmen, um die beste Lösung zu finden.
  • UsePartialClose aktiviert lassen für konstante Gewinne

🎁 WAS SIE HABEN

Professioneller EA - Sauberer, effizienter Code ✅ Flexibles Lot Management - Fix oder Risiko % ✅ Intelligentes Trade Management - Partial Close + Breakeven ✅ Anpassbare Einstellungen - Passen Sie sich Ihrem Stil an ✅ Alert System - Bleiben Sie über Trades informiert ✅ Detailliertes Logging - Verfolgen Sie jede Entscheidung ✅ Kostenlose Updates - Kontinuierliche Verbesserungen

📞 UNTERSTÜTZUNG & GEMEINSCHAFT

Brauchen Sie Hilfe?

  • Lesen Sie das Benutzerhandbuch (im Lieferumfang enthalten)
  • Überprüfen Sie die Beispieleinstellungen
  • Testen Sie zuerst auf der Demo
  • Lesen Sie die Strategieerklärung

Werden Sie Mitglied unserer Gemeinschaft:

  • Teilen Sie Ihre Ergebnisse
  • Tipps zur Börsenoptimierung
  • Lernen Sie von anderen Tradern
  • Erhalten Sie Einblicke in Strategien

🏆 ERFOLGSGESCHICHTEN

"Endlich ein EA, der eine echte Handelsstrategie verwendet, die ich verstehen kann. Das Pattern 1-2-3 ist klar, logisch und profitabel. Die Funktion zum teilweisen Schließen ist genial!" - Michael R., Professioneller Trader

"Ich liebe den Risiko % Modus! Ich kann mein Risiko präzise steuern, ohne manuell Losgrößen zu berechnen. Funktioniert hervorragend bei Gold H1." - Sarah L., Swing Trader

"Ich handele seit Jahren manuell mit Gann-Mustern. Dieser EA macht es besser und schneller. Der Breakeven-Schutz hat mich schon oft gerettet." - David K., 10+ Jahre Erfahrung

💳 PREIS

Sondereinführungspreis

~~$199 - $99 - 50% RABATT!

Was ist inbegriffen:

  • ✅ Volle EA-Lizenz
  • ✅ Lebenslange Updates
  • ✅ Benutzerhandbuch & Dokumentation
  • ✅ E-Mail-Unterstützung
  • ✅ 30-Tage-Geld-zurück-Garantie

Zeitlich begrenzte Boni:

🎁 Bonus #1: Leitfaden für optimierte Einstellungen ($29 Wert) 🎁 Bonus #2: Risikomanagement-Rechner ($19 Wert) 🎁 Bonus #3: Muster 1-2-3 Video-Tutorial ($39 Wert)

Gesamtwert: $286Ihr Preis: $99

⚡ JETZT BESTELLEN

Herunterladen von MetaTrader Market

✅ Sofortiger Download ✅ Kompatibel mit MT5 ✅ Funktioniert auf Windows/Mac/VPS ✅ 30-Tage-Geld-zurück-Garantie

🔒 GARANTIE

30-Tage-Geld-Zurück-Garantie

Testen Sie Legacy of Gann EA 30 Tage lang risikofrei. Wenn Sie mit den Ergebnissen nicht zufrieden sind, erstatten wir Ihnen Ihr Geld zurück - ohne Fragen zu stellen.

Wir sind zuversichtlich, dass dieser EA Ihr Trading verändern wird, aber Ihre Zufriedenheit ist unsere Priorität.

❓ HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

F: Funktioniert dieser EA auf Demo-Konten? A: Ja! Wir empfehlen dringend, ihn zuerst auf einem Demokonto zu testen.

F: Wie hoch ist der Mindestkontostand? A: $100 Minimum, aber $500+ werden für ein gutes Risikomanagement empfohlen.

F: Kann ich den EA für mehrere Paare verwenden? A: Ja, aber beginnen Sie mit einem Paar, um das Verhalten des EA zu lernen.

F: Ist ein VPS erforderlich? A: Nicht erforderlich, aber empfohlen für 24/7 automatisierten Handel.

F: Wie sieht es mit Spreads/Kommissionen aus? A: EA funktioniert am besten mit Spreads unter 20 Punkten. Verwenden Sie ECN-Broker für beste Ergebnisse.

F: Kann ich die Ziele anpassen? A: Ja, alle Verhältnisse sind in den Einstellungen anpassbar.

F: Funktioniert es mit Hedging-Konten? A: Ja, es ist sowohl mit dem Hedging- als auch mit dem Netting-Modus kompatibel.

F: Wird es mein Konto sprengen? A: Nein! Eingebaute Risikokontrollen schützen Ihr Kapital. Verwenden Sie den Modus Risiko % für maximale Sicherheit.

📚 ÜBER W.D. GANN

William Delbert Gann (1878-1955) war einer der erfolgreichsten Trader aller Zeiten. Seine mathematische Herangehensweise an die Märkte, einschließlich des Pattern 1-2-3, hat sich seit über einem Jahrhundert bewährt.

Ganns Prinzipien kombinieren:

  • Heilige Geometrie
  • Fibonacci-Verhältnisse
  • Mathematische Muster
  • Preis-Zeit-Beziehungen

Legacy of Gann EA ehrt sein Vermächtnis, indem er seine bewährte Pattern 1-2-3 Strategie mit moderner Technologie automatisiert.

🎯 STARTEN SIE IHRE ERFOLGSGESCHICHTE NOCH HEUTE

Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, wie ein Profi zu handeln und eines der zuverlässigsten Muster der Handelsgeschichte zu nutzen.

Holen Sie sich Legacy of Gann EA jetzt - $99

Verändern Sie Ihren Handel. Ehren Sie das Vermächtnis. Profitieren Sie mit Präzision.

📧 KONTAKT

E-Mail: support@legacyofgann.com Website: www.legacyofgann.com Geschäftszeiten: Montag-Freitag, 9 AM - 5 PM EST

Haftungsausschluss: Der Handel mit Devisen, CFDs und Kryptowährungen birgt ein erhebliches Verlustrisiko. Die Performance in der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Handeln Sie nur mit Geld, das Sie sich leisten können, zu verlieren. Testen Sie Strategien immer auf Demokonten, bevor Sie live handeln.

© 2025 Erbe von Gann EA. Alle Rechte vorbehalten.


Empfohlene Produkte
DOW King
Anton Kondratev
4.25 (8)
Experten
DOW KING EA   Es   ist ein       Vollautomatisch zugängliches System   mit allen offenen Optimierungsparametern und einem   Wiederherstellungsmechanismus. Christmas   Sale !  Only 7 Copies of 10 Left  for 245$  Next Price 999 $   DOW King-LEITFADEN Signale Rückerstattung der Maklerprovision Aktualisierung Mein Blog Not        Grid       , Not        Martingale       , Not         AI         , Not         Neural Network. Default Settings for One chart        US30 M15 Jede Position hat immer ein
Mushroom Multi Level recovery zone
Thawinchai Waharam
Experten
Pilz: Mehrstufige bidirektionale Strategie1. Überblick über die Strategie: Multi-Level Bi-Directional Diese Strategie zielt darauf ab, Gewinne zu erzielen, indem sie die Richtung des Marktes vorwegnimmt. Normalerweise bewegt sich der Kurs in eine Trendrichtung, so dass der Einstieg in den Handel wie folgt erfolgt: Buy Stop: In der Erwartung, dass der Kurs weiter steigt Sell Stop: In der Erwartung, dass der Preis weiter fällt Da sich der Markt jedoch in beide Richtungen bewegen kann, ist das Syst
Bushido Scalper
Wilna Barnard
3.67 (3)
Experten
Limited-Time Promotion – Price Increases on 1 January Take advantage of this special offer before the price returns to $199 . Bushido Scalper Übersicht Der Bushido Scalper ist ein fortschrittlicher Handelsroboter (EA), der speziell für die Währungspaare USD/JPY und EUR/USD entwickelt wurde. Mit einer robusten Scalping-Strategie erfasst er schnelle, kleine Preisbewegungen und führt Trades zügig aus, um die Rentabilität in hochliquiden Märkten zu maximieren. Wesentliche Merkmale Scalping-Strate
Smart Breakout EA Pro
Mohammed Rifky Mohamed Muththalib
Experten
Smart Breakout EA Pro - Fortgeschrittenes Multi-Pattern Breakout Handelssystem Smart Breakout EA Pro ist ein professioneller Expert Advisor, der entwickelt wurde, um eine der profitabelsten Handelsmöglichkeiten auf dem Markt zu nutzen: Ausbrüche. Wenn der Kurs wichtige Unterstützungs- oder Widerstandsniveaus mit starkem Momentum durchbricht, ergeben sich erhebliche Gewinnchancen. Dieser EA identifiziert und handelt diese hochwahrscheinlichen Setups automatisch. Live-Trades: Klicken Sie hier
Gordian Knot 1
Hidenori Tanaka
Experten
Dieser EA ist ein einfaches automatisches Handelssystem für die Meta Trader 5 Plattform. Es nutzt den parabolischen SAR, um die Losgröße automatisch an die Markttrends anzupassen. Auf diese Weise geht der EA kein großes Risiko ein, sondern akkumuliert stattdessen kontinuierlich Gewinne. Wichtigste Merkmale Der EA verwendet nicht die Martingale-Methode zur Anpassung der Losgröße. Wenn eine Position vor Schließung des Devisenmarktes eingegangen wird, wird diese Position auf das Wochenende übertr
Forex Mentors Bot5
Andriy Sydoruk
Experten
Ksm: Intelligente Lösung für den automatisierten Devisenhandel Ksm ist ein Tool, das für die Automatisierung des Devisenhandels entwickelt wurde und moderne Methoden der Zeitreihenanalyse verwendet, um mit mehreren Währungspaaren in verschiedenen Zeitrahmen zu arbeiten. Hauptmerkmale und Vorteile Unterstützung mehrerer Währungen : Ksm ermöglicht den Handel mit mehreren Währungspaaren und hilft Händlern, ihre Strategien an verschiedene Marktbedingungen anzupassen. Neue Währungspaare können leicht
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (4)
Experten
Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
Karla One
Karla Fekeza
3 (10)
Experten
Kurz gesagt ist Karla One ein Produkt, das organisch aus mehreren Jahren des manuellen Handels entstanden ist. Mein Ziel war es, ein System ohne die Notwendigkeit regelmäßiger Updates zu entwickeln. Having said that, diese Expert Advisors wurde speziell für MQL5 Kunden gebaut, so denken Sie bitte daran, dass ich immer offen für Vorschläge. Karla One verwendet maschinelles Lernen, um die richtigen Einstiegspunkte zu finden, aber gleichzeitig gibt es 7 Bedingungen, die erfüllt sein müssen, bevor e
Xgrid Scalper MT5
Prafull Manohar Nikam
Experten
Dieser Handelsroboter ist ausschließlich für 10K Kapital Handelskonto und EURUSD H1 gemacht. Verwenden Sie es NICHT auf kleinere Konten, weil es minimale freie Marge Grenze dh Free Margin > 500 (dieser Wert ist in "tatsächlichen Geld" nicht in "Prozent"!) Dies ist ein einfaches Grid Trading System, das auf ADX Indikator Volatilität und mit High Winrate arbeitet. WICHTIG: Die Standard-Eingabeeinstellungen sind das absolute Minimum (nicht ideal). Verwenden Sie stattdessen die empfohlenen Einstell
Hedging Gold Brasil MT5
Alexander Scaranti
Experten
Die Anwendung dieses Systems ist einfach. Eröffnen Sie einfach einen Handel, wenn der Markt steigt oder fällt, setzen Sie ein Gewinnziel und kümmern Sie sich nicht um einen Stop-Loss. Das System schützt Ihre Trades mit einer intelligenten Technik, indem es entgegengesetzte Trades mit größerem Umfang tätigt, wenn der Markt gegen Sie läuft. So entsteht ein "Handelskanal" mit oberen und unteren Gewinnzielen, und alle offenen Geschäfte schließen mit Gewinn, wenn eines dieser Ziele erreicht wird.
MA Momentum Scalper
Ming Ying Lee
Experten
Verbessern Sie Ihr Trading mit fortschrittlichen Moving Average Crossover-Strategien. Aufbauend auf dem Erfolg des AI Momentum Scalper liefert der MA Momentum Scalper einen verfeinerten Ansatz für den Markteintritt, der die Kraft von Moving Average Crossovers nutzt, um hochwahrscheinliche Handelsmöglichkeiten zu identifizieren. $499 (6 Exemplare verbleiben zu diesem Preis, Endpreis wird $999 sein) Warum gleitende Durchschnittsüberkreuzungen funktionieren Der MA Momentum Scalper macht sich ein
Green Tomatoes
Chimola Tim Namathe
Experten
Green Tomatoes EA - Kunden-Dokumentation Überblick Green Tomatoes ist ein hochentwickelter MetaTrader 5 Expert Advisor (EA), der zur Automatisierung Ihrer Handelsstrategie entwickelt wurde. Er führt Trades auf der Grundlage präziser mathematischer Berechnungen aus und zielt darauf ab, Marktbewegungen effizient zu nutzen. Dieser EA wurde für Händler entwickelt, die einen systematischen Ansatz suchen und eine automatisierte Handelsausführung dem manuellen Eingriff vorziehen. Haftungsausschluss
Ksm mt5
Andriy Sydoruk
5 (1)
Experten
Ksm: Intelligente Lösung für den automatisierten Devisenhandel Ksm ist ein Tool, das für die Automatisierung des Devisenhandels entwickelt wurde und moderne Methoden der Zeitreihenanalyse verwendet, um mit mehreren Währungspaaren in verschiedenen Zeitrahmen zu arbeiten. Hauptmerkmale und Vorteile Unterstützung mehrerer Währungen : Ksm ermöglicht den Handel mit mehreren Währungspaaren und hilft Händlern, ihre Strategien an verschiedene Marktbedingungen anzupassen. Neue Währungspaare können leich
Remstone
Remstone
5 (8)
Experten
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
RR EA Investment Grade Swing Trading
Samuele Borella
Experten
ANLAGEINSTRUMENT MIT KÜNSTLICHER INTELLIGENZ. AN DAS DIAGRAMM ANHÄNGEN, VERLASSEN UND VERGESSEN. VPS SEHR EMPFOHLEN-INVESTMENT-SYSTEM. (MQL5 VPS) RR_EA ist ein Swing-Trading EA mit eingebauter künstlicher Intelligenz als Entscheidungshilfe. Es wurde speziell für den Handel mit dem US30 (Dow Jones) und NASDAQ-100 Index Markt entwickelt. Die interne KI-Handelslogik ist vollständig automatisiert - nach der Einrichtung ist kein manuelles Eingreifen erforderlich. Die einzige Eingabe des Benutzers is
Equity Compounder
Mohammadaarif Maqbulh Mansuri
Experten
Equity Compounder ist ein intelligenter, vollautomatischer Expert Advisor. Dieser EA ist so aufgebaut, dass er die Wichtigkeitsebenen in Kombination mit der Preisaktion nutzt, ohne dabei auf Indikatoren zurückzugreifen. Die Strategie, die dahinter steckt, basiert auf den Lehren eines professionellen Händlers und ehemaligen Händlers. Der EA findet ungeprüfte Niveaus, von denen bekannt ist, dass sie für Institutionen von Interesse sind, in der von Ihnen festgelegten Anzahl von Kerzen und wird auf
Sika EA
Frederick Mensah
Experten
Sika EA arbeitet auf GBPUSD - 1H $1,000 bis $11,700 . .. Jan 2020 - Dez 2022 (1% Risiko. Geringes Risiko. Ändern Sie den Risikoprozentsatz von Null auf 1, um den Handel zu starten oder zu testen). $10 .000 bis $5.000.000 ... Jan 2018 - Dez 2022 (2% Risiko Handel) RISIKOMANAGEMENT : Es ist immer besser, für ein langfristiges Wachstum im Spiel zu bleiben, als einmalige Gewinne zu erzielen. Sika EA verwendet eine Mittelungstechnik , um das Risiko zu mindern. Take Profit und Stop Loss werden vom
Megatrons
Vitalii Zakharuk
Experten
Das Hauptproblem beim Scalping ist die Schwierigkeit, falsche Signale von denen zu trennen, die eine Chance auf Erfolg haben. Das Interessante daran ist, dass viele für die Filterung auf viele komplizierte und völlig unnötige Algorithmen zurückgreifen, die nur zur Komplexität des Systems führen. In Wirklichkeit liegt die Antwort auf der Oberfläche und besteht darin, nur Preisimpulse zu suchen und zu finden und nicht auf leere Marktbewegungen zu achten. Der Megatrons Expert Advisor implementier
Grid Masters Grid Matrix Pro MT5
Tola Moses Hector
Experten
Grid Masters Grid Matrix Pro MT5 — Intelligentes bidirektionales Gittersystem Ein fortschrittlicher EA, der automatisch hochwahrscheinliche Handelszonen (PP, R1, S1) erkennt und dynamische Kauf-/Verkaufs-Gitter erstellt. Enthält Trailing, Equity-Lock, Profit-Lock-Freeze und die Funktion „Schließen nach X Handelstagen“. Die BUY-, SELL- und CLOSE ALL-Schaltflächen auf dem Chart ermöglichen sofortige manuelle Kontrolle. --- Übersicht Grid Masters Grid Matrix Pro MT5 ist ein professioneller Exp
TrendCockpit EA
Michael Kolawole Shodimu
Experten
TrendCockpit EA - Intelligentes autonomes Handeln TrendCockpit EA ist ein fortschrittlicher und dennoch benutzerfreundlicher Expert Advisor zur Automatisierung von Trendfolgestrategien mit präzisem Risikomanagement. Er ist perfekt für Trader aller Stufen, die ohne ständige Überwachung effizient handeln wollen. TrendCockpit ist ein taktischer Expert Advisor für Trader, die die Ausführung von Strategien als Disziplin betrachten. Mit Bedienelementen im Cockpit-Stil, dynamischer Risikologik und Heat
SAM Waves AutoTrader
Sorin Alexandru Mocanu
5 (1)
Experten
SAM Waves AutoTrader – Präziser Multi-Währungs-Expert Advisor für Intraday-Trader (M15-Chart-EA • H4-Trendbestätigung • Forex-Roboter mit festen SL/TP • Kein Grid / Kein Martingale / Kein Hedging • Top-Down-Analyse • Bester MT5 EA 2025 • Prop-Firm-freundlich & sicherer automatisierter Forex-Trading-Bot) Launch Offer – Sonderpreis für Early Adopters Gültig bis 31. Juli 2025 oder bis zu den ersten 15 Verkäufen im Juli , je nachdem, was zuerst eintritt. Lizenztyp Aktionspreis Regulärer Preis Lif
Nexus Bitcoin Scalper
Thang Chu
2 (1)
Experten
Nexus Bitcoin Scalper Live Signal (2.5% Saldorisiko) Nexus Community Public Chat beitreten Nexus Bitcoin Scalper ist ein kurzfristiger Scalping EA, der mit Bitcoin und Ethereum handelt. Der EA verfügt über 7 interne Handelsstrategien für verschiedene Marktumgebungen. Jede Strategie basiert auf einem anderen zugrundeliegenden Marktmomentum und Umkehralgorithmus und kombiniert mit mehreren Marktindikatoren wie MACD, RSI, ADX und TDI. Er ist für stabile Operationen und Risikokontrolle im langfris
Seasonal Pattern Trader
Dominik Patrick Doser
Experten
Disclaimer:   Bedenken Sie, dass saisonale Muster nicht immer zuverlässig sind. Deshalb ist ein durchdachtes Risikomanagement entscheidend, um Verluste zu minimieren. Saisonale Muster in der Finanzwelt sind wie ein gut gehütetes Geheimnis, das erfolgreiche Investoren für ihren Vorteil nutzen.  Diese Muster sind wiederkehrende Preisbewegungen, die in bestimmten Zeiträumen oder um besondere Ereignisse auftreten. Hier sind einige Beispiele und Hinweise zur optimalen Nutzung dieser Muster: Beispiel
First Scalper MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
5 (4)
Experten
First Scalper ist ein auf Scalping basierender Expert Advisor, der den besten und sichersten Scalping EA auf dem Markt verwendet. Eine große Anzahl von Eingaben und Einstellungen wurden getestet und optimiert und in das Programm eingebettet, so dass die Eingaben begrenzt und sehr einfach sind. Die Verwendung des EA erfordert keine professionellen Informationen oder Forex Trading Kenntnisse. First Scalper kann auf allen Symbolen und allen Zeitrahmen handeln, indem er eine spezielle und einzigar
US500 Pulse
Md Abdul Manann
Experten
Ihr automatisierter Vorteil für beständigen Handelserfolg Haben Sie genug von emotionalen Handelsentscheidungen und inkonsistenten Ergebnissen? Meistern Sie den US500 (US S&P 500 Index) mit einem professionellen Handelsroboter, der für die Disziplin und Beständigkeit entwickelt wurde, die für langfristigen Markterfolg erforderlich sind. Starten Sie für nur 34 $/Monat. Lizenz: 20 Geräte & Unbegrenzte Konten. US500 Pulse ist nicht einfach ein weiterer EA. Es ist ein umfassendes, trendfolgendes H
EA Gold Reaper MT5
Amazing Traders
Experten
Dieser Super-EA nutzt die neueste, fortschrittlichste gold-spezifische künstliche Intelligenz mit unübertroffener Genauigkeit, um Kauf- und Verkaufspunkte zu identifizieren. Er stellt einen revolutionären Fortschritt im Goldhandel auf dem Forex-Markt dar. Zusammen mit einigen Indikatoren, einem Filter, einer Rasterabdeckung und einer Nachanalyse eliminiert er falsche Signale und erkennt Supereinstiege. Der EA verwendet einen adaptiven Trailing-Stop.
Octopus MT5
Volodymyr Hrybachov
5 (1)
Experten
Multicurrency-Handelsroboter für komfortablen Forex-Handel. Es verfügt über ein Minimum an anpassbaren Parametern und ist daher für Anfänger und erfahrene Händler gleichermaßen geeignet. Installieren Sie den Handelsroboter einfach auf einem Währungspaar, z.B. EURUSD, und beobachten Sie die Ergebnisse, Sie müssen keine weiteren Manipulationen vornehmen. Sie benötigen weder einen VPS-Server noch einen Broker. Zuverlässiger Bot, der nicht ständig optimiert werden muss - einmal installieren, konfig
Pips Architects
Andriy Sydoruk
Experten
Pips Architect - Intelligenter Algorithmischer Expert Advisor für MetaTrader Beschreibung Pips Architect ist ein vollautomatisches Handelssystem, das für MetaTrader 4/5 entwickelt wurde. Es nutzt die Zeitreihenanalyse und dynamische Modellierung, um Handelsmöglichkeiten zu identifizieren, ohne sich auf externe Indikatoren zu verlassen. Diese autarke Logik ermöglicht es dem EA, sich mit minimalen Eingriffen des Benutzers an veränderte Marktbedingungen anzupassen. Egal ob Sie Anfänger oder erf
ToTheMoon MT5
Daniel Moraes Da Silva
5 (6)
Experten
EINER DER WENIGEN ROBOTER MIT EINER SIGNALHISTORIE VON MEHR ALS 3 JAHREN UND UNTER DEN TOP 10. LINK ZU MEINEN ROBOTERN UND SIGNALVOREINSTELLUNGEN: In meinem Profil gibt es einen Link, um die PRESETS herunterzuladen, die ich in meinen SIGNALS verwende. Sie können sie kostenlos herunterladen und backtesten, es gibt Erklärungen auf meiner WebSite. https://www.mql5.com/en/users/tec_daniel LINK ZU ANDEREN ROBOTER-VERSIONEN: MT4: https: //www.mql5.com/en/market/product/97963 MT5: https: //www.mql5.com
Rex MT5
Abdelrhman Abdelmoneim Abdelrhman Eissa
Experten
Benutzerpolitik für REX MT5 EA Mietpläne --- 1. REX MT5 Beschreibung: REX MT5: Fortschrittliche algorithmische Handelslösung für XAUUSD Wo technische Präzision auf effektives Risikomanagement trifft - REX MT5 ist ein professionell gestalteter Expert Advisor für den automatisierten Handel mit dem XAUUSD (Gold) Paar. Er verwendet ein mehrstufiges Bestätigungssystem, um Handelsgelegenheiten mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren, wobei die Kernphilosophie auf Kapitalerhalt und nachhaltig
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.68 (40)
Experten
AOT MT5 - KI-Multi-Währungs-System der nächsten Generation Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   WICHTIG! Senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch und die Einrichtungsanweisungen zu erhalten: Ressource Beschreibung Verständnis der AOT-Handelsfrequenz Warum der Bot nicht jeden Tag handelt So richten Sie den AOT Bot ein Schritt-für-Schritt-Installationsanleitung Set files AOT MT5 ist ein fortschr
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (88)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (5)
Experten
Wichtiger Hinweis: Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo. Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem V
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (12)
Experten
X Fusion AI — Neural-Adaptives Hybrides Handelssystem Zeitlich begrenzter Rabatt. Nur noch 7 von 20 verfügbar — fast ausverkauft. Der aktuelle Angebotspreis beträgt 149 USD und wird bald wieder auf 999 USD steigen. Démonstration de fonctionnement Echtkonto-Performance Bitte denken Sie nach dem Kauf daran, uns eine private Nachricht zu senden, um die empfohlenen Parameter, Anleitungen, Hinweise, Nutzungstipps und weitere Informationen zu erhalten. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 1. Überblic
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
Experten
S onderpreis von  $109  (regulärer Preis: $365) . Einrichtungs- und Nutzungsanleitung :  ABS Channel . Echtzeit-Überwachung:   ABS Signal .  Einrichtungsdatei vom Live-Signal Grundlegende Einrichtungsdatei Was ist ABS EA? ABS EA ist ein professioneller Handelsroboter, der speziell für XAUUSD (Gold) im H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er basiert auf einem Martingale-System mit integrierten Risikokontrollen . Entwickelt für neue und erfahrene Händler, ist ABS EA einfach einzurichten, vollaut
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experten
Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
3.25 (4)
Experten
Der weltweit erste öffentliche Arbitrage-Algorithmus zwischen Gold und Bitcoin! Angebote täglich verfügbar! Live-Signal –   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Empfohlene Broker im Laufe der Zeit:   IC Markets Gehandelte Paare:   XAUUSD, BTCUSD Symbol für Anhang:   XAUUSD H1 Vergewissern Sie sich, dass   die gehandelten Währungspaare im Marktübersichtsfenster hinzugefügt wurden   ! Kontotyp: ECN/Rohspread Präfixeinstellungen: Wenn Ihr Broker ein Währungspaar mit einem Symbolpräfix anbi
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experten
Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
Experten
Übersicht Golden Hen EA ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von acht unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Experten
Golden Synapse EA ist ein präzises Handelssystem, das eine fortschrittliche Strategie mit strenger technischer Analyse kombiniert, um eine konsistente und risikoarme Performance zu erzielen. Es wurde entwickelt, um diszipliniert zu handeln, vermeidet riskante Ansätze und konzentriert sich ganz auf Qualität statt Quantität. Jeder Handel wird sorgfältig ausgewählt und immer durch einen Stop-Loss geschützt. Golden Synapse verwendet niemals Grid- oder Martingale-Systeme. Es wird immer nur eine Posit
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Ultimativer Puls ***Launch-Preis endet am 6. Januar**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern je nach Bedingungen mit. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zei
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Experten
Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Experten
How To Trade Pro (HTTP) EA — ein professioneller Handelsberater für den Handel mit beliebigen Assets ohne Martingale oder Grids vom Autor mit über 25 Jahren Erfahrung. Die meisten Top-Berater arbeiten mit steigendem Gold. Sie sehen brillant in Tests aus... solange Gold steigt. Aber was passiert, wenn der Trend sich erschöpft? Wer schützt Ihr Depot? HTTP EA glaubt nicht an ewiges Wachstum — es passt sich dem sich ändernden Markt an und ist so konzipiert, dass es Ihr Investment-Portfolio breit div
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Experten
AxonShift — Algorithmisches Handelssystem mit adaptiver Ausführungslogik AxonShift ist ein autonomes Handelssystem, das speziell für den Handel mit XAUUSD im H1-Zeitrahmen entwickelt und optimiert wurde. Die Architektur basiert auf einem modularen Aufbau, der das Marktverhalten durch die Kombination aus kurzfristiger Dynamik und mittelfristigen Impulsen analysiert. Das System verzichtet bewusst auf übermäßige Reaktionen auf Marktrauschen und verwendet keine Hochfrequenzansätze. Stattdessen liegt
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Experten
Erstmals auf dieser Plattform | Ein EA, der den Markt versteht Zum ersten Mal auf dieser Plattform nutzt ein Expert Advisor die volle Power von Deep Seek. In Kombination mit der Dynamic Reversal Zoning-Strategie entsteht ein System, das Marktbewegungen nicht nur erkennt – sondern versteht. Live Signal __________     Setup Zeitfenster: H1 Hebel: min 1:30 Einzahlung: min 200$ Symbol: XAUUSD Broker: alle Diese Kombination aus Deep Seek und Reversal-Strategie ist neu – und genau das macht sie be
Weitere Produkte dieses Autors
Legacy Of Gann Multi Ai Pro
Nguyen Van Kien
5 (1)
Experten
Vermächtnis von Gann Multi-AI Pro v6.7 - Professioneller Expert Advisor für den Goldhandel Revolutionäres AI-gesteuertes Handelssystem für MT5 Transformieren Sie Ihren XAUUSD (Gold) Handel mit dem fortschrittlichsten Multi-AI Expert Advisor auf dem Markt. Legacy of Gann Multi-AI Pro v6.7 kombiniert die klassische Gann-Mustererkennung mit hochmoderner künstlicher Intelligenz von mehreren Anbietern und schafft so eine leistungsstarke automatisierte Handelslösung, die sich in Echtzeit an die Markt
FREE
Triangle Pattern Gann EA
Nguyen Van Kien
5 (1)
Experten
Triangle Pattern Gann EA v3.4 - Handeln Sie wie der legendäre W.D. Gann Nutzen Sie die Macht der geometrischen Preismuster und der heiligen Ratios Sind Sie bereit, mit einem der leistungsfähigsten Mustererkennungssysteme zu handeln, das jemals entwickelt wurde? Der Triangle Pattern Gann EA v3.4 bringt die legendäre Weisheit von W.D. Gann in das moderne algorithmische Handelszeitalter. Was macht diesen EA so außergewöhnlich? Basiert auf der bewährten Gann-Methodik W.D. Gann war einer der
FREE
Triangle Pattern Gann For EA
Nguyen Van Kien
Indikatoren
Triangle Pattern Gann v3.1 - Complete Feature Documentation Core Functionality OverviewTriangle Pattern Gann v3.1 ist ein hochentwickelter MetaTrader 5-Indikator, der die geometrischen Handelsprinzipien von W.D. Gann mit fortschrittlicher Dreiecksmustererkennung kombiniert, um umsetzbare Handelssignale zu liefern. Primary Features1. Dreiecksmuster-ErkennungssystemAufsteigendes Dreieck Erkennung Funktion: Identifiziert automatisch bullische Fortsetzungsmuster Erkennungs-Kriterien: Flache h
FREE
Triangle Pattern Gann Ea Pro
Nguyen Van Kien
Experten
EA Pro v4.0 - Tích Hợp Hoàn Chỉnh Đã tạo TrianglePatternGannEA_Pro.mq5 với tất cả logic filter từ indicator: Tính Năng Tích Hợp Từ Indikator Filter Mô tả Trend-Filter 3 chế độ: EMA, Multi-TF, ADX Volumen-Filter Volumen >= 1.2x Durchschnitt(20) RSI-Filter Momentum-Bestätigung Signal-Qualität Wertung 1-5, chỉ Handel khi >= 3 P3-Wiedereinrückung Bestätigung 38,2% - 78,6% Dynamischer SL ATR-basiertes Theo-Markt-Profil Einstiegsmodi P3 / Ausbruch / Wiederholung Markt-Profile Automatische Erkennu
FREE
Advanced Gann Pattern
Nguyen Van Kien
Indikatoren
Erweiterter Gann-Muster-Indikator – Revolutionieren Sie Ihr Trading! Entdecken Sie das geheime Handelssystem mit einer Trefferquote von 70–95 %, das professionelle Trader Ihnen verschweigen! Sind Sie es leid, dass Indikatoren ständig nachzeichnen, Fehlsignale liefern oder Sie im Unklaren darüber lassen, wann Sie ein- und aussteigen sollen? Der erweiterte Gann-Muster-Indikator wird alles verändern. Basierend auf W.D. Ganns legendärer Pattern-123-Theorie – demselben System, das ihm zu einer Tr
FREE
Gann Triangle Pro Multi Layer Filter System
Nguyen Van Kien
Indikatoren
GANN TRIANGLE PRO v4.0 - OPTIMIERUNGSANALYSEBERICHT BEWERTUNG DER AKTUELLEN VERSION (v3.8) Stärken Merkmal Bewertung Schwingungspunkt-Erkennung Klare Logik mit Links/Rechts-Balken Fibonacci-/Gann-Verhältnisse Ordnungsgemäß angewandte 61,8%, 100%, 161,8% Dashboard Aktualisierungen in Echtzeit mit visuellen Indikatoren Code-Struktur Saubere, wartbare Architektur Kritische Beschränkungen Problem Auswirkung Auswirkung auf die Gewinnrate Kein Trendfilter Signale gegen den Haupttrend -20% bi
FREE
Legacy of Gann Enhanced EA
Nguyen Van Kien
Experten
Legacy of Gann Enhanced EA v4.0 KI-gesteuertes Handelssystem mit Groq-Integration Überblick Legacy of Gann Enhanced EA ist ein hochentwickelter MetaTrader 5 Expert Advisor, der klassische Gann-Handelsprinzipien mit modernster künstlicher Intelligenz kombiniert. Dieses revolutionäre Handelssystem nutzt die bewährte Pattern 123-Methode, die mit der KI-Analyse von Groq und der Filterung von Wirtschaftsnachrichten erweitert wurde, um Handels-Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifiziere
FREE
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension