🏆 Entdecke die Macht der Handelsgeheimnisse von W.D. Gann
Legacy of Gann EA ist ein professionelles automatisches Handelssystem, das die legendäre Pattern 1-2-3 Strategie auf den MetaTrader 5 bringt. Basierend auf den bewährten Prinzipien von W.D. Gann identifiziert dieser EA Handelsgelegenheiten mit hoher Wahrscheinlichkeit und mathematischer Präzision.
✨ SCHLÜSSELFUNKTIONEN
📊 Erweiterte Mustererkennung
- Automatische Erkennung von 1-2-3-Mustern mithilfe des ZigZag-Indikators
- Identifiziert Impulsbewegungen und Korrekturphasen
- Filtert falsche Signale mit minimalen Impulsanforderungen
- Mustervalidierung und Ausbruchsbestätigung in Echtzeit
💰 Flexible Verwaltung von Losgrößen
Wählen Sie Ihren bevorzugten Risikoansatz:
- Fixed Lot Mode - Handeln Sie mit konstanten Positionsgrößen
- Risk Percentage Mode - Automatische Lot-Berechnung basierend auf dem Kontostand
- Intelligente Lot-Validierung und Normalisierung
- Passt sich an jede Kontogröße an
🎯 Intelligentes Handelsmanagement
- Vorläufiges Ziel (61,8%) - Teilweise Gewinnmitnahme auf Fibonacci-Niveau
- Zone 1-Ziel (161,8%) - Erweitertes Gewinnziel
- Automatischer Breakeven - Gewinne sichern, wenn das vorläufige Ziel erreicht wird
- Partial Close - Sichert 50% Gewinn, während die Gewinner laufen gelassen werden
- Dynamischer Stop Loss - Basierend auf der Musterstruktur
🛡️ Risikoschutz
- Anpassbares Stop-Loss-Verhältnis
- Maximales Handelslimit
- Breakeven-Puffer-Schutz
- Kontrolle der Positionsgröße
- Eingebaute Sicherheitskontrollen
📈 HANDELSSTRATEGIE
Das Gann-Muster 1-2-3 erklärt
Was ist das Pattern 1-2-3?
Das Muster 1-2-3 ist eines der zuverlässigsten Preisaktionsmuster, das von W.D. Gann als ein wichtiges Umkehr- und Fortsetzungssignal identifiziert wurde.
Struktur des Musters:
BULLISH-Muster (KAUFEN): Punkt 1: Tief Punkt 2: Hoch (Impulsbewegung nach oben) Punkt 3: Pullback (Korrektur, bleibt aber über Punkt 1) Einstieg: Ausbruch über Punkt 3 BEARISH-Muster (SELL): Punkt 1: Hoch Punkt 2: Tief (impulsive Abwärtsbewegung) Punkt 3: Pullback (Korrektur, bleibt aber unter Punkt 1) Einstieg: Ausbruch unter Punkt 3
Warum es funktioniert:
- ✅ Erfasst das Momentum nach gesunden Korrekturen
- ✅ Bestätigt die Trendfortsetzung
- ✅ Bietet klare Einstiegs-, Stop-Loss- und Zielmarken
- ✅ Hohes Risiko-Ertrags-Verhältnis (typischerweise 1:2 oder besser)
🎓 WIE ES FUNKTIONIERT
1️⃣ Erkennung von Mustern
Der EA scannt den Markt kontinuierlich mit Hilfe des ZigZag-Indikators, um gültige Pattern 1-2-3-Formationen zu erkennen:
- Überprüft die Mindestimpulsgröße (Standard: 300 Punkte)
- Überprüft die Integrität der Musterstruktur
- Sorgt für korrekte Korrekturverhältnisse
2️⃣ Eingangssignal
Trades werden eröffnet, wenn:
- Muster 1-2-3 bestätigt wird
- Der Preis bricht aus Punkt 3 aus
- Die Ausbruchsdistanz übersteigt 30% der Impulsspanne
- Maximum Trades Limit nicht erreicht
3️⃣ Gewinn-Ziele
Basierend auf den mathematischen Verhältnissen von Gann:
- Vorläufiges Ziel: 61,8% der Impulsspanne (goldenes Fibonacci-Verhältnis)
- Zone 1 Ziel: 161,8% der Impulsspanne (große Fibonacci-Erweiterung)
4️⃣ Handelsmanagement
- Bei vorläufigem Ziel: 50% Position schließen + SL auf Break-Even verschieben
- Verbleibende Position läuft bis zum Zone 1 Target
- Automatischer Breakeven-Schutz nach Gewinnpuffer
⚙️ KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN
ZigZag-Einstellungen
- Tiefe (12) - Empfindlichkeit des Musters
- Abweichung (5) - Rauschfilterung
- Rückschritt (3) - Musterüberprüfung
Pattern-Einstellungen
- MinImpulsePoints (300) - Minimale Bewegungsgröße für gültige Muster
- MaxBarsLookback (500) - Historische Abtasttiefe
Einstellungen der Losgröße 💎
Wählen Sie Ihren Modus:
- Festgelegter Lot-Modus: Handeln Sie mit konstanten 0,01, 0,1 oder einer beliebigen festen Größe
- Risiko % Modus: Risiko 1%, 2% oder ein beliebiger Prozentsatz pro Handel
Gann-Ziele
- PrelimGoalRatio (0,618) - 61,8% Fibonacci-Niveau
- Zone1MaxRatio (1.618) - 161.8% Fibonacci Erweiterung
- StopLossRatio (0.5) - 50% der Impulsspanne
Handelsmanagement
- UsePartialClose - 50% Gewinn bei Preliminary Goal mitnehmen
- MoveToBreakeven - Gewinne automatisch absichern
- BreakevenPoints (10) - Sicherheitspuffer über dem Einstieg
- MaxOpenTrades (1) - Limit für gleichzeitige Positionen
💎 WARUM LEGACY OF GANN EA WÄHLEN?
✅ Bewährte Strategie
Basiert auf W.D. Ganns Pattern 1-2-3, das seit über 100 Jahren erfolgreich von professionellen Händlern eingesetzt wird.
✅ Mathematische Präzision
Verwendet Fibonacci-Verhältnisse und die mathematischen Prinzipien von Gann für die Zielberechnung.
✅ Flexibles Risikomanagement
Wählen Sie zwischen Fixed Lot oder Risk % - perfekt für konservative und aggressive Trader.
✅ Intelligente Gewinnmitnahmen
Das Partial-Close-System stellt sicher, dass Sie Ihre Gewinne sichern und gleichzeitig Ihre Gewinntrades maximieren.
✅ Breakeven-Schutz
Verschiebt den Stop-Loss automatisch auf den Breakeven und eliminiert so das Risiko, dass aus Gewinnern Verlierer werden.
✅ Klare Handelslogik
Keine Blackbox-Algorithmen - transparenter, musterbasierter Handel, den Sie verstehen und überprüfen können.
✅ Funktioniert auf jedem Markt
Getestet auf Forex, Gold (XAUUSD), Indizes und Kryptowährungen.
📊 EMPFOHLENE EINSTELLUNGEN
Konservative Herangehensweise
Lot-Modus: Risiko % = 1.0% MaxOpenTrades: 1 UsePartialClose: true MoveToBreakeven: true MinImpulsePoints: 400
Ausgewogener Ansatz (Empfohlen)
Lot-Modus: Risiko % = 2.0% MaxOpenTrades: 1 UsePartialClose: true MoveToBreakeven: true MinImpulsePoints: 300
Aggressive Herangehensweise
Lot-Modus: Fixed Lot = 0.05 (oder höher) MaxOpenTrades: 2 UsePartialClose: false MoveToBreakeven: true MinImpulsePoints: 200
🎯 BESTE MÄRKTE & ZEITRAHMEN
Empfohlene Paare
- Gold (XAUUSD) ⭐⭐⭐⭐⭐ - Ausgezeichnete Trendmerkmale
- EUR/USD ⭐⭐⭐⭐ - Hohe Liquidität
- GBP/USD ⭐⭐⭐⭐ - Starkes Momentum
- USD/JPY ⭐⭐⭐⭐ - Klare Muster
- Bitcoin (BTCUSD) ⭐⭐⭐⭐⭐ - Hohe Volatilität
Empfohlene Timeframes
- H1 (1 Stunde) ⭐⭐⭐⭐⭐ - Optimales Gleichgewicht (BEST)
- H4 (4 Stunden) ⭐⭐⭐⭐ - Niedrigere Frequenz, höhere Qualität
- M30 (30 Minuten) ⭐⭐⭐ - Mehr Signale, erfordert Überwachung
- D1 (Täglich) ⭐⭐⭐ - Langfristiger Swing-Handel
🚀 SCHNELLSTART-ANLEITUNG
Schritt 1: Installieren
- LegacyOfGannEA_Improved.mq5 herunterladen
- In den Ordner MQL5/Experts/ kopieren
- MetaTrader 5 neu starten
- EA erscheint im Navigator → Expert Advisors
Schritt 2: Konfigurieren
- Ziehen Sie den EA auf Ihren Chart (H1 empfohlen)
- Stellen Sie Ihren bevorzugten Lot-Modus ein:
- Festes Lot: Wählen Sie die Lotgröße (z.B. 0,01)
- Risiko %: Wählen Sie das Risiko pro Handel (z.B. 2%)
- Schaltfläche AutoTrading aktivieren
- Bestätigen Sie die Einstellungen und klicken Sie auf OK
Schritt 3: Überwachen
- EA wird automatisch nach Pattern 1-2-3 scannen
- Achten Sie auf Handelsbenachrichtigungen im Terminal
- Prüfen Sie die Registerkarte Expert für detaillierte Protokolle
- Überprüfen Sie offene Positionen in der Registerkarte Handel
📝 WICHTIGE HINWEISE
⚠️ Risikohinweis
- Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse
- Der Handel birgt das Risiko von Verlusten
- Handeln Sie nur mit Kapital, das Sie sich leisten können, zu verlieren
- Testen Sie immer zuerst auf einem Demokonto
- Passen Sie die Einstellungen an Ihre Risikotoleranz an
💡 Bewährte Praktiken
- Beginnen Sie mit Demo - Testen Sie mindestens 2 Wochen lang
- Verwenden Sie den Risiko-%-Modus - Bessere Kapitalerhaltung
- Ein Paar nach dem anderen - Konzentration für bessere Ergebnisse
- MaxOpenTrades respektieren - Nicht überhandeln
- Beobachten Sie wichtige Nachrichten - Vermeiden Sie einschneidende Ereignisse
- VPS empfohlen - Für 24/7 ununterbrochenen Handel
🔧 Tipps zur Optimierung
- MinImpulsePoints an die Volatilität des Paares anpassen
- Niedrigere Werte (200-300) für schwankende Märkte
- Höhere Werte (400-500) für steigende Märkte
- Testen Sie verschiedene Zeitrahmen, um die beste Lösung zu finden.
- UsePartialClose aktiviert lassen für konstante Gewinne
🎁 WAS SIE HABEN
✅ Professioneller EA - Sauberer, effizienter Code ✅ Flexibles Lot Management - Fix oder Risiko % ✅ Intelligentes Trade Management - Partial Close + Breakeven ✅ Anpassbare Einstellungen - Passen Sie sich Ihrem Stil an ✅ Alert System - Bleiben Sie über Trades informiert ✅ Detailliertes Logging - Verfolgen Sie jede Entscheidung ✅ Kostenlose Updates - Kontinuierliche Verbesserungen
📞 UNTERSTÜTZUNG & GEMEINSCHAFT
Brauchen Sie Hilfe?
- Lesen Sie das Benutzerhandbuch (im Lieferumfang enthalten)
- Überprüfen Sie die Beispieleinstellungen
- Testen Sie zuerst auf der Demo
- Lesen Sie die Strategieerklärung
Werden Sie Mitglied unserer Gemeinschaft:
- Teilen Sie Ihre Ergebnisse
- Tipps zur Börsenoptimierung
- Lernen Sie von anderen Tradern
- Erhalten Sie Einblicke in Strategien
❓ HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN
F: Funktioniert dieser EA auf Demo-Konten? A: Ja! Wir empfehlen dringend, ihn zuerst auf einem Demokonto zu testen.
F: Wie hoch ist der Mindestkontostand? A: $100 Minimum, aber $500+ werden für ein gutes Risikomanagement empfohlen.
F: Kann ich den EA für mehrere Paare verwenden? A: Ja, aber beginnen Sie mit einem Paar, um das Verhalten des EA zu lernen.
F: Ist ein VPS erforderlich? A: Nicht erforderlich, aber empfohlen für 24/7 automatisierten Handel.
F: Wie sieht es mit Spreads/Kommissionen aus? A: EA funktioniert am besten mit Spreads unter 20 Punkten. Verwenden Sie ECN-Broker für beste Ergebnisse.
F: Kann ich die Ziele anpassen? A: Ja, alle Verhältnisse sind in den Einstellungen anpassbar.
F: Funktioniert es mit Hedging-Konten? A: Ja, es ist sowohl mit dem Hedging- als auch mit dem Netting-Modus kompatibel.
F: Wird es mein Konto sprengen? A: Nein! Eingebaute Risikokontrollen schützen Ihr Kapital. Verwenden Sie den Modus Risiko % für maximale Sicherheit.
📚 ÜBER W.D. GANN
William Delbert Gann (1878-1955) war einer der erfolgreichsten Trader aller Zeiten. Seine mathematische Herangehensweise an die Märkte, einschließlich des Pattern 1-2-3, hat sich seit über einem Jahrhundert bewährt.
Ganns Prinzipien kombinieren:
- Heilige Geometrie
- Fibonacci-Verhältnisse
- Mathematische Muster
- Preis-Zeit-Beziehungen
Legacy of Gann EA ehrt sein Vermächtnis, indem er seine bewährte Pattern 1-2-3 Strategie mit moderner Technologie automatisiert.
