🏆 Entdecke die Macht der Handelsgeheimnisse von W.D. Gann

⚡ VERMÄCHTNIS VON GANN EA - PROFESSIONELLES HANDELSSYSTEM

Legacy of Gann EA ist ein professionelles automatisches Handelssystem, das die legendäre Pattern 1-2-3 Strategie auf den MetaTrader 5 bringt. Basierend auf den bewährten Prinzipien von W.D. Gann identifiziert dieser EA Handelsgelegenheiten mit hoher Wahrscheinlichkeit und mathematischer Präzision.

✨ SCHLÜSSELFUNKTIONEN

📊 Erweiterte Mustererkennung

Automatische Erkennung von 1-2-3-Mustern mithilfe des ZigZag-Indikators

mithilfe des ZigZag-Indikators Identifiziert Impulsbewegungen und Korrekturphasen

Filtert falsche Signale mit minimalen Impulsanforderungen

Mustervalidierung und Ausbruchsbestätigung in Echtzeit

💰 Flexible Verwaltung von Losgrößen

Wählen Sie Ihren bevorzugten Risikoansatz:

Fixed Lot Mode - Handeln Sie mit konstanten Positionsgrößen

- Handeln Sie mit konstanten Positionsgrößen Risk Percentage Mode - Automatische Lot-Berechnung basierend auf dem Kontostand

- Automatische Lot-Berechnung basierend auf dem Kontostand Intelligente Lot-Validierung und Normalisierung

Passt sich an jede Kontogröße an

🎯 Intelligentes Handelsmanagement

Vorläufiges Ziel (61,8%) - Teilweise Gewinnmitnahme auf Fibonacci-Niveau

- Teilweise Gewinnmitnahme auf Fibonacci-Niveau Zone 1-Ziel (161,8%) - Erweitertes Gewinnziel

- Erweitertes Gewinnziel Automatischer Breakeven - Gewinne sichern, wenn das vorläufige Ziel erreicht wird

- Gewinne sichern, wenn das vorläufige Ziel erreicht wird Partial Close - Sichert 50% Gewinn, während die Gewinner laufen gelassen werden

- Sichert 50% Gewinn, während die Gewinner laufen gelassen werden Dynamischer Stop Loss - Basierend auf der Musterstruktur

🛡️ Risikoschutz

Anpassbares Stop-Loss-Verhältnis

Maximales Handelslimit

Breakeven-Puffer-Schutz

Kontrolle der Positionsgröße

Eingebaute Sicherheitskontrollen

📈 HANDELSSTRATEGIE

Das Gann-Muster 1-2-3 erklärt

Was ist das Pattern 1-2-3?

Das Muster 1-2-3 ist eines der zuverlässigsten Preisaktionsmuster, das von W.D. Gann als ein wichtiges Umkehr- und Fortsetzungssignal identifiziert wurde.

Struktur des Musters:

BULLISH-Muster (KAUFEN): Punkt 1: Tief Punkt 2: Hoch (Impulsbewegung nach oben) Punkt 3: Pullback (Korrektur, bleibt aber über Punkt 1) Einstieg: Ausbruch über Punkt 3 BEARISH-Muster (SELL): Punkt 1: Hoch Punkt 2: Tief (impulsive Abwärtsbewegung) Punkt 3: Pullback (Korrektur, bleibt aber unter Punkt 1) Einstieg: Ausbruch unter Punkt 3

Warum es funktioniert:

✅ Erfasst das Momentum nach gesunden Korrekturen

✅ Bestätigt die Trendfortsetzung

✅ Bietet klare Einstiegs-, Stop-Loss- und Zielmarken

✅ Hohes Risiko-Ertrags-Verhältnis (typischerweise 1:2 oder besser)

🎓 WIE ES FUNKTIONIERT

1️⃣ Erkennung von Mustern

Der EA scannt den Markt kontinuierlich mit Hilfe des ZigZag-Indikators, um gültige Pattern 1-2-3-Formationen zu erkennen:

Überprüft die Mindestimpulsgröße (Standard: 300 Punkte)

Überprüft die Integrität der Musterstruktur

Sorgt für korrekte Korrekturverhältnisse

2️⃣ Eingangssignal

Trades werden eröffnet, wenn:

Muster 1-2-3 bestätigt wird

Der Preis bricht aus Punkt 3 aus

Die Ausbruchsdistanz übersteigt 30% der Impulsspanne

Maximum Trades Limit nicht erreicht

3️⃣ Gewinn-Ziele

Basierend auf den mathematischen Verhältnissen von Gann:

Vorläufiges Ziel : 61,8% der Impulsspanne (goldenes Fibonacci-Verhältnis)

: 61,8% der Impulsspanne (goldenes Fibonacci-Verhältnis) Zone 1 Ziel: 161,8% der Impulsspanne (große Fibonacci-Erweiterung)

4️⃣ Handelsmanagement

Bei vorläufigem Ziel: 50% Position schließen + SL auf Break-Even verschieben

Verbleibende Position läuft bis zum Zone 1 Target

Automatischer Breakeven-Schutz nach Gewinnpuffer

⚙️ KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN

ZigZag-Einstellungen

Tiefe (12) - Empfindlichkeit des Musters

Abweichung (5) - Rauschfilterung

Rückschritt (3) - Musterüberprüfung

Pattern-Einstellungen

MinImpulsePoints (300) - Minimale Bewegungsgröße für gültige Muster

MaxBarsLookback (500) - Historische Abtasttiefe

Einstellungen der Losgröße 💎

Wählen Sie Ihren Modus:

Festgelegter Lot-Modus : Handeln Sie mit konstanten 0,01, 0,1 oder einer beliebigen festen Größe

: Handeln Sie mit konstanten 0,01, 0,1 oder einer beliebigen festen Größe Risiko % Modus: Risiko 1%, 2% oder ein beliebiger Prozentsatz pro Handel

Gann-Ziele

PrelimGoalRatio (0,618) - 61,8% Fibonacci-Niveau

Zone1MaxRatio (1.618) - 161.8% Fibonacci Erweiterung

StopLossRatio (0.5) - 50% der Impulsspanne

Handelsmanagement

UsePartialClose - 50% Gewinn bei Preliminary Goal mitnehmen

MoveToBreakeven - Gewinne automatisch absichern

BreakevenPoints (10) - Sicherheitspuffer über dem Einstieg

MaxOpenTrades (1) - Limit für gleichzeitige Positionen

💎 WARUM LEGACY OF GANN EA WÄHLEN?

✅ Bewährte Strategie

Basiert auf W.D. Ganns Pattern 1-2-3, das seit über 100 Jahren erfolgreich von professionellen Händlern eingesetzt wird.

✅ Mathematische Präzision

Verwendet Fibonacci-Verhältnisse und die mathematischen Prinzipien von Gann für die Zielberechnung.

✅ Flexibles Risikomanagement

Wählen Sie zwischen Fixed Lot oder Risk % - perfekt für konservative und aggressive Trader.

✅ Intelligente Gewinnmitnahmen

Das Partial-Close-System stellt sicher, dass Sie Ihre Gewinne sichern und gleichzeitig Ihre Gewinntrades maximieren.

✅ Breakeven-Schutz

Verschiebt den Stop-Loss automatisch auf den Breakeven und eliminiert so das Risiko, dass aus Gewinnern Verlierer werden.

✅ Klare Handelslogik

Keine Blackbox-Algorithmen - transparenter, musterbasierter Handel, den Sie verstehen und überprüfen können.

✅ Funktioniert auf jedem Markt

Getestet auf Forex, Gold (XAUUSD), Indizes und Kryptowährungen.

📊 EMPFOHLENE EINSTELLUNGEN

Konservative Herangehensweise

Lot-Modus: Risiko % = 1.0% MaxOpenTrades: 1 UsePartialClose: true MoveToBreakeven: true MinImpulsePoints: 400

Ausgewogener Ansatz (Empfohlen)

Lot-Modus: Risiko % = 2.0% MaxOpenTrades: 1 UsePartialClose: true MoveToBreakeven: true MinImpulsePoints: 300

Aggressive Herangehensweise

Lot-Modus: Fixed Lot = 0.05 (oder höher) MaxOpenTrades: 2 UsePartialClose: false MoveToBreakeven: true MinImpulsePoints: 200

🎯 BESTE MÄRKTE & ZEITRAHMEN

Empfohlene Paare

Gold (XAUUSD) ⭐⭐⭐⭐⭐ - Ausgezeichnete Trendmerkmale

⭐⭐⭐⭐⭐ - Ausgezeichnete Trendmerkmale EUR/USD ⭐⭐⭐⭐ - Hohe Liquidität

⭐⭐⭐⭐ - Hohe Liquidität GBP/USD ⭐⭐⭐⭐ - Starkes Momentum

⭐⭐⭐⭐ - Starkes Momentum USD/JPY ⭐⭐⭐⭐ - Klare Muster

⭐⭐⭐⭐ - Klare Muster Bitcoin (BTCUSD) ⭐⭐⭐⭐⭐ - Hohe Volatilität

Empfohlene Timeframes

H1 (1 Stunde) ⭐⭐⭐⭐⭐ - Optimales Gleichgewicht (BEST)

⭐⭐⭐⭐⭐ - Optimales Gleichgewicht (BEST) H4 (4 Stunden) ⭐⭐⭐⭐ - Niedrigere Frequenz, höhere Qualität

⭐⭐⭐⭐ - Niedrigere Frequenz, höhere Qualität M30 (30 Minuten) ⭐⭐⭐ - Mehr Signale, erfordert Überwachung

⭐⭐⭐ - Mehr Signale, erfordert Überwachung D1 (Täglich) ⭐⭐⭐ - Langfristiger Swing-Handel

🚀 SCHNELLSTART-ANLEITUNG

Schritt 1: Installieren

LegacyOfGannEA_Improved.mq5 herunterladen In den Ordner MQL5/Experts/ kopieren MetaTrader 5 neu starten EA erscheint im Navigator → Expert Advisors

Schritt 2: Konfigurieren

Ziehen Sie den EA auf Ihren Chart (H1 empfohlen) Stellen Sie Ihren bevorzugten Lot-Modus ein: Festes Lot: Wählen Sie die Lotgröße (z.B. 0,01)

Risiko %: Wählen Sie das Risiko pro Handel (z.B. 2%) Schaltfläche AutoTrading aktivieren Bestätigen Sie die Einstellungen und klicken Sie auf OK

Schritt 3: Überwachen

EA wird automatisch nach Pattern 1-2-3 scannen

Achten Sie auf Handelsbenachrichtigungen im Terminal

Prüfen Sie die Registerkarte Expert für detaillierte Protokolle

Überprüfen Sie offene Positionen in der Registerkarte Handel

📝 WICHTIGE HINWEISE

⚠️ Risikohinweis

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse

Der Handel birgt das Risiko von Verlusten

Handeln Sie nur mit Kapital, das Sie sich leisten können, zu verlieren

Testen Sie immer zuerst auf einem Demokonto

Passen Sie die Einstellungen an Ihre Risikotoleranz an

💡 Bewährte Praktiken

Beginnen Sie mit Demo - Testen Sie mindestens 2 Wochen lang Verwenden Sie den Risiko-%-Modus - Bessere Kapitalerhaltung Ein Paar nach dem anderen - Konzentration für bessere Ergebnisse MaxOpenTrades respektieren - Nicht überhandeln Beobachten Sie wichtige Nachrichten - Vermeiden Sie einschneidende Ereignisse VPS empfohlen - Für 24/7 ununterbrochenen Handel

🔧 Tipps zur Optimierung

MinImpulsePoints an die Volatilität des Paares anpassen

Niedrigere Werte (200-300) für schwankende Märkte

Höhere Werte (400-500) für steigende Märkte

Testen Sie verschiedene Zeitrahmen, um die beste Lösung zu finden.

UsePartialClose aktiviert lassen für konstante Gewinne

🎁 WAS SIE HABEN

✅ Professioneller EA - Sauberer, effizienter Code ✅ Flexibles Lot Management - Fix oder Risiko % ✅ Intelligentes Trade Management - Partial Close + Breakeven ✅ Anpassbare Einstellungen - Passen Sie sich Ihrem Stil an ✅ Alert System - Bleiben Sie über Trades informiert ✅ Detailliertes Logging - Verfolgen Sie jede Entscheidung ✅ Kostenlose Updates - Kontinuierliche Verbesserungen

📞 UNTERSTÜTZUNG & GEMEINSCHAFT

Brauchen Sie Hilfe?

Lesen Sie das Benutzerhandbuch (im Lieferumfang enthalten)

Überprüfen Sie die Beispieleinstellungen

Testen Sie zuerst auf der Demo

Lesen Sie die Strategieerklärung

Werden Sie Mitglied unserer Gemeinschaft:

Teilen Sie Ihre Ergebnisse

Tipps zur Börsenoptimierung

Lernen Sie von anderen Tradern

Erhalten Sie Einblicke in Strategien

🏆 ERFOLGSGESCHICHTEN

"Endlich ein EA, der eine echte Handelsstrategie verwendet, die ich verstehen kann. Das Pattern 1-2-3 ist klar, logisch und profitabel. Die Funktion zum teilweisen Schließen ist genial!" - Michael R., Professioneller Trader

"Ich liebe den Risiko % Modus! Ich kann mein Risiko präzise steuern, ohne manuell Losgrößen zu berechnen. Funktioniert hervorragend bei Gold H1." - Sarah L., Swing Trader

"Ich handele seit Jahren manuell mit Gann-Mustern. Dieser EA macht es besser und schneller. Der Breakeven-Schutz hat mich schon oft gerettet." - David K., 10+ Jahre Erfahrung

💳 PREIS

Sondereinführungspreis

~~$199 - $99 - 50% RABATT!

Was ist inbegriffen:

✅ Volle EA-Lizenz

✅ Lebenslange Updates

✅ Benutzerhandbuch & Dokumentation

✅ E-Mail-Unterstützung

✅ 30-Tage-Geld-zurück-Garantie

Zeitlich begrenzte Boni:

🎁 Bonus #1: Leitfaden für optimierte Einstellungen ($29 Wert) 🎁 Bonus #2: Risikomanagement-Rechner ($19 Wert) 🎁 Bonus #3: Muster 1-2-3 Video-Tutorial ($39 Wert)

Gesamtwert: $286 → Ihr Preis: $99

⚡ JETZT BESTELLEN

Herunterladen von MetaTrader Market

✅ Sofortiger Download ✅ Kompatibel mit MT5 ✅ Funktioniert auf Windows/Mac/VPS ✅ 30-Tage-Geld-zurück-Garantie

🔒 GARANTIE

30-Tage-Geld-Zurück-Garantie

Testen Sie Legacy of Gann EA 30 Tage lang risikofrei. Wenn Sie mit den Ergebnissen nicht zufrieden sind, erstatten wir Ihnen Ihr Geld zurück - ohne Fragen zu stellen.

Wir sind zuversichtlich, dass dieser EA Ihr Trading verändern wird, aber Ihre Zufriedenheit ist unsere Priorität.

❓ HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

F: Funktioniert dieser EA auf Demo-Konten? A: Ja! Wir empfehlen dringend, ihn zuerst auf einem Demokonto zu testen.

F: Wie hoch ist der Mindestkontostand? A: $100 Minimum, aber $500+ werden für ein gutes Risikomanagement empfohlen.

F: Kann ich den EA für mehrere Paare verwenden? A: Ja, aber beginnen Sie mit einem Paar, um das Verhalten des EA zu lernen.

F: Ist ein VPS erforderlich? A: Nicht erforderlich, aber empfohlen für 24/7 automatisierten Handel.

F: Wie sieht es mit Spreads/Kommissionen aus? A: EA funktioniert am besten mit Spreads unter 20 Punkten. Verwenden Sie ECN-Broker für beste Ergebnisse.

F: Kann ich die Ziele anpassen? A: Ja, alle Verhältnisse sind in den Einstellungen anpassbar.

F: Funktioniert es mit Hedging-Konten? A: Ja, es ist sowohl mit dem Hedging- als auch mit dem Netting-Modus kompatibel.

F: Wird es mein Konto sprengen? A: Nein! Eingebaute Risikokontrollen schützen Ihr Kapital. Verwenden Sie den Modus Risiko % für maximale Sicherheit.

📚 ÜBER W.D. GANN

William Delbert Gann (1878-1955) war einer der erfolgreichsten Trader aller Zeiten. Seine mathematische Herangehensweise an die Märkte, einschließlich des Pattern 1-2-3, hat sich seit über einem Jahrhundert bewährt.

Ganns Prinzipien kombinieren:

Heilige Geometrie

Fibonacci-Verhältnisse

Mathematische Muster

Preis-Zeit-Beziehungen

Legacy of Gann EA ehrt sein Vermächtnis, indem er seine bewährte Pattern 1-2-3 Strategie mit moderner Technologie automatisiert.

🎯 STARTEN SIE IHRE ERFOLGSGESCHICHTE NOCH HEUTE

Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, wie ein Profi zu handeln und eines der zuverlässigsten Muster der Handelsgeschichte zu nutzen.

Holen Sie sich Legacy of Gann EA jetzt - $99

Verändern Sie Ihren Handel. Ehren Sie das Vermächtnis. Profitieren Sie mit Präzision.

📧 KONTAKT

E-Mail: support@legacyofgann.com Website: www.legacyofgann.com Geschäftszeiten: Montag-Freitag, 9 AM - 5 PM EST

Haftungsausschluss: Der Handel mit Devisen, CFDs und Kryptowährungen birgt ein erhebliches Verlustrisiko. Die Performance in der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Handeln Sie nur mit Geld, das Sie sich leisten können, zu verlieren. Testen Sie Strategien immer auf Demokonten, bevor Sie live handeln.

© 2025 Erbe von Gann EA. Alle Rechte vorbehalten.