Gold Easy Professional

GoldEasy MT5 - Professioneller DCA & Hedging Expert Advisor für XAUUSD

Überblick

GoldEasy MT5 ist ein hochentwickeltes automatisches Handelssystem, das speziell für den Goldhandel (XAUUSD) entwickelt wurde. Dieser Expert Advisor kombiniert intelligente Einstiegssignale mit fortschrittlichem Dollar Cost Averaging (DCA) und optionalen Hedging-Strategien, um das Risiko zu steuern und gleichzeitig das Gewinnpotenzial auf dem volatilen Goldmarkt zu maximieren.

Wichtigste Merkmale

Intelligentes Einstiegssystem

  • Fibonacci Bollinger Bands (FBB) mit 1.618 Erweiterung für eine präzise Erkennung von Überkauft/Überverkauft
  • RSI-Bestätigung zur Filterung falscher Signale
  • Peak-Counting-Algorithmus zur Identifizierung starker Umkehrzonen
  • Das dreifache Bestätigungssystem stellt sicher, dass nur Einstiege mit hoher Wahrscheinlichkeit möglich sind

Fortschrittliches DCA-Management

  • Dreistufiges Gruppensystem mit anpassbaren Gaps (200, 500, 1500 Punkte Standard)
  • Schrittweiser Positionsaufbau mit konfigurierbarer Orderanzahl pro Gruppe
  • Cooldown-Mechanismus verhindert Übertrading
  • Folgt der anfänglichen Trendrichtung für eine sicherere Mittelwertbildung

Flexibles Absicherungssystem

  • Optionales Counter-Trend-Hedging für Drawdown-Schutz
  • Minimale Gap-Anforderung verhindert vorzeitige Absicherung
  • Lot-Multiplikator für strategisches Hedge-Sizing
  • Unabhängige Cooldown-Kontrolle

Umfassendes Risikomanagement

  • Gesamtgewinnziel in USD für alle Positionen
  • Gewinnmitnahmeziele für einzelne Positionen
  • Maximaler Cutloss-Schutz
  • Trailing-Stop-System wird nach einem bestimmten Gewinnniveau aktiviert
  • Alle Risikoparameter sind der Übersichtlichkeit halber in USD definiert

Session-Kontrolle

  • Handel während der Sitzungen in Amerika, Asien oder Europa
  • Anpassbare Sitzungszeiten
  • Anpassung des Zeitzonen-Offsets durch den Benutzer
  • Vermeiden Sie ungünstige Handelszeiten

Professionelles Geldmanagement

  • Mindestkontostand erforderlich
  • Konfigurierbare anfängliche Losgröße
  • Unabhängige DCA- und Hedge-Lot-Größen
  • Geeignet für Konten ab $1000+

Komponenten der technischen Analyse

Fibonacci-Bollinger-Bänder Der EA verwendet eine einzigartige FBB-Berechnung, die die Standard-Bollinger-Bänder um den goldenen Schnitt (1,618) erweitert und so extreme Zonen schafft, die auf starke Umkehrmöglichkeiten hinweisen.

RSI-Filter Der 14-Perioden-RSI stellt sicher, dass ein Einstieg nur erfolgt, wenn das Momentum den überkauften (>70) oder überverkauften (<30) Zustand bestätigt.

Peak-Erkennung Analysiert die letzten 55 Balken, um signifikante Hochs und Tiefs zu zählen, wobei mindestens 2 Peaks vor dem Einstieg erforderlich sind, um eine potenzielle Umkehrzone zu bestätigen.

Strategie-Logik

  1. Abwarten, dass der Kurs die FBB-Extremzonen erreicht
  2. Bestätigen Sie mit RSI überkauft/überverkauft
  3. Bestätigen mit Peak Count (mindestens 2 Peaks)
  4. BASE-Position mit anfänglicher Losgröße eröffnen
  5. Wenn der Kurs weiter gegen die Position läuft, werden DCA-Orders auf der Grundlage von Gap-Gruppen aktiviert
  6. Optionales Hedging bietet zusätzlichen Schutz bei längeren Drawdowns
  7. Schließen Sie alle Positionen, wenn das Gesamtgewinnziel erreicht ist.
  8. Trailing Stop sichert Gewinne, wenn sich die Positionen günstig entwickeln

Eingabe-Parameter

Wichtigste Einstellungen

  • Magische Nummer: Eindeutige Kennung für EA-Aufträge
  • Anfängliche Losgröße: Größe der Anfangsposition
  • Minimaler Kontostand: Sicherheitsschwelle

Einstiegsgruppen

  • Gruppe 1: 200 Punkte Gap, max. 3 Aufträge
  • Gruppe 2: 500 Punkte Abstand, max. 5 Aufträge
  • Gruppe 3: 1500 Punkte Abstand, max. 7 Aufträge

DCA-Einstellungen

  • DCA aktivieren/deaktivieren
  • DCA-Losgröße (Standardwert 0,01)
  • Maximale DCA-Aufträge (max. 10)
  • Abkühlungsperiode (60 Sekunden)

Hedge-Einstellungen

  • Aktivieren/Deaktivieren der Absicherung
  • Maximale Absicherungsaufträge (max. 3)
  • Mindestabstand vor der Absicherung (1000 Punkte)
  • Hedge-Lot-Multiplikator
  • Abkühlungsperiode (120 Sekunden)

Gewinn und Risiko

  • Gesamtgewinnziel: $100 USD
  • Einzelne Position TP: $50 USD
  • Maximaler Verlustausgleich: 500 USD
  • Nachlaufender Start: 30 USD
  • Nachlaufende Stufe: $10 USD

Session-Kontrolle

  • Aktivieren/Deaktivieren jeder Sitzung
  • Sitzungszeiten anpassen
  • Einstellung der Zeitzonenverschiebung

Anzeiger

  • BB Zeitraum: 34
  • BB Abweichung: 2.0
  • RSI Zeitraum: 14
  • Peak Anzahl: 55 Balken

Vorteile

  • Vollständig automatisierter Handel ohne manuelles Eingreifen
  • Mehrschichtige Risikoabsicherung
  • Klare USD-basierte Gewinn- und Verlustziele
  • Flexibler Sitzungshandel für unterschiedliche Marktbedingungen
  • Funktioniert sowohl in trendigen als auch in schwankenden Märkten
  • Systematischer DCA-Ansatz reduziert den durchschnittlichen Einstiegspreis
  • Optionales Hedging für zusätzliche Sicherheit
  • Professionelle Auftragsverwaltung und -verfolgung

Empfohlene Einstellungen

Konservativ (minimales Risiko)

  • Anfangslos: 0,01
  • DCA-Los: 0,01
  • Absicherung einschalten: Ja
  • Maximaler Schnittverlust: $300

Moderat (Ausgewogen)

  • Ausgangswert: 0,02
  • DCA-Los: 0,01
  • Hecke freigeben: Wahlweise
  • Max. Schnittverlust: $500

Aggressiv (Höhere Renditen)

  • Erstes Los: 0,03
  • DCA-Los: 0,02
  • Absicherung aktivieren: Nein
  • Max. Schnittverlust: $800

Wichtige Hinweise

  • Speziell für XAUUSD (Gold) entwickelt
  • Erfordert einen Mindestkontostand von $1000
  • VPS empfohlen für 24/7 Betrieb
  • Beste Ergebnisse im M15- oder H1-Zeitrahmen
  • Überwachen Sie während einflussreicher Nachrichtenereignisse
  • Passen Sie die Sitzungseinstellungen an die Zeitzone Ihres Brokers an

System-Anforderungen

  • MetaTrader 5-Plattform
  • Mindestkonto: $1000
  • Hebelwirkung: 1:100 oder höher empfohlen
  • Spread: Niedriger Spread Broker bevorzugt
  • Symbol: XAUUSD

Unterstützung und Updates

Dieser EA wird aktiv gepflegt und aktualisiert. Zukünftige Verbesserungen können zusätzliche Indikatoren, erweiterte Trailing-Algorithmen und Multi-Symbol-Unterstützung umfassen.


