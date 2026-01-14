Gold Easy Professional

Überblick

GoldEasy MT5 - Professioneller DCA & Hedging Expert Advisor für XAUUSD

GoldEasy MT5 ist ein hochentwickeltes automatisches Handelssystem, das speziell für den Goldhandel (XAUUSD) entwickelt wurde. Dieser Expert Advisor kombiniert intelligente Einstiegssignale mit fortschrittlichem Dollar Cost Averaging (DCA) und optionalen Hedging-Strategien, um das Risiko zu steuern und gleichzeitig das Gewinnpotenzial auf dem volatilen Goldmarkt zu maximieren.

Wichtigste Merkmale

Intelligentes Einstiegssystem

Fibonacci Bollinger Bands (FBB) mit 1.618 Erweiterung für eine präzise Erkennung von Überkauft/Überverkauft

RSI-Bestätigung zur Filterung falscher Signale

Peak-Counting-Algorithmus zur Identifizierung starker Umkehrzonen

Das dreifache Bestätigungssystem stellt sicher, dass nur Einstiege mit hoher Wahrscheinlichkeit möglich sind

Fortschrittliches DCA-Management

Dreistufiges Gruppensystem mit anpassbaren Gaps (200, 500, 1500 Punkte Standard)

Schrittweiser Positionsaufbau mit konfigurierbarer Orderanzahl pro Gruppe

Cooldown-Mechanismus verhindert Übertrading

Folgt der anfänglichen Trendrichtung für eine sicherere Mittelwertbildung

Flexibles Absicherungssystem

Optionales Counter-Trend-Hedging für Drawdown-Schutz

Minimale Gap-Anforderung verhindert vorzeitige Absicherung

Lot-Multiplikator für strategisches Hedge-Sizing

Unabhängige Cooldown-Kontrolle

Umfassendes Risikomanagement

Gesamtgewinnziel in USD für alle Positionen

Gewinnmitnahmeziele für einzelne Positionen

Maximaler Cutloss-Schutz

Trailing-Stop-System wird nach einem bestimmten Gewinnniveau aktiviert

Alle Risikoparameter sind der Übersichtlichkeit halber in USD definiert

Session-Kontrolle

Handel während der Sitzungen in Amerika, Asien oder Europa

Anpassbare Sitzungszeiten

Anpassung des Zeitzonen-Offsets durch den Benutzer

Vermeiden Sie ungünstige Handelszeiten

Professionelles Geldmanagement

Mindestkontostand erforderlich

Konfigurierbare anfängliche Losgröße

Unabhängige DCA- und Hedge-Lot-Größen

Geeignet für Konten ab $1000+

Komponenten der technischen Analyse

Fibonacci-Bollinger-Bänder Der EA verwendet eine einzigartige FBB-Berechnung, die die Standard-Bollinger-Bänder um den goldenen Schnitt (1,618) erweitert und so extreme Zonen schafft, die auf starke Umkehrmöglichkeiten hinweisen.

RSI-Filter Der 14-Perioden-RSI stellt sicher, dass ein Einstieg nur erfolgt, wenn das Momentum den überkauften (>70) oder überverkauften (<30) Zustand bestätigt.

Peak-Erkennung Analysiert die letzten 55 Balken, um signifikante Hochs und Tiefs zu zählen, wobei mindestens 2 Peaks vor dem Einstieg erforderlich sind, um eine potenzielle Umkehrzone zu bestätigen.

Strategie-Logik

Abwarten, dass der Kurs die FBB-Extremzonen erreicht Bestätigen Sie mit RSI überkauft/überverkauft Bestätigen mit Peak Count (mindestens 2 Peaks) BASE-Position mit anfänglicher Losgröße eröffnen Wenn der Kurs weiter gegen die Position läuft, werden DCA-Orders auf der Grundlage von Gap-Gruppen aktiviert Optionales Hedging bietet zusätzlichen Schutz bei längeren Drawdowns Schließen Sie alle Positionen, wenn das Gesamtgewinnziel erreicht ist. Trailing Stop sichert Gewinne, wenn sich die Positionen günstig entwickeln

Eingabe-Parameter

Wichtigste Einstellungen

Magische Nummer: Eindeutige Kennung für EA-Aufträge

Anfängliche Losgröße: Größe der Anfangsposition

Minimaler Kontostand: Sicherheitsschwelle

Einstiegsgruppen

Gruppe 1: 200 Punkte Gap, max. 3 Aufträge

Gruppe 2: 500 Punkte Abstand, max. 5 Aufträge

Gruppe 3: 1500 Punkte Abstand, max. 7 Aufträge

DCA-Einstellungen

DCA aktivieren/deaktivieren

DCA-Losgröße (Standardwert 0,01)

Maximale DCA-Aufträge (max. 10)

Abkühlungsperiode (60 Sekunden)

Hedge-Einstellungen

Aktivieren/Deaktivieren der Absicherung

Maximale Absicherungsaufträge (max. 3)

Mindestabstand vor der Absicherung (1000 Punkte)

Hedge-Lot-Multiplikator

Abkühlungsperiode (120 Sekunden)

Gewinn und Risiko

Gesamtgewinnziel: $100 USD

Einzelne Position TP: $50 USD

Maximaler Verlustausgleich: 500 USD

Nachlaufender Start: 30 USD

Nachlaufende Stufe: $10 USD

Session-Kontrolle

Aktivieren/Deaktivieren jeder Sitzung

Sitzungszeiten anpassen

Einstellung der Zeitzonenverschiebung

Anzeiger

BB Zeitraum: 34

BB Abweichung: 2.0

RSI Zeitraum: 14

Peak Anzahl: 55 Balken

Vorteile

Vollständig automatisierter Handel ohne manuelles Eingreifen

Mehrschichtige Risikoabsicherung

Klare USD-basierte Gewinn- und Verlustziele

Flexibler Sitzungshandel für unterschiedliche Marktbedingungen

Funktioniert sowohl in trendigen als auch in schwankenden Märkten

Systematischer DCA-Ansatz reduziert den durchschnittlichen Einstiegspreis

Optionales Hedging für zusätzliche Sicherheit

Professionelle Auftragsverwaltung und -verfolgung

Empfohlene Einstellungen

Konservativ (minimales Risiko)

Anfangslos: 0,01

DCA-Los: 0,01

Absicherung einschalten: Ja

Maximaler Schnittverlust: $300

Moderat (Ausgewogen)

Ausgangswert: 0,02

DCA-Los: 0,01

Hecke freigeben: Wahlweise

Max. Schnittverlust: $500

Aggressiv (Höhere Renditen)

Erstes Los: 0,03

DCA-Los: 0,02

Absicherung aktivieren: Nein

Max. Schnittverlust: $800

Wichtige Hinweise

Speziell für XAUUSD (Gold) entwickelt

Erfordert einen Mindestkontostand von $1000

VPS empfohlen für 24/7 Betrieb

Beste Ergebnisse im M15- oder H1-Zeitrahmen

Überwachen Sie während einflussreicher Nachrichtenereignisse

Passen Sie die Sitzungseinstellungen an die Zeitzone Ihres Brokers an

System-Anforderungen

MetaTrader 5-Plattform

Mindestkonto: $1000

Hebelwirkung: 1:100 oder höher empfohlen

Spread: Niedriger Spread Broker bevorzugt

Symbol: XAUUSD

Unterstützung und Updates

Dieser EA wird aktiv gepflegt und aktualisiert. Zukünftige Verbesserungen können zusätzliche Indikatoren, erweiterte Trailing-Algorithmen und Multi-Symbol-Unterstützung umfassen.