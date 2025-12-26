Vermächtnis von Gann Multi-AI Pro v6.7 - Professioneller Expert Advisor für den Goldhandel

Revolutionäres AI-gesteuertes Handelssystem für MT5

Transformieren Sie Ihren XAUUSD (Gold) Handel mit dem fortschrittlichsten Multi-AI Expert Advisor auf dem Markt. Legacy of Gann Multi-AI Pro v6.7 kombiniert die klassische Gann-Mustererkennung mit hochmoderner künstlicher Intelligenz von mehreren Anbietern und schafft so eine leistungsstarke automatisierte Handelslösung, die sich in Echtzeit an die Marktbedingungen anpasst.





KERNFUNKTIONEN

Multi-AI-Integration mit Auto-Fallback





Unterstützt 4 AI-Anbieter: Groq (Llama 3.3 70B), Google Gemini 2.0 Flash, OpenAI GPT-4o Mini, Anthropic Claude Sonnet 4

Automatischer Providerwechsel: Wenn die primäre KI ausfällt, wechselt das System automatisch zum Backup-Provider

Intelligente Wiederholungslogik: Bis zu 2 Wiederholungsversuche pro Provider vor dem Fallback

Verbindungstest in Echtzeit: Das System prüft alle KI-Verbindungen beim Starten

Verfolgung der Providerleistung: Überwacht Erfolgsquoten, Ausfallzahlen und Antwortzeiten





Drei flexible Handelsmodi





Nur-Indikator-Modus: Reine technische Analyse mit Gann 1-2-3 Mustererkennung

Indikator + KI-Bestätigung: Technische Signale werden durch KI-Analyse bestätigt (empfohlen)

Vollständiger KI-Modus: Vollständige Marktanalyse und Handelsentscheidungen durch künstliche Intelligenz





Erweiterte Gann 1-2-3-Mustererkennung





Automatisierte ZigZag-Berechnung: Interne ZigZag-Implementierung, keine externen Indikatoren erforderlich

Intelligente Erkennung von Mustern: Identifiziert bullische und bearische 1-2-3 Umkehrmuster

Fibonacci-basierte Ziele: Vorläufiges Ziel bei 0,618, Zone 1 bei 1,0-1,618, Zone 2 bei 2,618-4,236

Dynamischer Stop Loss: Berechnet bei 0,5x Impulsbereich für optimales Risikomanagement

Konfigurierbare Musterparameter: Anpassung von Tiefe, Abweichung und Rückschritt für unterschiedliche Marktbedingungen





Multi-Timeframe-Analyse (MTF)





4 Zeitrahmen-Überwachung: Analysieren Sie M15, H1, H4 und D1 gleichzeitig

Bewertung der Trendausrichtung: 0-100% Ausrichtungsbewertung für Handelsvertrauen

RSI-Mehrperioden-Analyse: Verfolgen Sie überkaufte/überverkaufte Bedingungen über alle Zeitrahmen hinweg

Moving Average Confluence: 20-Perioden-MA-Analyse für jeden Zeitrahmen

Allgemeine Marktmeinung: STRONG_BUY, BUY, NEUTRAL, SELL, STRONG_SELL Klassifizierung





Umfassende technische Indikatoren





MACD-Analyse: 12-26-9 Konfiguration mit Trenderkennung und Crossover-Signalen

Bollinger Bänder: Breitenanalyse und Positionsverfolgung (oberhalb/oberhalb/unterhalb der Bänder)

Volumen-Analyse: Aktueller vs. 20-Perioden-Durchschnitt mit HIGH/NORMAL/LOW-Klassifizierung

Unterstützungs-/Widerstandsniveaus: Automatische Erkennung anhand der letzten Hochs und Tiefs

Fibonacci-Retracements: 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, 78,6% Niveaus berechnet aus H4-Schwüngen

Pivot-Punkte: Täglicher Pivot, R1, R2, S1, S2 mit Analyse der Preisposition

Vortagesdaten: Eröffnungs-, Höchst-, Tiefst- und Schlusskursverfolgung für den Kontext

ATR Volatilität: 14-Perioden Average True Range für dynamische Positionsgrößenbestimmung









FORTSCHRITTLICHES RISIKOMANAGEMENT-SYSTEM

Drawdown-Schutz





Tägliches Drawdown-Limit: Stoppt den Handel, wenn der tägliche Verlust den konfigurierten Prozentsatz überschreitet (Standardwert 5%)

Wöchentliches Drawdown-Limit: Beendet den Handel, wenn der wöchentliche Verlust den Schwellenwert überschreitet (Standardwert 10 %)

Gesamt-Drawdown-Schutz: Notstopp, wenn der Gesamt-Drawdown den Höchstwert erreicht (Standardwert 20%)

Automatischer täglicher Reset: Zurücksetzen der Statistiken um Mitternacht UTC

Wöchentlicher Reset: Neustart jeden Montag





Schutz vor aufeinanderfolgenden Verlusten





Erkennung von Verlustserien: Überwachung von aufeinanderfolgenden Verlustgeschäften

Automatische Handelspause: Stoppen Sie den Handel nach X aufeinanderfolgenden Verlusten (Standard 3)

Konfigurierbare Pausendauer: Wiederaufnahme nach bestimmten Minuten (Standardwert 60)

Losgrößen-Reduzierung: Automatische Reduzierung der Positionsgröße um 50% nach 2 aufeinanderfolgenden Verlusten

Allmähliche Wiederherstellung: Die Losgröße kehrt nach einem erfolgreichen Handel zum normalen Wert zurück.





Gewinn-Schutz





Tägliches Gewinnziel: Automatischer Handelsstopp nach Erreichen des täglichen Gewinnziels (Standardwert 10 %)

Gewinne sperren: Behält Gewinne bei, indem der Handel bei Erreichen des Ziels gestoppt wird

Eigenkapital-basierte Berechnungen: Verwenden Sie das aktuelle Eigenkapital anstelle des Saldos für eine genauere Risikobewertung

Verfolgung der Gewinnrate: Überwachen Sie den Erfolgsprozentsatz für die Leistungsbewertung





Session- und Zeit-Filter





Asiatische Session Control: 00:00-08:00 UTC (typischerweise geringe Volatilität)

London Session Control: 08:00-16:00 UTC (hohe Volatilität empfohlen)

New Yorker Sitzungskontrolle: 13:00-22:00 UTC (hohe Volatilität empfohlen)

Erkennung von Überschneidungen zwischen London und NY: 13:00-16:00 UTC Haupthandelszeit

Wochentags-Filter: Aktivieren/Deaktivieren des Handels für jeden Wochentag

Schutz für Freitagnachmittag: Vermeiden Sie den Handel am Freitag nach 18:00 UTC, um das Risiko eines Wochenend-Gaps zu vermeiden.

Vermeidung der Sonntagsöffnung: Überspringen der ersten 2 Stunden am Sonntag, um Gap-Volatilität zu vermeiden









ANTI-CHASING-FILTER-SYSTEM (NEU IN v6.7)

Intelligenter Einstiegsschutz





Cooldown nach dem Handel: Warten Sie X Minuten nach dem Schließen einer Position (Standard 30 Minuten)

Verhindert emotionales Handeln: Keine impulsiven Einstiege unmittelbar nach Handelsschluss

Richtungsspezifische Blockierung: Keine Wiederholung derselben Richtung nach Gewinnmitnahme





RSI-Extrem-Filter





Schutz vor Überkäufen: Blockiert BUY-Orders, wenn der RSI über 75 liegt (konfigurierbar)

Schutz vor Überverkaufen: Blockiert SELL-Orders, wenn der RSI unter 25 liegt (konfigurierbar)

Verhindert Buy Tops: Vermeidet den Einstieg in Long-Positionen bei Marktspitzen

Verhindert den Verkauf von Tiefs: Vermeiden Sie es, bei Markttiefs short zu gehen





Preisabstandsfilter





Schutz des jüngsten Hochs: KAUFEN Sie nicht innerhalb von 1% des letzten 50-Bar-Hochs

Schutz vor neuen Tiefs: Nicht innerhalb von 1% des letzten 50-Bar-Tiefs VERKAUFEN

Dynamische Level-Verfolgung: Aktualisiert fortlaufend die Hoch-/Tiefstände des Schwungs

Pufferzone Sicherheit: Hält einen sicheren Abstand zu extremen Kursniveaus





Pullback-Anforderung





Obligatorisches Retracement: Erfordert mindestens 0,3% Pullback vor dem Einstieg

Kein Verfolgungsmomentum: Warten Sie, bis der Preis von seinem Schwung zurückgekommen ist, bevor Sie einsteigen

Bessere Einstiegspreise: Verbessertes Risiko-Ertrags-Verhältnis durch Einstieg bei Pullbacks

Konfigurierbarer Schwellenwert: Anpassung des Mindestprozentsatzes für Pullbacks









WEB-AI-BIAS-INTEGRATION

Manuelle Analyse-Eingabe





7 Bias-Optionen: AUTO, BUY_ONLY, SELL_ONLY, STRONG_BUY, STRONG_SELL, RANGE, NO_TRADE

Mehrere AI-Quellen: Verfolgen Sie, welche Web-KI Sie verwendet haben (Grok, Claude, Gemini, ChatGPT, mehrere)

Konfidenz-Rating: Legen Sie Ihre Vertrauensstufe 60-100% fest

Key Level Eingabe: Geben Sie Widerstands- und Unterstützungsniveaus aus Ihrer Analyse ein

Analyse-Notizen: Optionales Feld für Ihre Beobachtungen





Intelligente Handelsfilterung





Richtungsausrichtung: EA respektiert Ihre Web-KI-Vorlieben für die Handelsrichtung

NO_TRADE Überschreiben: Vollständiger Handelsstopp, wenn Bias auf NO_TRADE gesetzt ist

Key Level Schutz: BUY blockiert bei Widerstand, SELL blockiert bei Unterstützung

Automatische SL-Anpassung: Stop Loss wird über wichtige Unterstützungs-/Widerstandsniveaus hinaus gesetzt

Konfidenz-Gewichtung: Höherer Vertrauensvorteil hat höhere Priorität





Dashboard-Anzeige





Echtzeit-Bias-Status: Klare visuelle Anzeige der aktuellen Markttendenz

Quellenverfolgung: Zeigt an, von welcher Web-KI die Analyse stammt

Konfidenzniveau: Zeigt Ihren Vertrauensprozentsatz an

Schlüssel-Levels: Zeigt Widerstand und Unterstützung auf dem Dashboard an

Farbkodierte Warnungen: Grün für steigende Kurse, rot für fallende Kurse, gelb für Vorsicht









INTELLIGENTES POSITIONSMANAGEMENT

Dynamische Lot-Größe





Fester Lot-Modus: Einheitliche Lotgröße für alle Trades verwenden

Risiko-Prozentsatz-Modus: Berechnung der Losgröße basierend auf Kontostand und SL-Abstand

Konfigurierbares Risiko: Standardmäßig 2% pro Handel, anpassbar an Ihre Präferenz

Margin-Sicherheitsprüfung: Überprüft ausreichende Margin vor der Positionseröffnung

Automatische Lot-Reduzierung: Verringert die Größe nach aufeinanderfolgenden Verlusten





Teilweise Positionsschließung





Konfigurierbarer Prozentsatz: X% der Position zum vorläufigen Ziel schließen (Standard 50%)

Teilgewinne sperren: Gewinne sichern und den Rest laufen lassen

Automatische Ausführung: Wird ausgelöst, wenn der Kurs das 61,8%-Fibonacci-Level erreicht

Verwaltung der verbleibenden Position: Verbleibende Losgröße weiter verwalten





Breakeven-Schutz





Automatische Breakeven-Verschiebung: Verschiebung des SL zum Einstieg + kleiner Puffer nach X Punkten Gewinn

Konfigurierbare Aktivierung: Standardmäßig 100 Punkte ($1 für 0,01 Lot)

Risikofreie Trades: Kapitalschutz nach Erreichen der Breakeven-Schwelle

AI-Modus-Erweiterung: Sichert $0,50 Gewinn in AI-verwalteten Trades





Trailing-Stop-System





3 Trailing-Modi: Keine, Nachziehen nach Prelim Goal, Nachziehen nach Zone 1

Konfigurierbarer Abstand: Legen Sie die Trailing-Distanz in Punkten fest (Standardwert 50)

AI Trailing Stop: Spezielles AI-basiertes Trailing mit Dollar-Schwellenwerten

Aktivieren nach Gewinn: Trail beginnt nach $2 Gewinn (AI-Modus)

Trail Step: $1 Schrittweite für AI-Trailing (konfigurierbar)









KI-ANALYSE-FUNKTIONEN

Umfassende Prompt-Technik





Abschnitt Marktübersicht: Symbol, Bid/Ask, Spread, Serverzeit, Handelssitzung

Muster-Informationen: Vollständige 1-2-3 Musterdetails mit Punkten und Impulsen

Multi-Timeframe-Daten: Alle 4 Zeitrahmen mit Trends, RSI, MA-Werten

Technische Indikatoren: RSI, ATR, MACD, Bollinger Bands, Volumen

Unterstützung/Widerstand: Jüngste Swing-Hochs und -Tiefs mit Abstandsberechnungen

Fibonacci-Levels: Alle Retracement-Levels aus der H4 Swing-Analyse

Daten vom Vortag: OHLC von gestern und Eröffnungskurs von heute

Pivot-Punkte: Klassische Pivot-Berechnungen mit R1/R2/S1/S2

Handelsregeln: Klare Einstiegs-/Ausstiegskriterien für AI

Risiko-Richtlinien: SL/TP-Empfehlungen basierend auf ATR und Schlüsselniveaus





JSON-Antwort-Parsing





Robuste Extraktion: Mehrere Methoden zur Extraktion von AI-Antwortinhalten

Erkennung von Richtungen: Identifiziert KAUFEN/VERKAUFEN/KEINE mit Kontextanalyse

Konfidenz-Parsing: Extrahiert prozentuale Bewertung aus mehreren Feldformaten

SL/TP-Validierung: Stellt gültige Stop-Loss- und Take-Profit-Levels sicher

Fallback-Berechnungen: Verwendet ATR-basierte Levels, wenn AI sie nicht bereitstellt

Sentiment-Analyse: Erfasst die Marktstimmung BULLISH/BEARISH/NEUTRAL

Risiko-Level-Erkennung: Identifiziert die Risikoklassifizierung HOCH/MITTEL/NIEDRIG

Extraktion von Begründungen: Erfasst die Erklärung der KI für die Entscheidung





Echtzeit AI Dashboard





Anzeige aktiver Anbieter: Zeigt die aktuell verwendete KI mit Modellnamen an

Verfolgung der Erfolgsrate: Zeigt die Anzahl der Anrufe und die Erfolgsquote an

Anbieter-Status-Anzeigen: Visueller Status für alle aktivierten Provider (verbunden/getrennt)

Fallback-Zähler: Verfolgt, wie oft das System den Anbieter gewechselt hat

Cooldown Timer: Zeigt die Sekunden bis zur nächsten erlaubten AI-Analyse an

Details zur letzten Analyse: Richtung, Vertrauen, Stimmung, Risikoniveau

Mehrzeilige Begründungen: Automatischer Umbruch langer KI-Erklärungen für bessere Lesbarkeit









PROFESSIONELLE FUNKTIONEN

Nachrichtenfilter (optional)





Bedeutende Ereignisse: Blockieren Sie den Handel vor und nach wichtigen wirtschaftlichen Veröffentlichungen

Mittelschwere Ereignisse: Konfigurierbare Pufferzeiten für mittlere Nachrichten

Filter für geringe Auswirkungen: Optionale Sperrung für Nachrichten mit geringer Auswirkung

Benutzerdefinierte Zeitpuffer: Minuten vor und nach Nachrichtenereignissen einstellen





Optionen für die Auftragsausführung





Markt-Aufträge: Sofortige Ausführung zum aktuellen Marktpreis (Standard)

Schwebende Orders: Stop- oder Limit-Orders mit konfigurierbarem Offset

KI-Entscheidungsmodus: Lassen Sie AI zwischen Markt- und Pending-Orders wählen





Filter für höhere Zeitrahmen





Trend-Bestätigung: Bestätigen Sie Trades gegen die H4-Trendrichtung

50-Perioden-MA-Filter: Verwenden Sie den gleitenden Durchschnitt eines höheren Zeitrahmens für die Ausrichtung

Gegenläufigen Trend vermeiden: Reduziert verlorene Trades, indem es dem Haupttrend folgt





Visuelles Dashboard





Statistiken in Echtzeit: Kontostand, Eigenkapital, Gewinn/Verlust

Risiko-Management-Status: Tägliche/wöchentliche Drawdown-Prozentsätze

Sitzungsinformationen: Aktuelle Handelssitzung und Wochentag

Anti-Chasing-Status: Zeigt Blockaden und Cooldown-Timer an

Web AI Bias-Anzeige: Visuelle Darstellung der manuellen Bias-Einstellung

Handelsmodus-Anzeige: Zeigt den aktiven Handelsmodus an

KI-Anbieter-Status: Alle Anbieter mit Verbindungsstatus

MTF-Analyse-Panel: 4-Zeitrahmen-Trend- und RSI-Anzeige

Letzte AI-Analyse: Vollständige Details der letzten AI-Entscheidung

Letztes Aktionsprotokoll: Zeigt die letzte EA-Aktion an

Hotkey-Referenz: Schnellzugriffstasten werden angezeigt





Hotkey-Befehle





T drücken: Manuelles Auslösen des AI-Analysetests

Drücken Sie R: Verbinden Sie alle KI-Anbieter neu

Sofortige Rückmeldung: Ergebnisse werden im Dashboard und im Expertenprotokoll angezeigt









TECHNISCHE DATEN

Plattform-Anforderungen





MetaTrader 5: Erforderlich (MT4 wird nicht unterstützt)

Build: Empfohlen 3340 oder höher

Internetverbindung: Stabile Verbindung für AI API-Aufrufe erforderlich

API-Schlüssel: Mindestens ein AI-Anbieter-API-Schlüssel erforderlich





Unterstützte Symbole





Primär: XAUUSD (Gold gegen US Dollar)

Optimiert für: Goldhandel bei jedem Broker

Spread-Toleranz: Funktioniert mit variablen Spreads

Punkt-Berechnung: Automatische Ziffernerkennung





Zeitrahmen-Kompatibilität





Einstiegs-Zeitrahmen: Jeder Zeitrahmen M5 und höher

Empfohlen: M15 oder M30 für beste Mustererkennung

MTF-Analyse: Verwendet M15, H1, H4, D1 intern





Ressourcenverbrauch





CPU: Niedrig bis mittel (AI-Aufrufe sind extern)

Speicher: Minimaler Platzbedarf

Netzwerk: API-Aufrufe nur bei Bedarf (60-sekündige Abkühlphase)

API-Zeitüberschreitung: 30 Sekunden Standard (konfigurierbar)









KONFIGURATIONSLEITFADEN

Schnellstart-Einrichtung





Installieren Sie EA auf dem MT5 Gold Chart (empfohlen M15 oder M30)

Wählen Sie den Handelsmodus (beginnen Sie mit Indikator + AI)

Fügen Sie mindestens einen AI API Schlüssel hinzu (Groq empfohlen - kostenlos und schnell)

Legen Sie die Risikoparameter fest (die Standardeinstellung von 2% pro Handel ist konservativ)

Konfigurieren Sie Sitzungsfilter für Ihre Handelszeiten

Setzen Sie Anti-Chasing-Filter auf Ihre Präferenz

Aktivieren Sie Auto-Fallback für mehr Zuverlässigkeit

Drücken Sie T, um die AI-Verbindung zu testen





Konfiguration des Risikomanagements





Konservativ: 1% Risiko, max. 3% täglicher DD, alle Schutzmaßnahmen aktivieren

Mäßig: 2% Risiko, max. 5% tägliche DD, teilweise Schließung aktiviert

Aggressiv: 3 % Risiko, max. 7 % täglicher DD, höheres Limit für aufeinanderfolgende Verluste





Sitzungskonfiguration





Händler für asiatische Stunden: Asiatisch aktivieren, London/NY deaktivieren

Europäischer Trader: Aktivieren Sie primär die Londoner Sitzung

US-Händler: NY-Sitzung aktivieren, Überschneidung mit London berücksichtigen

24/5 Handel: Aktivieren Sie alle Sitzungen (nicht empfohlen)





Anti-Chasing-Einstellungen





Streng: 60-minütiger Cooldown, RSI 70/30, 1,5% Abstand, erforderlicher Pullback

Mäßig: 30-minütige Abkühlung, RSI 75/25, 1,0% Abstand, erforderlicher Pullback

Locker: 15-minütige Abkühlung, RSI 80/20, 0,5% Abstand, kein Pullback









AI-ANBIETER DETAILS

Groq (Empfohlen)





Modell: Llama 3.3 70B Vielseitig

Geschwindigkeit: Extrem schnell (unter 1 Sekunde typisch)

Kosten: KOSTENLOS mit großzügigen Limits

API: groq.com

Verlässlichkeit: Ausgezeichnete Betriebszeit





Google Zwilling





Modell: Gemini 2.0 Flash

Geschwindigkeit: Sehr schnell (1-2 Sekunden)

Kosten: FREE Tier verfügbar

API: Google AI Studio

Verlässlichkeit: Hohe Verfügbarkeit





OpenAI ChatGPT





Modell: GPT-4o Mini

Geschwindigkeit: Schnell (2-3 Sekunden)

Kosten: Pay per use (sehr günstig)

API: plattform.openai.de

Verlässlichkeit: Industriestandard





Anthropic Claude





Modell: Claude Sonnet 4

Geschwindigkeit: Schnell (2-4 Sekunden)

Kosten: Bezahlung pro Nutzung

API: konsole.anthropic.de

Verlässlichkeit: Ausgezeichnete Argumentation









LEISTUNGSOPTIMIERUNG

Beste Praktiken





Verwenden Sie mehrere AI-Anbieter: Aktivieren Sie 2-3 Anbieter für Redundanz

Aktivieren Sie Auto-Fallback: Sorgt für kontinuierlichen Betrieb

Realistische Risikogrenzen festlegen: Konservativ beginnen, schrittweise erhöhen

Sitzungsfilter respektieren: Handeln Sie während Sitzungen mit hohem Volumen

Anti-Chasing-Filter verwenden: Verringert die Anzahl der Verlustgeschäfte erheblich

Integration manueller Verzerrungen: Kombinieren Sie Ihre Analyse mit EA-Automatisierung

Dashboard überwachen: Überprüfen Sie regelmäßig die AI-Erfolgsrate

Erst in der Demo testen: Validieren Sie die Einstellungen vor dem Live-Handel





Allgemeine Einstellungen für Gold





Mindestimpuls: 300 Punkte (30 Pips)

Stop-Loss-Verhältnis: 0,5x Impuls

Gewinnmitnahme: Zone 1 Max (1,618x Impuls)

Trail-Abstand: 50 Punkte ($5 für 0,01 Lot)

Breakeven: 100 Punkte Gewinn

Teilweiser Abschluss: 50% bei vorläufigem Ziel









FEHLERSUCHE

AI-Verbindungsprobleme





Fehler 4014: Fügen Sie API-URLs zu den zulässigen URLs in MT5 Tools > Optionen > Expert Advisors hinzu

Leere Antwort: Gültigkeit des API-Schlüssels und Kontoguthaben prüfen

Zeitüberschreitung: Erhöhen Sie die Zeitüberschreitung in den Einstellungen oder überprüfen Sie die Internetverbindung

Kurslimit: Aktivieren Sie mehrere Anbieter für den automatischen Wechsel





Probleme bei der Handelsausführung





Ungültige Stops: Prüfen Sie die STOP_LEVEL-Anforderung des Brokers

Nicht genügend Margin: Reduzieren Sie die Losgröße oder den Risikoprozentsatz

Keine Trades: Sitzungsfilter, Tagesfilter, Risikolimits, Anti-Chasing-Status prüfen

Sofortiger Ausstieg: SL zu eng, Stop Loss Ratio erhöhen





Dashboard-Probleme





Wird nicht angezeigt: Einstellung der Eckposition prüfen

Überschneidungen: X/Y-Position im Code anpassen

Falsche Farben: Farbkonstanten im Dashboard-Abschnitt modifizieren









VERSIONSGESCHICHTE

v6.7 (Aktuell) - Anti-Chasing Edition





Umfassendes Anti-Chasing-Filtersystem hinzugefügt

RSI-Extrem-Filter für besseres Einstiegs-Timing

Preisabstandsfilter von Swing-Hochs/Tiefs

Pullback-Anforderung vor dem Einstieg

Cooldown-Timer nach Handelsschluss

Richtungsspezifische Blockierung nach TP

Verbessertes Dashboard mit Anti-Chasing-Status





v6.6 - Risikomanagement-Edition





Fortschrittliches Drawdown-Schutzsystem

Verfolgung und Schutz aufeinanderfolgender Verluste

Automatische Losgrößenreduzierung

Tägliche/wöchentliche Gewinnziele

Sitzungs- und Tagesfilter

Verbessertes Dashboard-Layout





v6.5 - Integration von Web AI Bias





Manuelle Bias-Eingabe aus der Web AI-Analyse

Integration von Schlüsselebenen (Widerstand/Unterstützung)

Bias-basierte Handelsfilterung

Verfolgung der Konfidenz

Quellenzuordnung





v6.4 - Erweiterte technische Analyse





Integration der MACD-Analyse

Bollinger Bands Überwachung

Volumen-Analyse

Erkennung von Unterstützung/Widerstand

Fibonacci-Retracements

Berechnung von Pivot-Punkten

Verfolgung von Vortagesdaten









UNTERSTÜTZUNG UND AKTUALISIERUNGEN

Dokumentation





Umfassendes PDF-Benutzerhandbuch enthalten

Video-Tutorials verfügbar

Beispiel-Setfiles bereitgestellt

API-Einrichtungsanleitungen für alle Anbieter





Aktualisierungen





Regelmäßige Fehlerbehebungen

Funktionserweiterungen auf der Grundlage von Benutzerfeedback

Neue AI-Anbieter-Integrationen

Optimierungen der Leistung





Gemeinschaft





Aktives Benutzerforum

Gemeinsame Einstellungen und Strategien

Performance-Berichte

Live-Handelsergebnisse









RISIKOHINWEIS

Der Handel mit Devisen und Gold auf Marge ist mit einem hohen Risiko verbunden und eignet sich möglicherweise nicht für alle Anleger. Die bisherige Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Der hohe Grad an Hebelwirkung kann sowohl für als auch gegen Sie arbeiten. Bevor Sie sich für den Handel entscheiden, sollten Sie Ihre Anlageziele, Ihren Erfahrungsstand und Ihre Risikobereitschaft sorgfältig abwägen. Es besteht die Möglichkeit, dass Sie einen Teil oder den gesamten Betrag Ihrer ursprünglichen Investition verlieren. Sie sollten nur mit Geld spekulieren, dessen Verlust Sie sich leisten können.

Dieser Expert Advisor ist ein Hilfsmittel, das Sie bei Ihren Handelsentscheidungen unterstützt, aber keine Gewinngarantie bietet. Alle Handelsentscheidungen werden letztendlich vom Benutzer getroffen. Die KI-Analyse basiert auf den aktuellen Marktbedingungen und technischen Indikatoren, kann aber zukünftige Kursbewegungen nicht mit Sicherheit vorhersagen. Testen Sie den Advisor immer in einer Demo-Umgebung, bevor Sie echtes Geld einsetzen.





DER KAUF UMFASST





Vermächtnis von Gann Multi-AI Pro v6.7 EA (ex5-Datei)

Ausführliches PDF-Benutzerhandbuch

Setup-Anleitung mit Screenshots

Tutorial zur AI-API-Konfiguration

Beispiel-Voreinstellungsdateien

Kostenlose Updates für 1 Jahr

E-Mail-Unterstützung

Zugang zur Benutzer-Community









LEGEN SIE NOCH HEUTE LOS

Verändern Sie Ihren Goldhandel mit der Leistung mehrerer KI-Anbieter, fortschrittlicher Mustererkennung und professionellem Risikomanagement. Legacy of Gann Multi-AI Pro v6.7 kombiniert jahrzehntelange Handelserfahrung mit modernster künstlicher Intelligenz, um Ihnen einen Wettbewerbsvorteil an den Märkten zu verschaffen.

Zeitlich begrenztes Angebot: Early Adopters erhalten lebenslange Updates und bevorzugten Support.

Erleben Sie die Zukunft des automatisierten Handels. Holen Sie sich jetzt Legacy of Gann Multi-AI Pro v6.7 und erleben Sie den Unterschied, den eine echte Multi-AI-Integration für Ihren Handelserfolg bedeutet.





Systemanforderungen: MetaTrader 5, Windows 7 oder höher (oder MT5 via Wine auf Mac/Linux), stabile Internetverbindung, mindestens 1 AI-Anbieter API-Key

Geld-zurück-Garantie: 30 Tage Zufriedenheitsgarantie. Wenn Sie mit dem EA nicht zufrieden sind, kontaktieren Sie uns für eine volle Rückerstattung.

Hinweis: API-Schlüssel für KI-Anbieter (Groq, Gemini, ChatGPT, Claude) erhalten Sie separat auf den jeweiligen Websites. Groq und Gemini bieten großzügige kostenlose Tiers an. Unterstützung bei der Einrichtung wird angeboten.