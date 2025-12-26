Legacy Of Gann Multi Ai Pro

Transformieren Sie Ihren XAUUSD (Gold) Handel mit dem fortschrittlichsten Multi-AI Expert Advisor auf dem Markt. Legacy of Gann Multi-AI Pro v6.7 kombiniert die klassische Gann-Mustererkennung mit hochmoderner künstlicher Intelligenz von mehreren Anbietern und schafft so eine leistungsstarke automatisierte Handelslösung, die sich in Echtzeit an die Marktbedingungen anpasst.

KERNFUNKTIONEN
Multi-AI-Integration mit Auto-Fallback

Unterstützt 4 AI-Anbieter: Groq (Llama 3.3 70B), Google Gemini 2.0 Flash, OpenAI GPT-4o Mini, Anthropic Claude Sonnet 4
Automatischer Providerwechsel: Wenn die primäre KI ausfällt, wechselt das System automatisch zum Backup-Provider
Intelligente Wiederholungslogik: Bis zu 2 Wiederholungsversuche pro Provider vor dem Fallback
Verbindungstest in Echtzeit: Das System prüft alle KI-Verbindungen beim Starten
Verfolgung der Providerleistung: Überwacht Erfolgsquoten, Ausfallzahlen und Antwortzeiten

Drei flexible Handelsmodi

Nur-Indikator-Modus: Reine technische Analyse mit Gann 1-2-3 Mustererkennung
Indikator + KI-Bestätigung: Technische Signale werden durch KI-Analyse bestätigt (empfohlen)
Vollständiger KI-Modus: Vollständige Marktanalyse und Handelsentscheidungen durch künstliche Intelligenz

Erweiterte Gann 1-2-3-Mustererkennung

Automatisierte ZigZag-Berechnung: Interne ZigZag-Implementierung, keine externen Indikatoren erforderlich
Intelligente Erkennung von Mustern: Identifiziert bullische und bearische 1-2-3 Umkehrmuster
Fibonacci-basierte Ziele: Vorläufiges Ziel bei 0,618, Zone 1 bei 1,0-1,618, Zone 2 bei 2,618-4,236
Dynamischer Stop Loss: Berechnet bei 0,5x Impulsbereich für optimales Risikomanagement
Konfigurierbare Musterparameter: Anpassung von Tiefe, Abweichung und Rückschritt für unterschiedliche Marktbedingungen

Multi-Timeframe-Analyse (MTF)

4 Zeitrahmen-Überwachung: Analysieren Sie M15, H1, H4 und D1 gleichzeitig
Bewertung der Trendausrichtung: 0-100% Ausrichtungsbewertung für Handelsvertrauen
RSI-Mehrperioden-Analyse: Verfolgen Sie überkaufte/überverkaufte Bedingungen über alle Zeitrahmen hinweg
Moving Average Confluence: 20-Perioden-MA-Analyse für jeden Zeitrahmen
Allgemeine Marktmeinung: STRONG_BUY, BUY, NEUTRAL, SELL, STRONG_SELL Klassifizierung

Umfassende technische Indikatoren

MACD-Analyse: 12-26-9 Konfiguration mit Trenderkennung und Crossover-Signalen
Bollinger Bänder: Breitenanalyse und Positionsverfolgung (oberhalb/oberhalb/unterhalb der Bänder)
Volumen-Analyse: Aktueller vs. 20-Perioden-Durchschnitt mit HIGH/NORMAL/LOW-Klassifizierung
Unterstützungs-/Widerstandsniveaus: Automatische Erkennung anhand der letzten Hochs und Tiefs
Fibonacci-Retracements: 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, 78,6% Niveaus berechnet aus H4-Schwüngen
Pivot-Punkte: Täglicher Pivot, R1, R2, S1, S2 mit Analyse der Preisposition
Vortagesdaten: Eröffnungs-, Höchst-, Tiefst- und Schlusskursverfolgung für den Kontext
ATR Volatilität: 14-Perioden Average True Range für dynamische Positionsgrößenbestimmung


FORTSCHRITTLICHES RISIKOMANAGEMENT-SYSTEM
Drawdown-Schutz

Tägliches Drawdown-Limit: Stoppt den Handel, wenn der tägliche Verlust den konfigurierten Prozentsatz überschreitet (Standardwert 5%)
Wöchentliches Drawdown-Limit: Beendet den Handel, wenn der wöchentliche Verlust den Schwellenwert überschreitet (Standardwert 10 %)
Gesamt-Drawdown-Schutz: Notstopp, wenn der Gesamt-Drawdown den Höchstwert erreicht (Standardwert 20%)
Automatischer täglicher Reset: Zurücksetzen der Statistiken um Mitternacht UTC
Wöchentlicher Reset: Neustart jeden Montag

Schutz vor aufeinanderfolgenden Verlusten

Erkennung von Verlustserien: Überwachung von aufeinanderfolgenden Verlustgeschäften
Automatische Handelspause: Stoppen Sie den Handel nach X aufeinanderfolgenden Verlusten (Standard 3)
Konfigurierbare Pausendauer: Wiederaufnahme nach bestimmten Minuten (Standardwert 60)
Losgrößen-Reduzierung: Automatische Reduzierung der Positionsgröße um 50% nach 2 aufeinanderfolgenden Verlusten
Allmähliche Wiederherstellung: Die Losgröße kehrt nach einem erfolgreichen Handel zum normalen Wert zurück.

Gewinn-Schutz

Tägliches Gewinnziel: Automatischer Handelsstopp nach Erreichen des täglichen Gewinnziels (Standardwert 10 %)
Gewinne sperren: Behält Gewinne bei, indem der Handel bei Erreichen des Ziels gestoppt wird
Eigenkapital-basierte Berechnungen: Verwenden Sie das aktuelle Eigenkapital anstelle des Saldos für eine genauere Risikobewertung
Verfolgung der Gewinnrate: Überwachen Sie den Erfolgsprozentsatz für die Leistungsbewertung

Session- und Zeit-Filter

Asiatische Session Control: 00:00-08:00 UTC (typischerweise geringe Volatilität)
London Session Control: 08:00-16:00 UTC (hohe Volatilität empfohlen)
New Yorker Sitzungskontrolle: 13:00-22:00 UTC (hohe Volatilität empfohlen)
Erkennung von Überschneidungen zwischen London und NY: 13:00-16:00 UTC Haupthandelszeit
Wochentags-Filter: Aktivieren/Deaktivieren des Handels für jeden Wochentag
Schutz für Freitagnachmittag: Vermeiden Sie den Handel am Freitag nach 18:00 UTC, um das Risiko eines Wochenend-Gaps zu vermeiden.
Vermeidung der Sonntagsöffnung: Überspringen der ersten 2 Stunden am Sonntag, um Gap-Volatilität zu vermeiden


ANTI-CHASING-FILTER-SYSTEM (NEU IN v6.7)
Intelligenter Einstiegsschutz

Cooldown nach dem Handel: Warten Sie X Minuten nach dem Schließen einer Position (Standard 30 Minuten)
Verhindert emotionales Handeln: Keine impulsiven Einstiege unmittelbar nach Handelsschluss
Richtungsspezifische Blockierung: Keine Wiederholung derselben Richtung nach Gewinnmitnahme

RSI-Extrem-Filter

Schutz vor Überkäufen: Blockiert BUY-Orders, wenn der RSI über 75 liegt (konfigurierbar)
Schutz vor Überverkaufen: Blockiert SELL-Orders, wenn der RSI unter 25 liegt (konfigurierbar)
Verhindert Buy Tops: Vermeidet den Einstieg in Long-Positionen bei Marktspitzen
Verhindert den Verkauf von Tiefs: Vermeiden Sie es, bei Markttiefs short zu gehen

Preisabstandsfilter

Schutz des jüngsten Hochs: KAUFEN Sie nicht innerhalb von 1% des letzten 50-Bar-Hochs
Schutz vor neuen Tiefs: Nicht innerhalb von 1% des letzten 50-Bar-Tiefs VERKAUFEN
Dynamische Level-Verfolgung: Aktualisiert fortlaufend die Hoch-/Tiefstände des Schwungs
Pufferzone Sicherheit: Hält einen sicheren Abstand zu extremen Kursniveaus

Pullback-Anforderung

Obligatorisches Retracement: Erfordert mindestens 0,3% Pullback vor dem Einstieg
Kein Verfolgungsmomentum: Warten Sie, bis der Preis von seinem Schwung zurückgekommen ist, bevor Sie einsteigen
Bessere Einstiegspreise: Verbessertes Risiko-Ertrags-Verhältnis durch Einstieg bei Pullbacks
Konfigurierbarer Schwellenwert: Anpassung des Mindestprozentsatzes für Pullbacks


WEB-AI-BIAS-INTEGRATION
Manuelle Analyse-Eingabe

7 Bias-Optionen: AUTO, BUY_ONLY, SELL_ONLY, STRONG_BUY, STRONG_SELL, RANGE, NO_TRADE
Mehrere AI-Quellen: Verfolgen Sie, welche Web-KI Sie verwendet haben (Grok, Claude, Gemini, ChatGPT, mehrere)
Konfidenz-Rating: Legen Sie Ihre Vertrauensstufe 60-100% fest
Key Level Eingabe: Geben Sie Widerstands- und Unterstützungsniveaus aus Ihrer Analyse ein
Analyse-Notizen: Optionales Feld für Ihre Beobachtungen

Intelligente Handelsfilterung

Richtungsausrichtung: EA respektiert Ihre Web-KI-Vorlieben für die Handelsrichtung
NO_TRADE Überschreiben: Vollständiger Handelsstopp, wenn Bias auf NO_TRADE gesetzt ist
Key Level Schutz: BUY blockiert bei Widerstand, SELL blockiert bei Unterstützung
Automatische SL-Anpassung: Stop Loss wird über wichtige Unterstützungs-/Widerstandsniveaus hinaus gesetzt
Konfidenz-Gewichtung: Höherer Vertrauensvorteil hat höhere Priorität

Dashboard-Anzeige

Echtzeit-Bias-Status: Klare visuelle Anzeige der aktuellen Markttendenz
Quellenverfolgung: Zeigt an, von welcher Web-KI die Analyse stammt
Konfidenzniveau: Zeigt Ihren Vertrauensprozentsatz an
Schlüssel-Levels: Zeigt Widerstand und Unterstützung auf dem Dashboard an
Farbkodierte Warnungen: Grün für steigende Kurse, rot für fallende Kurse, gelb für Vorsicht


INTELLIGENTES POSITIONSMANAGEMENT
Dynamische Lot-Größe

Fester Lot-Modus: Einheitliche Lotgröße für alle Trades verwenden
Risiko-Prozentsatz-Modus: Berechnung der Losgröße basierend auf Kontostand und SL-Abstand
Konfigurierbares Risiko: Standardmäßig 2% pro Handel, anpassbar an Ihre Präferenz
Margin-Sicherheitsprüfung: Überprüft ausreichende Margin vor der Positionseröffnung
Automatische Lot-Reduzierung: Verringert die Größe nach aufeinanderfolgenden Verlusten

Teilweise Positionsschließung

Konfigurierbarer Prozentsatz: X% der Position zum vorläufigen Ziel schließen (Standard 50%)
Teilgewinne sperren: Gewinne sichern und den Rest laufen lassen
Automatische Ausführung: Wird ausgelöst, wenn der Kurs das 61,8%-Fibonacci-Level erreicht
Verwaltung der verbleibenden Position: Verbleibende Losgröße weiter verwalten

Breakeven-Schutz

Automatische Breakeven-Verschiebung: Verschiebung des SL zum Einstieg + kleiner Puffer nach X Punkten Gewinn
Konfigurierbare Aktivierung: Standardmäßig 100 Punkte ($1 für 0,01 Lot)
Risikofreie Trades: Kapitalschutz nach Erreichen der Breakeven-Schwelle
AI-Modus-Erweiterung: Sichert $0,50 Gewinn in AI-verwalteten Trades

Trailing-Stop-System

3 Trailing-Modi: Keine, Nachziehen nach Prelim Goal, Nachziehen nach Zone 1
Konfigurierbarer Abstand: Legen Sie die Trailing-Distanz in Punkten fest (Standardwert 50)
AI Trailing Stop: Spezielles AI-basiertes Trailing mit Dollar-Schwellenwerten
Aktivieren nach Gewinn: Trail beginnt nach $2 Gewinn (AI-Modus)
Trail Step: $1 Schrittweite für AI-Trailing (konfigurierbar)


KI-ANALYSE-FUNKTIONEN
Umfassende Prompt-Technik

Abschnitt Marktübersicht: Symbol, Bid/Ask, Spread, Serverzeit, Handelssitzung
Muster-Informationen: Vollständige 1-2-3 Musterdetails mit Punkten und Impulsen
Multi-Timeframe-Daten: Alle 4 Zeitrahmen mit Trends, RSI, MA-Werten
Technische Indikatoren: RSI, ATR, MACD, Bollinger Bands, Volumen
Unterstützung/Widerstand: Jüngste Swing-Hochs und -Tiefs mit Abstandsberechnungen
Fibonacci-Levels: Alle Retracement-Levels aus der H4 Swing-Analyse
Daten vom Vortag: OHLC von gestern und Eröffnungskurs von heute
Pivot-Punkte: Klassische Pivot-Berechnungen mit R1/R2/S1/S2
Handelsregeln: Klare Einstiegs-/Ausstiegskriterien für AI
Risiko-Richtlinien: SL/TP-Empfehlungen basierend auf ATR und Schlüsselniveaus

JSON-Antwort-Parsing

Robuste Extraktion: Mehrere Methoden zur Extraktion von AI-Antwortinhalten
Erkennung von Richtungen: Identifiziert KAUFEN/VERKAUFEN/KEINE mit Kontextanalyse
Konfidenz-Parsing: Extrahiert prozentuale Bewertung aus mehreren Feldformaten
SL/TP-Validierung: Stellt gültige Stop-Loss- und Take-Profit-Levels sicher
Fallback-Berechnungen: Verwendet ATR-basierte Levels, wenn AI sie nicht bereitstellt
Sentiment-Analyse: Erfasst die Marktstimmung BULLISH/BEARISH/NEUTRAL
Risiko-Level-Erkennung: Identifiziert die Risikoklassifizierung HOCH/MITTEL/NIEDRIG
Extraktion von Begründungen: Erfasst die Erklärung der KI für die Entscheidung

Echtzeit AI Dashboard

Anzeige aktiver Anbieter: Zeigt die aktuell verwendete KI mit Modellnamen an
Verfolgung der Erfolgsrate: Zeigt die Anzahl der Anrufe und die Erfolgsquote an
Anbieter-Status-Anzeigen: Visueller Status für alle aktivierten Provider (verbunden/getrennt)
Fallback-Zähler: Verfolgt, wie oft das System den Anbieter gewechselt hat
Cooldown Timer: Zeigt die Sekunden bis zur nächsten erlaubten AI-Analyse an
Details zur letzten Analyse: Richtung, Vertrauen, Stimmung, Risikoniveau
Mehrzeilige Begründungen: Automatischer Umbruch langer KI-Erklärungen für bessere Lesbarkeit


PROFESSIONELLE FUNKTIONEN
Nachrichtenfilter (optional)

Bedeutende Ereignisse: Blockieren Sie den Handel vor und nach wichtigen wirtschaftlichen Veröffentlichungen
Mittelschwere Ereignisse: Konfigurierbare Pufferzeiten für mittlere Nachrichten
Filter für geringe Auswirkungen: Optionale Sperrung für Nachrichten mit geringer Auswirkung
Benutzerdefinierte Zeitpuffer: Minuten vor und nach Nachrichtenereignissen einstellen

Optionen für die Auftragsausführung

Markt-Aufträge: Sofortige Ausführung zum aktuellen Marktpreis (Standard)
Schwebende Orders: Stop- oder Limit-Orders mit konfigurierbarem Offset
KI-Entscheidungsmodus: Lassen Sie AI zwischen Markt- und Pending-Orders wählen

Filter für höhere Zeitrahmen

Trend-Bestätigung: Bestätigen Sie Trades gegen die H4-Trendrichtung
50-Perioden-MA-Filter: Verwenden Sie den gleitenden Durchschnitt eines höheren Zeitrahmens für die Ausrichtung
Gegenläufigen Trend vermeiden: Reduziert verlorene Trades, indem es dem Haupttrend folgt

Visuelles Dashboard

Statistiken in Echtzeit: Kontostand, Eigenkapital, Gewinn/Verlust
Risiko-Management-Status: Tägliche/wöchentliche Drawdown-Prozentsätze
Sitzungsinformationen: Aktuelle Handelssitzung und Wochentag
Anti-Chasing-Status: Zeigt Blockaden und Cooldown-Timer an
Web AI Bias-Anzeige: Visuelle Darstellung der manuellen Bias-Einstellung
Handelsmodus-Anzeige: Zeigt den aktiven Handelsmodus an
KI-Anbieter-Status: Alle Anbieter mit Verbindungsstatus
MTF-Analyse-Panel: 4-Zeitrahmen-Trend- und RSI-Anzeige
Letzte AI-Analyse: Vollständige Details der letzten AI-Entscheidung
Letztes Aktionsprotokoll: Zeigt die letzte EA-Aktion an
Hotkey-Referenz: Schnellzugriffstasten werden angezeigt

Hotkey-Befehle

T drücken: Manuelles Auslösen des AI-Analysetests
Drücken Sie R: Verbinden Sie alle KI-Anbieter neu
Sofortige Rückmeldung: Ergebnisse werden im Dashboard und im Expertenprotokoll angezeigt


TECHNISCHE DATEN
Plattform-Anforderungen

MetaTrader 5: Erforderlich (MT4 wird nicht unterstützt)
Build: Empfohlen 3340 oder höher
Internetverbindung: Stabile Verbindung für AI API-Aufrufe erforderlich
API-Schlüssel: Mindestens ein AI-Anbieter-API-Schlüssel erforderlich

Unterstützte Symbole

Primär: XAUUSD (Gold gegen US Dollar)
Optimiert für: Goldhandel bei jedem Broker
Spread-Toleranz: Funktioniert mit variablen Spreads
Punkt-Berechnung: Automatische Ziffernerkennung

Zeitrahmen-Kompatibilität

Einstiegs-Zeitrahmen: Jeder Zeitrahmen M5 und höher
Empfohlen: M15 oder M30 für beste Mustererkennung
MTF-Analyse: Verwendet M15, H1, H4, D1 intern

Ressourcenverbrauch

CPU: Niedrig bis mittel (AI-Aufrufe sind extern)
Speicher: Minimaler Platzbedarf
Netzwerk: API-Aufrufe nur bei Bedarf (60-sekündige Abkühlphase)
API-Zeitüberschreitung: 30 Sekunden Standard (konfigurierbar)


KONFIGURATIONSLEITFADEN
Schnellstart-Einrichtung

Installieren Sie EA auf dem MT5 Gold Chart (empfohlen M15 oder M30)
Wählen Sie den Handelsmodus (beginnen Sie mit Indikator + AI)
Fügen Sie mindestens einen AI API Schlüssel hinzu (Groq empfohlen - kostenlos und schnell)
Legen Sie die Risikoparameter fest (die Standardeinstellung von 2% pro Handel ist konservativ)
Konfigurieren Sie Sitzungsfilter für Ihre Handelszeiten
Setzen Sie Anti-Chasing-Filter auf Ihre Präferenz
Aktivieren Sie Auto-Fallback für mehr Zuverlässigkeit
Drücken Sie T, um die AI-Verbindung zu testen

Konfiguration des Risikomanagements

Konservativ: 1% Risiko, max. 3% täglicher DD, alle Schutzmaßnahmen aktivieren
Mäßig: 2% Risiko, max. 5% tägliche DD, teilweise Schließung aktiviert
Aggressiv: 3 % Risiko, max. 7 % täglicher DD, höheres Limit für aufeinanderfolgende Verluste

Sitzungskonfiguration

Händler für asiatische Stunden: Asiatisch aktivieren, London/NY deaktivieren
Europäischer Trader: Aktivieren Sie primär die Londoner Sitzung
US-Händler: NY-Sitzung aktivieren, Überschneidung mit London berücksichtigen
24/5 Handel: Aktivieren Sie alle Sitzungen (nicht empfohlen)

Anti-Chasing-Einstellungen

Streng: 60-minütiger Cooldown, RSI 70/30, 1,5% Abstand, erforderlicher Pullback
Mäßig: 30-minütige Abkühlung, RSI 75/25, 1,0% Abstand, erforderlicher Pullback
Locker: 15-minütige Abkühlung, RSI 80/20, 0,5% Abstand, kein Pullback


AI-ANBIETER DETAILS
Groq (Empfohlen)

Modell: Llama 3.3 70B Vielseitig
Geschwindigkeit: Extrem schnell (unter 1 Sekunde typisch)
Kosten: KOSTENLOS mit großzügigen Limits
API: groq.com
Verlässlichkeit: Ausgezeichnete Betriebszeit

Google Zwilling

Modell: Gemini 2.0 Flash
Geschwindigkeit: Sehr schnell (1-2 Sekunden)
Kosten: FREE Tier verfügbar
API: Google AI Studio
Verlässlichkeit: Hohe Verfügbarkeit

OpenAI ChatGPT

Modell: GPT-4o Mini
Geschwindigkeit: Schnell (2-3 Sekunden)
Kosten: Pay per use (sehr günstig)
API: plattform.openai.de
Verlässlichkeit: Industriestandard

Anthropic Claude

Modell: Claude Sonnet 4
Geschwindigkeit: Schnell (2-4 Sekunden)
Kosten: Bezahlung pro Nutzung
API: konsole.anthropic.de
Verlässlichkeit: Ausgezeichnete Argumentation


LEISTUNGSOPTIMIERUNG
Beste Praktiken

Verwenden Sie mehrere AI-Anbieter: Aktivieren Sie 2-3 Anbieter für Redundanz
Aktivieren Sie Auto-Fallback: Sorgt für kontinuierlichen Betrieb
Realistische Risikogrenzen festlegen: Konservativ beginnen, schrittweise erhöhen
Sitzungsfilter respektieren: Handeln Sie während Sitzungen mit hohem Volumen
Anti-Chasing-Filter verwenden: Verringert die Anzahl der Verlustgeschäfte erheblich
Integration manueller Verzerrungen: Kombinieren Sie Ihre Analyse mit EA-Automatisierung
Dashboard überwachen: Überprüfen Sie regelmäßig die AI-Erfolgsrate
Erst in der Demo testen: Validieren Sie die Einstellungen vor dem Live-Handel

Allgemeine Einstellungen für Gold

Mindestimpuls: 300 Punkte (30 Pips)
Stop-Loss-Verhältnis: 0,5x Impuls
Gewinnmitnahme: Zone 1 Max (1,618x Impuls)
Trail-Abstand: 50 Punkte ($5 für 0,01 Lot)
Breakeven: 100 Punkte Gewinn
Teilweiser Abschluss: 50% bei vorläufigem Ziel


FEHLERSUCHE
AI-Verbindungsprobleme

Fehler 4014: Fügen Sie API-URLs zu den zulässigen URLs in MT5 Tools > Optionen > Expert Advisors hinzu
Leere Antwort: Gültigkeit des API-Schlüssels und Kontoguthaben prüfen
Zeitüberschreitung: Erhöhen Sie die Zeitüberschreitung in den Einstellungen oder überprüfen Sie die Internetverbindung
Kurslimit: Aktivieren Sie mehrere Anbieter für den automatischen Wechsel

Probleme bei der Handelsausführung

Ungültige Stops: Prüfen Sie die STOP_LEVEL-Anforderung des Brokers
Nicht genügend Margin: Reduzieren Sie die Losgröße oder den Risikoprozentsatz
Keine Trades: Sitzungsfilter, Tagesfilter, Risikolimits, Anti-Chasing-Status prüfen
Sofortiger Ausstieg: SL zu eng, Stop Loss Ratio erhöhen

Dashboard-Probleme

Wird nicht angezeigt: Einstellung der Eckposition prüfen
Überschneidungen: X/Y-Position im Code anpassen
Falsche Farben: Farbkonstanten im Dashboard-Abschnitt modifizieren


VERSIONSGESCHICHTE
v6.7 (Aktuell) - Anti-Chasing Edition

Umfassendes Anti-Chasing-Filtersystem hinzugefügt
RSI-Extrem-Filter für besseres Einstiegs-Timing
Preisabstandsfilter von Swing-Hochs/Tiefs
Pullback-Anforderung vor dem Einstieg
Cooldown-Timer nach Handelsschluss
Richtungsspezifische Blockierung nach TP
Verbessertes Dashboard mit Anti-Chasing-Status

v6.6 - Risikomanagement-Edition

Fortschrittliches Drawdown-Schutzsystem
Verfolgung und Schutz aufeinanderfolgender Verluste
Automatische Losgrößenreduzierung
Tägliche/wöchentliche Gewinnziele
Sitzungs- und Tagesfilter
Verbessertes Dashboard-Layout

v6.5 - Integration von Web AI Bias

Manuelle Bias-Eingabe aus der Web AI-Analyse
Integration von Schlüsselebenen (Widerstand/Unterstützung)
Bias-basierte Handelsfilterung
Verfolgung der Konfidenz
Quellenzuordnung

v6.4 - Erweiterte technische Analyse

Integration der MACD-Analyse
Bollinger Bands Überwachung
Volumen-Analyse
Erkennung von Unterstützung/Widerstand
Fibonacci-Retracements
Berechnung von Pivot-Punkten
Verfolgung von Vortagesdaten


UNTERSTÜTZUNG UND AKTUALISIERUNGEN
Dokumentation

Umfassendes PDF-Benutzerhandbuch enthalten
Video-Tutorials verfügbar
Beispiel-Setfiles bereitgestellt
API-Einrichtungsanleitungen für alle Anbieter

Aktualisierungen

Regelmäßige Fehlerbehebungen
Funktionserweiterungen auf der Grundlage von Benutzerfeedback
Neue AI-Anbieter-Integrationen
Optimierungen der Leistung

Gemeinschaft

Aktives Benutzerforum
Gemeinsame Einstellungen und Strategien
Performance-Berichte
Live-Handelsergebnisse


RISIKOHINWEIS
Der Handel mit Devisen und Gold auf Marge ist mit einem hohen Risiko verbunden und eignet sich möglicherweise nicht für alle Anleger. Die bisherige Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Der hohe Grad an Hebelwirkung kann sowohl für als auch gegen Sie arbeiten. Bevor Sie sich für den Handel entscheiden, sollten Sie Ihre Anlageziele, Ihren Erfahrungsstand und Ihre Risikobereitschaft sorgfältig abwägen. Es besteht die Möglichkeit, dass Sie einen Teil oder den gesamten Betrag Ihrer ursprünglichen Investition verlieren. Sie sollten nur mit Geld spekulieren, dessen Verlust Sie sich leisten können.
Dieser Expert Advisor ist ein Hilfsmittel, das Sie bei Ihren Handelsentscheidungen unterstützt, aber keine Gewinngarantie bietet. Alle Handelsentscheidungen werden letztendlich vom Benutzer getroffen. Die KI-Analyse basiert auf den aktuellen Marktbedingungen und technischen Indikatoren, kann aber zukünftige Kursbewegungen nicht mit Sicherheit vorhersagen. Testen Sie den Advisor immer in einer Demo-Umgebung, bevor Sie echtes Geld einsetzen.

DER KAUF UMFASST

Vermächtnis von Gann Multi-AI Pro v6.7 EA (ex5-Datei)
Ausführliches PDF-Benutzerhandbuch
Setup-Anleitung mit Screenshots
Tutorial zur AI-API-Konfiguration
Beispiel-Voreinstellungsdateien
Kostenlose Updates für 1 Jahr
E-Mail-Unterstützung
Zugang zur Benutzer-Community


LEGEN SIE NOCH HEUTE LOS
Verändern Sie Ihren Goldhandel mit der Leistung mehrerer KI-Anbieter, fortschrittlicher Mustererkennung und professionellem Risikomanagement. Legacy of Gann Multi-AI Pro v6.7 kombiniert jahrzehntelange Handelserfahrung mit modernster künstlicher Intelligenz, um Ihnen einen Wettbewerbsvorteil an den Märkten zu verschaffen.
Zeitlich begrenztes Angebot: Early Adopters erhalten lebenslange Updates und bevorzugten Support.
Erleben Sie die Zukunft des automatisierten Handels. Holen Sie sich jetzt Legacy of Gann Multi-AI Pro v6.7 und erleben Sie den Unterschied, den eine echte Multi-AI-Integration für Ihren Handelserfolg bedeutet.

Systemanforderungen: MetaTrader 5, Windows 7 oder höher (oder MT5 via Wine auf Mac/Linux), stabile Internetverbindung, mindestens 1 AI-Anbieter API-Key
Geld-zurück-Garantie: 30 Tage Zufriedenheitsgarantie. Wenn Sie mit dem EA nicht zufrieden sind, kontaktieren Sie uns für eine volle Rückerstattung.
Hinweis: API-Schlüssel für KI-Anbieter (Groq, Gemini, ChatGPT, Claude) erhalten Sie separat auf den jeweiligen Websites. Groq und Gemini bieten großzügige kostenlose Tiers an. Unterstützung bei der Einrichtung wird angeboten.
