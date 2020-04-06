TrianglePatternGannEA Pro Standalone

TrianglePatternGannEA Pro v7.0 Standalone - Vollständige Analyse- und Optimierungsanleitung

Überblick

TrianglePatternGannEA Pro v7.0 ist ein fortschrittlicher All-in-One Expert Advisor, der die Erkennung von Gann-Dreiecksmustern mit einem intelligenten Anti-Extrem-Filtersystem kombiniert. Dieser EA arbeitet völlig eigenständig und benötigt keine externen Indikatoren, was ihn für den automatisierten Handel effizient und zuverlässig macht.

Hauptmerkmale Analyse

1. System zur Erkennung von Mustern

Gann-Dreieck-Erkennung

Der EA erkennt klassische Gann-Dreiecksmuster, die durch drei Pivot-Punkte (P1-P2-P3) gebildet werden:





Bullish-Muster: Tief-Hoch-Tief-Formation

Baisse-Muster: Hoch-Tief-Hoch-Formation





Wichtige Erkennungsparameter:





Linke Balken und rechte Balken: Definieren Sie die Pivotpunkt-Empfindlichkeit

Min Bars zwischen den Punkten: Stellt die Gültigkeit des Musters sicher

P3 Retracement-Bereich: Bestätigt die Struktur des Musters (38,2% bis 78,6%)

Mindesthöhe des Dreiecks: Filtert unbedeutende Muster heraus





Signalqualitäts-Bewertung (1-5 Sterne):

Der EA bewertet jedes Signal nach folgenden Kriterien:





Bestätigung der Trendausrichtung

Erkennung von Volumenschwankungen

RSI-Positionierung

Optimales P3-Retracement-Verhältnis (50-61,8%)

Multi-Timeframe-Bestätigung





2. Intelligenter Anti-Extrem-Filter v7.0

Dies ist die innovativste Funktion des EA, die den Handel an gefährlichen Marktextremen verhindern soll.

Struktur-basierte Top/Bottom-Erkennung:





Identifiziert echte Swing-Hochs/Tiefs anhand konfigurierbarer Stärkeparameter

Berechnet den Abstand zu den letzten Extremen in Prozent

Definiert einen Schwellenwert für die "Nahzone" (Standardwert 2 % vom Extremwert)





RSI-Bestätigungsschicht:





Separater RSI-Filter speziell für die Extremwert-Erkennung

Konfigurierbare Extremwerte (Standardwert 75/25)

Verhindert den Einstieg in einen Gegentrend bei überkauften/überverkauften Zonen





Logik der Ausbruchsgenehmigung:

Der Filter unterscheidet auf intelligente Weise zwischen:





Falsche Signale in der Nähe von Extremen (BLOCKED)

Gültigen Ausbruchsbewegungen mit Momentum (ERLAUBT)





Ausbruchsvoraussetzungen:





Der Preis muss das Extrem um ein konfigurierbares ATR-Multiple überschreiten

Das Volumen muss über dem Durchschnitt liegen (1,5x Standard)

Momentum-Bestätigung über die letzten Bars





Drei Filter-Modi:





Konservativ: Strengere Extremwert-Erkennung (RSI 70/30)

Ausbalanciert: Standardschutz (RSI 75/25)

Aggressiv: Erlaubt mehr Trades (RSI 80/20)





3. Einstiegs-Ausführungsmodi

Einstieg bei P3 (Original):

Sofortiger Einstieg, wenn sich der P3-Pivot bildet

Ausbruchs-Bestätigung:

Wartet darauf, dass der Kurs die P2-Ebene mit Puffer durchbricht

Retest-Modus:

Wartet auf den Ausbruch, gefolgt von einer Retest-Bestätigung

4. Risiko-Management-System

Dynamischer ATR-basierter Stop Loss:





Passt sich automatisch der Marktvolatilität an

Marktspezifische ATR-Multiplikatoren (Gold: 2,5, BTC: 3,0, Forex: 2,0)

Begrenzt durch Min/Max SL-Verhältnisse (23,6% bis 61,8% der Musterhöhe)





Gann-basierte Gewinnmitnahme-Ziele:





TP1: 61,8% der Musterhöhe (Vorläufiges Ziel)

TP2: 100% der Musterhöhe (Zone 1 Ziel)

TP3: 161,8% der Musterhöhe (Zone 2-Ziel)





Positionsmanagement-Funktionen:





Breakeven-Aktivierung bei konfigurierbarem Profit-Level

Trailing Stop mit schrittweiser Progression

Teilweise Schließung bei Gewinnmeilensteinen

Kontrolle der maximalen Positionen pro Richtung

Option zur Schließung gegenläufiger Positionen





5. Mehrschichtiges Filtersystem

Trend-Filter:





EMA-Trend-Filter: Einzelzeitrahmen-Bestätigung

Multi-TF-Trend-Filter: Aktueller + höherer Zeitrahmenabgleich

ADX-Trendstärke: Minimales ADX-Niveau erforderlich





Volumen-Filter:

Das Volumen muss den gleitenden Durchschnitt um einen konfigurierbaren Multiplikator übersteigen

RSI-Muster-Filter:

Getrennt vom Smart-Filter, überprüft die RSI-Positionierung der Musterbildung

Session & Zeitfilter:





Asiatische Sitzung: 00:00-09:00 GMT

Londoner Sitzung: 08:00-17:00 GMT

New Yorker Sitzung: 13:00-22:00 Uhr GMT

Benutzerdefinierter Stundenbereich-Filter





Nachrichten-Filter:





Holt den Wirtschaftskalender aus einem externen JSON

Stoppt den Handel vor/nach besonders wichtigen Nachrichten

Konfigurierbarer Zeitpuffer (Standard 30 Minuten)





Spread-Filter:

Maximaler Spread-Schwellenwert zur Vermeidung einer ungünstigen Ausführung

6. Marktspezifische Optimierung

Auto-Detect Market Type:

Erkennt automatisch Gold-, Bitcoin- oder Forex-Paare und passt sie an:





ATR-Multiplikatoren für die Volatilität

Minimale Musterhöhen

Volatilitätsfaktoren für Berechnungen





Benutzerdefinierte Überschreibung:

Manuelle Einstellung des ATR-Multiplikators für spezifische Optimierungen

7. Geldmanagement-Schutz

Konto-Sicherheitskontrollen:





Mindestsaldoanforderung

Schwellenwert für die Mindestmargenhöhe

Prozentuale Höchstgrenze für die Inanspruchnahme

Validierung der erforderlichen Marge vor dem Handel

Freier Margenpuffer (2x erforderliche Marge)





8. Visuelles Dashboard-System

Anzeige von Informationen in Echtzeit:





Kontostand und Eigenkapital

Status und Anzahl der Mustererkennung

Aktuelle Signalrichtung und -qualität

Einstiegs-, SL- und TP-Niveaus

Aufschlüsselung der intelligenten Filteranalyse

Hoch-/Tiefstände der Schwankungen

Abstand zu den Extremen

RSI, Momentum, Trendstatus

Erkennung von Ausbrüchen

Anzahl der offenen Positionen

Fließender Gewinn/Verlust

Handelsstatistik und Gewinnrate





Farbcodierte Indikatoren:





Grün: Genehmigte Bedingungen

Rot: Blockiert oder Warnung

Gelb: Schwebend oder neutral

Cyan: Durchbrucherkennung

Orange: Vorsichtige Zustände





Empfohlene Einstellungen für Gold (XAUUSD)

Erkennung von Mustern

EingabenLinksBars = 7

InpRightBars = 3

InpMinBars = 5

InpMinHöhenPunkte = 150

InpMaxTriangles = 2

InpMinP3Retrace = 0,382

InpMaxP3Retrace = 0,786

Eingabe-Konfiguration

InpEntryMode = ENTRY_BREAKOUT

InpBreakoutBars = 3

InpBreakoutPuffer = 2,0

Muster-Filter

InpTrendFilter = TREND_MTF

InpEMAPeriode = 50

InpHTFTZeitrahmen = PERIOD_H4

InpUseVolumeFilter = wahr

InpVolumenMultiplikator = 1,3

InpVolumenZeitraum = 20

InpUseRSIFilter = wahr

InpRSIPeriodMuster = 14

InpRSIOüberkauft = 70

InpRSIOversold = 30

Signalqualität

InpMinSignalQualität = 3

Dynamischer Stop Loss

InpUseDynamicSL = wahr

InpATRMultiplikator = 2,5

InpATRPZeitraum = 14

InpMinSLRatio = 0,382

InpMaxSLRatio = 0,618

Handelseinstellungen

InpLosgröße = 0,1

EingabeRisikoprozentsatz = 2,0

InpTPLegel = TP_ZONE1

InpSlippage = 30

InpMinSLD-Abstand = 150

Intelligenter Anti-Extrem-Filter

InpUseSmartFilter = wahr

InpFilterMode = FILTER_BALANCED

InpSwingLookback = 60

InpSwingStrength = 7

InpNearZonePct = 1,5

InpUseRSISmart = wahr

InpRSIPeriodSmart = 14

InpRSIExtrem = 75

InpAllowBreakout = wahr

InpBreakoutATR = 2,0

InpBreakoutVolMult = 1,5

InpUseMomentum = wahr

InpMomentumBars = 3

InpMomentumATR = 0,8

InpUseTrendSmart = wahr

InpUseHTTFSmart = wahr

Positionsmanagement

InpUseBreakeven = wahr

InpBEActivateUSD = 15,0

InpBEOffsetUSD = 2,0

InpUseTrailing = wahr

InpTrailStartUSD = 25,0

InpTrailStepUSD = 8,0

InpPartialClose = wahr

InpTeilGewinnUSD = 30,0

InpPartialPct = 50,0

Sitzungs-Filter

InpUseSession = wahr

InpTradeAsian = falsch

InpTradeLondon = wahr

InpTradeNewYork = wahr

Spread & Nachrichten

InpMaxSpread = 40

InpNewsFilter = wahr

InpNewsVorMin = 45

InpNewsNachMin = 45

InpHighImpactOnly = wahr

Empfohlene Einstellungen für Bitcoin (BTCUSD)

Muster-Erkennung

InpLinksBars = 8

InpRightBars = 3

InpMinBars = 6

InpMinHöhenPunkte = 300

InpMaxTriangles = 2

InpMinP3Retrace = 0,382

InpMaxP3Retrace = 0,786

Eingabe-Konfiguration

InpEntryMode = ENTRY_BREAKOUT

InpBreakoutBars = 2

InpBreakoutPuffer = 2,5

Muster-Filter

InpTrendFilter = TREND_MTF

InpEMAPeriode = 50

InpHTFTZeitrahmen = PERIOD_H4

InpUseVolumeFilter = wahr

InpVolumenMultiplikator = 1,5

InpVolumenZeitraum = 20

InpUseRSIFilter = wahr

InpRSIPeriodMuster = 14

InpRSIOüberkauft = 70

InpRSIOversold = 30

Signalqualität

InpMinSignalQualität = 3

Dynamischer Stop Loss

InpUseDynamicSL = wahr

InpATRMultiplikator = 3,0

InpATRPZeitraum = 14

InpMinSLRatio = 0,382

InpMaxSLRatio = 0,618

Handelseinstellungen

EingabeLosGröße = 0,01

InpRiskPercent = 1,5

InpTPLegel = TP_ZONE2

InpSlippage = 50

InpMinSLD-Abstand = 200

Intelligenter Anti-Extrem-Filter

InpUseSmartFilter = wahr

InpFilterMode = FILTER_BALANCED

InpSwingLookback = 50

InpSwingStrength = 6

InpNearZonePct = 2.0

InpUseRSISmart = wahr

InpRSIPeriodSmart = 14

InpRSIExtrem = 78

InpAllowBreakout = wahr

InpBreakoutATR = 2,5

InpBreakoutVolMult = 1.8

InpUseMomentum = wahr

InpMomentumBars = 3

InpMomentumATR = 1,0

InpUseTrendSmart = wahr

InpUseHTTFSmart = wahr

Positionsmanagement

InpUseBreakeven = wahr

InpBEActivateUSD = 20,0

InpBEOffsetUSD = 3,0

InpUseTrailing = wahr

InpTrailStartUSD = 35,0

InpTrailStepUSD = 10,0

InpPartialClose = wahr

InpTeilGewinnUSD = 50,0

InpPartialPct = 50,0

Sitzungs-Filter

InpUseSession = falsch

Spread & Nachrichten

InpMaxSpread = 100

InpNewsFilter = falsch

Optimierungsstrategie

Schritt 1: Kalibrierung der Mustererkennung

Beginnen Sie mit konservativen Einstellungen für die Pivot-Erkennung. Erhöhen Sie die linken/rechten Balken, wenn zu viele falsche Muster auftreten. Passen Sie die Mindesthöhe auf der Grundlage der durchschnittlichen Tagesreichweite an.

Schritt 2: Intelligente Filterabstimmung

Beginnen Sie mit dem Modus BALANCED. Überwachen Sie die blockierten gegenüber den erlaubten Signalen auf dem Dashboard. Wechseln Sie zu AGGRESSIVE, wenn gültige Ausbrüche fehlen. Verwenden Sie CONSERVATIVE in Zeiten hoher Volatilität.

Schritt 3: Optimierung des Einstiegszeitpunkts

Testen Sie verschiedene Einstiegsmodi:





ENTRY_AT_P3: Schnellster Einstieg, mehr Signale, höheres Risiko

EINSTIEG_AUSBRUCH: Ausgewogener Ansatz, empfohlen für die meisten Szenarien

ENTRY_RETEST: Am konservativsten, weniger, aber hochwertigere Trades





Schritt 4: Risikoparameter-Anpassung

Beginnen Sie mit 1,5-2% Risiko pro Handel. Passen Sie den ATR-Multiplikator anhand der Backtest-Ergebnisse an. Stellen Sie sicher, dass SL einen ausreichenden Spielraum ohne übermäßiges Risiko bietet.

Schritt 5: Verfeinerung der Ausstiegsstrategie

Für Scalping: Verwenden Sie TP_PRELIM mit aggressivem Trailing

Für den Swing-Handel: Verwenden Sie TP_ZONE2 mit breiteren Trailing-Schritten

Für einen ausgewogenen Ansatz: Verwenden Sie TP_ZONE1 mit aktiviertem Partial Close

Schritt 6: Testen von Filterkombinationen

Aktivieren Sie die Filter nach und nach. Beginnen Sie nur mit dem Trendfilter, fügen Sie dann das Volumen und dann den RSI hinzu. Beobachten Sie die Änderungen der Gewinnrate bei jeder Hinzufügung.

Performance-Überwachung

Zu verfolgende Schlüsselmetriken:





Verteilung der Signalqualität (anzustreben ist eine Mehrheit von 3+ Sternen)

Blockierrate des intelligenten Filters (sollte im ausgewogenen Modus 20-40 % betragen)

Genauigkeit der Ausbruchsgenehmigung (wie viele erlaubte Ausbrüche gelingen)

Gewinnrate nach Sitzung (Ermittlung der optimalen Handelszeiten)

Durchschnittliche Handelsdauer vs. Gewinn

Drawdown während Nachrichtenereignissen





Auswertung des Dashboards:





Roter Smart-Filter-Status: Warten Sie auf bessere Bedingungen

Cyanfarbener Ausbruch erkannt: Hochwahrscheinliches Setup

Gelbes Momentum schwach: Überspringen des Signals erwägen

Grüner Trend ausgerichtet: Höhere Erfolgswahrscheinlichkeit





Häufig zu vermeidende Fallstricke





Über-Optimierung auf historischen Daten

Vollständige Deaktivierung des Smartfilters (hebt den Hauptschutz auf)

Verwendung einer zu geringen Mindesthöhe der Muster

Ignorieren von Session-Filtern für Gold (am besten London/NY)

Zu hohes Risiko (max. 2% empfohlen)

Handeln durch wichtige Nachrichten ohne Filter

Verwendung des aggressiven Modus in schwankenden Märkten

Deaktivieren der Volumenbestätigung

Einstellung einer minimalen Signalqualität unter 3

Keine Anpassung der Einstellungen an die Bedingungen der verschiedenen Broker





Überlegungen zum Broker

Stellen Sie sicher, dass Ihr Broker unterstützt:





Mindestanforderungen an den Stop-Abstand (SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL)

IOC- oder FOK-Auftragsausführung

Akzeptable Slippage-Levels

Spread-Bedingungen, die den Filtereinstellungen entsprechen





Testen Sie zunächst ein Demokonto mit aktivierten Filtern, um die Ausführungsqualität zu überprüfen.

Fazit

TrianglePatternGannEA Pro v7.0 stellt einen ausgefeilten Ansatz für den musterbasierten Handel mit intelligenter Risikofilterung dar. Der Smart Anti-Extreme Filter ist das herausragende Merkmal, das viele häufige Handelsfehler verhindert. Um erfolgreich zu sein, müssen die Parameter für Ihren spezifischen Markt, Ihre Broker-Bedingungen und Ihre Risikotoleranz richtig eingestellt werden. Testen Sie neue Einstellungen immer zuerst in der Demo, bevor Sie sie live einsetzen.

Die oben empfohlenen Einstellungen bieten solide Ausgangspunkte, aber eine kontinuierliche Überwachung und Anpassung auf der Grundlage der Marktbedingungen führt zu optimalen langfristigen Ergebnissen.