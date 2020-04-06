TrianglePatternGannEA Pro Standalone

TrianglePatternGannEA Pro v7.0 Standalone - Vollständige Analyse- und Optimierungsanleitung
Überblick
TrianglePatternGannEA Pro v7.0 ist ein fortschrittlicher All-in-One Expert Advisor, der die Erkennung von Gann-Dreiecksmustern mit einem intelligenten Anti-Extrem-Filtersystem kombiniert. Dieser EA arbeitet völlig eigenständig und benötigt keine externen Indikatoren, was ihn für den automatisierten Handel effizient und zuverlässig macht.
Hauptmerkmale Analyse
1. System zur Erkennung von Mustern
Gann-Dreieck-Erkennung
Der EA erkennt klassische Gann-Dreiecksmuster, die durch drei Pivot-Punkte (P1-P2-P3) gebildet werden:

Bullish-Muster: Tief-Hoch-Tief-Formation
Baisse-Muster: Hoch-Tief-Hoch-Formation

Wichtige Erkennungsparameter:

Linke Balken und rechte Balken: Definieren Sie die Pivotpunkt-Empfindlichkeit
Min Bars zwischen den Punkten: Stellt die Gültigkeit des Musters sicher
P3 Retracement-Bereich: Bestätigt die Struktur des Musters (38,2% bis 78,6%)
Mindesthöhe des Dreiecks: Filtert unbedeutende Muster heraus

Signalqualitäts-Bewertung (1-5 Sterne):
Der EA bewertet jedes Signal nach folgenden Kriterien:

Bestätigung der Trendausrichtung
Erkennung von Volumenschwankungen
RSI-Positionierung
Optimales P3-Retracement-Verhältnis (50-61,8%)
Multi-Timeframe-Bestätigung

2. Intelligenter Anti-Extrem-Filter v7.0
Dies ist die innovativste Funktion des EA, die den Handel an gefährlichen Marktextremen verhindern soll.
Struktur-basierte Top/Bottom-Erkennung:

Identifiziert echte Swing-Hochs/Tiefs anhand konfigurierbarer Stärkeparameter
Berechnet den Abstand zu den letzten Extremen in Prozent
Definiert einen Schwellenwert für die "Nahzone" (Standardwert 2 % vom Extremwert)

RSI-Bestätigungsschicht:

Separater RSI-Filter speziell für die Extremwert-Erkennung
Konfigurierbare Extremwerte (Standardwert 75/25)
Verhindert den Einstieg in einen Gegentrend bei überkauften/überverkauften Zonen

Logik der Ausbruchsgenehmigung:
Der Filter unterscheidet auf intelligente Weise zwischen:

Falsche Signale in der Nähe von Extremen (BLOCKED)
Gültigen Ausbruchsbewegungen mit Momentum (ERLAUBT)

Ausbruchsvoraussetzungen:

Der Preis muss das Extrem um ein konfigurierbares ATR-Multiple überschreiten
Das Volumen muss über dem Durchschnitt liegen (1,5x Standard)
Momentum-Bestätigung über die letzten Bars

Drei Filter-Modi:

Konservativ: Strengere Extremwert-Erkennung (RSI 70/30)
Ausbalanciert: Standardschutz (RSI 75/25)
Aggressiv: Erlaubt mehr Trades (RSI 80/20)

3. Einstiegs-Ausführungsmodi
Einstieg bei P3 (Original):
Sofortiger Einstieg, wenn sich der P3-Pivot bildet
Ausbruchs-Bestätigung:
Wartet darauf, dass der Kurs die P2-Ebene mit Puffer durchbricht
Retest-Modus:
Wartet auf den Ausbruch, gefolgt von einer Retest-Bestätigung
4. Risiko-Management-System
Dynamischer ATR-basierter Stop Loss:

Passt sich automatisch der Marktvolatilität an
Marktspezifische ATR-Multiplikatoren (Gold: 2,5, BTC: 3,0, Forex: 2,0)
Begrenzt durch Min/Max SL-Verhältnisse (23,6% bis 61,8% der Musterhöhe)

Gann-basierte Gewinnmitnahme-Ziele:

TP1: 61,8% der Musterhöhe (Vorläufiges Ziel)
TP2: 100% der Musterhöhe (Zone 1 Ziel)
TP3: 161,8% der Musterhöhe (Zone 2-Ziel)

Positionsmanagement-Funktionen:

Breakeven-Aktivierung bei konfigurierbarem Profit-Level
Trailing Stop mit schrittweiser Progression
Teilweise Schließung bei Gewinnmeilensteinen
Kontrolle der maximalen Positionen pro Richtung
Option zur Schließung gegenläufiger Positionen

5. Mehrschichtiges Filtersystem
Trend-Filter:

EMA-Trend-Filter: Einzelzeitrahmen-Bestätigung
Multi-TF-Trend-Filter: Aktueller + höherer Zeitrahmenabgleich
ADX-Trendstärke: Minimales ADX-Niveau erforderlich

Volumen-Filter:
Das Volumen muss den gleitenden Durchschnitt um einen konfigurierbaren Multiplikator übersteigen
RSI-Muster-Filter:
Getrennt vom Smart-Filter, überprüft die RSI-Positionierung der Musterbildung
Session & Zeitfilter:

Asiatische Sitzung: 00:00-09:00 GMT
Londoner Sitzung: 08:00-17:00 GMT
New Yorker Sitzung: 13:00-22:00 Uhr GMT
Benutzerdefinierter Stundenbereich-Filter

Nachrichten-Filter:

Holt den Wirtschaftskalender aus einem externen JSON
Stoppt den Handel vor/nach besonders wichtigen Nachrichten
Konfigurierbarer Zeitpuffer (Standard 30 Minuten)

Spread-Filter:
Maximaler Spread-Schwellenwert zur Vermeidung einer ungünstigen Ausführung
6. Marktspezifische Optimierung
Auto-Detect Market Type:
Erkennt automatisch Gold-, Bitcoin- oder Forex-Paare und passt sie an:

ATR-Multiplikatoren für die Volatilität
Minimale Musterhöhen
Volatilitätsfaktoren für Berechnungen

Benutzerdefinierte Überschreibung:
Manuelle Einstellung des ATR-Multiplikators für spezifische Optimierungen
7. Geldmanagement-Schutz
Konto-Sicherheitskontrollen:

Mindestsaldoanforderung
Schwellenwert für die Mindestmargenhöhe
Prozentuale Höchstgrenze für die Inanspruchnahme
Validierung der erforderlichen Marge vor dem Handel
Freier Margenpuffer (2x erforderliche Marge)

8. Visuelles Dashboard-System
Anzeige von Informationen in Echtzeit:

Kontostand und Eigenkapital
Status und Anzahl der Mustererkennung
Aktuelle Signalrichtung und -qualität
Einstiegs-, SL- und TP-Niveaus
Aufschlüsselung der intelligenten Filteranalyse
Hoch-/Tiefstände der Schwankungen
Abstand zu den Extremen
RSI, Momentum, Trendstatus
Erkennung von Ausbrüchen
Anzahl der offenen Positionen
Fließender Gewinn/Verlust
Handelsstatistik und Gewinnrate

Farbcodierte Indikatoren:

Grün: Genehmigte Bedingungen
Rot: Blockiert oder Warnung
Gelb: Schwebend oder neutral
Cyan: Durchbrucherkennung
Orange: Vorsichtige Zustände

Empfohlene Einstellungen für Gold (XAUUSD)
Erkennung von Mustern
EingabenLinksBars = 7
InpRightBars = 3
InpMinBars = 5
InpMinHöhenPunkte = 150
InpMaxTriangles = 2
InpMinP3Retrace = 0,382
InpMaxP3Retrace = 0,786
Eingabe-Konfiguration
InpEntryMode = ENTRY_BREAKOUT
InpBreakoutBars = 3
InpBreakoutPuffer = 2,0
Muster-Filter
InpTrendFilter = TREND_MTF
InpEMAPeriode = 50
InpHTFTZeitrahmen = PERIOD_H4
InpUseVolumeFilter = wahr
InpVolumenMultiplikator = 1,3
InpVolumenZeitraum = 20
InpUseRSIFilter = wahr
InpRSIPeriodMuster = 14
InpRSIOüberkauft = 70
InpRSIOversold = 30
Signalqualität
InpMinSignalQualität = 3
Dynamischer Stop Loss
InpUseDynamicSL = wahr
InpATRMultiplikator = 2,5
InpATRPZeitraum = 14
InpMinSLRatio = 0,382
InpMaxSLRatio = 0,618
Handelseinstellungen
InpLosgröße = 0,1
EingabeRisikoprozentsatz = 2,0
InpTPLegel = TP_ZONE1
InpSlippage = 30
InpMinSLD-Abstand = 150
Intelligenter Anti-Extrem-Filter
InpUseSmartFilter = wahr
InpFilterMode = FILTER_BALANCED
InpSwingLookback = 60
InpSwingStrength = 7
InpNearZonePct = 1,5
InpUseRSISmart = wahr
InpRSIPeriodSmart = 14
InpRSIExtrem = 75
InpAllowBreakout = wahr
InpBreakoutATR = 2,0
InpBreakoutVolMult = 1,5
InpUseMomentum = wahr
InpMomentumBars = 3
InpMomentumATR = 0,8
InpUseTrendSmart = wahr
InpUseHTTFSmart = wahr
Positionsmanagement
InpUseBreakeven = wahr
InpBEActivateUSD = 15,0
InpBEOffsetUSD = 2,0
InpUseTrailing = wahr
InpTrailStartUSD = 25,0
InpTrailStepUSD = 8,0
InpPartialClose = wahr
InpTeilGewinnUSD = 30,0
InpPartialPct = 50,0
Sitzungs-Filter
InpUseSession = wahr
InpTradeAsian = falsch
InpTradeLondon = wahr
InpTradeNewYork = wahr
Spread & Nachrichten
InpMaxSpread = 40
InpNewsFilter = wahr
InpNewsVorMin = 45
InpNewsNachMin = 45
InpHighImpactOnly = wahr
Empfohlene Einstellungen für Bitcoin (BTCUSD)
Muster-Erkennung
InpLinksBars = 8
InpRightBars = 3
InpMinBars = 6
InpMinHöhenPunkte = 300
InpMaxTriangles = 2
InpMinP3Retrace = 0,382
InpMaxP3Retrace = 0,786
Eingabe-Konfiguration
InpEntryMode = ENTRY_BREAKOUT
InpBreakoutBars = 2
InpBreakoutPuffer = 2,5
Muster-Filter
InpTrendFilter = TREND_MTF
InpEMAPeriode = 50
InpHTFTZeitrahmen = PERIOD_H4
InpUseVolumeFilter = wahr
InpVolumenMultiplikator = 1,5
InpVolumenZeitraum = 20
InpUseRSIFilter = wahr
InpRSIPeriodMuster = 14
InpRSIOüberkauft = 70
InpRSIOversold = 30
Signalqualität
InpMinSignalQualität = 3
Dynamischer Stop Loss
InpUseDynamicSL = wahr
InpATRMultiplikator = 3,0
InpATRPZeitraum = 14
InpMinSLRatio = 0,382
InpMaxSLRatio = 0,618
Handelseinstellungen
EingabeLosGröße = 0,01
InpRiskPercent = 1,5
InpTPLegel = TP_ZONE2
InpSlippage = 50
InpMinSLD-Abstand = 200
Intelligenter Anti-Extrem-Filter
InpUseSmartFilter = wahr
InpFilterMode = FILTER_BALANCED
InpSwingLookback = 50
InpSwingStrength = 6
InpNearZonePct = 2.0
InpUseRSISmart = wahr
InpRSIPeriodSmart = 14
InpRSIExtrem = 78
InpAllowBreakout = wahr
InpBreakoutATR = 2,5
InpBreakoutVolMult = 1.8
InpUseMomentum = wahr
InpMomentumBars = 3
InpMomentumATR = 1,0
InpUseTrendSmart = wahr
InpUseHTTFSmart = wahr
Positionsmanagement
InpUseBreakeven = wahr
InpBEActivateUSD = 20,0
InpBEOffsetUSD = 3,0
InpUseTrailing = wahr
InpTrailStartUSD = 35,0
InpTrailStepUSD = 10,0
InpPartialClose = wahr
InpTeilGewinnUSD = 50,0
InpPartialPct = 50,0
Sitzungs-Filter
InpUseSession = falsch
Spread & Nachrichten
InpMaxSpread = 100
InpNewsFilter = falsch
Optimierungsstrategie
Schritt 1: Kalibrierung der Mustererkennung
Beginnen Sie mit konservativen Einstellungen für die Pivot-Erkennung. Erhöhen Sie die linken/rechten Balken, wenn zu viele falsche Muster auftreten. Passen Sie die Mindesthöhe auf der Grundlage der durchschnittlichen Tagesreichweite an.
Schritt 2: Intelligente Filterabstimmung
Beginnen Sie mit dem Modus BALANCED. Überwachen Sie die blockierten gegenüber den erlaubten Signalen auf dem Dashboard. Wechseln Sie zu AGGRESSIVE, wenn gültige Ausbrüche fehlen. Verwenden Sie CONSERVATIVE in Zeiten hoher Volatilität.
Schritt 3: Optimierung des Einstiegszeitpunkts
Testen Sie verschiedene Einstiegsmodi:

ENTRY_AT_P3: Schnellster Einstieg, mehr Signale, höheres Risiko
EINSTIEG_AUSBRUCH: Ausgewogener Ansatz, empfohlen für die meisten Szenarien
ENTRY_RETEST: Am konservativsten, weniger, aber hochwertigere Trades

Schritt 4: Risikoparameter-Anpassung
Beginnen Sie mit 1,5-2% Risiko pro Handel. Passen Sie den ATR-Multiplikator anhand der Backtest-Ergebnisse an. Stellen Sie sicher, dass SL einen ausreichenden Spielraum ohne übermäßiges Risiko bietet.
Schritt 5: Verfeinerung der Ausstiegsstrategie
Für Scalping: Verwenden Sie TP_PRELIM mit aggressivem Trailing
Für den Swing-Handel: Verwenden Sie TP_ZONE2 mit breiteren Trailing-Schritten
Für einen ausgewogenen Ansatz: Verwenden Sie TP_ZONE1 mit aktiviertem Partial Close
Schritt 6: Testen von Filterkombinationen
Aktivieren Sie die Filter nach und nach. Beginnen Sie nur mit dem Trendfilter, fügen Sie dann das Volumen und dann den RSI hinzu. Beobachten Sie die Änderungen der Gewinnrate bei jeder Hinzufügung.
Performance-Überwachung
Zu verfolgende Schlüsselmetriken:

Verteilung der Signalqualität (anzustreben ist eine Mehrheit von 3+ Sternen)
Blockierrate des intelligenten Filters (sollte im ausgewogenen Modus 20-40 % betragen)
Genauigkeit der Ausbruchsgenehmigung (wie viele erlaubte Ausbrüche gelingen)
Gewinnrate nach Sitzung (Ermittlung der optimalen Handelszeiten)
Durchschnittliche Handelsdauer vs. Gewinn
Drawdown während Nachrichtenereignissen

Auswertung des Dashboards:

Roter Smart-Filter-Status: Warten Sie auf bessere Bedingungen
Cyanfarbener Ausbruch erkannt: Hochwahrscheinliches Setup
Gelbes Momentum schwach: Überspringen des Signals erwägen
Grüner Trend ausgerichtet: Höhere Erfolgswahrscheinlichkeit

Häufig zu vermeidende Fallstricke

Über-Optimierung auf historischen Daten
Vollständige Deaktivierung des Smartfilters (hebt den Hauptschutz auf)
Verwendung einer zu geringen Mindesthöhe der Muster
Ignorieren von Session-Filtern für Gold (am besten London/NY)
Zu hohes Risiko (max. 2% empfohlen)
Handeln durch wichtige Nachrichten ohne Filter
Verwendung des aggressiven Modus in schwankenden Märkten
Deaktivieren der Volumenbestätigung
Einstellung einer minimalen Signalqualität unter 3
Keine Anpassung der Einstellungen an die Bedingungen der verschiedenen Broker

Überlegungen zum Broker
Stellen Sie sicher, dass Ihr Broker unterstützt:

Mindestanforderungen an den Stop-Abstand (SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL)
IOC- oder FOK-Auftragsausführung
Akzeptable Slippage-Levels
Spread-Bedingungen, die den Filtereinstellungen entsprechen

Testen Sie zunächst ein Demokonto mit aktivierten Filtern, um die Ausführungsqualität zu überprüfen.
Fazit
TrianglePatternGannEA Pro v7.0 stellt einen ausgefeilten Ansatz für den musterbasierten Handel mit intelligenter Risikofilterung dar. Der Smart Anti-Extreme Filter ist das herausragende Merkmal, das viele häufige Handelsfehler verhindert. Um erfolgreich zu sein, müssen die Parameter für Ihren spezifischen Markt, Ihre Broker-Bedingungen und Ihre Risikotoleranz richtig eingestellt werden. Testen Sie neue Einstellungen immer zuerst in der Demo, bevor Sie sie live einsetzen.
Die oben empfohlenen Einstellungen bieten solide Ausgangspunkte, aber eine kontinuierliche Überwachung und Anpassung auf der Grundlage der Marktbedingungen führt zu optimalen langfristigen Ergebnissen.
