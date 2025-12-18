SteadyRange M5 EurUsd Algorithmic Trader
- Experten
- Ignacio Rubio Bustos Fierro
- Version: 1.3
- Aktualisiert: 18 Dezember 2025
- Aktivierungen: 8
STEADYRANGE M5 - Professionelles Range-basiertes Handelssystem für EURUSD (M5)
Einführungspreis - Begrenztes Angebot
SteadyRange M5 wird derzeit in der Einführungsphase zu einem reduzierten Einführungspreis angeboten. Sobald neue Verbesserungen hinzukommen und die operative Reichweite erweitert wird, kann der Preis angepasst werden. Käufer in dieser Phase behalten den vollen Zugang zu allen zukünftigen Updates ohne zusätzliche Kosten.
Präzisionsarchitektur - Modulare Micro-Ranges - Slope Filtering - Dynamisches Marktregime Clustering - Kontrolliertes Risiko
SteadyRange M5 ist ein präzises, algorithmisches Handelssystem, das ausschließlich für EURUSD M5 entwickelt wurde. Es operiert innerhalb einer hochgradig kuratierten Intraday-Preiszone zwischen 1,1460 und 1,1880 und verwendet eine Dual-Engine-Struktur (A & B), eine neigungsgesteuerte Logik, eine Score-Bewertung, ein dynamisches Marktregime-Clustering und strenge Sicherheitsfilter, um eine stabile, kontrollierte und qualitativ hochwertige Ausführung zu gewährleisten.
Dieser EA ist kein Martingal, kein Grid, keine Arbitrage und keine Art von Recovery-Methode.
Seine Logik ist selektiv, konservativ und auf langfristige Stabilität ausgelegt.
Menschlicher Support & kontinuierliche Verbesserung
✔ Sofortiger Support nach der Installation
Sobald Sie SteadyRange M5 aktiviert haben, senden Sie bitte eine E-Mail an:
range.algo.trading@gmail.com
Sie werden in unsere Kundenliste aufgenommen, um vorrangigen Support, Beratung und Nachbereitung zu gewährleisten.
✔ Laufende Überwachung & zukünftige Updates
Das System wird regelmäßig evaluiert. Es können optionale Updates veröffentlicht werden, um die Stabilität zu erhöhen, die Abdeckung von Mikrobereichen zu erweitern, die interne Bewertungslogik zu verfeinern oder die Klassifizierung von Systemen weiter zu verbessern.
Hauptmerkmale
Dual-Engine-Architektur
-
Motor A → Unterer Mikrobereich
-
Motor B → Oberer Mikrobereich
Jede Engine verwendet unabhängige Parameter:
-
Bereichsgrenzen
-
Länge der Steigung
-
Schwellenwert
-
SL-Multiplikator
-
Magische Zahl
-
Kommentar zum Handel
-
Minimales dynamisches Risiko
Diese Trennung erhöht die Präzision und Robustheit.
Modularer Aufbau der Micro-Range
Der globale operative Bereich ist in mehrere interne Module unterteilt.
Jedes Modul wendet eine spezielle Logik an, die durch eine Neigungsanalyse (standardmäßig 60 Balken) ergänzt wird.
Dieser Rahmen verbessert die Konsistenz und Selektivität über verschiedene Preiszonen hinweg.
Dynamisches Marktregime-Clustering (Erweiterter Filter)
SteadyRange M5 integriert ein dynamisches Clustering-System, das die aktuellen Marktbedingungen kontinuierlich auswertet und sie in verschiedene interne Regime einteilt.
Jedes Regime repräsentiert eine unterschiedliche Kombination aus:
-
Verhalten der Trendkurve
-
Volatilität und ATR-Struktur
-
Volumen-Dynamik
-
Effizienz-Metriken
-
Gleichgewicht des direktionalen Drucks
Zu jedem Zeitpunkt identifiziert der EA den repräsentativsten aktiven Cluster und verwendet ihn als High-Level-Filter, um die Eignung für den Handel zu bestimmen.
Dies ermöglicht es dem System,:
-
die Ausführung an die vorherrschende Marktstruktur anzupassen
-
Vermeidung von Zwangsabschlüssen in ungeeigneten Regimen
-
Erhöhung der Handelsqualität und -konsistenz
-
Verringerung des Regime-Mismatch-Risikos
Die Clustering-Logik sagt keine Kursrichtung voraus; sie ermöglicht oder beschränkt die Ausführung selektiv auf der Grundlage statistischer Ähnlichkeit mit historisch validierten Marktbedingungen.
Score-basierte Handelsvalidierung
Ein Trade wird nur dann ausgeführt, wenn die Score-Engine ihn validiert:
-
Neigungsausrichtung
-
Positionierung im Mikrobereich
-
Schwellenwertbedingungen
-
Spread-Sicherheit
-
Zeitliche Beschränkungen
-
Kompatibilität der Risikomodi
-
Zulässigkeit von aktiven Marktregimen (Cluster)
Vom Benutzer anpassbare Sensitivität über:
-
s_Schwellenwert_A
-
s_Schwellenwert_B
Zwei Risikomodi
1. Dynamischer Risikomodus
Das Risiko passt sich allmählich innerhalb eines benutzerdefinierten Bereichs an.
Sie definieren:
-
Minimales %-Risiko
-
Max-Min-Differenz (%)
2. Fester Risikomodus
Wenn UseFixedRisk = true , wendet der EA einen konstanten Risikoprozentsatz pro Handel an.
Sicherheitsfilter
Eingebaute Schutzmaßnahmen umfassen:
-
Maximal zulässiger Spread
-
Tägliche Handelsfenster
-
Schutz bei Freitagsschluss
-
Schutz der Sonntagsöffnung
-
Brokerspezifische Zeitsteuerung
Vermeidet:
-
Spread-Spitzen
-
Stunden mit geringer Liquidität
-
Lücken am Wochenende
-
Instabile Marktbedingungen
Marktregime-Transparenz & Testumfang
Bei der Entwicklung von SteadyRange M5 wurde großer Wert auf Echtzeit-Robustheit und langfristige Überlebensfähigkeit gelegt. Während die internen Filter und Entscheidungsrahmen auf quantitativen Beobachtungen aus dem jüngsten Marktverhalten beruhen, besteht das Ziel des Systems nicht darin, die Performance der Vergangenheit zu replizieren, sondern kleine, dauerhafte statistische Vorteile zu nutzen, die sich im Laufe der Zeit ergeben.
Der EA ist von Natur aus regelbewusst und selektiv konzipiert. Er arbeitet nur, wenn die aktuellen Marktbedingungen mit seinen internen strukturellen, statistischen und regelbasierten Anforderungen übereinstimmen. Wenn diese Bedingungen nicht gegeben sind, reduziert das System auf natürliche Weise seine Aktivität oder bleibt inaktiv, wobei der Kapitalerhaltung in anomalen oder ungünstigen Umgebungen Priorität eingeräumt wird.
Die Benutzer werden ermutigt, den EA über beliebige historische Zeiträume ihrer Wahl frei zu testen. Solche Tests können Phasen starker Performance, reduzierter Aktivität oder längerer Inaktivität aufzeigen, je nach Marktstruktur zum jeweiligen Zeitpunkt. Dieses Verhalten ist beabsichtigt und spiegelt eine konservative Philosophie wider, die sich auf langfristige Konsistenz, adaptive Selektivität und nachhaltige Teilnahme an Live-Marktbedingungen konzentriert, statt auf kontinuierliches Engagement oder erzwungene Ausführung.
Empfohlene Einstellungen
-
Symbol: EURUSD
-
Zeitrahmen: M5
-
Spread: < 1 Pip oder Raw
-
Empfohlenes Guthaben: ≥ 1000 USD
-
Funktioniert auf Netting & Hedging Konten
VOLLSTÄNDIGE EINGABEREFERENZ
ALLGEMEINE EINSTELLUNGEN
Max. globale gleichzeitige Positionen
Maximale Gesamtzahl der offenen Positionen, die in beiden Engines erlaubt sind.
0 = beide können öffnen, 1 = Priorität A, 2 = Priorität B
Definiert die Ausführungspriorität der Engine, wenn das globale Positionslimit erreicht ist.
Maximal zulässiger Spread in Punkten
Verhindert neue Trades, wenn der aktuelle Spread diesen Schwellenwert überschreitet.
Friday Market Close Hour (24h)
Stunde, zu der die Handelsaktivität am Freitag eingestellt wird.
Friday Market Close Minute
Minute, in der die Handelsaktivität am Freitag gestoppt wird.
Close positions X minutes before Friday close
Erzwingt die Schließung offener Positionen vor Marktschluss, um ein Wochenendrisiko zu vermeiden.
Stunde, nach der Sonntagsgeschäfte erlaubt sind
Verzögert den Handel nach Marktöffnung, um geringe Liquidität zu vermeiden.
RISIKOMANAGEMENT
UseFixedRisk (true / false)
Wenn true, wird ein festes prozentuales Risiko pro Handel angewendet.
Bei false wird ein dynamischer Risikoverlauf verwendet.
% Risiko, wenn UseFixedRisk == true
Fester Risikoprozentsatz pro Handel, wenn der Modus für festes Risiko aktiviert ist.
Differenz zwischen Min/Max Risiko (%)
Definiert die Breite des dynamischen Risikobandes.
Beispiel: Min 1,5% + Differenz 2,0% = Max 3,5%.
MOTOR A - UNTERER MIKRO-BEREICH
Risk:Reward A
Risiko-Ertrags-Verhältnis, das auf Engine A-Geschäfte angewendet wird.
sl_mult_A
Stop-Loss-Abstandsmultiplikator für Engine A.
manual_range_high_A
Obere Preisgrenze der Engine A-Operationsspanne.
manual_range_low_A
Untere Preisgrenze des Einsatzbereiches von Engine A.
SlopeBarsA
Anzahl der Balken, die zur Berechnung des Neigungsprozentsatzes verwendet werden.
SlopeUpPctA
Mindestprozentsatz der Steigung, der für trendgerechte Bedingungen erforderlich ist.
SlopeFlatPctA
Neigungsschwelle, die flache oder neutrale Bedingungen definiert.
EA "A" ID
Interne Kennung, die für die Motorverfolgung verwendet wird.
MagicA
Magische Zahl, die Engine-A-Geschäften zugewiesen wird.
InpCommentA
Handelskommentar für Engine A-Positionen.
Min %risk A
Minimaler dynamischer Risikoprozentsatz für Engine A.
s_threshold_A
Interne Mindestpunktzahl, die erforderlich ist, um ein Geschäft zuzulassen.
MOTOR B - OBERER MIKROBEREICH
Risk:Reward B
Risiko-Ertrags-Verhältnis, das auf Engine B-Trades angewendet wird.
sl_mult_B
Stop-Loss-Abstandsmultiplikator für Engine B.
manual_range_high_B
Obere Preisgrenze der Engine B-Operationsspanne.
manual_range_low_B
Untere Preisgrenze des Einsatzbereichs von Engine B.
SlopeBarsB
Anzahl der Balken, die zur Berechnung des Neigungsprozentsatzes verwendet werden.
SlopeUpPctB
Mindestprozentsatz der Neigung, der für trendgerechte Bedingungen erforderlich ist.
SlopeFlatPctB
Neigungsschwelle, die flache oder neutrale Bedingungen definiert.
EA "B" ID
Interne Kennung, die für die Motorverfolgung verwendet wird.
MagicB
Magische Nummer, die den Engine-B-Geschäften zugewiesen wird.
InpCommentB
Handelskommentar für Engine B-Positionen.
Min %risk B
Minimaler dynamischer Risikoprozentsatz für Engine B.
s_threshold_B
Interne Mindestpunktzahl, die erforderlich ist, um ein Geschäft zuzulassen.
CLUSTERBASIERTE REGIMEFILTER
EnableCluster0
Erlaubt den Handel, wenn die Marktbedingungen mit dem Cluster 0 Regime übereinstimmen.
EnableCluster1
Erlaubt den Handel, wenn die Marktbedingungen mit dem Cluster 1 Regime übereinstimmen.
EnableCluster2
Ermöglicht den Handel, wenn die Marktbedingungen mit dem Cluster-2-Regime übereinstimmen.
EnableCluster3
Ermöglicht den Handel, wenn die Marktbedingungen mit dem Cluster-3-Regime übereinstimmen.
Jeder Cluster steht für eine bestimmte interne Marktordnung.
Die Deaktivierung eines Clusters verhindert die Handelsausführung unter diesem Regime.
Wie SteadyRange M5 Trades ausführt
Eine Position wird nur dann eröffnet, wenn alle Validierungsebenen übereinstimmen:
-
Micro-Range-Übereinstimmung
-
Bestätigung des Neigungsmoduls
-
Score-Schwelle
-
Validierung des aktiven Marktregimes (Cluster)
-
Spread-Sicherheit
-
Zeitliche Sicherheit
-
Freitag/Sonntag-Schutz
-
Risikomodus-Zulässigkeit
-
Verfügbarkeit des Motors
Dieser Workflow gewährleistet eine hohe Selektivität, einen kontrollierten Drawdown und langfristige Konsistenz.
Für wen ist dieser EA geeignet?
-
Trader, die Stabilität bevorzugen
-
Anwender, die ein vollständig regelbasiertes automatisiertes System suchen
-
Trader, die qualitativ hochwertige Setups einer hohen Frequenz vorziehen
-
Kapitalerhaltungsorientierte Trader
-
Jeder, der Martingal-, Grid- oder Recovery-Systeme meidet
Abschließende Anmerkung
SteadyRange M5 konzentriert sich auf Konsistenz, Selektivität, Regimebewusstsein und kontrollierte Ausführung.
Die Standardparameter sind für Stabilität optimiert.
Eine Änderung der wichtigsten Eingaben kann die Leistung erheblich beeinträchtigen.
Unterstützung
Für Anfragen oder Unterstützung bei der Konfiguration:
range.algo.trading@gmail.com
Wir bieten allen lizenzierten Benutzern prompte Unterstützung und Nachbetreuung.