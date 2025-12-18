SteadyRange M5 EurUsd Algorithmic Trader

STEADYRANGE M5 - Professionelles Range-basiertes Handelssystem für EURUSD (M5)

SteadyRange M5 wird derzeit in der Einführungsphase zu einem reduzierten Einführungspreis angeboten. Sobald neue Verbesserungen hinzukommen und die operative Reichweite erweitert wird, kann der Preis angepasst werden. Käufer in dieser Phase behalten den vollen Zugang zu allen zukünftigen Updates ohne zusätzliche Kosten.

Präzisionsarchitektur - Modulare Micro-Ranges - Slope Filtering - Dynamisches Marktregime Clustering - Kontrolliertes Risiko

SteadyRange M5 ist ein präzises, algorithmisches Handelssystem, das ausschließlich für EURUSD M5 entwickelt wurde. Es operiert innerhalb einer hochgradig kuratierten Intraday-Preiszone zwischen 1,1460 und 1,1880 und verwendet eine Dual-Engine-Struktur (A & B), eine neigungsgesteuerte Logik, eine Score-Bewertung, ein dynamisches Marktregime-Clustering und strenge Sicherheitsfilter, um eine stabile, kontrollierte und qualitativ hochwertige Ausführung zu gewährleisten.

Dieser EA ist kein Martingal, kein Grid, keine Arbitrage und keine Art von Recovery-Methode.

Seine Logik ist selektiv, konservativ und auf langfristige Stabilität ausgelegt.

Menschlicher Support & kontinuierliche Verbesserung

✔ Sofortiger Support nach der Installation

Sobald Sie SteadyRange M5 aktiviert haben, senden Sie bitte eine E-Mail an:

range.algo.trading@gmail.com

Sie werden in unsere Kundenliste aufgenommen, um vorrangigen Support, Beratung und Nachbereitung zu gewährleisten.

✔ Laufende Überwachung & zukünftige Updates

Das System wird regelmäßig evaluiert. Es können optionale Updates veröffentlicht werden, um die Stabilität zu erhöhen, die Abdeckung von Mikrobereichen zu erweitern, die interne Bewertungslogik zu verfeinern oder die Klassifizierung von Systemen weiter zu verbessern.

Hauptmerkmale

Dual-Engine-Architektur

Motor A → Unterer Mikrobereich

Motor B → Oberer Mikrobereich

Jede Engine verwendet unabhängige Parameter:

Bereichsgrenzen

Länge der Steigung

Schwellenwert

SL-Multiplikator

Magische Zahl

Kommentar zum Handel

Minimales dynamisches Risiko

Diese Trennung erhöht die Präzision und Robustheit.

Modularer Aufbau der Micro-Range

Der globale operative Bereich ist in mehrere interne Module unterteilt.

Jedes Modul wendet eine spezielle Logik an, die durch eine Neigungsanalyse (standardmäßig 60 Balken) ergänzt wird.

Dieser Rahmen verbessert die Konsistenz und Selektivität über verschiedene Preiszonen hinweg.

Dynamisches Marktregime-Clustering (Erweiterter Filter)

SteadyRange M5 integriert ein dynamisches Clustering-System, das die aktuellen Marktbedingungen kontinuierlich auswertet und sie in verschiedene interne Regime einteilt.

Jedes Regime repräsentiert eine unterschiedliche Kombination aus:

Verhalten der Trendkurve

Volatilität und ATR-Struktur

Volumen-Dynamik

Effizienz-Metriken

Gleichgewicht des direktionalen Drucks

Zu jedem Zeitpunkt identifiziert der EA den repräsentativsten aktiven Cluster und verwendet ihn als High-Level-Filter, um die Eignung für den Handel zu bestimmen.

Dies ermöglicht es dem System,:

die Ausführung an die vorherrschende Marktstruktur anzupassen

Vermeidung von Zwangsabschlüssen in ungeeigneten Regimen

Erhöhung der Handelsqualität und -konsistenz

Verringerung des Regime-Mismatch-Risikos

Die Clustering-Logik sagt keine Kursrichtung voraus; sie ermöglicht oder beschränkt die Ausführung selektiv auf der Grundlage statistischer Ähnlichkeit mit historisch validierten Marktbedingungen.

Score-basierte Handelsvalidierung

Ein Trade wird nur dann ausgeführt, wenn die Score-Engine ihn validiert:

Neigungsausrichtung

Positionierung im Mikrobereich

Schwellenwertbedingungen

Spread-Sicherheit

Zeitliche Beschränkungen

Kompatibilität der Risikomodi

Zulässigkeit von aktiven Marktregimen (Cluster)

Vom Benutzer anpassbare Sensitivität über:

s_Schwellenwert_A

s_Schwellenwert_B

Zwei Risikomodi

1. Dynamischer Risikomodus

Das Risiko passt sich allmählich innerhalb eines benutzerdefinierten Bereichs an.

Sie definieren:

Minimales %-Risiko

Max-Min-Differenz (%)

2. Fester Risikomodus

Wenn UseFixedRisk = true , wendet der EA einen konstanten Risikoprozentsatz pro Handel an.

Sicherheitsfilter

Eingebaute Schutzmaßnahmen umfassen:

Maximal zulässiger Spread

Tägliche Handelsfenster

Schutz bei Freitagsschluss

Schutz der Sonntagsöffnung

Brokerspezifische Zeitsteuerung

Vermeidet:

Spread-Spitzen

Stunden mit geringer Liquidität

Lücken am Wochenende

Instabile Marktbedingungen

Marktregime-Transparenz & Testumfang

Bei der Entwicklung von SteadyRange M5 wurde großer Wert auf Echtzeit-Robustheit und langfristige Überlebensfähigkeit gelegt. Während die internen Filter und Entscheidungsrahmen auf quantitativen Beobachtungen aus dem jüngsten Marktverhalten beruhen, besteht das Ziel des Systems nicht darin, die Performance der Vergangenheit zu replizieren, sondern kleine, dauerhafte statistische Vorteile zu nutzen, die sich im Laufe der Zeit ergeben.

Der EA ist von Natur aus regelbewusst und selektiv konzipiert. Er arbeitet nur, wenn die aktuellen Marktbedingungen mit seinen internen strukturellen, statistischen und regelbasierten Anforderungen übereinstimmen. Wenn diese Bedingungen nicht gegeben sind, reduziert das System auf natürliche Weise seine Aktivität oder bleibt inaktiv, wobei der Kapitalerhaltung in anomalen oder ungünstigen Umgebungen Priorität eingeräumt wird.

Die Benutzer werden ermutigt, den EA über beliebige historische Zeiträume ihrer Wahl frei zu testen. Solche Tests können Phasen starker Performance, reduzierter Aktivität oder längerer Inaktivität aufzeigen, je nach Marktstruktur zum jeweiligen Zeitpunkt. Dieses Verhalten ist beabsichtigt und spiegelt eine konservative Philosophie wider, die sich auf langfristige Konsistenz, adaptive Selektivität und nachhaltige Teilnahme an Live-Marktbedingungen konzentriert, statt auf kontinuierliches Engagement oder erzwungene Ausführung.

Empfohlene Einstellungen

Symbol: EURUSD

Zeitrahmen: M5

Spread: < 1 Pip oder Raw

Empfohlenes Guthaben: ≥ 1000 USD

Funktioniert auf Netting & Hedging Konten

VOLLSTÄNDIGE EINGABEREFERENZ

ALLGEMEINE EINSTELLUNGEN

Max. globale gleichzeitige Positionen

Maximale Gesamtzahl der offenen Positionen, die in beiden Engines erlaubt sind.

0 = beide können öffnen, 1 = Priorität A, 2 = Priorität B

Definiert die Ausführungspriorität der Engine, wenn das globale Positionslimit erreicht ist.

Maximal zulässiger Spread in Punkten

Verhindert neue Trades, wenn der aktuelle Spread diesen Schwellenwert überschreitet.

Friday Market Close Hour (24h)

Stunde, zu der die Handelsaktivität am Freitag eingestellt wird.

Friday Market Close Minute

Minute, in der die Handelsaktivität am Freitag gestoppt wird.

Close positions X minutes before Friday close

Erzwingt die Schließung offener Positionen vor Marktschluss, um ein Wochenendrisiko zu vermeiden.

Stunde, nach der Sonntagsgeschäfte erlaubt sind

Verzögert den Handel nach Marktöffnung, um geringe Liquidität zu vermeiden.

RISIKOMANAGEMENT

UseFixedRisk (true / false)

Wenn true, wird ein festes prozentuales Risiko pro Handel angewendet.

Bei false wird ein dynamischer Risikoverlauf verwendet.

% Risiko, wenn UseFixedRisk == true

Fester Risikoprozentsatz pro Handel, wenn der Modus für festes Risiko aktiviert ist.

Differenz zwischen Min/Max Risiko (%)

Definiert die Breite des dynamischen Risikobandes.

Beispiel: Min 1,5% + Differenz 2,0% = Max 3,5%.

MOTOR A - UNTERER MIKRO-BEREICH

Risk:Reward A

Risiko-Ertrags-Verhältnis, das auf Engine A-Geschäfte angewendet wird.

sl_mult_A

Stop-Loss-Abstandsmultiplikator für Engine A.

manual_range_high_A

Obere Preisgrenze der Engine A-Operationsspanne.

manual_range_low_A

Untere Preisgrenze des Einsatzbereiches von Engine A.

SlopeBarsA

Anzahl der Balken, die zur Berechnung des Neigungsprozentsatzes verwendet werden.

SlopeUpPctA

Mindestprozentsatz der Steigung, der für trendgerechte Bedingungen erforderlich ist.

SlopeFlatPctA

Neigungsschwelle, die flache oder neutrale Bedingungen definiert.

EA "A" ID

Interne Kennung, die für die Motorverfolgung verwendet wird.

MagicA

Magische Zahl, die Engine-A-Geschäften zugewiesen wird.

InpCommentA

Handelskommentar für Engine A-Positionen.

Min %risk A

Minimaler dynamischer Risikoprozentsatz für Engine A.

s_threshold_A

Interne Mindestpunktzahl, die erforderlich ist, um ein Geschäft zuzulassen.

MOTOR B - OBERER MIKROBEREICH

Risk:Reward B

Risiko-Ertrags-Verhältnis, das auf Engine B-Trades angewendet wird.

sl_mult_B

Stop-Loss-Abstandsmultiplikator für Engine B.

manual_range_high_B

Obere Preisgrenze der Engine B-Operationsspanne.

manual_range_low_B

Untere Preisgrenze des Einsatzbereichs von Engine B.

SlopeBarsB

Anzahl der Balken, die zur Berechnung des Neigungsprozentsatzes verwendet werden.

SlopeUpPctB

Mindestprozentsatz der Neigung, der für trendgerechte Bedingungen erforderlich ist.

SlopeFlatPctB

Neigungsschwelle, die flache oder neutrale Bedingungen definiert.

EA "B" ID

Interne Kennung, die für die Motorverfolgung verwendet wird.

MagicB

Magische Nummer, die den Engine-B-Geschäften zugewiesen wird.

InpCommentB

Handelskommentar für Engine B-Positionen.

Min %risk B

Minimaler dynamischer Risikoprozentsatz für Engine B.

s_threshold_B

Interne Mindestpunktzahl, die erforderlich ist, um ein Geschäft zuzulassen.

CLUSTERBASIERTE REGIMEFILTER

EnableCluster0

Erlaubt den Handel, wenn die Marktbedingungen mit dem Cluster 0 Regime übereinstimmen.

EnableCluster1

Erlaubt den Handel, wenn die Marktbedingungen mit dem Cluster 1 Regime übereinstimmen.

EnableCluster2

Ermöglicht den Handel, wenn die Marktbedingungen mit dem Cluster-2-Regime übereinstimmen.

EnableCluster3

Ermöglicht den Handel, wenn die Marktbedingungen mit dem Cluster-3-Regime übereinstimmen.

Jeder Cluster steht für eine bestimmte interne Marktordnung.

Die Deaktivierung eines Clusters verhindert die Handelsausführung unter diesem Regime.

Wie SteadyRange M5 Trades ausführt

Eine Position wird nur dann eröffnet, wenn alle Validierungsebenen übereinstimmen:

Micro-Range-Übereinstimmung

Bestätigung des Neigungsmoduls

Score-Schwelle

Validierung des aktiven Marktregimes (Cluster)

Spread-Sicherheit

Zeitliche Sicherheit

Freitag/Sonntag-Schutz

Risikomodus-Zulässigkeit

Verfügbarkeit des Motors

Dieser Workflow gewährleistet eine hohe Selektivität, einen kontrollierten Drawdown und langfristige Konsistenz.

Für wen ist dieser EA geeignet?

Trader, die Stabilität bevorzugen

Anwender, die ein vollständig regelbasiertes automatisiertes System suchen

Trader, die qualitativ hochwertige Setups einer hohen Frequenz vorziehen

Kapitalerhaltungsorientierte Trader

Jeder, der Martingal-, Grid- oder Recovery-Systeme meidet

Abschließende Anmerkung

SteadyRange M5 konzentriert sich auf Konsistenz, Selektivität, Regimebewusstsein und kontrollierte Ausführung.

Die Standardparameter sind für Stabilität optimiert.

Eine Änderung der wichtigsten Eingaben kann die Leistung erheblich beeinträchtigen.

Unterstützung

Für Anfragen oder Unterstützung bei der Konfiguration:

range.algo.trading@gmail.com

Wir bieten allen lizenzierten Benutzern prompte Unterstützung und Nachbetreuung.