Pattern Zone AutoTrading Pro

PatternZoneAutoTrading DCA Pro - Vollständige Analyse & Marketing Leitfaden

Professionelle EA-Analyse

Überblick über die Kernfunktionalität

PatternZoneAutoTrading DCA Pro v3.00 ist ein hochentwickelter MetaTrader 5 Expert Advisor, der fortschrittliche Candlestick-Mustererkennung mit dynamischer Unterstützungs-/Widerstandszonenanalyse und einer intelligenten Dollar-Cost Averaging (DCA) Strategie kombiniert. Dieser EA stellt eine umfassende automatisierte Handelslösung dar, die sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Trader konzipiert wurde.

Wichtigste technische Merkmale

1. Pattern Recognition System

Der EA implementiert 24 professionelle Candlestick-Muster, die in drei Kategorien unterteilt sind:

Multi-Candle Reversal Patterns: Morning Star, Evening Star, Three White Soldiers, Three Black Crows, Bullish/Bearish Engulfing, Piercing Line, Dark Cloud Cover, Harami-Muster, Three Inside/Outside-Muster und Tweezer-Formationen

Ein-Kerzen-Muster: Hammer, Shooting Star, Marubozu-Varianten, Doji-Typen (Standard, Gravestone, Dragonfly) und Spinning Top

Mathematische Präzision: Jedes Muster verwendet präzise mathematische Berechnungen, einschließlich Körpergrößenverhältnissen, Schattenmessungen und ATR-basierter Validierung

2. Dynamische Unterstützungs-/Widerstandszonen

Das Zonenberechnungssystem verwendet eine Swing-Point-Analyse mit konfigurierbarer Empfindlichkeit, wodurch visuelle rechteckige Zonen entstehen, die sich der Marktstruktur anpassen. Der Algorithmus identifiziert die wichtigsten Kursniveaus, an denen Umkehrungen am wahrscheinlichsten sind.

3. Fortgeschrittene DCA-Strategie

Die Dollar-Cost Averaging-Implementierung umfasst:

  • Mehrere DCA-Stufen mit progressiver Losgröße
  • Zonenbasierte Einstiegsbeschränkungen
  • Optionale Musterbestätigung für DCA-Einträge
  • Intelligentes Positions-Averaging mit Risikomanagement

4. Umfassendes Risikomanagement

  • Prozentuale Positionsgrößenbestimmung
  • Tägliche Verlustlimits
  • Kontrolle der maximalen Anzahl gleichzeitiger Positionen
  • Dynamische Stop-Loss- und Take-Profit-Berechnung
  • Break-even- und Trailing-Stop-Funktionalität

Handelsmodi

Der EA bietet drei Betriebsmodi, um verschiedenen Handelsstilen gerecht zu werden:

Nur-Alarm-Modus: Überwacht Muster und Zonen, liefert Benachrichtigungen ohne Ausführung von Trades

Halb-automatischer Modus: Warnungen mit vorgeschlagenen Einstiegs-, Stop-Loss- und Take-Profit-Levels für die manuelle Ausführung

Vollständig automatischer Handelsmodus: Vollständige Automatisierung mit Positionsmanagement und DCA-Ausführung

Stärken

Technische Exzellenz:

  • Sauberer, gut strukturierter MQL5-Code mit umfassender Fehlerbehandlung
  • Effizientes Array-Management und Datenverarbeitung
  • Ordnungsgemäße Speicherverwaltung mit Indikator-Handle-Cleanup
  • Professioneller objektorientierter Ansatz unter Verwendung der CTrade-Bibliothek

Handelslogik:

  • Solide Kombination von Prinzipien der technischen Analyse
  • Mehrere Bestätigungsebenen (Muster + Zonen)
  • Intelligentes Positionsmanagement mit Teilschließungen
  • Adaptives Risikomanagement

Benutzerfreundlichkeit:

  • Umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten durch mehr als 50 Eingabeparameter
  • Echtzeit-Dashboard mit Handelsstatistiken auf dem Bildschirm
  • Mehrere Benachrichtigungskanäle (visuell, Audio, E-Mail, Push)
  • Visuelle Mustermarker und Zonenzeichnungen

Überlegungen

Komplexität: Mit mehr als 50 Parametern benötigen neue Benutzer möglicherweise Zeit, um die Einstellungen für ihren Handelsstil und die Marktbedingungen zu optimieren.

Marktabhängigkeit: Auf Mustern basierende Strategien verhalten sich unter verschiedenen Marktbedingungen unterschiedlich. Trending vs. Range-Märkte können Parameteranpassungen erfordern.

DCA-Risiko: Die DCA-Strategie ist zwar leistungsfähig, kann aber bei ungünstigen Entwicklungen das Risiko erhöhen. Richtiges Verständnis und Risikolimits sind wichtig.

Backtesting: Nutzer sollten vor dem Live-Einsatz ein gründliches Backtesting mit historischen Daten durchführen, um die Leistungsmerkmale zu verstehen.

Marketing-Materialien

Produkttitel PatternZoneAutoTrading DCA Pro - Professionelles automatisiertes Handelssystem für MT5

Überschrift Transformieren Sie Ihr Trading mit AI-gesteuerter Mustererkennung und intelligenter DCA-Strategie

Produktbeschreibung Entdecken Sie die Zukunft des automatisierten Handels mit PatternZoneAutoTrading DCA Pro, einem hochmodernen Expert Advisor, der institutionelle Mustererkennung mit dynamischer Support/Resistance-Analyse und einer ausgeklügelten Dollar-Cost Averaging-Strategie kombiniert.

Warum PatternZoneAutoTrading DCA Pro wählen?

24 professionelle Candlestick-Muster Unser EA überwacht den Markt rund um die Uhr und identifiziert sofort Umkehrmuster mit hoher Wahrscheinlichkeit, darunter Morning Star, Evening Star, Engulfing-Muster, Hammers und 20 weitere bewährte Formationen. Jedes Muster ist mathematisch validiert und verwendet ATR-basierte Berechnungen für maximale Genauigkeit.

Dynamische Unterstützungs- und Widerstandszonen Vergessen Sie statische Niveaus. Unser fortschrittlicher Swing Point-Algorithmus passt sich kontinuierlich an die Marktstruktur an und identifiziert Schlüsselzonen, in denen institutionelle Händler ihre Entscheidungen treffen. Visuelle Zonenanzeigen halten Sie jederzeit über kritische Kursniveaus auf dem Laufenden.

Intelligente DCA-Strategie Maximieren Sie Ihren Vorsprung mit unserem proprietären DCA-System, das automatisch Positionen mittelt, wenn sich der Preis innerhalb von Schlüsselzonen zu Ihren Gunsten bewegt. Progressive Losgrößen und mehrere Sicherheitsebenen schützen Ihr Kapital und optimieren gleichzeitig das Gewinnpotenzial.

Drei Handelsmodi für jeden Stil

Nur Alert: Perfekt für manuelle Trader, die eine professionelle Signalidentifikation wünschen

Semi-Auto: Erhalten Sie Einstiegsvorschläge mit berechneten SL/TP-Levels

Full Auto: Vollständige Automatisierung mit freihändigem Positionsmanagement

Risikomanagement auf institutionellem Niveau

  • Automatische Positionsgrößenbestimmung basierend auf dem Kontoprozentsatz
  • Tägliche Verlustlimits zum Schutz des Kapitals
  • Break-even- und Trailing-Stop-Automatik
  • Teilweise Gewinnmitnahme bei mehreren Zielen
  • Maximale Positionslimits

Echtzeit-Handels-Dashboard Überwachen Sie alles auf einen Blick mit unserem eleganten On-Screen-Panel, das offene Positionen, tägliche Gewinne/Verluste, Gewinnratenstatistiken und Alarmzähler anzeigt. Bleiben Sie informiert, ohne Ihre Charts zu überladen.

Komplettes Benachrichtigungssystem Verpassen Sie nie einen Handel mit Multi-Channel-Benachrichtigungen, einschließlich Bildschirmbenachrichtigungen, akustischen Benachrichtigungen, E-Mail-Benachrichtigungen und mobilen Push-Benachrichtigungen für Ihr Smartphone.

Für wen ist das geeignet?

  • Händler, die bewährte Candlestick-Muster-Strategien automatisieren möchten
  • Anleger, die systematische DCA-Ansätze umsetzen möchten
  • Sowohl Anfänger als auch Profis, die eine vollständige Handelsautomatisierung anstreben
  • Jeder, der ohne emotionale Entscheidungen handeln möchte

Technische Spezifikationen

  • Plattform: MetaTrader 5
  • Kompatibel mit allen Währungspaaren, Rohstoffen, Indizes und Kryptowährungen
  • Funktioniert auf allen Zeitrahmen von M1 bis MN1
  • Optimiert für den Einsatz auf VPS
  • Geringer Verbrauch von Systemressourcen
  • Professioneller Code mit umfassender Fehlerbehandlung

Was Sie erhalten

  • PatternZoneAutoTrading DCA Pro EA (MQ5-Datei)
  • Umfassendes Benutzerhandbuch mit Optimierungsleitfaden
  • Empfohlene Parametersätze für die wichtigsten Paare
  • E-Mail-Support zur Unterstützung bei der Einrichtung
  • Kostenlose Updates auf Lebenszeit

Risikohinweis: Der Handel birgt ein erhebliches Verlustrisiko. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Testen Sie Strategien immer in Demo-Umgebungen, bevor Sie live handeln. Handeln Sie nur mit Kapital, das Sie sich leisten können, zu verlieren.

Benutzerhandbuch

PatternZoneAutoTrading DCA Pro - Vollständiges Benutzerhandbuch

Inhaltsübersicht

  1. Installation
  2. Schnellstart Konfiguration
  3. Parameter-Referenz
  4. Erklärte Handelsmodi
  5. Einrichtung des Risikomanagements
  6. DCA-Strategie-Konfiguration
  7. Tipps zur Optimierung
  8. Fehlersuche

1. Installation

Schritt 1: Herunterladen und Installieren

  • Laden Sie die Datei PatternZoneAutoTrading_DCA_Pro.mq5 herunter
  • Öffnen Sie MetaTrader 5
  • Klicken Sie auf Datei > Datenordner öffnen
  • Navigieren Sie zu MQL5 > Experten
  • Kopieren Sie die EA-Datei in diesen Ordner
  • Starten Sie MetaTrader 5 neu

Schritt 2: Überprüfen Sie die Installation

  • Öffnen Sie das Navigator-Panel (Strg+N)
  • Erweitern Sie den Abschnitt "Expert Advisors".
  • Sie sollten "PatternZoneAutoTrading_DCA_Pro" sehen

Schritt 3: An den Chart anhängen

  • Öffnen Sie einen beliebigen Chart (empfohlen: H1- oder H4-Zeitrahmen)
  • Ziehen Sie den EA aus dem Navigator auf den Chart
  • Markieren Sie "Algo Trading zulassen" im Einstellungsfenster
  • Klicken Sie auf OK

Schritt 4: Aktivieren Sie den automatischen Handel

  • Klicken Sie auf die Schaltfläche "Algo Trading" in der Symbolleiste (sollte grün werden)
  • Vergewissern Sie sich, dass der EA läuft (lächelndes Gesichtssymbol in der oberen rechten Ecke des Charts)

2. Schnellstart-Konfiguration

Konservative Einstellungen (empfohlen für Einsteiger)

  • Handelsmodus: MODE_ALERT_ONLY (nur mit Alarmen starten)
  • Risiko pro Handel: 1.0%
  • Maximaler Tagesverlust: 3.0%
  • Max. offene Positionen: 2
  • DCA aktivieren: false (zunächst deaktivieren)
  • Stop-Loss-Puffer: 10 Pips
  • Risiko-Belohnungs-Verhältnis 1: 2.0
  • Risiko-Belohnungs-Verhältnis 2: 3.0

Moderate Einstellungen (nach Tests)

  • Handelsmodus: MODE_FULL_AUTO
  • Risiko pro Handel: 2.0%
  • Max. täglicher Verlust: 5.0%
  • Max. offene Positionen: 3
  • DCA einschalten: wahr
  • Maximale DCA-Ebenen: 2
  • DCA-Abstand: 20 Pips
  • DCA-Lot-Multiplikator: 1.5

Aggressive Einstellungen (nur für erfahrene Trader)

  • Handelsmodus: MODE_FULL_AUTO
  • Risiko pro Handel: 3.0%
  • Maximaler Tagesverlust: 8.0%
  • Max. offene Positionen: 5
  • DCA einschalten: wahr
  • Maximale DCA-Ebenen: 3
  • DCA-Abstand: 30 Pips
  • DCA-Lot-Multiplikator: 2.0

3. Parameter-Referenz

HANDELSMODUS

HandelsModus: Wählen Sie Ihren bevorzugten Betriebsmodus

  • MODE_ALERT_ONLY: Nur Benachrichtigungen, keine Trades
  • MODE_SEMI_AUTO: Benachrichtigungen mit Level-Vorschlägen
  • MODE_FULL_AUTO: Vollständige Automatisierung

RISIKOMANAGEMENT

RiskPercentPerTrade (Voreinstellung: 2,0%): Prozentsatz des Kontosaldos, der pro Handel riskiert wird

  • Konservativ: 0,5-1,0%
  • Mäßig: 1.5-2.5%
  • Aggressiv: 3,0-5,0%

MaxDailyLossPercent (Standardwert: 5,0%): Maximaler täglicher Verlust, bevor EA den Handel beendet

  • Empfohlen: 2x bis 3x Ihr Risiko pro Handel

MaxOpenPositions (Voreinstellung: 3): Maximale Anzahl gleichzeitiger Positionen

  • Kleine Konten: 1-2
  • Mittlere Konten: 3-5
  • Große Konten: 5-10

MaxLotSize (Standardwert: 1.0): Obere Grenze für die Positionsgröße MinLotSize (Standardwert: 0.01): Untere Grenze für die Positionsgröße MagicNumber (Standardwert: 123456): Eindeutiger Bezeichner für EA Trades

STOP LOSS & TAKE PROFIT

StopLossBuffer (Voreinstellung: 10 Pips): Abstand von der Zonengrenze zur Platzierung des SL

  • Eng: 5-10 Pips (für Hauptpaare, geringe Volatilität)
  • Mittel: 15-25 Pips (für Cross-Paare)
  • Weit: 30-50 Pips (für exotische Paare, hohe Volatilität)

RiskRewardRatio1 (Standard: 2.0): Erstes Take-Profit-Ziel als Vielfaches des Risikos RiskRewardRatio2 (Standardwert: 3.0): Zweites Take-Profit-Ziel UseBreakEven (Voreinstellung: true): Automatischen Break-Even aktivieren BreakEvenTrigger (Standardwert: 1.0): Wann wird der SL auf den Break-Even verschoben (als R-Multiplikator) BreakEvenProfit (Standardwert: 5 Pips): Gewinnsperre beim Erreichen des Break-Even

TRAILING STOP

UseTrailingStop (Voreinstellung: true): Aktiviert den Trailing-Stop TrailingStart (Standardwert: 20 Pips): Gewinnniveau zur Aktivierung des Trailing TrailingStep (Voreinstellung: 10 Pips): Minimale Kursbewegung zur Aktualisierung des SL TrailingDistance (Standardwert: 15 Pips): Abstand zwischen Preis und Trailing-SL UseZoneBasedTrailing (Standardwert: true): Unterstützungs-/Widerstandszonen beim Trailing respektieren

DCA-STRATEGIE

EnableDCA (Standardwert: true): Dollar-Cost Averaging aktivieren MaxDCALevels (Standardwert: 3): Maximale Anzahl von Mittelwertbildungspositionen

  • Konservativ: 1-2 Stufen
  • Aggressiv: 3-5 Stufen

DCADistancePips (Standard: 20): Mindestabstand zwischen DCA-Einträgen

  • Skalieren: 10-15 Pips
  • Daytrading: 20-40 Pips
  • Swing-Handel: 50-100 Pips

DCALotMultiplier (Voreinstellung: 1,5): Lotgrößenmultiplikator für jede DCA-Stufe

  • Konservativ: 1.0-1.3 (gleich oder leicht ansteigend)
  • Aggressiv: 1,5-2,0 (martingal-ähnlich)

DCAOnlyInZone (Voreinstellung: true): Nur Positionen innerhalb von S/R-Zonen hinzufügen DCARequiresPattern (Standardwert: false): Erfordert Umkehrmuster für DCA-Eintritt

TEILWEISE SCHLIESSEN

UsePartialClose (Standardwert: true): Partielle Gewinnmitnahme aktivieren PartialClosePercent (Standardwert: 50%): Prozentualer Anteil der Position, der bei TP1 geschlossen werden soll MoveToBreakEvenAfterPartial (Standardwert: true): SL auf BE nach Teilschluss verschieben

SMART EXIT

ExitOnOppositeSignal (Standardwert: true): Position bei entgegengesetztem Muster schließen ExitOnZoneBreak (Standardwert: true): Schließen, wenn der Preis die Zone durchbricht MaxBarsInTrade (Standardwert: 100): Maximale Anzahl von Bars vor dem erzwungenen Schließen (0=deaktiviert)

ALARME UND BENACHRICHTIGUNGEN

EnableEmailNotifications (Voreinstellung: true): E-Mail-Benachrichtigungen senden EnablePushNotifications (Standardwert: true): Mobile Push-Benachrichtigungen senden EnableAlertSounds (Standardwert: true): Ton bei Warnungen abspielen EnableOnScreenAlerts (Standard: true): Auf dem Dashboard anzeigen AlertSoundFile (Standardwert: "alert.wav"): Name der Tondatei CheckOnNewBar (Voreinstellung: true): Muster nur bei neuer Kerze prüfen MaxAlertsPerDay (Standardwert: 50): Tägliche Alarmgrenze DrawPatternArrows (Standardwert: true): Zeichnet Pfeile auf erkannte Muster BullishArrowColor (Standardwert: Grün): Farbe für bullische Signale BearishArrowColor (Voreinstellung: Rot): Farbe für bärische Signale

UNTERSTÜTZUNGS-/WIDERSTANDSZONEN

Zone_LookBackPeriod (Standardwert: 150): Zu analysierende Bars für Zonen

  • Kurzfristig: 50-100 Balken
  • Mittelfristig: 100-200 Balken
  • Langfristig: 200-500 Takte

Zone_SwingSensitivity (Standard: 5): Balken auf jeder Seite zur Bestätigung des Schwungs

  • Empfindlich (mehr Zonen): 3-5
  • Mäßig: 5-8
  • Konservativ (weniger Zonen): 8-12

Zone_ZonePadding (Standardwert: 20 Punkte): Zonendicke in Pips Zone_SupportColor (Voreinstellung: Blau): Farbe der Unterstützungszone Zone_ResistanceColor (Standardwert: Rot): Farbe der Widerstandszone Zone_ShowZoneLabels (Voreinstellung: true): Zonenbeschriftungen anzeigen Zone_DrawZoneRectangles (Voreinstellung: true): Zeichnen von Zonenrechtecken

4. Handelsmodi erklärt

Nur-Alarm-Modus

  • EA überwacht kontinuierlich Muster und Zonen
  • Sendet Benachrichtigungen, wenn Muster erkannt werden
  • Es werden keine Trades ausgeführt
  • Ideal zum Erlernen des Systems oder zum manuellen Handel mit EA-Signalen
  • Verwenden Sie diesen Modus, um die Häufigkeit und Qualität von Mustern zu verstehen

Semi-Auto-Modus

  • EA erkennt Muster und berechnet die optimalen Einstiegsniveaus
  • Bietet vorgeschlagene Stop-Loss- und Take-Profit-Kurse
  • Sendet detaillierte Warnungen mit allen Handelsparametern
  • Sie platzieren manuell Trades auf Basis der EA-Vorschläge
  • Ideal für Händler, die Unterstützung durch Automatisierung wünschen, aber die Kontrolle behalten wollen

Vollständig automatischer Handelsmodus

  • Vollständige Automatisierung von der Signalerkennung bis zum Positionsmanagement
  • EA eröffnet Positionen basierend auf Mustern und Zonen
  • Automatisches Stop-Loss-, Take-Profit- und DCA-Management
  • Trailing Stops, Break-Even und Teilschließungen werden automatisch ausgeführt
  • Am besten geeignet für den freihändigen Handel nach gründlichen Tests

5. Einrichtung des Risikomanagements

Berechnung der Positionsgröße Der EA berechnet automatisch die Losgröße basierend auf Ihrem Risikoprozentsatz: Risikobetrag = Kontostand × Risikoprozentsatz Losgröße = Risikobetrag ÷ (Stop Loss Pips × Pip-Wert)

Beispiel: Kontostand: $10.000 Risiko pro Trade: 2% = $200 Stop Loss: 30 Pips Pip Value: $10 (für 1 Lot auf EUR/USD) Lotgröße = $200 ÷ (30 × $10) = 0,67 Lots

Tägliches Verlustlimit Der EA stoppt den Handel, wenn der tägliche Verlust den von Ihnen festgelegten Prozentsatz erreicht:

  • Wenn MaxDailyLossPercent = 5% bei einem Konto von $10.000
  • EA stoppt den Handel nach -$500 kumuliertem Verlust für den Tag
  • Zähler wird um Mitternacht zurückgesetzt
  • Schützt vor katastrophalen Drawdown-Tagen

Maximale Positionen Kontrolliert das gleichzeitige Engagement:

  • MaxOpenPositions = 3 bedeutet, dass EA 3 Trades aktiv haben kann
  • Verhindert eine übermäßige Hebelwirkung
  • Jede Position respektiert weiterhin individuelle Risikolimits

Empfohlene Einstellungen nach Kontogröße

Kleines Konto ($500-$2.000)

  • Risiko pro Handel: 1.0%
  • Maximaler täglicher Verlust: 3.0%
  • Maximal offene Positionen: 1-2
  • Maximale Losgröße: 0.10
  • DCA einschalten: falsch

Mittleres Konto ($2.000-$10.000)

  • Risiko pro Handel: 2.0%
  • Max. täglicher Verlust: 5.0%
  • Maximal offene Positionen: 2-3
  • Maximale Losgröße: 0.50
  • DCA einschalten: wahr
  • Maximale DCA-Ebenen: 2

Großes Konto ($10.000+)

  • Risiko pro Handel: 2.0%
  • Max. täglicher Verlust: 6.0%
  • Maximal offene Positionen: 3-5
  • Maximale Losgröße: 2.00
  • DCA einschalten: wahr
  • Maximale DCA-Ebenen: 3

6. DCA-Strategie-Konfiguration

Das Verständnis von DCA Dollar-Cost Averaging in diesem EA funktioniert durch das Hinzufügen von Gewinnpositionen innerhalb von Schlüsselzonen:

  • Die erste Position wird bei einem Mustersignal eröffnet.
  • Wenn sich der Preis günstig entwickelt, aber in der Zone bleibt, kann der EA Positionen hinzufügen
  • Jede DCA-Stufe erhöht die Positionsgröße (gesteuert durch den Multiplikator)
  • Der durchschnittliche Einstiegspreis verbessert sich
  • Ein einziges Take-Profit-Ziel für alle Positionen

DCA-Einstellungen Erklärt

MaxDCALevels: Gesamtzahl der Positionen einschließlich Ersteinstieg

  • Level 1: Erster musterbasierter Einstieg
  • Level 2: Erster DCA-Zusatz
  • Ebene 3: Zweiter DCA-Zusatz (wenn MaxDCALevels = 3)



Weitere Produkte dieses Autors
Triangle Pattern Gann EA
Nguyen Van Kien
5 (1)
Experten
Triangle Pattern Gann EA v3.4 - Handeln Sie wie der legendäre W.D. Gann Nutzen Sie die Macht der geometrischen Preismuster und der heiligen Ratios Sind Sie bereit, mit einem der leistungsfähigsten Mustererkennungssysteme zu handeln, das jemals entwickelt wurde? Der Triangle Pattern Gann EA v3.4 bringt die legendäre Weisheit von W.D. Gann in das moderne algorithmische Handelszeitalter. Was macht diesen EA so außergewöhnlich? Basiert auf der bewährten Gann-Methodik W.D. Gann war einer der
FREE
Triangle Pattern Gann For EA
Nguyen Van Kien
Indikatoren
Triangle Pattern Gann v3.1 - Complete Feature Documentation Core Functionality OverviewTriangle Pattern Gann v3.1 ist ein hochentwickelter MetaTrader 5-Indikator, der die geometrischen Handelsprinzipien von W.D. Gann mit fortschrittlicher Dreiecksmustererkennung kombiniert, um umsetzbare Handelssignale zu liefern. Primary Features1. Dreiecksmuster-ErkennungssystemAufsteigendes Dreieck Erkennung Funktion: Identifiziert automatisch bullische Fortsetzungsmuster Erkennungs-Kriterien: Flache h
FREE
Gann Triangle Pro Multi Layer Filter System
Nguyen Van Kien
Indikatoren
GANN TRIANGLE PRO v4.0 - OPTIMIERUNGSANALYSEBERICHT BEWERTUNG DER AKTUELLEN VERSION (v3.8) Stärken Merkmal Bewertung Schwingungspunkt-Erkennung Klare Logik mit Links/Rechts-Balken Fibonacci-/Gann-Verhältnisse Ordnungsgemäß angewandte 61,8%, 100%, 161,8% Dashboard Aktualisierungen in Echtzeit mit visuellen Indikatoren Code-Struktur Saubere, wartbare Architektur Kritische Beschränkungen Problem Auswirkung Auswirkung auf die Gewinnrate Kein Trendfilter Signale gegen den Haupttrend -20% bi
FREE
Advanced Gann Pattern
Nguyen Van Kien
Indikatoren
Erweiterter Gann-Muster-Indikator – Revolutionieren Sie Ihr Trading! Entdecken Sie das geheime Handelssystem mit einer Trefferquote von 70–95 %, das professionelle Trader Ihnen verschweigen! Sind Sie es leid, dass Indikatoren ständig nachzeichnen, Fehlsignale liefern oder Sie im Unklaren darüber lassen, wann Sie ein- und aussteigen sollen? Der erweiterte Gann-Muster-Indikator wird alles verändern. Basierend auf W.D. Ganns legendärer Pattern-123-Theorie – demselben System, das ihm zu einer Tr
Legacy of Gann Enhanced EA
Nguyen Van Kien
Experten
Legacy of Gann Enhanced EA v4.0 KI-gesteuertes Handelssystem mit Groq-Integration Überblick Legacy of Gann Enhanced EA ist ein hochentwickelter MetaTrader 5 Expert Advisor, der klassische Gann-Handelsprinzipien mit modernster künstlicher Intelligenz kombiniert. Dieses revolutionäre Handelssystem nutzt die bewährte Pattern 123-Methode, die mit der KI-Analyse von Groq und der Filterung von Wirtschaftsnachrichten erweitert wurde, um Handels-Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifiziere
FREE
Legacy of Gann EA
Nguyen Van Kien
Experten
VERMÄCHTNIS VON GANN EA - PROFESSIONELLES HANDELSSYSTEM Entdecke die Macht der Handelsgeheimnisse von W.D. Gann Legacy of Gann EA ist ein professionelles automatisches Handelssystem, das die legendäre Pattern 1-2-3 Strategie auf den MetaTrader 5 bringt. Basierend auf den bewährten Prinzipien von W.D. Gann identifiziert dieser EA Handelsgelegenheiten mit hoher Wahrscheinlichkeit und mathematischer Präzision. SCHLÜSSELFUNKTIONEN Erweiterte Mustererkennung Automatische Erkennung von 1-2-3
FREE
Legacy Of Gann Multi Ai Pro
Nguyen Van Kien
Experten
Vermächtnis von Gann Multi-AI Pro v6.7 - Professioneller Expert Advisor für den Goldhandel Revolutionäres AI-gesteuertes Handelssystem für MT5 Transformieren Sie Ihren XAUUSD (Gold) Handel mit dem fortschrittlichsten Multi-AI Expert Advisor auf dem Markt. Legacy of Gann Multi-AI Pro v6.7 kombiniert die klassische Gann-Mustererkennung mit hochmoderner künstlicher Intelligenz von mehreren Anbietern und schafft so eine leistungsstarke automatisierte Handelslösung, die sich in Echtzeit an die Markt
Triangle Pattern Gann Ea Pro
Nguyen Van Kien
Experten
Triangle Pattern Gann EA Pro v5.2.5 - Expertenanalyse Professioneller Überblick Nach einer gründlichen Quellcode-Analyse wird Triangle Pattern Gann EA Pro v5.2.5 als ein professionell aufgebauter Expert Advisor mit solider Code-Architektur und wissenschaftlich fundierter Handelslogik bewertet. Herausragende Stärken 1. Intelligentes System zur Erkennung von Mustern Verwendet den Swing Point-Algorithmus zur Identifizierung von Pivot-Punkten (P1, P2, P3). Berechnet Fibonacci-Retracement-Verhältni
TrianglePatternGannEA Pro Standalone
Nguyen Van Kien
Experten
TrianglePatternGannEA Pro v7.0 Standalone - Vollständige Analyse- und Optimierungsanleitung Überblick TrianglePatternGannEA Pro v7.0 ist ein fortschrittlicher All-in-One Expert Advisor, der die Erkennung von Gann-Dreiecksmustern mit einem intelligenten Anti-Extrem-Filtersystem kombiniert. Dieser EA arbeitet völlig eigenständig und benötigt keine externen Indikatoren, was ihn für den automatisierten Handel effizient und zuverlässig macht. Hauptmerkmale Analyse 1. System zur Erkennung von Mustern
AI Smart Trader Smart Entry
Nguyen Van Kien
Experten
Professionelle Analyse: AI Smart Trader v6.0 EA - Ein umfassender technischer Überblick Zusammenfassung Nach einer ausführlichen Bewertung des AI Smart Trader v6.0 Expert Advisor kann ich mit Zuversicht sagen, dass es sich hierbei um einen ausgeklügelten Ansatz für den automatisierten Forex-Handel handelt, der eine der wichtigsten Herausforderungen für Trader angeht: die Erholung von Drawdown-Situationen. Nachdem ich im Laufe meiner Karriere Hunderte von Handelssystemen analysiert habe, zeichnet
Smart Recovery EA Ultimate
Nguyen Van Kien
Utilitys
SmartRecoveryEA Ultimate: Revolutionierung des Forex-Goldhandels mit intelligenter Erholung und Risikobeherrschung Einführung: Verbessern Sie Ihr Goldhandelsspiel in der volatilen Forex-Arena In der schnelllebigen Welt des Forex-Handels, insbesondere auf dem Goldmarkt (XAUUSD), wo die Volatilität die Oberhand hat und Preisschwankungen innerhalb von Minuten über Erfolg oder Misserfolg entscheiden können, ist ein robuster Expert Advisor (EA) nicht nur ein Vorteil, sondern eine Notwendigkeit. Hier
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension