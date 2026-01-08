Pattern Zone AutoTrading Pro

Professionelle EA-Analyse

Überblick über die Kernfunktionalität

PatternZoneAutoTrading DCA Pro v3.00 ist ein hochentwickelter MetaTrader 5 Expert Advisor, der fortschrittliche Candlestick-Mustererkennung mit dynamischer Unterstützungs-/Widerstandszonenanalyse und einer intelligenten Dollar-Cost Averaging (DCA) Strategie kombiniert. Dieser EA stellt eine umfassende automatisierte Handelslösung dar, die sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Trader konzipiert wurde.

Wichtigste technische Merkmale

1. Pattern Recognition System

Der EA implementiert 24 professionelle Candlestick-Muster, die in drei Kategorien unterteilt sind:

Multi-Candle Reversal Patterns: Morning Star, Evening Star, Three White Soldiers, Three Black Crows, Bullish/Bearish Engulfing, Piercing Line, Dark Cloud Cover, Harami-Muster, Three Inside/Outside-Muster und Tweezer-Formationen

Ein-Kerzen-Muster: Hammer, Shooting Star, Marubozu-Varianten, Doji-Typen (Standard, Gravestone, Dragonfly) und Spinning Top

Mathematische Präzision: Jedes Muster verwendet präzise mathematische Berechnungen, einschließlich Körpergrößenverhältnissen, Schattenmessungen und ATR-basierter Validierung

2. Dynamische Unterstützungs-/Widerstandszonen

Das Zonenberechnungssystem verwendet eine Swing-Point-Analyse mit konfigurierbarer Empfindlichkeit, wodurch visuelle rechteckige Zonen entstehen, die sich der Marktstruktur anpassen. Der Algorithmus identifiziert die wichtigsten Kursniveaus, an denen Umkehrungen am wahrscheinlichsten sind.

3. Fortgeschrittene DCA-Strategie

Die Dollar-Cost Averaging-Implementierung umfasst:

Mehrere DCA-Stufen mit progressiver Losgröße

Zonenbasierte Einstiegsbeschränkungen

Optionale Musterbestätigung für DCA-Einträge

Intelligentes Positions-Averaging mit Risikomanagement

4. Umfassendes Risikomanagement

Prozentuale Positionsgrößenbestimmung

Tägliche Verlustlimits

Kontrolle der maximalen Anzahl gleichzeitiger Positionen

Dynamische Stop-Loss- und Take-Profit-Berechnung

Break-even- und Trailing-Stop-Funktionalität

Handelsmodi

Der EA bietet drei Betriebsmodi, um verschiedenen Handelsstilen gerecht zu werden:

Nur-Alarm-Modus: Überwacht Muster und Zonen, liefert Benachrichtigungen ohne Ausführung von Trades

Halb-automatischer Modus: Warnungen mit vorgeschlagenen Einstiegs-, Stop-Loss- und Take-Profit-Levels für die manuelle Ausführung

Vollständig automatischer Handelsmodus: Vollständige Automatisierung mit Positionsmanagement und DCA-Ausführung

Stärken

Technische Exzellenz:

Sauberer, gut strukturierter MQL5-Code mit umfassender Fehlerbehandlung

Effizientes Array-Management und Datenverarbeitung

Ordnungsgemäße Speicherverwaltung mit Indikator-Handle-Cleanup

Professioneller objektorientierter Ansatz unter Verwendung der CTrade-Bibliothek

Handelslogik:

Solide Kombination von Prinzipien der technischen Analyse

Mehrere Bestätigungsebenen (Muster + Zonen)

Intelligentes Positionsmanagement mit Teilschließungen

Adaptives Risikomanagement

Benutzerfreundlichkeit:

Umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten durch mehr als 50 Eingabeparameter

Echtzeit-Dashboard mit Handelsstatistiken auf dem Bildschirm

Mehrere Benachrichtigungskanäle (visuell, Audio, E-Mail, Push)

Visuelle Mustermarker und Zonenzeichnungen

Überlegungen

Komplexität: Mit mehr als 50 Parametern benötigen neue Benutzer möglicherweise Zeit, um die Einstellungen für ihren Handelsstil und die Marktbedingungen zu optimieren.

Marktabhängigkeit: Auf Mustern basierende Strategien verhalten sich unter verschiedenen Marktbedingungen unterschiedlich. Trending vs. Range-Märkte können Parameteranpassungen erfordern.

DCA-Risiko: Die DCA-Strategie ist zwar leistungsfähig, kann aber bei ungünstigen Entwicklungen das Risiko erhöhen. Richtiges Verständnis und Risikolimits sind wichtig.

Backtesting: Nutzer sollten vor dem Live-Einsatz ein gründliches Backtesting mit historischen Daten durchführen, um die Leistungsmerkmale zu verstehen.

Marketing-Materialien

Produkttitel PatternZoneAutoTrading DCA Pro - Professionelles automatisiertes Handelssystem für MT5

Überschrift Transformieren Sie Ihr Trading mit AI-gesteuerter Mustererkennung und intelligenter DCA-Strategie

Produktbeschreibung Entdecken Sie die Zukunft des automatisierten Handels mit PatternZoneAutoTrading DCA Pro, einem hochmodernen Expert Advisor, der institutionelle Mustererkennung mit dynamischer Support/Resistance-Analyse und einer ausgeklügelten Dollar-Cost Averaging-Strategie kombiniert.

Warum PatternZoneAutoTrading DCA Pro wählen?

24 professionelle Candlestick-Muster Unser EA überwacht den Markt rund um die Uhr und identifiziert sofort Umkehrmuster mit hoher Wahrscheinlichkeit, darunter Morning Star, Evening Star, Engulfing-Muster, Hammers und 20 weitere bewährte Formationen. Jedes Muster ist mathematisch validiert und verwendet ATR-basierte Berechnungen für maximale Genauigkeit.

Dynamische Unterstützungs- und Widerstandszonen Vergessen Sie statische Niveaus. Unser fortschrittlicher Swing Point-Algorithmus passt sich kontinuierlich an die Marktstruktur an und identifiziert Schlüsselzonen, in denen institutionelle Händler ihre Entscheidungen treffen. Visuelle Zonenanzeigen halten Sie jederzeit über kritische Kursniveaus auf dem Laufenden.

Intelligente DCA-Strategie Maximieren Sie Ihren Vorsprung mit unserem proprietären DCA-System, das automatisch Positionen mittelt, wenn sich der Preis innerhalb von Schlüsselzonen zu Ihren Gunsten bewegt. Progressive Losgrößen und mehrere Sicherheitsebenen schützen Ihr Kapital und optimieren gleichzeitig das Gewinnpotenzial.

Drei Handelsmodi für jeden Stil

Nur Alert: Perfekt für manuelle Trader, die eine professionelle Signalidentifikation wünschen

Semi-Auto: Erhalten Sie Einstiegsvorschläge mit berechneten SL/TP-Levels

Full Auto: Vollständige Automatisierung mit freihändigem Positionsmanagement

Risikomanagement auf institutionellem Niveau

Automatische Positionsgrößenbestimmung basierend auf dem Kontoprozentsatz

Tägliche Verlustlimits zum Schutz des Kapitals

Break-even- und Trailing-Stop-Automatik

Teilweise Gewinnmitnahme bei mehreren Zielen

Maximale Positionslimits

Echtzeit-Handels-Dashboard Überwachen Sie alles auf einen Blick mit unserem eleganten On-Screen-Panel, das offene Positionen, tägliche Gewinne/Verluste, Gewinnratenstatistiken und Alarmzähler anzeigt. Bleiben Sie informiert, ohne Ihre Charts zu überladen.

Komplettes Benachrichtigungssystem Verpassen Sie nie einen Handel mit Multi-Channel-Benachrichtigungen, einschließlich Bildschirmbenachrichtigungen, akustischen Benachrichtigungen, E-Mail-Benachrichtigungen und mobilen Push-Benachrichtigungen für Ihr Smartphone.

Für wen ist das geeignet?

Händler, die bewährte Candlestick-Muster-Strategien automatisieren möchten

Anleger, die systematische DCA-Ansätze umsetzen möchten

Sowohl Anfänger als auch Profis, die eine vollständige Handelsautomatisierung anstreben

Jeder, der ohne emotionale Entscheidungen handeln möchte

Technische Spezifikationen

Plattform: MetaTrader 5

Kompatibel mit allen Währungspaaren, Rohstoffen, Indizes und Kryptowährungen

Funktioniert auf allen Zeitrahmen von M1 bis MN1

Optimiert für den Einsatz auf VPS

Geringer Verbrauch von Systemressourcen

Professioneller Code mit umfassender Fehlerbehandlung

Was Sie erhalten

PatternZoneAutoTrading DCA Pro EA (MQ5-Datei)

Umfassendes Benutzerhandbuch mit Optimierungsleitfaden

Empfohlene Parametersätze für die wichtigsten Paare

E-Mail-Support zur Unterstützung bei der Einrichtung

Kostenlose Updates auf Lebenszeit

Risikohinweis: Der Handel birgt ein erhebliches Verlustrisiko. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Testen Sie Strategien immer in Demo-Umgebungen, bevor Sie live handeln. Handeln Sie nur mit Kapital, das Sie sich leisten können, zu verlieren.

Benutzerhandbuch

PatternZoneAutoTrading DCA Pro - Vollständiges Benutzerhandbuch

Inhaltsübersicht

Installation Schnellstart Konfiguration Parameter-Referenz Erklärte Handelsmodi Einrichtung des Risikomanagements DCA-Strategie-Konfiguration Tipps zur Optimierung Fehlersuche

1. Installation

Schritt 1: Herunterladen und Installieren

Laden Sie die Datei PatternZoneAutoTrading_DCA_Pro.mq5 herunter

Öffnen Sie MetaTrader 5

Klicken Sie auf Datei > Datenordner öffnen

Navigieren Sie zu MQL5 > Experten

Kopieren Sie die EA-Datei in diesen Ordner

Starten Sie MetaTrader 5 neu

Schritt 2: Überprüfen Sie die Installation

Öffnen Sie das Navigator-Panel (Strg+N)

Erweitern Sie den Abschnitt "Expert Advisors".

Sie sollten "PatternZoneAutoTrading_DCA_Pro" sehen

Schritt 3: An den Chart anhängen

Öffnen Sie einen beliebigen Chart (empfohlen: H1- oder H4-Zeitrahmen)

Ziehen Sie den EA aus dem Navigator auf den Chart

Markieren Sie "Algo Trading zulassen" im Einstellungsfenster

Klicken Sie auf OK

Schritt 4: Aktivieren Sie den automatischen Handel

Klicken Sie auf die Schaltfläche "Algo Trading" in der Symbolleiste (sollte grün werden)

Vergewissern Sie sich, dass der EA läuft (lächelndes Gesichtssymbol in der oberen rechten Ecke des Charts)

2. Schnellstart-Konfiguration

Konservative Einstellungen (empfohlen für Einsteiger)

Handelsmodus: MODE_ALERT_ONLY (nur mit Alarmen starten)

Risiko pro Handel: 1.0%

Maximaler Tagesverlust: 3.0%

Max. offene Positionen: 2

DCA aktivieren: false (zunächst deaktivieren)

Stop-Loss-Puffer: 10 Pips

Risiko-Belohnungs-Verhältnis 1: 2.0

Risiko-Belohnungs-Verhältnis 2: 3.0

Moderate Einstellungen (nach Tests)

Handelsmodus: MODE_FULL_AUTO

Risiko pro Handel: 2.0%

Max. täglicher Verlust: 5.0%

Max. offene Positionen: 3

DCA einschalten: wahr

Maximale DCA-Ebenen: 2

DCA-Abstand: 20 Pips

DCA-Lot-Multiplikator: 1.5

Aggressive Einstellungen (nur für erfahrene Trader)

Handelsmodus: MODE_FULL_AUTO

Risiko pro Handel: 3.0%

Maximaler Tagesverlust: 8.0%

Max. offene Positionen: 5

DCA einschalten: wahr

Maximale DCA-Ebenen: 3

DCA-Abstand: 30 Pips

DCA-Lot-Multiplikator: 2.0

3. Parameter-Referenz

HANDELSMODUS

HandelsModus: Wählen Sie Ihren bevorzugten Betriebsmodus

MODE_ALERT_ONLY: Nur Benachrichtigungen, keine Trades

MODE_SEMI_AUTO: Benachrichtigungen mit Level-Vorschlägen

MODE_FULL_AUTO: Vollständige Automatisierung

RISIKOMANAGEMENT

RiskPercentPerTrade (Voreinstellung: 2,0%): Prozentsatz des Kontosaldos, der pro Handel riskiert wird

Konservativ: 0,5-1,0%

Mäßig: 1.5-2.5%

Aggressiv: 3,0-5,0%

MaxDailyLossPercent (Standardwert: 5,0%): Maximaler täglicher Verlust, bevor EA den Handel beendet

Empfohlen: 2x bis 3x Ihr Risiko pro Handel

MaxOpenPositions (Voreinstellung: 3): Maximale Anzahl gleichzeitiger Positionen

Kleine Konten: 1-2

Mittlere Konten: 3-5

Große Konten: 5-10

MaxLotSize (Standardwert: 1.0): Obere Grenze für die Positionsgröße MinLotSize (Standardwert: 0.01): Untere Grenze für die Positionsgröße MagicNumber (Standardwert: 123456): Eindeutiger Bezeichner für EA Trades

STOP LOSS & TAKE PROFIT

StopLossBuffer (Voreinstellung: 10 Pips): Abstand von der Zonengrenze zur Platzierung des SL

Eng: 5-10 Pips (für Hauptpaare, geringe Volatilität)

Mittel: 15-25 Pips (für Cross-Paare)

Weit: 30-50 Pips (für exotische Paare, hohe Volatilität)

RiskRewardRatio1 (Standard: 2.0): Erstes Take-Profit-Ziel als Vielfaches des Risikos RiskRewardRatio2 (Standardwert: 3.0): Zweites Take-Profit-Ziel UseBreakEven (Voreinstellung: true): Automatischen Break-Even aktivieren BreakEvenTrigger (Standardwert: 1.0): Wann wird der SL auf den Break-Even verschoben (als R-Multiplikator) BreakEvenProfit (Standardwert: 5 Pips): Gewinnsperre beim Erreichen des Break-Even

TRAILING STOP

UseTrailingStop (Voreinstellung: true): Aktiviert den Trailing-Stop TrailingStart (Standardwert: 20 Pips): Gewinnniveau zur Aktivierung des Trailing TrailingStep (Voreinstellung: 10 Pips): Minimale Kursbewegung zur Aktualisierung des SL TrailingDistance (Standardwert: 15 Pips): Abstand zwischen Preis und Trailing-SL UseZoneBasedTrailing (Standardwert: true): Unterstützungs-/Widerstandszonen beim Trailing respektieren

DCA-STRATEGIE

EnableDCA (Standardwert: true): Dollar-Cost Averaging aktivieren MaxDCALevels (Standardwert: 3): Maximale Anzahl von Mittelwertbildungspositionen

Konservativ: 1-2 Stufen

Aggressiv: 3-5 Stufen

DCADistancePips (Standard: 20): Mindestabstand zwischen DCA-Einträgen

Skalieren: 10-15 Pips

Daytrading: 20-40 Pips

Swing-Handel: 50-100 Pips

DCALotMultiplier (Voreinstellung: 1,5): Lotgrößenmultiplikator für jede DCA-Stufe

Konservativ: 1.0-1.3 (gleich oder leicht ansteigend)

Aggressiv: 1,5-2,0 (martingal-ähnlich)

DCAOnlyInZone (Voreinstellung: true): Nur Positionen innerhalb von S/R-Zonen hinzufügen DCARequiresPattern (Standardwert: false): Erfordert Umkehrmuster für DCA-Eintritt

TEILWEISE SCHLIESSEN

UsePartialClose (Standardwert: true): Partielle Gewinnmitnahme aktivieren PartialClosePercent (Standardwert: 50%): Prozentualer Anteil der Position, der bei TP1 geschlossen werden soll MoveToBreakEvenAfterPartial (Standardwert: true): SL auf BE nach Teilschluss verschieben

SMART EXIT

ExitOnOppositeSignal (Standardwert: true): Position bei entgegengesetztem Muster schließen ExitOnZoneBreak (Standardwert: true): Schließen, wenn der Preis die Zone durchbricht MaxBarsInTrade (Standardwert: 100): Maximale Anzahl von Bars vor dem erzwungenen Schließen (0=deaktiviert)

ALARME UND BENACHRICHTIGUNGEN

EnableEmailNotifications (Voreinstellung: true): E-Mail-Benachrichtigungen senden EnablePushNotifications (Standardwert: true): Mobile Push-Benachrichtigungen senden EnableAlertSounds (Standardwert: true): Ton bei Warnungen abspielen EnableOnScreenAlerts (Standard: true): Auf dem Dashboard anzeigen AlertSoundFile (Standardwert: "alert.wav"): Name der Tondatei CheckOnNewBar (Voreinstellung: true): Muster nur bei neuer Kerze prüfen MaxAlertsPerDay (Standardwert: 50): Tägliche Alarmgrenze DrawPatternArrows (Standardwert: true): Zeichnet Pfeile auf erkannte Muster BullishArrowColor (Standardwert: Grün): Farbe für bullische Signale BearishArrowColor (Voreinstellung: Rot): Farbe für bärische Signale

UNTERSTÜTZUNGS-/WIDERSTANDSZONEN

Zone_LookBackPeriod (Standardwert: 150): Zu analysierende Bars für Zonen

Kurzfristig: 50-100 Balken

Mittelfristig: 100-200 Balken

Langfristig: 200-500 Takte

Zone_SwingSensitivity (Standard: 5): Balken auf jeder Seite zur Bestätigung des Schwungs

Empfindlich (mehr Zonen): 3-5

Mäßig: 5-8

Konservativ (weniger Zonen): 8-12

Zone_ZonePadding (Standardwert: 20 Punkte): Zonendicke in Pips Zone_SupportColor (Voreinstellung: Blau): Farbe der Unterstützungszone Zone_ResistanceColor (Standardwert: Rot): Farbe der Widerstandszone Zone_ShowZoneLabels (Voreinstellung: true): Zonenbeschriftungen anzeigen Zone_DrawZoneRectangles (Voreinstellung: true): Zeichnen von Zonenrechtecken

4. Handelsmodi erklärt

Nur-Alarm-Modus

EA überwacht kontinuierlich Muster und Zonen

Sendet Benachrichtigungen, wenn Muster erkannt werden

Es werden keine Trades ausgeführt

Ideal zum Erlernen des Systems oder zum manuellen Handel mit EA-Signalen

Verwenden Sie diesen Modus, um die Häufigkeit und Qualität von Mustern zu verstehen

Semi-Auto-Modus

EA erkennt Muster und berechnet die optimalen Einstiegsniveaus

Bietet vorgeschlagene Stop-Loss- und Take-Profit-Kurse

Sendet detaillierte Warnungen mit allen Handelsparametern

Sie platzieren manuell Trades auf Basis der EA-Vorschläge

Ideal für Händler, die Unterstützung durch Automatisierung wünschen, aber die Kontrolle behalten wollen

Vollständig automatischer Handelsmodus

Vollständige Automatisierung von der Signalerkennung bis zum Positionsmanagement

EA eröffnet Positionen basierend auf Mustern und Zonen

Automatisches Stop-Loss-, Take-Profit- und DCA-Management

Trailing Stops, Break-Even und Teilschließungen werden automatisch ausgeführt

Am besten geeignet für den freihändigen Handel nach gründlichen Tests

5. Einrichtung des Risikomanagements

Berechnung der Positionsgröße Der EA berechnet automatisch die Losgröße basierend auf Ihrem Risikoprozentsatz: Risikobetrag = Kontostand × Risikoprozentsatz Losgröße = Risikobetrag ÷ (Stop Loss Pips × Pip-Wert)

Beispiel: Kontostand: $10.000 Risiko pro Trade: 2% = $200 Stop Loss: 30 Pips Pip Value: $10 (für 1 Lot auf EUR/USD) Lotgröße = $200 ÷ (30 × $10) = 0,67 Lots

Tägliches Verlustlimit Der EA stoppt den Handel, wenn der tägliche Verlust den von Ihnen festgelegten Prozentsatz erreicht:

Wenn MaxDailyLossPercent = 5% bei einem Konto von $10.000

EA stoppt den Handel nach -$500 kumuliertem Verlust für den Tag

Zähler wird um Mitternacht zurückgesetzt

Schützt vor katastrophalen Drawdown-Tagen

Maximale Positionen Kontrolliert das gleichzeitige Engagement:

MaxOpenPositions = 3 bedeutet, dass EA 3 Trades aktiv haben kann

Verhindert eine übermäßige Hebelwirkung

Jede Position respektiert weiterhin individuelle Risikolimits

Empfohlene Einstellungen nach Kontogröße

Kleines Konto ($500-$2.000)

Risiko pro Handel: 1.0%

Maximaler täglicher Verlust: 3.0%

Maximal offene Positionen: 1-2

Maximale Losgröße: 0.10

DCA einschalten: falsch

Mittleres Konto ($2.000-$10.000)

Risiko pro Handel: 2.0%

Max. täglicher Verlust: 5.0%

Maximal offene Positionen: 2-3

Maximale Losgröße: 0.50

DCA einschalten: wahr

Maximale DCA-Ebenen: 2

Großes Konto ($10.000+)

Risiko pro Handel: 2.0%

Max. täglicher Verlust: 6.0%

Maximal offene Positionen: 3-5

Maximale Losgröße: 2.00

DCA einschalten: wahr

Maximale DCA-Ebenen: 3

6. DCA-Strategie-Konfiguration

Das Verständnis von DCA Dollar-Cost Averaging in diesem EA funktioniert durch das Hinzufügen von Gewinnpositionen innerhalb von Schlüsselzonen:

Die erste Position wird bei einem Mustersignal eröffnet.

Wenn sich der Preis günstig entwickelt, aber in der Zone bleibt, kann der EA Positionen hinzufügen

Jede DCA-Stufe erhöht die Positionsgröße (gesteuert durch den Multiplikator)

Der durchschnittliche Einstiegspreis verbessert sich

Ein einziges Take-Profit-Ziel für alle Positionen

DCA-Einstellungen Erklärt

MaxDCALevels: Gesamtzahl der Positionen einschließlich Ersteinstieg

Level 1: Erster musterbasierter Einstieg

Level 2: Erster DCA-Zusatz

Ebene 3: Zweiter DCA-Zusatz (wenn MaxDCALevels = 3)



