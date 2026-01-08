Pattern Zone AutoTrading Pro
- Experten
- Nguyen Van Kien
- Version: 3.2
Professionelle EA-Analyse
Überblick über die Kernfunktionalität
PatternZoneAutoTrading DCA Pro v3.00 ist ein hochentwickelter MetaTrader 5 Expert Advisor, der fortschrittliche Candlestick-Mustererkennung mit dynamischer Unterstützungs-/Widerstandszonenanalyse und einer intelligenten Dollar-Cost Averaging (DCA) Strategie kombiniert. Dieser EA stellt eine umfassende automatisierte Handelslösung dar, die sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Trader konzipiert wurde.
Wichtigste technische Merkmale
1. Pattern Recognition System
Der EA implementiert 24 professionelle Candlestick-Muster, die in drei Kategorien unterteilt sind:
Multi-Candle Reversal Patterns: Morning Star, Evening Star, Three White Soldiers, Three Black Crows, Bullish/Bearish Engulfing, Piercing Line, Dark Cloud Cover, Harami-Muster, Three Inside/Outside-Muster und Tweezer-Formationen
Ein-Kerzen-Muster: Hammer, Shooting Star, Marubozu-Varianten, Doji-Typen (Standard, Gravestone, Dragonfly) und Spinning Top
Mathematische Präzision: Jedes Muster verwendet präzise mathematische Berechnungen, einschließlich Körpergrößenverhältnissen, Schattenmessungen und ATR-basierter Validierung
2. Dynamische Unterstützungs-/Widerstandszonen
Das Zonenberechnungssystem verwendet eine Swing-Point-Analyse mit konfigurierbarer Empfindlichkeit, wodurch visuelle rechteckige Zonen entstehen, die sich der Marktstruktur anpassen. Der Algorithmus identifiziert die wichtigsten Kursniveaus, an denen Umkehrungen am wahrscheinlichsten sind.
3. Fortgeschrittene DCA-Strategie
Die Dollar-Cost Averaging-Implementierung umfasst:
- Mehrere DCA-Stufen mit progressiver Losgröße
- Zonenbasierte Einstiegsbeschränkungen
- Optionale Musterbestätigung für DCA-Einträge
- Intelligentes Positions-Averaging mit Risikomanagement
4. Umfassendes Risikomanagement
- Prozentuale Positionsgrößenbestimmung
- Tägliche Verlustlimits
- Kontrolle der maximalen Anzahl gleichzeitiger Positionen
- Dynamische Stop-Loss- und Take-Profit-Berechnung
- Break-even- und Trailing-Stop-Funktionalität
Handelsmodi
Der EA bietet drei Betriebsmodi, um verschiedenen Handelsstilen gerecht zu werden:
Nur-Alarm-Modus: Überwacht Muster und Zonen, liefert Benachrichtigungen ohne Ausführung von Trades
Halb-automatischer Modus: Warnungen mit vorgeschlagenen Einstiegs-, Stop-Loss- und Take-Profit-Levels für die manuelle Ausführung
Vollständig automatischer Handelsmodus: Vollständige Automatisierung mit Positionsmanagement und DCA-Ausführung
Stärken
Technische Exzellenz:
- Sauberer, gut strukturierter MQL5-Code mit umfassender Fehlerbehandlung
- Effizientes Array-Management und Datenverarbeitung
- Ordnungsgemäße Speicherverwaltung mit Indikator-Handle-Cleanup
- Professioneller objektorientierter Ansatz unter Verwendung der CTrade-Bibliothek
Handelslogik:
- Solide Kombination von Prinzipien der technischen Analyse
- Mehrere Bestätigungsebenen (Muster + Zonen)
- Intelligentes Positionsmanagement mit Teilschließungen
- Adaptives Risikomanagement
Benutzerfreundlichkeit:
- Umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten durch mehr als 50 Eingabeparameter
- Echtzeit-Dashboard mit Handelsstatistiken auf dem Bildschirm
- Mehrere Benachrichtigungskanäle (visuell, Audio, E-Mail, Push)
- Visuelle Mustermarker und Zonenzeichnungen
Überlegungen
Komplexität: Mit mehr als 50 Parametern benötigen neue Benutzer möglicherweise Zeit, um die Einstellungen für ihren Handelsstil und die Marktbedingungen zu optimieren.
Marktabhängigkeit: Auf Mustern basierende Strategien verhalten sich unter verschiedenen Marktbedingungen unterschiedlich. Trending vs. Range-Märkte können Parameteranpassungen erfordern.
DCA-Risiko: Die DCA-Strategie ist zwar leistungsfähig, kann aber bei ungünstigen Entwicklungen das Risiko erhöhen. Richtiges Verständnis und Risikolimits sind wichtig.
Backtesting: Nutzer sollten vor dem Live-Einsatz ein gründliches Backtesting mit historischen Daten durchführen, um die Leistungsmerkmale zu verstehen.
Marketing-Materialien
Produkttitel PatternZoneAutoTrading DCA Pro - Professionelles automatisiertes Handelssystem für MT5
Überschrift Transformieren Sie Ihr Trading mit AI-gesteuerter Mustererkennung und intelligenter DCA-Strategie
Produktbeschreibung Entdecken Sie die Zukunft des automatisierten Handels mit PatternZoneAutoTrading DCA Pro, einem hochmodernen Expert Advisor, der institutionelle Mustererkennung mit dynamischer Support/Resistance-Analyse und einer ausgeklügelten Dollar-Cost Averaging-Strategie kombiniert.
Warum PatternZoneAutoTrading DCA Pro wählen?
24 professionelle Candlestick-Muster Unser EA überwacht den Markt rund um die Uhr und identifiziert sofort Umkehrmuster mit hoher Wahrscheinlichkeit, darunter Morning Star, Evening Star, Engulfing-Muster, Hammers und 20 weitere bewährte Formationen. Jedes Muster ist mathematisch validiert und verwendet ATR-basierte Berechnungen für maximale Genauigkeit.
Dynamische Unterstützungs- und Widerstandszonen Vergessen Sie statische Niveaus. Unser fortschrittlicher Swing Point-Algorithmus passt sich kontinuierlich an die Marktstruktur an und identifiziert Schlüsselzonen, in denen institutionelle Händler ihre Entscheidungen treffen. Visuelle Zonenanzeigen halten Sie jederzeit über kritische Kursniveaus auf dem Laufenden.
Intelligente DCA-Strategie Maximieren Sie Ihren Vorsprung mit unserem proprietären DCA-System, das automatisch Positionen mittelt, wenn sich der Preis innerhalb von Schlüsselzonen zu Ihren Gunsten bewegt. Progressive Losgrößen und mehrere Sicherheitsebenen schützen Ihr Kapital und optimieren gleichzeitig das Gewinnpotenzial.
Drei Handelsmodi für jeden Stil
Nur Alert: Perfekt für manuelle Trader, die eine professionelle Signalidentifikation wünschen
Semi-Auto: Erhalten Sie Einstiegsvorschläge mit berechneten SL/TP-Levels
Full Auto: Vollständige Automatisierung mit freihändigem Positionsmanagement
Risikomanagement auf institutionellem Niveau
- Automatische Positionsgrößenbestimmung basierend auf dem Kontoprozentsatz
- Tägliche Verlustlimits zum Schutz des Kapitals
- Break-even- und Trailing-Stop-Automatik
- Teilweise Gewinnmitnahme bei mehreren Zielen
- Maximale Positionslimits
Echtzeit-Handels-Dashboard Überwachen Sie alles auf einen Blick mit unserem eleganten On-Screen-Panel, das offene Positionen, tägliche Gewinne/Verluste, Gewinnratenstatistiken und Alarmzähler anzeigt. Bleiben Sie informiert, ohne Ihre Charts zu überladen.
Komplettes Benachrichtigungssystem Verpassen Sie nie einen Handel mit Multi-Channel-Benachrichtigungen, einschließlich Bildschirmbenachrichtigungen, akustischen Benachrichtigungen, E-Mail-Benachrichtigungen und mobilen Push-Benachrichtigungen für Ihr Smartphone.
Für wen ist das geeignet?
- Händler, die bewährte Candlestick-Muster-Strategien automatisieren möchten
- Anleger, die systematische DCA-Ansätze umsetzen möchten
- Sowohl Anfänger als auch Profis, die eine vollständige Handelsautomatisierung anstreben
- Jeder, der ohne emotionale Entscheidungen handeln möchte
Technische Spezifikationen
- Plattform: MetaTrader 5
- Kompatibel mit allen Währungspaaren, Rohstoffen, Indizes und Kryptowährungen
- Funktioniert auf allen Zeitrahmen von M1 bis MN1
- Optimiert für den Einsatz auf VPS
- Geringer Verbrauch von Systemressourcen
- Professioneller Code mit umfassender Fehlerbehandlung
Was Sie erhalten
- PatternZoneAutoTrading DCA Pro EA (MQ5-Datei)
- Umfassendes Benutzerhandbuch mit Optimierungsleitfaden
- Empfohlene Parametersätze für die wichtigsten Paare
- E-Mail-Support zur Unterstützung bei der Einrichtung
- Kostenlose Updates auf Lebenszeit
Risikohinweis: Der Handel birgt ein erhebliches Verlustrisiko. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Testen Sie Strategien immer in Demo-Umgebungen, bevor Sie live handeln. Handeln Sie nur mit Kapital, das Sie sich leisten können, zu verlieren.
Benutzerhandbuch
PatternZoneAutoTrading DCA Pro - Vollständiges Benutzerhandbuch
Inhaltsübersicht
- Installation
- Schnellstart Konfiguration
- Parameter-Referenz
- Erklärte Handelsmodi
- Einrichtung des Risikomanagements
- DCA-Strategie-Konfiguration
- Tipps zur Optimierung
- Fehlersuche
1. Installation
Schritt 1: Herunterladen und Installieren
- Laden Sie die Datei PatternZoneAutoTrading_DCA_Pro.mq5 herunter
- Öffnen Sie MetaTrader 5
- Klicken Sie auf Datei > Datenordner öffnen
- Navigieren Sie zu MQL5 > Experten
- Kopieren Sie die EA-Datei in diesen Ordner
- Starten Sie MetaTrader 5 neu
Schritt 2: Überprüfen Sie die Installation
- Öffnen Sie das Navigator-Panel (Strg+N)
- Erweitern Sie den Abschnitt "Expert Advisors".
- Sie sollten "PatternZoneAutoTrading_DCA_Pro" sehen
Schritt 3: An den Chart anhängen
- Öffnen Sie einen beliebigen Chart (empfohlen: H1- oder H4-Zeitrahmen)
- Ziehen Sie den EA aus dem Navigator auf den Chart
- Markieren Sie "Algo Trading zulassen" im Einstellungsfenster
- Klicken Sie auf OK
Schritt 4: Aktivieren Sie den automatischen Handel
- Klicken Sie auf die Schaltfläche "Algo Trading" in der Symbolleiste (sollte grün werden)
- Vergewissern Sie sich, dass der EA läuft (lächelndes Gesichtssymbol in der oberen rechten Ecke des Charts)
2. Schnellstart-Konfiguration
Konservative Einstellungen (empfohlen für Einsteiger)
- Handelsmodus: MODE_ALERT_ONLY (nur mit Alarmen starten)
- Risiko pro Handel: 1.0%
- Maximaler Tagesverlust: 3.0%
- Max. offene Positionen: 2
- DCA aktivieren: false (zunächst deaktivieren)
- Stop-Loss-Puffer: 10 Pips
- Risiko-Belohnungs-Verhältnis 1: 2.0
- Risiko-Belohnungs-Verhältnis 2: 3.0
Moderate Einstellungen (nach Tests)
- Handelsmodus: MODE_FULL_AUTO
- Risiko pro Handel: 2.0%
- Max. täglicher Verlust: 5.0%
- Max. offene Positionen: 3
- DCA einschalten: wahr
- Maximale DCA-Ebenen: 2
- DCA-Abstand: 20 Pips
- DCA-Lot-Multiplikator: 1.5
Aggressive Einstellungen (nur für erfahrene Trader)
- Handelsmodus: MODE_FULL_AUTO
- Risiko pro Handel: 3.0%
- Maximaler Tagesverlust: 8.0%
- Max. offene Positionen: 5
- DCA einschalten: wahr
- Maximale DCA-Ebenen: 3
- DCA-Abstand: 30 Pips
- DCA-Lot-Multiplikator: 2.0
3. Parameter-Referenz
HANDELSMODUS
HandelsModus: Wählen Sie Ihren bevorzugten Betriebsmodus
- MODE_ALERT_ONLY: Nur Benachrichtigungen, keine Trades
- MODE_SEMI_AUTO: Benachrichtigungen mit Level-Vorschlägen
- MODE_FULL_AUTO: Vollständige Automatisierung
RISIKOMANAGEMENT
RiskPercentPerTrade (Voreinstellung: 2,0%): Prozentsatz des Kontosaldos, der pro Handel riskiert wird
- Konservativ: 0,5-1,0%
- Mäßig: 1.5-2.5%
- Aggressiv: 3,0-5,0%
MaxDailyLossPercent (Standardwert: 5,0%): Maximaler täglicher Verlust, bevor EA den Handel beendet
- Empfohlen: 2x bis 3x Ihr Risiko pro Handel
MaxOpenPositions (Voreinstellung: 3): Maximale Anzahl gleichzeitiger Positionen
- Kleine Konten: 1-2
- Mittlere Konten: 3-5
- Große Konten: 5-10
MaxLotSize (Standardwert: 1.0): Obere Grenze für die Positionsgröße MinLotSize (Standardwert: 0.01): Untere Grenze für die Positionsgröße MagicNumber (Standardwert: 123456): Eindeutiger Bezeichner für EA Trades
STOP LOSS & TAKE PROFIT
StopLossBuffer (Voreinstellung: 10 Pips): Abstand von der Zonengrenze zur Platzierung des SL
- Eng: 5-10 Pips (für Hauptpaare, geringe Volatilität)
- Mittel: 15-25 Pips (für Cross-Paare)
- Weit: 30-50 Pips (für exotische Paare, hohe Volatilität)
RiskRewardRatio1 (Standard: 2.0): Erstes Take-Profit-Ziel als Vielfaches des Risikos RiskRewardRatio2 (Standardwert: 3.0): Zweites Take-Profit-Ziel UseBreakEven (Voreinstellung: true): Automatischen Break-Even aktivieren BreakEvenTrigger (Standardwert: 1.0): Wann wird der SL auf den Break-Even verschoben (als R-Multiplikator) BreakEvenProfit (Standardwert: 5 Pips): Gewinnsperre beim Erreichen des Break-Even
TRAILING STOP
UseTrailingStop (Voreinstellung: true): Aktiviert den Trailing-Stop TrailingStart (Standardwert: 20 Pips): Gewinnniveau zur Aktivierung des Trailing TrailingStep (Voreinstellung: 10 Pips): Minimale Kursbewegung zur Aktualisierung des SL TrailingDistance (Standardwert: 15 Pips): Abstand zwischen Preis und Trailing-SL UseZoneBasedTrailing (Standardwert: true): Unterstützungs-/Widerstandszonen beim Trailing respektieren
DCA-STRATEGIE
EnableDCA (Standardwert: true): Dollar-Cost Averaging aktivieren MaxDCALevels (Standardwert: 3): Maximale Anzahl von Mittelwertbildungspositionen
- Konservativ: 1-2 Stufen
- Aggressiv: 3-5 Stufen
DCADistancePips (Standard: 20): Mindestabstand zwischen DCA-Einträgen
- Skalieren: 10-15 Pips
- Daytrading: 20-40 Pips
- Swing-Handel: 50-100 Pips
DCALotMultiplier (Voreinstellung: 1,5): Lotgrößenmultiplikator für jede DCA-Stufe
- Konservativ: 1.0-1.3 (gleich oder leicht ansteigend)
- Aggressiv: 1,5-2,0 (martingal-ähnlich)
DCAOnlyInZone (Voreinstellung: true): Nur Positionen innerhalb von S/R-Zonen hinzufügen DCARequiresPattern (Standardwert: false): Erfordert Umkehrmuster für DCA-Eintritt
TEILWEISE SCHLIESSEN
UsePartialClose (Standardwert: true): Partielle Gewinnmitnahme aktivieren PartialClosePercent (Standardwert: 50%): Prozentualer Anteil der Position, der bei TP1 geschlossen werden soll MoveToBreakEvenAfterPartial (Standardwert: true): SL auf BE nach Teilschluss verschieben
SMART EXIT
ExitOnOppositeSignal (Standardwert: true): Position bei entgegengesetztem Muster schließen ExitOnZoneBreak (Standardwert: true): Schließen, wenn der Preis die Zone durchbricht MaxBarsInTrade (Standardwert: 100): Maximale Anzahl von Bars vor dem erzwungenen Schließen (0=deaktiviert)
ALARME UND BENACHRICHTIGUNGEN
EnableEmailNotifications (Voreinstellung: true): E-Mail-Benachrichtigungen senden EnablePushNotifications (Standardwert: true): Mobile Push-Benachrichtigungen senden EnableAlertSounds (Standardwert: true): Ton bei Warnungen abspielen EnableOnScreenAlerts (Standard: true): Auf dem Dashboard anzeigen AlertSoundFile (Standardwert: "alert.wav"): Name der Tondatei CheckOnNewBar (Voreinstellung: true): Muster nur bei neuer Kerze prüfen MaxAlertsPerDay (Standardwert: 50): Tägliche Alarmgrenze DrawPatternArrows (Standardwert: true): Zeichnet Pfeile auf erkannte Muster BullishArrowColor (Standardwert: Grün): Farbe für bullische Signale BearishArrowColor (Voreinstellung: Rot): Farbe für bärische Signale
UNTERSTÜTZUNGS-/WIDERSTANDSZONEN
Zone_LookBackPeriod (Standardwert: 150): Zu analysierende Bars für Zonen
- Kurzfristig: 50-100 Balken
- Mittelfristig: 100-200 Balken
- Langfristig: 200-500 Takte
Zone_SwingSensitivity (Standard: 5): Balken auf jeder Seite zur Bestätigung des Schwungs
- Empfindlich (mehr Zonen): 3-5
- Mäßig: 5-8
- Konservativ (weniger Zonen): 8-12
Zone_ZonePadding (Standardwert: 20 Punkte): Zonendicke in Pips Zone_SupportColor (Voreinstellung: Blau): Farbe der Unterstützungszone Zone_ResistanceColor (Standardwert: Rot): Farbe der Widerstandszone Zone_ShowZoneLabels (Voreinstellung: true): Zonenbeschriftungen anzeigen Zone_DrawZoneRectangles (Voreinstellung: true): Zeichnen von Zonenrechtecken
4. Handelsmodi erklärt
Nur-Alarm-Modus
- EA überwacht kontinuierlich Muster und Zonen
- Sendet Benachrichtigungen, wenn Muster erkannt werden
- Es werden keine Trades ausgeführt
- Ideal zum Erlernen des Systems oder zum manuellen Handel mit EA-Signalen
- Verwenden Sie diesen Modus, um die Häufigkeit und Qualität von Mustern zu verstehen
Semi-Auto-Modus
- EA erkennt Muster und berechnet die optimalen Einstiegsniveaus
- Bietet vorgeschlagene Stop-Loss- und Take-Profit-Kurse
- Sendet detaillierte Warnungen mit allen Handelsparametern
- Sie platzieren manuell Trades auf Basis der EA-Vorschläge
- Ideal für Händler, die Unterstützung durch Automatisierung wünschen, aber die Kontrolle behalten wollen
Vollständig automatischer Handelsmodus
- Vollständige Automatisierung von der Signalerkennung bis zum Positionsmanagement
- EA eröffnet Positionen basierend auf Mustern und Zonen
- Automatisches Stop-Loss-, Take-Profit- und DCA-Management
- Trailing Stops, Break-Even und Teilschließungen werden automatisch ausgeführt
- Am besten geeignet für den freihändigen Handel nach gründlichen Tests
5. Einrichtung des Risikomanagements
Berechnung der Positionsgröße Der EA berechnet automatisch die Losgröße basierend auf Ihrem Risikoprozentsatz: Risikobetrag = Kontostand × Risikoprozentsatz Losgröße = Risikobetrag ÷ (Stop Loss Pips × Pip-Wert)
Beispiel: Kontostand: $10.000 Risiko pro Trade: 2% = $200 Stop Loss: 30 Pips Pip Value: $10 (für 1 Lot auf EUR/USD) Lotgröße = $200 ÷ (30 × $10) = 0,67 Lots
Tägliches Verlustlimit Der EA stoppt den Handel, wenn der tägliche Verlust den von Ihnen festgelegten Prozentsatz erreicht:
- Wenn MaxDailyLossPercent = 5% bei einem Konto von $10.000
- EA stoppt den Handel nach -$500 kumuliertem Verlust für den Tag
- Zähler wird um Mitternacht zurückgesetzt
- Schützt vor katastrophalen Drawdown-Tagen
Maximale Positionen Kontrolliert das gleichzeitige Engagement:
- MaxOpenPositions = 3 bedeutet, dass EA 3 Trades aktiv haben kann
- Verhindert eine übermäßige Hebelwirkung
- Jede Position respektiert weiterhin individuelle Risikolimits
Empfohlene Einstellungen nach Kontogröße
Kleines Konto ($500-$2.000)
- Risiko pro Handel: 1.0%
- Maximaler täglicher Verlust: 3.0%
- Maximal offene Positionen: 1-2
- Maximale Losgröße: 0.10
- DCA einschalten: falsch
Mittleres Konto ($2.000-$10.000)
- Risiko pro Handel: 2.0%
- Max. täglicher Verlust: 5.0%
- Maximal offene Positionen: 2-3
- Maximale Losgröße: 0.50
- DCA einschalten: wahr
- Maximale DCA-Ebenen: 2
Großes Konto ($10.000+)
- Risiko pro Handel: 2.0%
- Max. täglicher Verlust: 6.0%
- Maximal offene Positionen: 3-5
- Maximale Losgröße: 2.00
- DCA einschalten: wahr
- Maximale DCA-Ebenen: 3
6. DCA-Strategie-Konfiguration
Das Verständnis von DCA Dollar-Cost Averaging in diesem EA funktioniert durch das Hinzufügen von Gewinnpositionen innerhalb von Schlüsselzonen:
- Die erste Position wird bei einem Mustersignal eröffnet.
- Wenn sich der Preis günstig entwickelt, aber in der Zone bleibt, kann der EA Positionen hinzufügen
- Jede DCA-Stufe erhöht die Positionsgröße (gesteuert durch den Multiplikator)
- Der durchschnittliche Einstiegspreis verbessert sich
- Ein einziges Take-Profit-Ziel für alle Positionen
DCA-Einstellungen Erklärt
MaxDCALevels: Gesamtzahl der Positionen einschließlich Ersteinstieg
- Level 1: Erster musterbasierter Einstieg
- Level 2: Erster DCA-Zusatz
- Ebene 3: Zweiter DCA-Zusatz (wenn MaxDCALevels = 3)