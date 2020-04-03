Triangle Pattern Gann Ea Pro

✅ EA Pro v4.0 - Tích Hợp Hoàn Chỉnh

Đã tạo TrianglePatternGannEA_Pro.mq5 với tất cả logic filter từ indicator:

🔥 Tính Năng Tích Hợp Từ Indikator

Filter Mô tả
Trend-Filter 3 chế độ: EMA, Multi-TF, ADX
Volumen-Filter Volumen >= 1.2x Durchschnitt(20)
RSI-Filter Momentum-Bestätigung
Signal-Qualität Wertung 1-5, chỉ Handel khi >= 3
P3-Wiedereinrückung Bestätigung 38,2% - 78,6%
Dynamischer SL ATR-basiertes Theo-Markt-Profil
Einstiegsmodi P3 / Ausbruch / Wiederholung
Markt-Profile Automatische Erkennung von Gold/BTC/Forex

📊 So Sánh EA v3.9 vs EA Pro v4.0

Merkmal EA v3.9 EA Pro v4.0
Trend-Filter ✅ EMA/MTF/ADX
Volumen-Filter
RSI-Filter
Signalqualität ✅ 1-5 Sterne
Dynamischer SL ❌ Fest 38,2% ✅ ATR-basiert
P3-Validierung
Markt-Profile ✅ Automatische Erkennung
Gewinnrate kỳ vọng ~40-50% ~70%+

⚙️ Einstellungen Khuyến Nghị cho XAUUSD

Markttyp: MARKT_AUTO

Einstiegsmodus: ENTRY_BREAKOUT Trend-Filter: TREND_MTF Higher TF: PERIOD_H4 Min Signal Quality: 3 Volume Filter: EIN RSI-Filter: ON Dynamischer SL: ON

📝 Hướng Dẫn Sử Dụng

  1. Datei kopieren nach MQL5/Experts/
  2. Kompilieren mit MetaEditor (F7)
  3. Anhängen an die Tabelle H1 hoặc H4
  4. Cấu hình Markttyp và Einstiegsmodus
  5. Backtest trước khi live trading

