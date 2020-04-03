Triangle Pattern Gann Ea Pro
- Experten
- Nguyen Van Kien
- Version: 4.0
✅ EA Pro v4.0 - Tích Hợp Hoàn Chỉnh
Đã tạo TrianglePatternGannEA_Pro.mq5 với tất cả logic filter từ indicator:
🔥 Tính Năng Tích Hợp Từ Indikator
|Filter
|Mô tả
|Trend-Filter
|3 chế độ: EMA, Multi-TF, ADX
|Volumen-Filter
|Volumen >= 1.2x Durchschnitt(20)
|RSI-Filter
|Momentum-Bestätigung
|Signal-Qualität
|Wertung 1-5, chỉ Handel khi >= 3
|P3-Wiedereinrückung
|Bestätigung 38,2% - 78,6%
|Dynamischer SL
|ATR-basiertes Theo-Markt-Profil
|Einstiegsmodi
|P3 / Ausbruch / Wiederholung
|Markt-Profile
|Automatische Erkennung von Gold/BTC/Forex
📊 So Sánh EA v3.9 vs EA Pro v4.0
|Merkmal
|EA v3.9
|EA Pro v4.0
|Trend-Filter
|❌
|✅ EMA/MTF/ADX
|Volumen-Filter
|❌
|✅
|RSI-Filter
|❌
|✅
|Signalqualität
|❌
|✅ 1-5 Sterne
|Dynamischer SL
|❌ Fest 38,2%
|✅ ATR-basiert
|P3-Validierung
|❌
|✅
|Markt-Profile
|❌
|✅ Automatische Erkennung
|Gewinnrate kỳ vọng
|~40-50%
|~70%+
⚙️ Einstellungen Khuyến Nghị cho XAUUSD
Markttyp: MARKT_AUTO
Einstiegsmodus: ENTRY_BREAKOUT Trend-Filter: TREND_MTF Higher TF: PERIOD_H4 Min Signal Quality: 3 Volume Filter: EIN RSI-Filter: ON Dynamischer SL: ON
📝 Hướng Dẫn Sử Dụng
- Datei kopieren nach MQL5/Experts/
- Kompilieren mit MetaEditor (F7)
- Anhängen an die Tabelle H1 hoặc H4
- Cấu hình Markttyp và Einstiegsmodus
- Backtest trước khi live trading