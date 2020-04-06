Legacy of Gann Enhanced EA
- Experten
- Nguyen Van Kien
- Version: 4.6
KI-gesteuertes Handelssystem mit Groq-Integration
📊 Überblick
Legacy of Gann Enhanced EA ist ein hochentwickelter MetaTrader 5 Expert Advisor, der klassische Gann-Handelsprinzipien mit modernster künstlicher Intelligenz kombiniert. Dieses revolutionäre Handelssystem nutzt die bewährte Pattern 123-Methode, die mit der KI-Analyse von Groq und der Filterung von Wirtschaftsnachrichten erweitert wurde, um Handels-Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren.
Was macht diesen EA so besonders?
- KI-gestützte Entscheidungsfindung - Integriert das Llama 3.3 70B Modell von Groq für intelligente Handelsanalysen
- ✅ Pattern 123 Recognition - Automatisierte Erkennung der legendären Handelsmuster von W.D. Gann
- ✅ News Filter Protection - Vermeidet den Handel bei wichtigen wirtschaftlichen Ereignissen
- ✅ Fortgeschrittenes Risikomanagement - Mehrere Strategien zur Positionsverwaltung
- ✅ Multi-Timeframe-Analyse - Trendbestätigung auf höheren Zeitskalen
- ✅ Flexible Auftragsausführung - Marktaufträge, schwebende Aufträge oder KI-entschieden
🎯 Kern-Handelsstrategie
Die Pattern 123-Methode
Der EA identifiziert Drei-Punkt-Umkehrmuster auf der Grundlage von ZigZag-Indikator-Pivots:
Bullish-Muster:
- Punkt 1: Tief
- Punkt 2: Höheres Hoch (Impulsbewegung)
- Punkt 3: Rückschlag (zwischen P1 und P2)
- Einstieg: Ausbruch über Punkt 3
Baisse-Muster:
- Punkt 1: Hoch
- Punkt 2: Unteres Tief (Impulsbewegung)
- Punkt 3: Pullback (zwischen P1 und P2)
- Einstieg: Durchbruch unter Punkt 3
Gann-Gewinn-Ziele
Das System berechnet präzise Ziele unter Verwendung von Fibonacci-basierten Gann-Verhältnissen:
- Vorläufiges Ziel: 61,8% der Impulsspanne
- Zone 1: 100% - 161,8% der Impulsspanne
- Zone 2: 261,8% - 423,6% der Impulsspanne
- Stop Loss: 50% unter Punkt 3
🤖 AI-Integration (Groq)
Drei AI-Modi
1. GEMINI_AUS
- Nur traditioneller regelbasierter Handel
- Keine AI-Analyse erforderlich
- Schnellste Ausführung
2. GEMINI_CONFIRM
- AI validiert Mustersignale
- Bietet eine Vertrauensbewertung (0-100%)
- Filtert Setups mit geringer Wahrscheinlichkeit heraus
- Menschenähnliche Handelsüberlegungen
3. GEMINI_FULL
- Vollständig AI-gesteuerter Handel
- Optimiert Stop Loss und Take Profit Levels
- Analysiert die Marktbedingungen in Echtzeit
- Entscheidet über die Auftragsart (Markt vs. Pending)
Was AI analysiert
Die Groq-KI wertet aus:
- Qualität und Struktur von Mustern
- Aktuelle Marktdynamik (RSI, ATR)
- Kontext der Preisbewegung
- Risiko/Ertrags-Optimierung
- Einstiegszeitpunkt
- Einschätzung des Vertrauensniveaus
AI-Reaktion Beispiel
{ "shouldTrade": true, "Vertrauen": 85, "direction": "BUY", "stopLoss": 1.08450, "takeProfit": 1,09200, "reasoning": "Starkes bullisches Muster mit RSI-Bestätigung" }
🛡️ Nachrichten-Filter-System
Wirtschaftskalender Schutz
Der EA blockiert automatisch den Handel während wichtiger Nachrichtenereignisse:
Besonders wichtige Nachrichten:
- 60 Minuten vor dem Ereignis
- 30 Minuten nach dem Ereignis
- Beispiele: NFP, FOMC, CPI, Zinsentscheidungen
Nachrichten mit mittlerem Einfluss:
- 30 Minuten vor dem Ereignis
- 15 Minuten nach dem Ereignis
- Beispiele: Einzelhandelsumsätze, PMI-Daten
Nachrichten mit geringem Einfluss:
- Optionale Blockierung (konfigurierbar)
- 15 Minuten Pufferfenster
Intelligente Kalenderintegration
- Verwendet den in MT5 integrierten Wirtschaftskalender
- Filtert nach Währungsrelevanz
- Automatische Aktualisierung jede Stunde
- Zeigt einen Countdown bis zum nächsten Ereignis an
⚙️ Konfigurationsleitfaden
1. ZigZag-Einstellungen
ZigZagDepth = 12 // Empfindlichkeit gegenüber Preisschwankungen ZigZagDeviation = 5 // Minimale Preisbewegung ZigZagBackstep = 3 // Rückblickzeitraum
Empfehlung: Behalten Sie die Standardwerte für die meisten Paare bei. Erhöhen Sie die Tiefe für schwankende Märkte.
2. Pattern-Einstellungen
MinImpulsePoints = 300 // Mindestimpulsgröße in Punkten MaxBarsLookback = 500 // Historische Daten zum Scannen MinBarsP3 = 2 // Bars seit Punkt 3 Bestätigung
Tipp: Niedrigere MinImpulsePoints (200-250) für niedrigere Zeitrahmen wie M15/H1.
3. Verwaltung der Losgröße
Fester Lot-Modus:
LotMode = LOT_MODE_FIXED FixedLot = 0.01
Modus "Risikoprozentsatz":
LotMode = LOT_MODE_RISK RiskPercent = 2.0 // Risiko 2% pro Handel
Risiko % Formel: Berechnet die Positionsgröße basierend auf dem Stop-Loss-Abstand und dem Kontostand.
4. Gann-Ziel-Ratios
PrelimGoalRatio = 0,618 // 61,8% Fibonacci Zone1MinRatio = 1,000 // 100% Verlängerung Zone1MaxRatio = 1,618 // 161,8% Golden Ratio Zone2MinRatio = 2,618 // 261,8% Verlängerung Zone2MaxRatio = 4,236 // 423,6% Verlängerung StopLossRatio = 0,5 // 50% Retracement
Konservativ: Erhöhen Sie StopLossRatio auf 0,618 für sicherere Trades.
5. Handelsmanagement
UsePartialClose = true // 50% bei vorläufigem Ziel schließen MoveToBreakeven = true // Kapital schützen BreakevenPoints = 10 // Offset vom Einstieg TrailMode = TRAIL_PRELIM // Trailing nach vorläufigem Ziel starten TrailDistance = 50 // Punkte hinter dem Preis MaxOpenTrades = 1 // Gleichzeitige Positionen begrenzen
6. Auftragsausführungsmodi
ORDER_MARKET:
- Sofortige Ausführung zum aktuellen Preis
- Am besten geeignet für liquide Märkte
- Kein Slippage-Risiko durch schwebende Aufträge
ORDER_PENDING:
- Platziert Kauf-/Verkaufsstopp-Aufträge
- Offset konfigurierbar (Standardwert 20 Punkte)
- Bessere Ausfüllung bei volatilen Bedingungen
ORDER_GEMINI_DECIDE:
- AI wählt optimale Einstiegsmethode
- Berücksichtigt Spread und Volatilität
- (Derzeit standardmäßig auf Markt eingestellt)
7. Höherer Zeitrahmen-Filter
UseHigherTFFilter = true HigherTF = PERIOD_H4 HTF_TrendMA = 50
Zweck: Nimmt nur Trades an, die an einem größeren Trend ausgerichtet sind.
- BUY-Signale erfordern einen Kurs über dem H4 MA(50)
- VERKAUFSSIGNALE erfordern einen Preis unter H4 MA(50)
Deaktivieren Sie diese Funktion bei schwankenden Märkten oder bei Umkehrungen.
8. AI-Konfiguration (Groq)
AIMode = GEMINI_CONFIRM GroqAPIKey = "your_api_key_here" AIConfidenceMin = 70 // Mindestens 70 % Konfidenz AIAnalyzeSLTP = true // KI-optimierte Levels verwenden AIAnalysisInterval = 300 // 5-minütiger Cooldown
API-Schlüssel erhalten:
- Besuchen Sie https://console.groq.com/keys
- Kostenloses Konto erstellen
- API-Schlüssel generieren
- In EA-Einstellungen kopieren
Wichtig: Fügen Sie https://api.groq.com zu den erlaubten MT5-URLs hinzu:
- Tools → Options → Expert Advisors → Allow WebRequest for listed URL
9. Nachrichtenfilter-Einstellungen
UseNewsFilter = true NewsMinutesBeforeHigh = 60 NewsMinutesAfterHigh = 30 NewsMinutesBeforeMed = 30 NewsMinutesAfterMed = 15 BlockLowImpact = false
Aggressiver Handel: Verringern Sie alle Zeitpunkte um 50 % Konservativer Handel: Alle Zeitpunkte um 50% erhöhen
10. Alarme und Benachrichtigungen
EnableAlerts = true // Pop-up-Benachrichtigungen EnableSound = true // Audio-Benachrichtigungen EnablePush = false // Mobile Push (erfordert MT5-Mobil-Setup) MagicNumber = 123789 // Eindeutige EA-Kennung TradeComment = "GannAI" // Order-Kommentar
📈 Gebrauchsanweisung
Schritt 1: Installation
- Kopieren Sie LegacyOfGann_EA_GROQ.mq5 in den Ordner MQL5/Experts/
- Kopieren Sie die Bibliothek JAson.mqh in den Ordner MQL5/Include/
- Starten Sie MetaTrader 5 neu
- EA erscheint im Navigator → Expert Advisors
Schritt 2: Groq API einrichten (optional)
- Registrieren Sie sich bei https://console.groq.com
- Generieren Sie einen kostenlosen API-Schlüssel
- In MT5: Tools → Optionen → Expert Advisors
- Markieren Sie "WebRequest für aufgelistete URL zulassen".
- Hinzufügen: https: //api.groq.com
- Klicken Sie auf OK und starten Sie MT5 neu.
Schritt 3: An den Chart anhängen
- Öffnen Sie den gewünschten Symbolchart (z.B. EURUSD)
- Wählen Sie den Zeitrahmen (H1 oder H4 empfohlen)
- Ziehen Sie den EA vom Navigator auf den Chart
- Konfigurieren Sie die Einstellungen im Popup-Fenster
- Groq API-Schlüssel einfügen, wenn Sie AI verwenden
- Aktivieren Sie "Live-Handel zulassen".
- OK anklicken
Schritt 4: Überprüfen Sie den Betrieb
Prüfen Sie die Registerkarte Experte auf Initialisierungsmeldungen:
Testing Groq API connection... Groq API connection successful! Legacy of Gann EA - ENHANCED EDITION Symbol: EURUSD Gemini AI: NUR BESTÄTIGEN
Schritt 5: Überwachen Sie das Dashboard
Die On-Chart-Anzeige zeigt an:
- 🤖 Groq AI Status und Verbindung
- 📞 Statistik der API-Aufrufe
- ✅ Von der KI geöffnete/abgelehnte Trades
- 📰 Status des Nachrichtenfilters
- 🎯 Informationen über aktive Muster
- ⏰ Countdown bis zum nächsten Nachrichtenereignis
🎓 Handelstipps
Beste Praktiken
-
Auswahl des Zeitrahmens
- H1: Für den aktiven Handel (3-5 Signale/Woche)
- H4: Für den Swing-Handel (1-2 Signale/Woche)
- M15 und darunter vermeiden (zu verrauscht)
-
Auswahl der Paare
- Wichtige Paare: EURUSD, GBPUSD, USDJPY (beste Liquidität)
- Vermeiden Sie exotische Paare mit großen Spreads
-
Risiko-Management
- Beginnen Sie beim Lernen mit einem Risikoprozentsatz von 1%.
- Riskieren Sie nie mehr als 2-3% pro Handel
- Maximal 2-3 gleichzeitige Trades über alle Paare hinweg
-
AI-Konfidenzniveaus
- 70-79%: Mäßiges Vertrauen (kleinere Lots verwenden)
- 80-89%: Hohes Vertrauen (Standard-Lots)
- 90%+: Sehr hohes Vertrauen (kann die Losgröße leicht erhöhen)
-
Nachrichtenhandel
- UseNewsFilter = true für den ersten Monat beibehalten
- Wichtige Nachrichten können technische Muster ungültig machen
- Kalenderschutz spart Kapital
Optimierungsstrategie
Phase 1: Konservativ (Monat 1-2)
AIMode = GEMINI_CONFIRM AIConfidenceMin = 80 UsePartialClose = true MaxOpenTrades = 1 TrailMode = TRAIL_PRELIM
Phase 2: Ausgewogen (Monat 3-4)
AIMode = GEMINI_FULL AIConfidenceMin = 75 UsePartialClose = true MaxOpenTrades = 2
Phase 3: Aggressiv (ab Monat 5)
AIMode = GEMINI_FULL AIConfidenceMin = 70 MaxOpenTrades = 3 AIAnalyzeSLTP = true
🔍 F ehlersuche
AI funktioniert nicht
Symptom: "Verbindung fehlgeschlagen" oder "Ungültiger API-Schlüssel"
Lösungen:
- Überprüfen Sie, ob der API-Schlüssel korrekt ist (43 Zeichen)
- Prüfen Sie, ob https://api.groq.com zu den zulässigen URLs gehört.
- Starten Sie MT5 neu, nachdem Sie die URL hinzugefügt haben.
- Testen Sie die Verbindung: EA protokolliert "Groq API-Verbindung erfolgreich!"
- Internetverbindung und Firewall überprüfen
Keine Trades öffnen
Mögliche Ursachen:
- Nachrichtenfilter blockiert (überprüfen Sie die Anzeige im Chart)
- Kein gültiges Pattern 123 erkannt
- AI-Konfidenz unter Mindestschwelle
- Höherer TF-Filter nicht ausgerichtet
- MaxOpenTrades-Grenze erreicht
Debuggen: Aktivieren Sie DebugMode = true, um die Ablehnungsgründe auf der Registerkarte Experte zu sehen.
Muster nicht erkannt
Anpassungen:
- MinImpulsePoints verringern (200-250 versuchen)
- MaxBarsLookback erhöhen (700-1000 ausprobieren)
- Prüfen Sie, ob die ZigZag-Einstellungen korrekt sind.
- Überprüfen Sie, ob der Chart genügend historische Daten enthält.
Häufige AI-Ablehnungen
Lösungen:
- AIConfidenceMin senken (versuchen Sie 65-70%)
- Vorübergehend zu AIMode = GEMINI_OFF wechseln
- Überprüfen Sie abgelehnte Muster in den Protokollen
- Kann auf einen schwankenden Markt hindeuten
📊 Leistungsmetriken
Dashboard-Informationen
Der EA zeigt Echtzeitstatistiken an:
Handelsstatus:
- Anzahl der offenen Positionen
- Modus und Wert der Losgröße
- Saldo und Eigenkapital
Groq AI Status:
- Verbindungsstatus (✓ oder ✗)
- Insgesamt durchgeführte API-Aufrufe
- Erfolgreiche Analysen
- Von AI eröffnete Trades
- Abgelehnte Abschlüsse (und warum)
- Abkühlungstimer
Nachrichten-Filter:
- Aktueller Status (CLEAR oder BLOCKED)
- Countdown bis zum nächsten Ereignis
- Auswirkungsgrad der kommenden Nachrichten
Aktives Muster:
- Richtung (BUY/SELL)
- Einstiegskurs
- Zielebenen (Prelim, Zone 1)
- AI-Konfidenzrate
⚠️ Wichtige Haftungsausschlüsse
- API-Kosten: Groq bietet eine kostenlose Stufe mit Tarifgrenzen. Überwachen Sie die Nutzung unter console.groq.com
- Internet erforderlich: KI-Funktionen erfordern eine stabile Internetverbindung
- Backtesting: AI-Funktionen funktionieren nicht im Strategy Tester (verwendet Live-API-Aufrufe)
- VPS empfohlen: Für einen 24/7-Betrieb, verwenden Sie Virtual Private Server
- Risiko-Warnung: Der Devisenhandel birgt ein erhebliches Verlustrisiko. Handeln Sie niemals mit Geld, das Sie sich nicht leisten können zu verlieren.
🎁 Wichtigste Vorteile
✅ Automatisierte Mustererkennung - Keine manuelle Chartbeobachtung ✅ KI-Validierung - Filtert falsche Signale heraus ✅ News Protection - Vermeidet unvorhersehbare Volatilität ✅ Partial Profits - Sichert Gewinne an Meilensteinen ✅ Trailing Stop - Fängt ausgedehnte Bewegungen ab ✅ Multi-Zeitrahmen - Bestätigung der Trendausrichtung ✅ Flexibles Risiko - Festes oder prozentuales Sizing ✅ Echtzeit-Dashboard - Vollständige Transparenz ✅ Intelligente Benachrichtigungen - Alarme bei wichtigen Ereignissen ✅ Professional Grade - Risikomanagement in institutioneller Qualität
🚀 S tarten Sie noch heute
Transformieren Sie Ihren Handel mit der Kraft der KI-gestützten Gann-Analyse. Der Legacy of Gann Enhanced EA kombiniert 100 Jahre bewährte technische Analyse mit moderner künstlicher Intelligenz, um Ihnen einen Vorteil auf den heutigen Märkten zu verschaffen.
Perfekt für:
- Swing-Trader, die nach hochwahrscheinlichen Setups suchen
- Musterhändler, die Automatisierung wünschen
- Trader, die an KI-gestützter Analyse interessiert sind
- Risikobewusste Trader, die Schutz benötigen
Beginnen Sie mit einem Demokonto, beherrschen Sie das System und handeln Sie dann mit Vertrauen live!
Legacy of Gann Enhanced EA v4.0 - Wo klassische Handelsweisheit auf künstliche Intelligenz trifft