KI-gesteuertes Handelssystem mit Groq-Integration

📊 Überblick

🚀 Legacy of Gann Enhanced EA v4.0

Legacy of Gann Enhanced EA ist ein hochentwickelter MetaTrader 5 Expert Advisor, der klassische Gann-Handelsprinzipien mit modernster künstlicher Intelligenz kombiniert. Dieses revolutionäre Handelssystem nutzt die bewährte Pattern 123-Methode, die mit der KI-Analyse von Groq und der Filterung von Wirtschaftsnachrichten erweitert wurde, um Handels-Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren.

Was macht diesen EA so besonders?

KI-gestützte Entscheidungsfindung - Integriert das Llama 3.3 70B Modell von Groq für intelligente Handelsanalysen

- Integriert das Llama 3.3 70B Modell von Groq für intelligente Handelsanalysen ✅ Pattern 123 Recognition - Automatisierte Erkennung der legendären Handelsmuster von W.D. Gann

- Automatisierte Erkennung der legendären Handelsmuster von W.D. Gann ✅ News Filter Protection - Vermeidet den Handel bei wichtigen wirtschaftlichen Ereignissen

- Vermeidet den Handel bei wichtigen wirtschaftlichen Ereignissen ✅ Fortgeschrittenes Risikomanagement - Mehrere Strategien zur Positionsverwaltung

- Mehrere Strategien zur Positionsverwaltung ✅ Multi-Timeframe-Analyse - Trendbestätigung auf höheren Zeitskalen

- Trendbestätigung auf höheren Zeitskalen ✅ Flexible Auftragsausführung - Marktaufträge, schwebende Aufträge oder KI-entschieden

🎯 Kern-Handelsstrategie

Die Pattern 123-Methode

Der EA identifiziert Drei-Punkt-Umkehrmuster auf der Grundlage von ZigZag-Indikator-Pivots:

Bullish-Muster:

Punkt 1: Tief

Punkt 2: Höheres Hoch (Impulsbewegung)

Punkt 3: Rückschlag (zwischen P1 und P2)

Einstieg: Ausbruch über Punkt 3

Baisse-Muster:

Punkt 1: Hoch

Punkt 2: Unteres Tief (Impulsbewegung)

Punkt 3: Pullback (zwischen P1 und P2)

Einstieg: Durchbruch unter Punkt 3

Gann-Gewinn-Ziele

Das System berechnet präzise Ziele unter Verwendung von Fibonacci-basierten Gann-Verhältnissen:

Vorläufiges Ziel : 61,8% der Impulsspanne

: 61,8% der Impulsspanne Zone 1 : 100% - 161,8% der Impulsspanne

: 100% - 161,8% der Impulsspanne Zone 2 : 261,8% - 423,6% der Impulsspanne

: 261,8% - 423,6% der Impulsspanne Stop Loss: 50% unter Punkt 3

🤖 AI-Integration (Groq)

Drei AI-Modi

1. GEMINI_AUS

Nur traditioneller regelbasierter Handel

Keine AI-Analyse erforderlich

Schnellste Ausführung

2. GEMINI_CONFIRM

AI validiert Mustersignale

Bietet eine Vertrauensbewertung (0-100%)

Filtert Setups mit geringer Wahrscheinlichkeit heraus

Menschenähnliche Handelsüberlegungen

3. GEMINI_FULL

Vollständig AI-gesteuerter Handel

Optimiert Stop Loss und Take Profit Levels

Analysiert die Marktbedingungen in Echtzeit

Entscheidet über die Auftragsart (Markt vs. Pending)

Was AI analysiert

Die Groq-KI wertet aus:

Qualität und Struktur von Mustern

Aktuelle Marktdynamik (RSI, ATR)

Kontext der Preisbewegung

Risiko/Ertrags-Optimierung

Einstiegszeitpunkt

Einschätzung des Vertrauensniveaus

AI-Reaktion Beispiel

{ "shouldTrade": true, "Vertrauen": 85, "direction": "BUY", "stopLoss": 1.08450, "takeProfit": 1,09200, "reasoning": "Starkes bullisches Muster mit RSI-Bestätigung" }

🛡️ Nachrichten-Filter-System

Wirtschaftskalender Schutz

Der EA blockiert automatisch den Handel während wichtiger Nachrichtenereignisse:

Besonders wichtige Nachrichten:

60 Minuten vor dem Ereignis

30 Minuten nach dem Ereignis

Beispiele: NFP, FOMC, CPI, Zinsentscheidungen

Nachrichten mit mittlerem Einfluss:

30 Minuten vor dem Ereignis

15 Minuten nach dem Ereignis

Beispiele: Einzelhandelsumsätze, PMI-Daten

Nachrichten mit geringem Einfluss:

Optionale Blockierung (konfigurierbar)

15 Minuten Pufferfenster

Intelligente Kalenderintegration

Verwendet den in MT5 integrierten Wirtschaftskalender

Filtert nach Währungsrelevanz

Automatische Aktualisierung jede Stunde

Zeigt einen Countdown bis zum nächsten Ereignis an

⚙️ Konfigurationsleitfaden

1. ZigZag-Einstellungen

ZigZagDepth = 12 // Empfindlichkeit gegenüber Preisschwankungen ZigZagDeviation = 5 // Minimale Preisbewegung ZigZagBackstep = 3 // Rückblickzeitraum

Empfehlung: Behalten Sie die Standardwerte für die meisten Paare bei. Erhöhen Sie die Tiefe für schwankende Märkte.

2. Pattern-Einstellungen

MinImpulsePoints = 300 // Mindestimpulsgröße in Punkten MaxBarsLookback = 500 // Historische Daten zum Scannen MinBarsP3 = 2 // Bars seit Punkt 3 Bestätigung

Tipp: Niedrigere MinImpulsePoints (200-250) für niedrigere Zeitrahmen wie M15/H1.

3. Verwaltung der Losgröße

Fester Lot-Modus:

LotMode = LOT_MODE_FIXED FixedLot = 0.01

Modus "Risikoprozentsatz":

LotMode = LOT_MODE_RISK RiskPercent = 2.0 // Risiko 2% pro Handel

Risiko % Formel: Berechnet die Positionsgröße basierend auf dem Stop-Loss-Abstand und dem Kontostand.

4. Gann-Ziel-Ratios

PrelimGoalRatio = 0,618 // 61,8% Fibonacci Zone1MinRatio = 1,000 // 100% Verlängerung Zone1MaxRatio = 1,618 // 161,8% Golden Ratio Zone2MinRatio = 2,618 // 261,8% Verlängerung Zone2MaxRatio = 4,236 // 423,6% Verlängerung StopLossRatio = 0,5 // 50% Retracement

Konservativ: Erhöhen Sie StopLossRatio auf 0,618 für sicherere Trades.

5. Handelsmanagement

UsePartialClose = true // 50% bei vorläufigem Ziel schließen MoveToBreakeven = true // Kapital schützen BreakevenPoints = 10 // Offset vom Einstieg TrailMode = TRAIL_PRELIM // Trailing nach vorläufigem Ziel starten TrailDistance = 50 // Punkte hinter dem Preis MaxOpenTrades = 1 // Gleichzeitige Positionen begrenzen

6. Auftragsausführungsmodi

ORDER_MARKET:

Sofortige Ausführung zum aktuellen Preis

Am besten geeignet für liquide Märkte

Kein Slippage-Risiko durch schwebende Aufträge

ORDER_PENDING:

Platziert Kauf-/Verkaufsstopp-Aufträge

Offset konfigurierbar (Standardwert 20 Punkte)

Bessere Ausfüllung bei volatilen Bedingungen

ORDER_GEMINI_DECIDE:

AI wählt optimale Einstiegsmethode

Berücksichtigt Spread und Volatilität

(Derzeit standardmäßig auf Markt eingestellt)

7. Höherer Zeitrahmen-Filter

UseHigherTFFilter = true HigherTF = PERIOD_H4 HTF_TrendMA = 50

Zweck: Nimmt nur Trades an, die an einem größeren Trend ausgerichtet sind.

BUY-Signale erfordern einen Kurs über dem H4 MA(50)

VERKAUFSSIGNALE erfordern einen Preis unter H4 MA(50)

Deaktivieren Sie diese Funktion bei schwankenden Märkten oder bei Umkehrungen.

8. AI-Konfiguration (Groq)

AIMode = GEMINI_CONFIRM GroqAPIKey = "your_api_key_here" AIConfidenceMin = 70 // Mindestens 70 % Konfidenz AIAnalyzeSLTP = true // KI-optimierte Levels verwenden AIAnalysisInterval = 300 // 5-minütiger Cooldown

API-Schlüssel erhalten:

Besuchen Sie https://console.groq.com/keys Kostenloses Konto erstellen API-Schlüssel generieren In EA-Einstellungen kopieren

Wichtig: Fügen Sie https://api.groq.com zu den erlaubten MT5-URLs hinzu:

Tools → Options → Expert Advisors → Allow WebRequest for listed URL

9. Nachrichtenfilter-Einstellungen

UseNewsFilter = true NewsMinutesBeforeHigh = 60 NewsMinutesAfterHigh = 30 NewsMinutesBeforeMed = 30 NewsMinutesAfterMed = 15 BlockLowImpact = false

Aggressiver Handel: Verringern Sie alle Zeitpunkte um 50 % Konservativer Handel: Alle Zeitpunkte um 50% erhöhen

10. Alarme und Benachrichtigungen

EnableAlerts = true // Pop-up-Benachrichtigungen EnableSound = true // Audio-Benachrichtigungen EnablePush = false // Mobile Push (erfordert MT5-Mobil-Setup) MagicNumber = 123789 // Eindeutige EA-Kennung TradeComment = "GannAI" // Order-Kommentar

📈 Gebrauchsanweisung

Schritt 1: Installation

Kopieren Sie LegacyOfGann_EA_GROQ.mq5 in den Ordner MQL5/Experts/ Kopieren Sie die Bibliothek JAson.mqh in den Ordner MQL5/Include/ Starten Sie MetaTrader 5 neu EA erscheint im Navigator → Expert Advisors

Schritt 2: Groq API einrichten (optional)

Registrieren Sie sich bei https://console.groq.com Generieren Sie einen kostenlosen API-Schlüssel In MT5: Tools → Optionen → Expert Advisors Markieren Sie "WebRequest für aufgelistete URL zulassen". Hinzufügen: https: //api.groq.com Klicken Sie auf OK und starten Sie MT5 neu.

Schritt 3: An den Chart anhängen

Öffnen Sie den gewünschten Symbolchart (z.B. EURUSD) Wählen Sie den Zeitrahmen (H1 oder H4 empfohlen) Ziehen Sie den EA vom Navigator auf den Chart Konfigurieren Sie die Einstellungen im Popup-Fenster Groq API-Schlüssel einfügen, wenn Sie AI verwenden Aktivieren Sie "Live-Handel zulassen". OK anklicken

Schritt 4: Überprüfen Sie den Betrieb

Prüfen Sie die Registerkarte Experte auf Initialisierungsmeldungen:

Testing Groq API connection... Groq API connection successful! Legacy of Gann EA - ENHANCED EDITION Symbol: EURUSD Gemini AI: NUR BESTÄTIGEN

Schritt 5: Überwachen Sie das Dashboard

Die On-Chart-Anzeige zeigt an:

🤖 Groq AI Status und Verbindung

📞 Statistik der API-Aufrufe

✅ Von der KI geöffnete/abgelehnte Trades

📰 Status des Nachrichtenfilters

🎯 Informationen über aktive Muster

⏰ Countdown bis zum nächsten Nachrichtenereignis

🎓 Handelstipps

Beste Praktiken

Auswahl des Zeitrahmens H1: Für den aktiven Handel (3-5 Signale/Woche)

H4: Für den Swing-Handel (1-2 Signale/Woche)

M15 und darunter vermeiden (zu verrauscht) Auswahl der Paare Wichtige Paare: EURUSD, GBPUSD, USDJPY (beste Liquidität)

Vermeiden Sie exotische Paare mit großen Spreads Risiko-Management Beginnen Sie beim Lernen mit einem Risikoprozentsatz von 1%.

Riskieren Sie nie mehr als 2-3% pro Handel

Maximal 2-3 gleichzeitige Trades über alle Paare hinweg AI-Konfidenzniveaus 70-79%: Mäßiges Vertrauen (kleinere Lots verwenden)

80-89%: Hohes Vertrauen (Standard-Lots)

90%+: Sehr hohes Vertrauen (kann die Losgröße leicht erhöhen) Nachrichtenhandel UseNewsFilter = true für den ersten Monat beibehalten

Wichtige Nachrichten können technische Muster ungültig machen

Kalenderschutz spart Kapital

Optimierungsstrategie

Phase 1: Konservativ (Monat 1-2)

AIMode = GEMINI_CONFIRM AIConfidenceMin = 80 UsePartialClose = true MaxOpenTrades = 1 TrailMode = TRAIL_PRELIM

Phase 2: Ausgewogen (Monat 3-4)

AIMode = GEMINI_FULL AIConfidenceMin = 75 UsePartialClose = true MaxOpenTrades = 2

Phase 3: Aggressiv (ab Monat 5)

AIMode = GEMINI_FULL AIConfidenceMin = 70 MaxOpenTrades = 3 AIAnalyzeSLTP = true

🔍 F ehlersuche

AI funktioniert nicht

Symptom: "Verbindung fehlgeschlagen" oder "Ungültiger API-Schlüssel"

Lösungen:

Überprüfen Sie, ob der API-Schlüssel korrekt ist (43 Zeichen) Prüfen Sie, ob https://api.groq.com zu den zulässigen URLs gehört. Starten Sie MT5 neu, nachdem Sie die URL hinzugefügt haben. Testen Sie die Verbindung: EA protokolliert "Groq API-Verbindung erfolgreich!" Internetverbindung und Firewall überprüfen

Keine Trades öffnen

Mögliche Ursachen:

Nachrichtenfilter blockiert (überprüfen Sie die Anzeige im Chart) Kein gültiges Pattern 123 erkannt AI-Konfidenz unter Mindestschwelle Höherer TF-Filter nicht ausgerichtet MaxOpenTrades-Grenze erreicht

Debuggen: Aktivieren Sie DebugMode = true, um die Ablehnungsgründe auf der Registerkarte Experte zu sehen.

Muster nicht erkannt

Anpassungen:

MinImpulsePoints verringern (200-250 versuchen)

MaxBarsLookback erhöhen (700-1000 ausprobieren)

Prüfen Sie, ob die ZigZag-Einstellungen korrekt sind.

Überprüfen Sie, ob der Chart genügend historische Daten enthält.

Häufige AI-Ablehnungen

Lösungen:

AIConfidenceMin senken (versuchen Sie 65-70%)

Vorübergehend zu AIMode = GEMINI_OFF wechseln

Überprüfen Sie abgelehnte Muster in den Protokollen

Kann auf einen schwankenden Markt hindeuten

📊 Leistungsmetriken

Dashboard-Informationen

Der EA zeigt Echtzeitstatistiken an:

Handelsstatus:

Anzahl der offenen Positionen

Modus und Wert der Losgröße

Saldo und Eigenkapital

Groq AI Status:

Verbindungsstatus (✓ oder ✗)

Insgesamt durchgeführte API-Aufrufe

Erfolgreiche Analysen

Von AI eröffnete Trades

Abgelehnte Abschlüsse (und warum)

Abkühlungstimer

Nachrichten-Filter:

Aktueller Status (CLEAR oder BLOCKED)

Countdown bis zum nächsten Ereignis

Auswirkungsgrad der kommenden Nachrichten

Aktives Muster:

Richtung (BUY/SELL)

Einstiegskurs

Zielebenen (Prelim, Zone 1)

AI-Konfidenzrate

⚠️ Wichtige Haftungsausschlüsse

API-Kosten: Groq bietet eine kostenlose Stufe mit Tarifgrenzen. Überwachen Sie die Nutzung unter console.groq.com Internet erforderlich: KI-Funktionen erfordern eine stabile Internetverbindung Backtesting: AI-Funktionen funktionieren nicht im Strategy Tester (verwendet Live-API-Aufrufe) VPS empfohlen: Für einen 24/7-Betrieb, verwenden Sie Virtual Private Server Risiko-Warnung: Der Devisenhandel birgt ein erhebliches Verlustrisiko. Handeln Sie niemals mit Geld, das Sie sich nicht leisten können zu verlieren.

🎁 Wichtigste Vorteile

✅ Automatisierte Mustererkennung - Keine manuelle Chartbeobachtung ✅ KI-Validierung - Filtert falsche Signale heraus ✅ News Protection - Vermeidet unvorhersehbare Volatilität ✅ Partial Profits - Sichert Gewinne an Meilensteinen ✅ Trailing Stop - Fängt ausgedehnte Bewegungen ab ✅ Multi-Zeitrahmen - Bestätigung der Trendausrichtung ✅ Flexibles Risiko - Festes oder prozentuales Sizing ✅ Echtzeit-Dashboard - Vollständige Transparenz ✅ Intelligente Benachrichtigungen - Alarme bei wichtigen Ereignissen ✅ Professional Grade - Risikomanagement in institutioneller Qualität

🚀 S tarten Sie noch heute

Transformieren Sie Ihren Handel mit der Kraft der KI-gestützten Gann-Analyse. Der Legacy of Gann Enhanced EA kombiniert 100 Jahre bewährte technische Analyse mit moderner künstlicher Intelligenz, um Ihnen einen Vorteil auf den heutigen Märkten zu verschaffen.

Perfekt für:

Swing-Trader, die nach hochwahrscheinlichen Setups suchen

Musterhändler, die Automatisierung wünschen

Trader, die an KI-gestützter Analyse interessiert sind

Risikobewusste Trader, die Schutz benötigen

Beginnen Sie mit einem Demokonto, beherrschen Sie das System und handeln Sie dann mit Vertrauen live!

Legacy of Gann Enhanced EA v4.0 - Wo klassische Handelsweisheit auf künstliche Intelligenz trifft