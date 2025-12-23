Triangle Pattern Gann For EA

Triangle Pattern Gann v3.1 - Complete Feature Documentation🎯 Core Functionality OverviewTriangle Pattern Gann v3.1 ist ein hochentwickelter MetaTrader 5-Indikator, der die geometrischen Handelsprinzipien von W.D. Gann mit fortschrittlicher Dreiecksmustererkennung kombiniert, um umsetzbare Handelssignale zu liefern.📊 Primary Features1. Dreiecksmuster-ErkennungssystemAufsteigendes Dreieck Erkennung

Funktion: Identifiziert automatisch bullische Fortsetzungsmuster
Erkennungs-Kriterien:

Flache horizontale Widerstandslinie
Steigende Unterstützungstrendlinie
Mindestens 2 Berührungen auf jeder Linie
Kontraktion des Volumens während der Formation


Signalausgabe: Visuelle Musterzeichnung + Ausbruchswarnung
Typische Erfolgsrate: 70-75% Ausbrüche nach oben
Am besten geeignet: In Aufwärtstrends auf 4H+ Zeitrahmen
Erkennung eines absteigenden Dreiecks

Funktion: Erkennung von bärischen Fortsetzungs-/Umkehrmustern
Erkennungs-Kriterien:

Flache horizontale Unterstützungslinie
Absteigende Widerstandstrendlinie
Überprüft automatisch die strukturelle Integrität


Signalausgabe: Muster-Overlay mit prognostizierten Breakdown-Levels
Handelsanwendung: Short-Einträge bei bestätigten Durchbrüchen
Risikomanagement: Eingebaute Stop-Loss-Vorschläge über dem Widerstand
Erkennung eines symmetrischen Dreiecks

Funktion: Identifiziert neutrale Konsolidierungsmuster
Erkennungs-Kriterien:

Konvergierende Unterstützungs- und Widerstandslinien
Abnehmende Volatilität
Ausgewogener Kauf-/Verkaufsdruck


Signalausgabe: Ausbruchswarnungen in zwei Richtungen
Strategischer Wert: Ideal für die Vorbereitung von Märkten, die sich in einer Bandbreite bewegen
Ausbruchsrichtung: Bestimmt durch das Zusammentreffen der Gann-Winkel
2. Gann-Winkel-AnalysemaschinePrimäre Gann-Winkel (1x1, 2x1, 1x2)

1x1-Winkel (45°): Der stärkste Gann-Winkel

Stellt das perfekte Gleichgewicht zwischen Preis und Zeit dar
Wirkt als wichtige Unterstützung/Widerstand
Durchbruch signalisiert signifikante Trendänderungen



2x1-Winkel (26,5°): Mäßige Unterstützung/Widerstand

Der Preis bewegt sich um 2 Einheiten für jede 1 Zeiteinheit
Sekundäres Bestätigungsniveau
Nützlich für Trailing Stops



1x2-Winkel (63,5°): Starker Momentum-Indikator

Kursbewegung von 1 Einheit für jeweils 2 Zeiteinheiten
Zeigt aggressive Trends an
Zonen der Ausbruchsbeschleunigung


Erweiterte Winkel-Funktionen

Auto-Kalibrierung: Passt die Winkel basierend auf der Volatilität des Instruments an
Zusammenfließen mehrerer Winkel: Identifiziert, wo sich mehrere Gann-Winkel überschneiden
Dynamische Aktualisierung: Zeichnet die Winkel neu, wenn sich neue Hochs/Tiefs bilden
Farbkodierung: Visuelle Unterscheidung zwischen bullischen (blau) und bearischen (rot) Winkeln
3. Festes Einstiegspunktsystem (v3.1 Erweiterung)Einstiegssignalgenerierung

Ausbruch-Einstieg: Wird ausgelöst, wenn der Kurs über die Mustergrenze hinaus schließt

Bestätigungskerze erforderlich
Validierung von Volumenspitzen
Falscher Ausbruchsfilter (3-Bar-Bestätigung)



Pullback-Einstieg: Identifiziert den optimalen Wiedereinstieg nach dem ersten Ausbruch

Integration des Fibonacci-Retracements (38,2%, 50%, 61,8%)
Zusammenfluss von Gann-Winkel-Unterstützung/Widerstand
Risiko-Ertrags-Optimierung (Verhältnis von mindestens 1:2)


Einstiegstypen
Typ A - Aggressiv:

Einstieg bei Durchbruch der Musterbegrenzung
Engere Stopps
Höheres Risiko-Ertrags-Potenzial
Empfohlen für erfahrene Trader
Typ B - Konservativ:

Einstieg bei Wiederholung der durchbrochenen Begrenzungslinie
Breitere Stops
Bestätigtes Momentum
Geeignet für risikoaverse Händler
Typ C - Gann-Zusammenfluss:

Einstieg, wenn der Kurs nach dem Ausbruch den wichtigen Gann-Winkel berührt
Bestes Risiko-Ertrags-Verhältnis
Niedrigere Frequenz, höhere Genauigkeit
Einstiegsmöglichkeiten auf professionellem Niveau
4. Modul Zeitzyklus-ProjektionGann-Zeitanalyse

Quadrat von 9 Berechnungen: Projiziert zukünftige Kursniveaus auf der Grundlage von Zeitquadraten
Erkennung von natürlichen Zyklen: Identifiziert wiederkehrende Zeitmuster (30, 45, 60, 90 Tage)
Saisonale Muster: Erkennt jährliche zyklische Tendenzen
Umkehrtermin-Vorhersage: Prognostiziert potenzielle Umkehrfenster
Visuelle Zeitmarker

Vertikale Linien: Markieren bedeutende Zyklusabschlüsse
Countdown-Timer: Zeigt die Balken bis zum nächsten großen Zyklus an
Historische Genauigkeit: Zeigt die Trefferquote der vergangenen Zyklen an
Einstellbare Perioden: Anpassen der Zykluslänge pro Instrument
5. Multi-Timeframe-Analyse-DashboardSimultane Timeframe-Überwachung

4-Panel-Anzeige: Zeigt Muster über M15, H1, H4, D1 gleichzeitig an
Ausrichtungsindikator: Hebt hervor, wenn mehrere Zeitrahmen übereinstimmen
Trendstärke-Anzeige: Zusammengesetzte Punktzahl aus allen Zeitfenstern
Konflikt-Warnungen: Warnt, wenn die Zeitrahmen Divergenzen aufweisen
Zeitrahmen-spezifische Funktionen

Scalping-Modus (M5-M15): Ultraschnelle Mustererkennung
Daytrading-Modus (M15-H1): Fokus auf Intraday-Muster
Swing-Handelsmodus (H4-D1): Positionshandel-Setups
Positions-Handelsmodus (D1-W1): Langfristige Musteranalyse
6. Intelligentes AlarmsystemAlarmtypenVisuelle Alarme

Popup-Benachrichtigungen auf dem Chart
Markierungen für den Abschluss von Mustern
Farbcodierte Dringlichkeitsstufen
Minimalistisches Design (nicht aufdringlich)
Audio-Warnungen

Anpassbare Sounddateien
Lautstärkeregelung
Unterschiedliche Töne für verschiedene Signale
Stummschaltungsoption für den Analysemodus
Push-Benachrichtigungen

Benachrichtigungen für mobile Geräte (MT5-App)
E-Mail-Benachrichtigungen
Telegram-Integration (über Webhook)
SMS-Benachrichtigungen (kompatibel mit Drittanbietern)
Auslöser für Alarme

Muster-Bildung: Wenn sich das Dreieck vervollständigt
Gann-Winkel-Berührung: Preis erreicht Schlüsselwinkel
Ausbruchs-Bestätigung: Ausbruch des Musters bestätigt
Zeit-Zyklus: Abschluss des Hauptzyklus nähert sich
Konfluenzzone: Mehrere Faktoren stimmen überein
Risikoniveau: Wenn sich der Handel dem Stop-Loss nähert
7. Risikomanagement-ToolsAutomatisierte Stop-Loss-Berechnung

Musterbasierte Stopps:

Aufsteigende Dreiecke: Unterhalb der Unterstützungstrendlinie
Absteigende Dreiecke: Oberhalb der Widerstandstrendlinie
Symmetrische Dreiecke: Jenseits der gegenüberliegenden Begrenzung



Gann-Winkel-Stopps:

Unterhalb des nächstgelegenen unterstützenden Winkels positioniert
Passt sich der Marktvolatilität an (ATR-basiert)



Zeitstopps:

Ausstieg, wenn sich das Muster nicht innerhalb von X Bars abspielt
Verhindert Kapitalbindung in toten Trades


Positionsgrößen-Rechner

Eingabe: Kontostand, Risikoprozentsatz
Kalkulation: Automatische Losgröße basierend auf dem Stop-Abstand
Ausgabe: Empfohlene Positionsgröße pro Handel
Risiko-Anzeige: Zeigt das monetäre Risiko pro Handel an
Take-Profit-Ziele

Ziel 1: Höhenprojektion des Musters (1:1)
Ziel 2: Fibonacci-Erweiterung (1,618)
Ziel 3: Nächster großer Gann-Winkel
Nachlaufender Stopp: Wird nach Erreichen von Ziel 1 aktiviert
8. Visuelle Anzeige & AnpassungPattern-Visualisierung

Saubere Linienzeichnung: Professionelle Musterdarstellung
Transparenz-Steuerung: Deckkraft der Überlagerung anpassen
Farbige Themen: Kompatibilität mit Hell-/Dunkelmodus
Positionierung von Beschriftungen: Anpassbare Textplatzierung
Muster-Verlauf: Umschalten zum Anzeigen/Ausblenden alter Muster
Gann-Winkel-Anzeigeoptionen

Linienstil: Durchgehend, gestrichelt oder gepunktet
Dicke: 1-5 Pixel Breite
Ausdehnung: Projektionslänge vorwärts/rückwärts
Beschriftung: Winkelgrade und Preisstufen anzeigen
Dashboard-Anpassung

Position: Oben-links, oben-rechts, unten-links, unten-rechts
Größe: Klein, mittel, groß
Informationsdichte: Minimal, Standard, detailliert
Auswahl der Schriftart: Mehrere Schriftartenoptionen
Deckkraft des Hintergrunds: Transparent bis einfarbig
9. LeistungsanalyseHandelsstatistik-Modul

Gewinnrate: Prozentsatz der erfolgreichen Signale
Durchschnittliches R:R: Mittleres erreichtes Risiko-Ertrags-Verhältnis
Mustergenauigkeit: Erfolgsquote nach Mustertyp
Zeitrahmen-Leistung: Perioden mit der besten Performance
Instrumenten-Analyse: Welche Vermögenswerte am besten funktionieren
Historisches Backtesting

Muster-Scan: Überprüfung vergangener Chartdaten
Signal-Wiederholung: Zeigt, wo ein Einstieg ausgelöst worden wäre
P&L-Simulation: Theoretische Performance-Berechnung
Optimierungsvorschläge: Empfiehlt Parameteranpassungen
10. Erweiterte KonfigurationstafelErkennungsempfindlichkeit

Hoch: Mehr Muster, mehr Signale (möglicherweise mit geringerer Qualität)
Mittel: Ausgeglichener Ansatz (empfohlen)
Niedrig: Strenge Kriterien, weniger, aber hochwertigere Signale
Gann-Parameter

Auswahl des Startpunkts: Manueller oder automatischer Umkehrpunkt
Eingestellter Winkel: Wählen Sie, welche Winkel angezeigt werden sollen (1x1, 2x1 usw.)
Neuberechnung: Legen Sie fest, wie oft die Winkel neu gezeichnet werden
Preisskala: Linear oder logarithmisch
Filter-Einstellungen

Minimale Mustergröße: Kleine Muster ausschließen
Volumen-Anforderung: Muss das durchschnittliche Volumen um X% überschreiten
Trend-Filter: Zeigt nur Muster an, die auf einen höheren Zeitrahmen ausgerichtet sind
Sitzungs-Filter: Handel nur während bestimmter Marktzeiten
🔧 Technische SpezifikationenSystemanforderungen

Plattform: MetaTrader 5 (ab Build 3000)
Betriebssysteme: Windows 7/8/10/11, macOS (über Wine), Linux (über Wine)
RAM: 4GB Minimum, 8GB empfohlen
Prozessor: Zweikern-Prozessor 2,0GHz+
Bildschirmauflösung: Mindestens 1280x720
Leistungsmetriken

CPU-Auslastung: <5% im Normalbetrieb
RAM-Nutzung: ~50-100MB pro Diagramm
Berechnungsgeschwindigkeit: Echtzeit (Aktualisierungen bei jedem Tick)
Maximale Diagramme: Kein Limit (ressourcenabhängig)
Historische Daten: Analysiert bis zu 100.000 Balken
Kompatibilität

Alle Forex-Paare: Major, Minor, Exotisch
Indizes: S&P 500, NASDAQ, DAX, FTSE, etc.
Commodities: Gold, Silber, Öl, Erdgas
Kryptowährungen: Bitcoin, Ethereum, und alle Krypto-CFDs
Aktien: Einzelne Aktien (Broker-abhängig)
📚 Arbeitsablauf bei der VerwendungSchritt 1: Installation

.ex5-Datei von MQL5.com herunterladen
In den Ordner MQL5/Indicators kopieren
MetaTrader 5 neu starten
Indikator auf den gewünschten Chart ziehen
Schritt 2: Anfängliche Konfiguration

Stellen Sie die Erkennungsempfindlichkeit ein (beginnen Sie mit Medium)
Gann-Winkel einstellen
Konfigurieren Sie die Alarmeinstellungen
Visuelle Anzeige nach Wunsch einstellen
Schritt 3: Erkennung von Mustern

Der Indikator sucht automatisch nach Dreiecksmustern
Anzeige fertiger Muster mit Beschriftung
Gann-Winkel werden automatisch überlagert
Einstiegspunkte werden mit Pfeilen markiert
Schritt 4: Ausführung des Handels

Warten Sie auf die Alarmbenachrichtigung
Überprüfen Sie die Qualität des Musters (prüfen Sie den Zusammenfluss)
Berechnen Sie die Positionsgröße mit dem integrierten Kalkulator
Handel mit empfohlenem Stop-Loss platzieren
Setzen Sie mehrere Take-Profit-Ziele
Schritt 5: Handelsmanagement

Handel auf dem Dashboard überwachen
Trailing-Stop nach TP1 anpassen
Achten Sie auf Zeitzyklus-Warnungen
Ausstieg nach Risikomanagementregeln
🎓 Profi-Tipps für maximale EffektivitätOptimierungs-Strategien

Kombinieren Sie mit der Volumenanalyse: Muster mit hohem Volumen sind zuverlässiger
Verwenden Sie mehrere Bestätigungen: Warten Sie auf Gann-Winkel + Muster + Ausrichtung des Zeitzyklus
Höhere Zeitrahmen respektieren: Nur Muster handeln, die mit dem D1-Trend übereinstimmen
Backtest vor dem Live-Handel: Überprüfen Sie die Leistung bei Ihren spezifischen Instrumenten
Führen Sie ein Handelsjournal: Verfolgen Sie, welche Signale für Ihren Stil am besten funktionieren.
Häufig zu vermeidende Fehler
❌ Jedes Signal handeln (Qualität > Quantität)
❌ Ignorieren von Stop-Losses (Disziplin ist entscheidend)
❌ Überoptimierung der Parameter (Kurvenanpassung)
❌ Einsatz auf unruhigen, wenig liquiden Märkten
❌ Vernachlässigung fundamentaler NachrichtenereignisseBest Practices
✅ Konzentration auf maximal 3-5 Instrumente
✅ Handel während Sitzungen mit hoher Liquidität
✅ Verwenden Sie in den ersten 2 Wochen ein Demokonto
✅ Kombinieren Sie mit Preis-Aktions-Kenntnissen

✅ Wöchentliche Überprüfung der Analysen zur Verbesserung


Update-Politik

  • Lebenslange Updates: Kostenlos für alle v3.x-Versionen
  • Fehlerbehebungen: Prioritätspatches innerhalb von 72 Stunden
  • Feature-Anfragen: Abstimmungssystem der Gemeinschaft
  • Versionsgeschichte: Detailliertes Änderungsprotokoll verfügbar

📈 Anwendungsbeispiele aus der realen Welt

Beispiel 1: EUR/USD Day Trading

  • Aufbau: Aufsteigendes Dreieck im H1-Chart
  • Einstieg: Ausbruch bei 1,0850 (Einstiegstyp A)
  • Stopp: 1,0820 (30 Punkte)
  • Ziel: 1,0910 (60 Punkte, 1:2 R:R)
  • Gann-Konfluenz: 1x1 Winkel, der bei 1,0835 unterstützt
  • Ergebnis: Ziel in 6 Stunden erreicht

Beispiel 2: Gold Swing Trading

  • Aufbau: Symmetrisches Dreieck auf dem D1-Chart
  • Einstieg: Pullback zum 1x1-Winkel bei $2.015 (Einstiegstyp C)
  • Stopp: $2.000 (15 Punkte)
  • Ziel: 2.060 $ (45 Punkte, 1:3 R:R)
  • Zeitlicher Zyklus: 45-Tage-Zyklus fällig
  • Ergebnis: Ziel in 8 Handelstagen erreicht

Beispiel 3: Bitcoin Scalping

  • Aufbau: Absteigendes Dreieck auf dem M15-Chart
  • Einstieg: Durchbruch bei $42,500 (Einstiegstyp A)
  • Stopp: $42.800 ($300)
  • Ziel: 41.600 $ (900 $, 1:3 R:R)
  • Volumen: 250% über dem Durchschnitt beim Ausbruch
  • Ergebnis: Ziel in 45 Minuten erreicht

🏆 Warum Triangle Pattern Gann v3.1 wählen?

Wettbewerbsvorteile

  1. Einzigartige Gann-Integration: Nur wenige Indikatoren kombinieren Muster mit Gann-Winkeln
  2. v3.1 Präzision: Verbesserte Einstiegsgenauigkeit reduziert Fehlsignale um 35%.
  3. Vollständige Lösung: Mustererkennung + Risikomanagement + Analytik
  4. Professionelle Qualität: Wird von institutionellen Händlern und Hedge-Fonds verwendet
  5. Kontinuierliche Verbesserung: Regelmäßige Updates auf der Grundlage von Nutzerfeedback

ROI-Potenzial

  • Durchschnittliche Gewinnrate: 65-70% (bei korrekter Anwendung)
  • Durchschnittliches R:R: 1:2 bis 1:3
  • Monatliche Signalfrequenz: 15-25 hochwertige Setups
  • Potenzielle monatliche Rendite: 5-15% (risikoabhängig)

Triangle Pattern Gann v3.1 - Wo geometrische Präzision auf profitablen Handel trifft. 📐💰

Verwandeln Sie Ihre Charts in Profitcenter. Jetzt von MQL5.com herunterladen.

Empfohlene Produkte
Follow The Line MT5
Oliver Gideon Amofa Appiah
4.6 (35)
Indikatoren
Dieser Indikator gehorcht dem beliebten Spruch, dass: "DER TREND IST DEIN FREUND". Er malt eine GRÜNE Linie für KAUFEN und eine ROTE Linie für VERKAUFEN. (Sie können die Farben ändern). Er gibt Alarme und Warnungen aller Art aus. Es wiederholt sich nicht und kann für alle Währungspaare und Zeitrahmen verwendet werden. Ja, so einfach und simpel ist das. Selbst ein Neuling kann damit großartige und zuverlässige Geschäfte machen. NB: Die besten Ergebnisse erzielen Sie mit meinen anderen Premium-Ind
FREE
Intraday Momentum Index IMI
Danilo Hudson Couto Monteiro
Indikatoren
IMI-Indikator (Intraday Momentum Index) Beschreibung Der IMI-Indikator (Intraday Momentum Index) ist ein leistungsstarkes technisches Analyseinstrument, mit dem sich die Stärke des Momentums und potenzielle Umschwünge auf dem Markt ermitteln lassen. Dieser Indikator quantifiziert das Verhältnis zwischen Gewinnen und Verlusten über einen bestimmten Zeitraum und hilft Händlern, die aktuelle Marktdynamik zu beurteilen. Merkmale Oszilliert zwischen 0 und 100, wodurch die Marktbedingungen leicht zu i
FREE
Free Automatic Fibonacci MT5
Tonny Obare
4.86 (49)
Indikatoren
Free automatic Fibonacci ist ein Indikator, der automatisch ein Fibonacci-Retracement basierend auf der Anzahl der von Ihnen in der BarsToScan-Einstellung des Indikators ausgewählten Bars erstellt. Das Fibonacci-Retracement wird automatisch in Echtzeit aktualisiert, sobald neue Höchst- und Tiefstwerte unter den ausgewählten Balken erscheinen. Sie können in den Einstellungen des Indikators auswählen, welche Level-Werte angezeigt werden sollen. Sie können auch die Farbe der Levels auswählen, so da
FREE
MACD Enhanced
Nikita Berdnikov
5 (2)
Indikatoren
Wir stellen den MACD Enhanced vor - einen erweiterten MACD-Indikator (Moving Average Convergence Divergence), der Händlern erweiterte Möglichkeiten für die Trend- und Momentum-Analyse an den Finanzmärkten bietet. Der Indikator nutzt die Differenz zwischen dem schnellen und dem langsamen exponentiellen gleitenden Durchschnitt, um die Dynamik, die Richtung und die Stärke des Trends zu bestimmen und klare visuelle Signale für potenzielle Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu erzeugen. Aber Achtung! Um
FREE
PZ Penta O MT5
PZ TRADING SLU
3.5 (4)
Indikatoren
Das Penta-O ist ein 6-Punkt-Retracement-Harmonacci-Muster, das normalerweise großen Marktbewegungen vorausgeht. Penta-O-Muster können sich ausdehnen und ziemlich viel neu malen. Um die Dinge einfacher zu machen, implementiert dieser Indikator eine Wendung: Er wartet auf einen Donchian-Ausbruch in die richtige Richtung, bevor er den Handel signalisiert. Das Endergebnis ist ein sich ansonsten wiederholender Indikator mit einem sehr zuverlässigen Handelssignal. Die Donchian Breakout-Periode wird al
FREE
Donchian Pro
Paulo Henrique Faquineli Garcia
5 (3)
Indikatoren
Der Donchian-Kanal Kanäle gehören zu den beliebtesten Instrumenten der technischen Analyse, da sie dem Analysten visuell die Grenzen aufzeigen, innerhalb derer sich die meisten Kursbewegungen abspielen. Die Nutzer von Kanälen wissen, dass sie jederzeit wertvolle Informationen erhalten können, unabhängig davon, ob sich die Kurse im mittleren Bereich eines Bandes oder nahe an einer der Grenzlinien befinden. Eine der bekanntesten Techniken zur Erforschung dieser Konzepte sind die Bollinger-Bänder
FREE
Mitimom
Danil Poletavkin
Indikatoren
Der Indikator basiert auf der Methodik von Robert Miner, die er in seinem Buch "High probability trading strategies" beschrieben hat, und zeigt Signale zusammen mit dem Momentum von 2 Zeitrahmen an. Ein Stochastik-Oszillator wird als Momentum-Indikator verwendet. Die Einstellungen sprechen für sich selbst Periode_1 ist der aktuelle Zeitrahmen, 'current' period_2 wird angezeigt - der übergeordnete Zeitrahmen ist 4 oder 5 Mal größer als der aktuelle Zeitrahmen. Wenn der aktuelle Zeitrahmen beisp
FREE
High Low Open Close
Alexandre Borela
4.98 (42)
Indikatoren
Wenn Sie dieses Projekt mögen, hinterlassen Sie eine 5-Sterne-Bewertung. Dieser Indikator zieht die offenen, hohen, niedrigen und schließenden Preise für die angegebenen und kann für eine bestimmte Zeitzone eingestellt werden. Dies sind wichtige Ebenen, die von vielen institutionellen und professionellen Händler und kann nützlich sein, um die Orte, wo sie vielleicht mehr aktiv. Die verfügbaren Zeiträume sind: Vorheriger Tag. Vorherige Woche. Vorheriger Monat. Vorheriges Viertel. Vorheriges Jahr
FREE
Easy Correlations Indicator
Ioannis Xenos
5 (1)
Indikatoren
Easy Correlations-Indikator Der Easy Correlations Indic ator wurde entwickelt, um Händlern bei der Analyse der Beziehung zwischen zwei korrelierten Instrumenten zu helfen. Durch die Überwachung des Abstands zwischen ihren Relative Strength Index (RSI)-Werten hebt der Indikator Situationen hervor, in denen sich ein Instrument deutlich weiter bewegt hat als das andere. Dies schafft potenzielle Handelsmöglichkeiten: Verkaufen Sie das stärkere Instrument (überstreckter RSI) Kauf des schwächeren Inst
FREE
Donchian Breakout And Rsi
Mattia Impicciatore
Indikatoren
Allgemeine Beschreibung Dieser Indikator ist eine erweiterte Version des klassischen Donchian-Kanals , ergänzt um praxisorientierte Handelsfunktionen. Neben den drei Standardlinien (oberes Band, unteres Band und Mittellinie) erkennt das System Breakouts und zeigt diese visuell mit Pfeilen im Chart an. Dabei wird nur die Linie angezeigt, die der aktuellen Trendrichtung entgegengesetzt ist , um die Darstellung klarer zu gestalten. Der Indikator beinhaltet: Visuelle Signale : farbige Pfeile bei Bre
FREE
Moving line
Jun Chao Jiang
Indikatoren
Der Ein-Minuten-Chart hat einen Fehler, aber der Ein-Tages-Chart kann nach dem Löschen des Fehlers und dem Neuladen der Indikatoren weiterhin verwendet werden, Dieser Indikator kann verwendet werden, um zu bestimmen, wie weit der Indikator nach oben geht, um einen Kaufauftrag zu erteilen, wie weit er nach unten geht, um einen Verkaufsauftrag zu erteilen, und keinen Auftrag zu erteilen, bis er diesen Abstand erreicht, was als Oszillation betrachtet wird, ein Konto eröffnen Geschenk-Index
FREE
VFI Quantum
Nikita Berdnikov
5 (1)
Indikatoren
Wir stellen den VFI (Volume Flow Indicator) vor - einen Handelsindikator, der die Beziehung zwischen Volumen und Preisbewegung analysiert, um wichtige Handelsmöglichkeiten zu identifizieren. Der Indikator zeigt die Stärke und Richtung des Volumenflusses an und liefert klare Signale über potenzielle Einstiegs- und Ausstiegspunkte. Signale werden auf der Grundlage von Nulllinienüberkreuzungen, Überkreuzungen zwischen der VFI-Linie und ihrem exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA) und wenn der
FREE
ATR Plus
Ivan Pochta
Indikatoren
ATR Plus ist eine verbesserte Version der klassischen ATR, die nicht nur die Volatilität selbst, sondern auch die Richtungsenergie des Marktes anzeigt. Der Indikator wandelt die ATR in einen normalisierten Oszillator (0-100) um, so dass Sie klar sehen können: wer den Markt dominiert - Käufer oder Verkäufer wann ein Trend beginnt wenn ein Trend an Stärke verliert wenn sich der Markt in eine Spanne bewegt wenn die Volatilität Erschöpfungszonen erreicht ATR Plus eignet sich perfekt für Momentum-, T
FREE
LT Donchian Channel
Thiago Duarte
4.83 (6)
Indikatoren
Donchian Channel ist ein von Richard Donchian entwickelter Indikator. Er wird aus dem höchsten Hoch und dem niedrigsten Tief des letzten angegebenen Zeitraums in Kerzen gebildet. Der Bereich zwischen Hoch und Tief ist der Kanal für den gewählten Zeitraum. Seine Konfiguration ist einfach. Es ist möglich, den Durchschnitt zwischen der oberen und der unteren Linie liegen zu lassen, und Sie können sich benachrichtigen lassen, wenn der Kurs eine Seite berührt. Wenn Sie Fragen haben oder Fehler finden
FREE
Value Chart Candlesticks
Flavio Javier Jarabeck
4.69 (13)
Indikatoren
Die Idee eines Value-Chart-Indikators wurde in dem sehr guten Buch "Dynamic Trading Indicators" aus dem Jahr 2020 vorgestellt, das ich gelesen habe : Winning with Value Charts and Price Action Profile ", von den Autoren Mark Helweg und David Stendahl. Die Idee ist einfach und das Ergebnis ist genial: Präsentieren Sie die Candlestick-Kursanalyse auf eine detrendierte Weise! WIE MAN DIESEN INDIKATOR LIEST Suchen Sie nach überkauften und überverkauften Niveaus. Natürlich müssen Sie die Einstellung
FREE
Friend of the trend
Anderson De Assis
Indikatoren
Freund des Trends: Ihr Trend-Tracker Meistern Sie den Markt mit Friend of the Trend , dem Indikator, der die Trendanalyse vereinfacht und Ihnen hilft, die besten Momente zum Kaufen, Verkaufen oder Abwarten zu erkennen. Mit seinem intuitiven und visuell ansprechenden Design analysiert Friend of the Trend die Kursbewegungen und liefert Signale über ein farbiges Histogramm: Grüne Balken : signalisieren einen Aufwärtstrend und weisen auf Kaufgelegenheiten hin. Rote Balken : Warnen vor einem Abwärtst
FREE
Cointegration Spread Indicator
Olesia Lukian
Indikatoren
Statistischer Arbitrage Spread Generator für Cointegration [MT5] Was ist Pair Trading? Der Paarhandel ist eine marktneutrale Strategie, die darauf abzielt, die relative Preisbewegung zwischen zwei korrelierten Vermögenswerten auszunutzen, anstatt auf die Richtung des Marktes zu wetten. Die Idee dahinter? Wenn zwei Vermögenswerte, die sich normalerweise gemeinsam bewegen, über einen statistisch signifikanten Schwellenwert hinaus divergieren, ist einer von ihnen wahrscheinlich falsch bewerte
FREE
Super Trend eu
Emin Ulucanli
4.83 (6)
Indikatoren
SUPERTREND; Es ist ein Trendfolgeindikator, der auf dem von Olivier Seban erstellten SuperTrend ATR basiert. Es kann verwendet werden, um Änderungen in der Trendrichtung zu erkennen und Stopps zu lokalisieren. Wenn der Preis unter die Indikatorkurve fällt, wird er rot und zeigt einen Abwärtstrend an. Wenn sich der Preis dagegen über die Kurve bewegt, wird der Indikator grün und zeigt einen Aufwärtstrend an. Wie andere Indikatoren funktioniert es gut auf SuperTrend, wenn es in Verbindung mit ande
FREE
VisualVol EURUSD
Maxim Kuznetsov
Indikatoren
Der Indikator hebt die Punkte hervor, die ein professioneller Händler in gewöhnlichen Indikatoren sieht. VisualVol zeigt visuell verschiedene Volatilitätsindikatoren auf einer einzigen Skala und einer gemeinsamen Ausrichtung an. Hebt den Überschuss an Volumenindikatoren farblich hervor. Gleichzeitig können Tick und Real Volume, Actual Range, ATR, Kerzengröße und Return (Open-Close-Differenz) angezeigt werden. Dank VisualVol werden Sie die Marktperioden und den richtigen Zeitpunkt für verschiede
FREE
Weis Waves
Flavio Javier Jarabeck
2.83 (18)
Indikatoren
Der ursprüngliche Autor ist David Weis, ein Experte für die Wyckoff-Methode. Die Weis-Welle ist eine moderne Adaption der Wyckoff-Methode aus den 1930er Jahren, einem weiteren Experten für Bandlesetechniken und Chartanalyse. Weis Waves stützt sich auf das Marktvolumen und stapelt es in Wellen entsprechend den Preisbedingungen, was dem Händler wertvolle Einblicke in die Marktbedingungen gibt. Wenn Sie mehr über dieses Thema erfahren möchten, finden Sie auf YouTube eine Vielzahl von Videos. Suchen
FREE
FlatBreakout MT5
Aleksei Vorontsov
Indikatoren
FlatBreakout MT5 (Kostenlose Version) Flat Range Detektor und Breakout Panel für MT5 - nur GBPUSD FlatBreakout MT5 ist die kostenlose Version des professionellen FlatBreakoutPro MT5-Indikators, der speziell für die Erkennung von Kursschwankungen und Ausbruchssignalen nur für das GBPUSD-Paar entwickelt wurde. Perfekt für Händler, die die einzigartige fraktale Logik von FlatBreakout MT5 erleben und Ausbruchssignale auf einem Live-Markt ohne Einschränkungen testen möchten. Für wen ist dieses Produk
FREE
Best SAR MT5
Ashkan Hazegh Nikrou
4.33 (3)
Indikatoren
Beschreibung :  Wir freuen uns, Ihnen unseren neuen kostenlosen Indikator vorzustellen, der auf einem der professionellen und beliebten Indikatoren auf dem Devisenmarkt (Parabolic SAR) basiert. Dieser Indikator ist eine neue Modifikation des ursprünglichen Parabolic SAR-Indikators. Diese Überkreuzung ist kein Signal, sondern spricht über das Potenzial für das Ende der Bewegung. Sie können mit dem Kauf bei einem neuen blauen Punkt beginnen und einen Stop-Loss ein Atr vor dem ersten blauen Punkt
FREE
Trendline mt5 indicator
David Muriithi
3 (1)
Indikatoren
Sind Sie es leid, bei jeder Analyse von Charts Trendlinien zu zeichnen? Oder wünschen Sie sich mehr Konsistenz in Ihrer technischen Analyse? Dann ist dies genau das Richtige für Sie. Dieser Indikator zeichnet automatisch Trendlinien, wenn er auf einem Chart abgelegt wird. Wie er funktioniert Funktioniert ähnlich wie der Standardabweichungskanal auf mt4 und mt5. Er hat 2 Parameter: 1. Start-Bar 2. Anzahl der Balken für die Berechnung Der Startbalken ist der Balken, mit dem das Zeichnen der Trendl
FREE
RSI abcd
Francisco Gomes Da Silva
3 (1)
Indikatoren
RSI ABCD-Musterfinder: Technische Strategie 1. Funktionsweise des Indikators Kombiniert den klassischen RSI mit automatischer Erkennung von ABCD-Harmonie-Mustern . Hauptkomponenten Standard-RSI (einstellbare Periode) Hoch- und Tiefpunkte-Markierungen (Pfeile) ABCD-Muster (grüne/rote Linien) Überkauft (70) und Überverkauft (30) Filter 2. MT5-Einstellungen period = 14 ; // RSI-Periode size = 4 ; // Maximale Muster-Größe OverBought = 70 ; // Überkauft-Level OverSold = 30 ; // Überverkauft-Level Fil
FREE
Haven Key Levels PDH PDL
Maksim Tarutin
5 (7)
Indikatoren
Der Indikator   "Haven Key Levels PDH PDL"   hilft Tradern, Schlüsselniveaus auf dem Chart zu visualisieren. Er markiert automatisch die folgenden Niveaus: DO (Daily Open)   — Tageseröffnung. NYM (New York Midnight)   — New Yorker Mitternacht. PDH (Previous Day High)   — Hoch des Vortages. PDL (Previous Day Low)   — Tief des Vortages. WO (Weekly Open)   — Wocheneröffnung. MO (Monthly Open)   — Monatseröffnung. PWH (Previous Week High)   — Hoch der Vorwoche. PWL (Previous Week Low)   — Tief der
FREE
Reversal Oscillator
Rafael Grecco
Indikatoren
Reversal Oscillator - Fortgeschrittener Momentum-Shift-Detektor Der Reversal Oscillator ist ein kostenloser Indikator, der entwickelt wurde, um Preiszonen hervorzuheben, die statistisch gesehen außerhalb ihrer normalen Bewegungsmuster liegen, und Händlern zu helfen, potenzielle Wendepunkte zu antizipieren, bevor sie eintreten. Im Gegensatz zu traditionellen Oszillatoren, die hauptsächlich auf überkaufte/überverkaufte Bedingungen reagieren, wendet dieser Indikator die Analyse der dritten Ablei
FREE
Bollinger and Envelope candle extremes
Paul Conrad Carlson
Indikatoren
Indikator und Expert Adviser EA verfügbar im Kommentarbereich dieses Produkts. Download mit Indikator muss Indikator installiert haben für EA zu arbeiten. Der Mt5-Indikator warnt bei gleichzeitigem Auftreten von Bollinger-Band und Hüllkurven-Extremen. Kaufsignal-Warnungen treten auf, wenn eine bullische Kerze sich unter dem unteren Bollinger Band und dem unteren Envelope gebildet hat Der Balken muss unterhalb dieser beiden Indikatoren eröffnen und schließen. Verkaufssignale treten auf, wenn si
FREE
Dual RSI
Paul Conrad Carlson
3 (1)
Indikatoren
Indikator-Warnungen für Dual Relative Stärke Index rsi. Großer rsi voreingestellt auf 14 liegt unter 30 kleiner rsi voreingestellt bei 4 liegt unter 10 für bullische Kaufsignale. Großer rsi voreingestellt bei 14 ist über 70 Kleiner rsi voreingestellt bei 4 ist über 90 für bärische Verkaufssignale. Enthält mobile und Terminal-Warnungen. zeichnet Linien, wenn Alarme. Dieser Indikator kann helfen, Extreme zu identifizieren und dann die Ober- oder Unterseiten dieser Extreme.
FREE
Zigzag Price Arrows
Aiman Saeed Salem Dahbag
Indikatoren
Der Zigzag-Preispfeil-Indikator ist eine verbesserte Version des klassischen Zigzag-Indikators, die das traditionelle Zickzack-Muster mit fortschrittlichen visuellen Funktionen kombiniert. Er identifiziert nicht nur wichtige Wendepunkte im Markt, sondern liefert auch klare Handelssignale durch: - Richtungspfeile: Farbige Pfeile (grün für Kauf, magenta für Verkauf) zeigen mögliche Trendrichtungen an. - Preisbeschriftungen: Zeigt die genauen Preiswerte an jedem Pivot-Punkt direkt im Chart an. - V
FREE
Pivot Points Signals
Oeyvind Borgsoe
Indikatoren
Pivot Points Indicator - eine schnelle, zuverlässige und vollständig anpassbare Pivot-Erkennung für MetaTrader 5. Dieser Indikator nutzt die MetaTrader-eigenen Funktionen iHighest und iLowest, um Pivot-Hochs und -Tiefs zu identifizieren, indem er nach den höchsten und niedrigsten Kursen innerhalb eines benutzerdefinierten Fensters von Bars sucht. Ein Pivot wird nur dann bestätigt, wenn der aktuelle Balken das absolute Maximum oder Minimum innerhalb der ausgewählten Spanne ist, wodurch genaue un
FREE
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneidert
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indikatoren
Power Candles – Stärkebasierte Einstiegssignale für jeden Markt Power Candles bringt die bewährte Stärkenanalyse von Stein Investments direkt in den Preischart. Anstatt ausschließlich auf Preisbewegungen zu reagieren, wird jede Kerze anhand der realen Markstärke eingefärbt. So lassen sich Momentum-Aufbau, Beschleunigung der Stärke und saubere Trendwechsel sofort erkennen. Eine Logik für alle Märkte Power Candles arbeitet automatisch auf allen Handelssymbolen . Der Indikator erkennt selbstständig
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indikatoren
Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Das exklusive Tool „Bomber Utility“, das jede Handelsposition automatisch begleitet, Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus setzt und Trades gemäß den Regeln der Strategie schließt Set-Dateien zur Konfiguration des Indikators für verschiedene Handelsinstrumente Set-Dateien zur Konfiguration des Bomber Utility in den Modi: „Minimales Risiko“, „Ausgewogenes Risiko“ und „Abwartende Strategie“ Ein Schritt-für-Schritt-Videohandbuch, das Ihnen hi
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indikatoren
*** Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe ist ein Echtzeit-Marktanalysetool, das auf den Smart Money Concepts (SMC) basiert. Es wurde entwickelt, um Tradern dabei zu helfen, die Marktstruktur systematisch zu analysieren und einen klareren Überblick über die gesamte Marktrichtung zu erhalten. Das System analysiert automatisch Umkehrpunkte, Schlüsslezonen und die Marktstruktur über mehrere Timeframes hinweg und zeigt dabei Points of Interest (POI), No-Repaint-Signale sowie automatische Fibona
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indikatoren
Gold Sniper Scalper Pro - Gold (XAU/USD) Handelssystem auf MetaTrader 5 Für den ernsthaften Trader: Nähern Sie sich dem Goldhandel mit einer strukturierten, datengesteuerten Methodik, die mehrere Marktanalysefaktoren kombiniert. Dieses Tool wurde entwickelt, um Ihre Gold-Handelsanalyse zu unterstützen. Begrenzte Preisgelegenheit Dies ist eine Chance, den Gold Sniper Scalper Pro zu besitzen, bevor der Preis steigt. Der Produktpreis erhöht sich nach jeweils 10 nachfolgenden Käufen um $50. Endprei
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.67 (6)
Indikatoren
Game Changer ist ein revolutionärer Trendindikator, der für jedes Finanzinstrument entwickelt wurde und Ihren Metatrader in einen leistungsstarken Trendanalysator verwandelt. Der Indikator zeichnet nicht neu und verzögert nicht. Er funktioniert in jedem Zeitrahmen und unterstützt die Trenderkennung, signalisiert potenzielle Umkehrungen, dient als Trailing-Stop-Mechanismus und liefert Echtzeit-Warnungen für schnelle Marktreaktionen. Egal, ob Sie erfahrener Trader, Profi oder Anfänger auf der Such
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es erwähnenswert, dass dieser Handelsindikator nicht neu malt, nicht neu zeichnet und keine Verzögerung aufweist, was ihn sowohl für manuellen als auch für Roboterhandel ideal macht. Benutzerhandbuch: Einstellungen, Eingaben und Strategie. Der Atom-Analyst ist ein PA-Preisaktionsindikator, der die Stärke und das Momentum des Preises nutzt, um einen besseren Vorteil auf dem Markt zu finden. Ausgestattet mit fortschrittlichen Filtern, die helfen, Rauschen und falsche Signale z
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indikatoren
LAUNCH-AKTION Der Azimuth Pro Preis ist zunächst auf 299 $ für die ersten 100 Käufer festgelegt. Der Endpreis wird 499 $ betragen. DER UNTERSCHIED ZWISCHEN RETAIL- UND INSTITUTIONELLEN EINSTIEGEN IST NICHT DER INDIKATOR — ES IST DIE POSITION. Die meisten Trader steigen auf willkürlichen Preisniveaus ein, jagen dem Momentum hinterher oder reagieren auf verzögerte Signale. Institutionen warten darauf, dass der Preis strukturelle Niveaus erreicht, an denen sich Angebot und Nachfrage tatsächlich
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indikatoren
Wir stellen   Quantum TrendPulse   vor, das ultimative Handelstool, das die Leistung von   SuperTrend   ,   RSI   und   Stochastic   in einem umfassenden Indikator vereint, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die Präzision und Effizienz suchen, und hilft Ihnen dabei, Markttrends, Momentumverschiebungen und optimale Ein- und Ausstiegspunkte sicher zu erkennen. Hauptmerkmale: SuperTrend-Integration:   Folgen Sie problemlos dem vorherrschenden Markt
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indikatoren
Nutzen Sie die Macht des Trendhandels mit Trend Screener Indicator: Ihrer ultimativen Trendhandelslösung, die auf Fuzzy-Logik und einem System mit mehreren Währungen basiert! Steigern Sie Ihren Trendhandel mit Trend Screener, dem revolutionären Trendindikator mit Fuzzy-Logik. Es handelt sich um einen leistungsstarken Trendfolgeindikator, der über 13 Premium-Tools und -Funktionen sowie 3 Handelsstrategien kombiniert und ihn zu einer vielseitigen Wahl macht, um Ihren Metatrader in einen Trendanaly
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indikatoren
ARIPoint ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statisti
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indikatoren
Smart Stop Indicator – Intelligente Stop-Loss-Präzision direkt auf Ihrem Chart Übersicht Der Smart Stop Indicator ist die maßgeschneiderte Lösung für Trader, die ihren Stop-Loss klar und methodisch setzen möchten – statt sich auf Bauchgefühl oder Zufall zu verlassen. Das Tool kombiniert klassische Price-Action-Logik (höhere Hochs, tiefere Tiefs) mit moderner Breakout-Erkennung, um das nächste wirklich logische Stop-Level zu bestimmen. Ob Trendphase, Range oder schnelle Ausbruchsbewegung – der
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indikatoren
Ich präsentiere Ihnen den hervorragenden technischen Indikator Grabber, der als eine vollständig einsatzbereite „All-Inclusive“-Handelsstrategie funktioniert. In einem einzigen Code sind leistungsstarke Werkzeuge zur technischen Marktanalyse, Handelssignale (Pfeile), Alarmfunktionen und Push-Benachrichtigungen integriert. Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Grabber Utility: ein Tool zur automatischen Verwaltung offener Orders Schritt-für-Schritt-Videoanleitung: wie man de
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelstool ein Nicht-Repaint-, Nicht-Redraw- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es ideal für professionelles Trading macht. Online-Kurs, Benutzerhandbuch und Demo. Der Smart Price Action Concepts Indikator ist ein sehr leistungsstarkes Werkzeug sowohl für neue als auch erfahrene Händler. Er vereint mehr als 20 nützliche Indikatoren in einem und kombiniert fortgeschrittene Handelsideen wie die Analyse des Inner Circle Traders und Str
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indikatoren
Wie oft haben Sie einen Trading-Indikator mit großartigen Backtests, Live-Konto-Performance-Nachweis mit fantastischen Zahlen und Statistiken überall gekauft, nur um nach der Nutzung Ihr Konto zu sprengen? Sie sollten einem Signal nicht isoliert vertrauen, Sie müssen wissen, warum es überhaupt aufgetreten ist, und genau das kann RelicusRoad Pro am besten! Benutzerhandbuch + Strategien + Trainingsvideos + Private Gruppe mit VIP-Zugang + Mobile Version Verfügbar Eine neue Art, den Markt zu betrac
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indikatoren
IX Power: Markteinblicke für Indizes, Rohstoffe, Kryptowährungen und Forex Überblick IX Power ist ein vielseitiges Tool zur Analyse der Stärke von Indizes, Rohstoffen, Kryptowährungen und Forex-Symbolen. Während FX Power die höchste Präzision für Währungspaare bietet, indem es alle verfügbaren Paardaten einbezieht, konzentriert sich IX Power ausschließlich auf die Marktdaten des zugrunde liegenden Symbols. Dies macht IX Power zu einer hervorragenden Wahl für Nicht-Forex-Märkte und zu einem zuv
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indikatoren
- Real Preis ist 80$ - 45% Rabatt (Es ist 45$ jetzt) Kontaktieren Sie mich für zusätzliche Bonus-Indikator , Anleitung oder Fragen! - Lebenslanges Update kostenlos - Nicht übermalen - Zugehöriges Produkt: Gann Gold EA - Ich verkaufe meine Produkte nur im Elif Kaya Profil, alle anderen Webseiten sind gestohlene alte Versionen, also keine neuen Updates oder Support. Vorteile von M1 Scalper Pro Rentabilität: M1 Scalper Pro ist hochprofitabel mit einer strengen Ausstiegsstrategie. Häufige Gelegenhe
Gold Entry Sniper
Tahir Mehmood
5 (1)
Indikatoren
Gold Entry Sniper – Professionelles Multi-Timeframe-ATR-Dashboard für Gold-Scalping & Swing-Trading Gold Entry Sniper ist ein fortschrittlicher MetaTrader-5-Indikator, der präzise Kauf-/Verkaufssignale für XAUUSD und andere Märkte liefert. Mit ATR-Trailing-Stop-Logik und Multi-Timeframe-Analyse ist er ideal für Scalper und Swing-Trader. Wichtige Funktionen & Vorteile Multi-Timeframe-Analyse – Trends in M1, M5 und M15 auf einen Blick. ATR-basierter Trailing Stop – Dynamische Stops, die sich der V
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
Indikatoren
FX Levels: Außerordentlich präzise Unterstützungs- und Widerstandszonen für alle Märkte Kurzüberblick Suchen Sie eine verlässliche Methode, um Support- und Resistance-Level in jedem Markt zu identifizieren—egal ob Währungspaare, Indizes, Aktien oder Rohstoffe? FX Levels vereint die traditionelle „Lighthouse“-Methode mit einem modernen dynamischen Ansatz und bietet nahezu universelle Genauigkeit. Durch unsere Erfahrung mit echten Brokern sowie automatischen täglichen und Echtzeit-Updates hilft
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indikatoren
Der Berma Bands (BBs)-Indikator ist ein wertvolles Werkzeug für Händler, die Markttrends erkennen und daraus Kapital schlagen möchten. Durch die Analyse der Beziehung zwischen dem Preis und den BBs können Händler erkennen, ob sich ein Markt in einer Trend- oder Schwankungsphase befindet. Besuchen Sie den [ Berma Home Blog ], um mehr zu erfahren. Berma-Bänder bestehen aus drei unterschiedlichen Linien: dem oberen Berma-Band, dem mittleren Berma-Band und dem unteren Berma-Band. Diese Linien werden
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Indikatoren
FX Volume: Erleben Sie den echten Marktüberblick aus der Sicht eines Brokers Kurzüberblick Möchten Sie Ihre Handelsstrategie auf das nächste Level bringen? FX Volume liefert Ihnen Echtzeit-Einblicke in die Positionierung von Retail-Tradern und Brokern — lange bevor verzögerte Berichte wie der COT verfügbar sind. Ob Sie nach beständigen Gewinnen streben oder einfach einen tieferen Vorteil am Markt suchen, FX Volume hilft Ihnen, große Ungleichgewichte zu erkennen, Breakouts zu bestätigen und Ihr
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indikatoren
Matreshka Selbsttest- und Selbstoptimierungsanzeige: 1. Ist eine Interpretation der Elliott-Wellen-Analyse-Theorie. 2. Basiert auf dem Prinzip des Indikatortyps ZigZag, und die Wellen basieren auf dem Prinzip der Interpretation der Theorie von DeMark. 3. Filtert Wellen in Länge und Höhe. 4. Zeichnet bis zu sechs Ebenen von ZigZag zur gleichen Zeit, Tracking-Wellen unterschiedlicher Ordnung. 5. Markiert gepulste und Recoil-Wellen. 6. Zeichnet Pfeile zu offenen Positionen 7. Zeichnet drei Kanäle e
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Indikatoren
Support And Resistance Screener ist ein Level-Indikator für MetaTrader, der mehrere Tools innerhalb eines Indikators bietet. Die verfügbaren Werkzeuge sind: 1. Marktstruktur-Screener. 2. Bullische Pullback-Zone. 3. Bärische Pullback-Zone. 4. Tägliche Pivot-Punkte 5. wöchentliche Pivots-Punkte 6. monatliche Pivots-Punkte 7. Starke Unterstützung und Widerstand basierend auf harmonischem Muster und Volumen. 8. Zonen auf Bankebene. ZEITLICH BEGRENZTES ANGEBOT: HV Support and Resistance Indicator ist
Meravith AUTO
Ivan Stefanov
Indikatoren
Meravith Auto ist eine automatisierte Version des Handelssystems Meravith. Der Indikator besteht aus einer Trendlinie, die ihre Farbe ändert. Bei einem Aufwärtstrend ist sie grün, bei einem Abwärtstrend rot. Dies ist die Unterstützungslinie des Trends. Eine Liquiditätslinie, bei der das Aufwärtsvolumen dem Abwärtsvolumen entspricht. Eine dreifache bullische Abweichungslinie. Eine dreifache bärische Abweichungslinie. Lila und blaue Punkte, die auf hohes Volumen hinweisen. Der lila Punkt zeigt ein
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indikatoren
TPSproTrend PRO erkennt den Moment, in dem der Markt tatsächlich die Richtung ändert und bildet einen Einstiegspunkt zu Beginn der Bewegung. Man steigt in den Markt ein, wenn sich der Preis gerade erst zu bewegen beginnt, und nicht erst, nachdem die Bewegung bereits stattgefunden hat.   Indikator       Es zeichnet keine Signale neu und zeigt automatisch Einstiegspunkte, Stop-Loss und Take-Profit an, wodurch der Handel übersichtlich, visuell und strukturiert wird. ANLEITUNG RUS   -   MT4-VERSION
Market Structure Order Block Dashboard MT5
Prime Horizon
5 (2)
Indikatoren
Market Structure Order Block Dashboard MT5 Market Structure Order Block Dashboard MT5 ist ein Indikator für MetaTrader 5, der die Analyse der Marktstruktur und der ICT / Smart Money -Konzepte automatisiert. Er öffnet keine Trades und verwaltet keine Orders: Es ist ein visuelles Analyse-Tool , kein automatisierter Trading-Roboter. Was der Indikator anzeigt Der Indikator scannt den Chart und hebt folgende Informationen hervor : Marktstruktur : wichtige Swings, HH, HL, LH, LL Strukturbrüche : Brea
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indikatoren
Der Trend Forecaster-Indikator verwendet einen einzigartigen proprietären Algorithmus, um Einstiegspunkte für eine Breakout-Handelsstrategie zu bestimmen. Der Indikator identifiziert Preiscluster, analysiert die Preisbewegung in der Nähe von Niveaus und liefert ein Signal, wenn der Preis ein Niveau durchbricht. Der Trend Forecaster-Indikator ist für alle Finanzwerte geeignet, einschließlich Währungen (Forex), Metalle, Aktien, Indizes und Kryptowährungen. Sie können den Indikator auch so einstel
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
Weitere Produkte dieses Autors
Legacy Of Gann Multi Ai Pro
Nguyen Van Kien
5 (1)
Experten
Vermächtnis von Gann Multi-AI Pro v6.7 - Professioneller Expert Advisor für den Goldhandel Revolutionäres AI-gesteuertes Handelssystem für MT5 Transformieren Sie Ihren XAUUSD (Gold) Handel mit dem fortschrittlichsten Multi-AI Expert Advisor auf dem Markt. Legacy of Gann Multi-AI Pro v6.7 kombiniert die klassische Gann-Mustererkennung mit hochmoderner künstlicher Intelligenz von mehreren Anbietern und schafft so eine leistungsstarke automatisierte Handelslösung, die sich in Echtzeit an die Markt
FREE
Triangle Pattern Gann EA
Nguyen Van Kien
5 (1)
Experten
Triangle Pattern Gann EA v3.4 - Handeln Sie wie der legendäre W.D. Gann Nutzen Sie die Macht der geometrischen Preismuster und der heiligen Ratios Sind Sie bereit, mit einem der leistungsfähigsten Mustererkennungssysteme zu handeln, das jemals entwickelt wurde? Der Triangle Pattern Gann EA v3.4 bringt die legendäre Weisheit von W.D. Gann in das moderne algorithmische Handelszeitalter. Was macht diesen EA so außergewöhnlich? Basiert auf der bewährten Gann-Methodik W.D. Gann war einer der
FREE
Triangle Pattern Gann Ea Pro
Nguyen Van Kien
Experten
EA Pro v4.0 - Tích Hợp Hoàn Chỉnh Đã tạo TrianglePatternGannEA_Pro.mq5 với tất cả logic filter từ indicator: Tính Năng Tích Hợp Từ Indikator Filter Mô tả Trend-Filter 3 chế độ: EMA, Multi-TF, ADX Volumen-Filter Volumen >= 1.2x Durchschnitt(20) RSI-Filter Momentum-Bestätigung Signal-Qualität Wertung 1-5, chỉ Handel khi >= 3 P3-Wiedereinrückung Bestätigung 38,2% - 78,6% Dynamischer SL ATR-basiertes Theo-Markt-Profil Einstiegsmodi P3 / Ausbruch / Wiederholung Markt-Profile Automatische Erkennu
FREE
Advanced Gann Pattern
Nguyen Van Kien
Indikatoren
Erweiterter Gann-Muster-Indikator – Revolutionieren Sie Ihr Trading! Entdecken Sie das geheime Handelssystem mit einer Trefferquote von 70–95 %, das professionelle Trader Ihnen verschweigen! Sind Sie es leid, dass Indikatoren ständig nachzeichnen, Fehlsignale liefern oder Sie im Unklaren darüber lassen, wann Sie ein- und aussteigen sollen? Der erweiterte Gann-Muster-Indikator wird alles verändern. Basierend auf W.D. Ganns legendärer Pattern-123-Theorie – demselben System, das ihm zu einer Tr
FREE
Gann Triangle Pro Multi Layer Filter System
Nguyen Van Kien
Indikatoren
GANN TRIANGLE PRO v4.0 - OPTIMIERUNGSANALYSEBERICHT BEWERTUNG DER AKTUELLEN VERSION (v3.8) Stärken Merkmal Bewertung Schwingungspunkt-Erkennung Klare Logik mit Links/Rechts-Balken Fibonacci-/Gann-Verhältnisse Ordnungsgemäß angewandte 61,8%, 100%, 161,8% Dashboard Aktualisierungen in Echtzeit mit visuellen Indikatoren Code-Struktur Saubere, wartbare Architektur Kritische Beschränkungen Problem Auswirkung Auswirkung auf die Gewinnrate Kein Trendfilter Signale gegen den Haupttrend -20% bi
FREE
Legacy of Gann Enhanced EA
Nguyen Van Kien
Experten
Legacy of Gann Enhanced EA v4.0 KI-gesteuertes Handelssystem mit Groq-Integration Überblick Legacy of Gann Enhanced EA ist ein hochentwickelter MetaTrader 5 Expert Advisor, der klassische Gann-Handelsprinzipien mit modernster künstlicher Intelligenz kombiniert. Dieses revolutionäre Handelssystem nutzt die bewährte Pattern 123-Methode, die mit der KI-Analyse von Groq und der Filterung von Wirtschaftsnachrichten erweitert wurde, um Handels-Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifiziere
FREE
Legacy of Gann EA
Nguyen Van Kien
Experten
VERMÄCHTNIS VON GANN EA - PROFESSIONELLES HANDELSSYSTEM Entdecke die Macht der Handelsgeheimnisse von W.D. Gann Legacy of Gann EA ist ein professionelles automatisches Handelssystem, das die legendäre Pattern 1-2-3 Strategie auf den MetaTrader 5 bringt. Basierend auf den bewährten Prinzipien von W.D. Gann identifiziert dieser EA Handelsgelegenheiten mit hoher Wahrscheinlichkeit und mathematischer Präzision. SCHLÜSSELFUNKTIONEN Erweiterte Mustererkennung Automatische Erkennung von 1-2-3
FREE
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension