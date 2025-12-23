Triangle Pattern Gann For EA

Triangle Pattern Gann v3.1 - Complete Feature Documentation🎯 Core Functionality OverviewTriangle Pattern Gann v3.1 ist ein hochentwickelter MetaTrader 5-Indikator, der die geometrischen Handelsprinzipien von W.D. Gann mit fortschrittlicher Dreiecksmustererkennung kombiniert, um umsetzbare Handelssignale zu liefern.📊 Primary Features1. Dreiecksmuster-ErkennungssystemAufsteigendes Dreieck Erkennung





Funktion: Identifiziert automatisch bullische Fortsetzungsmuster

Erkennungs-Kriterien:





Flache horizontale Widerstandslinie

Steigende Unterstützungstrendlinie

Mindestens 2 Berührungen auf jeder Linie

Kontraktion des Volumens während der Formation









Signalausgabe: Visuelle Musterzeichnung + Ausbruchswarnung

Typische Erfolgsrate: 70-75% Ausbrüche nach oben

Am besten geeignet: In Aufwärtstrends auf 4H+ Zeitrahmen

Erkennung eines absteigenden Dreiecks





Funktion: Erkennung von bärischen Fortsetzungs-/Umkehrmustern

Erkennungs-Kriterien:





Flache horizontale Unterstützungslinie

Absteigende Widerstandstrendlinie

Überprüft automatisch die strukturelle Integrität









Signalausgabe: Muster-Overlay mit prognostizierten Breakdown-Levels

Handelsanwendung: Short-Einträge bei bestätigten Durchbrüchen

Risikomanagement: Eingebaute Stop-Loss-Vorschläge über dem Widerstand

Erkennung eines symmetrischen Dreiecks





Funktion: Identifiziert neutrale Konsolidierungsmuster

Erkennungs-Kriterien:





Konvergierende Unterstützungs- und Widerstandslinien

Abnehmende Volatilität

Ausgewogener Kauf-/Verkaufsdruck









Signalausgabe: Ausbruchswarnungen in zwei Richtungen

Strategischer Wert: Ideal für die Vorbereitung von Märkten, die sich in einer Bandbreite bewegen

Ausbruchsrichtung: Bestimmt durch das Zusammentreffen der Gann-Winkel

2. Gann-Winkel-AnalysemaschinePrimäre Gann-Winkel (1x1, 2x1, 1x2)





1x1-Winkel (45°): Der stärkste Gann-Winkel





Stellt das perfekte Gleichgewicht zwischen Preis und Zeit dar

Wirkt als wichtige Unterstützung/Widerstand

Durchbruch signalisiert signifikante Trendänderungen













2x1-Winkel (26,5°): Mäßige Unterstützung/Widerstand





Der Preis bewegt sich um 2 Einheiten für jede 1 Zeiteinheit

Sekundäres Bestätigungsniveau

Nützlich für Trailing Stops













1x2-Winkel (63,5°): Starker Momentum-Indikator





Kursbewegung von 1 Einheit für jeweils 2 Zeiteinheiten

Zeigt aggressive Trends an

Zonen der Ausbruchsbeschleunigung









Erweiterte Winkel-Funktionen





Auto-Kalibrierung: Passt die Winkel basierend auf der Volatilität des Instruments an

Zusammenfließen mehrerer Winkel: Identifiziert, wo sich mehrere Gann-Winkel überschneiden

Dynamische Aktualisierung: Zeichnet die Winkel neu, wenn sich neue Hochs/Tiefs bilden

Farbkodierung: Visuelle Unterscheidung zwischen bullischen (blau) und bearischen (rot) Winkeln

3. Festes Einstiegspunktsystem (v3.1 Erweiterung)Einstiegssignalgenerierung





Ausbruch-Einstieg: Wird ausgelöst, wenn der Kurs über die Mustergrenze hinaus schließt





Bestätigungskerze erforderlich

Validierung von Volumenspitzen

Falscher Ausbruchsfilter (3-Bar-Bestätigung)













Pullback-Einstieg: Identifiziert den optimalen Wiedereinstieg nach dem ersten Ausbruch





Integration des Fibonacci-Retracements (38,2%, 50%, 61,8%)

Zusammenfluss von Gann-Winkel-Unterstützung/Widerstand

Risiko-Ertrags-Optimierung (Verhältnis von mindestens 1:2)









Einstiegstypen

Typ A - Aggressiv:





Einstieg bei Durchbruch der Musterbegrenzung

Engere Stopps

Höheres Risiko-Ertrags-Potenzial

Empfohlen für erfahrene Trader

Typ B - Konservativ:





Einstieg bei Wiederholung der durchbrochenen Begrenzungslinie

Breitere Stops

Bestätigtes Momentum

Geeignet für risikoaverse Händler

Typ C - Gann-Zusammenfluss:





Einstieg, wenn der Kurs nach dem Ausbruch den wichtigen Gann-Winkel berührt

Bestes Risiko-Ertrags-Verhältnis

Niedrigere Frequenz, höhere Genauigkeit

Einstiegsmöglichkeiten auf professionellem Niveau

4. Modul Zeitzyklus-ProjektionGann-Zeitanalyse





Quadrat von 9 Berechnungen: Projiziert zukünftige Kursniveaus auf der Grundlage von Zeitquadraten

Erkennung von natürlichen Zyklen: Identifiziert wiederkehrende Zeitmuster (30, 45, 60, 90 Tage)

Saisonale Muster: Erkennt jährliche zyklische Tendenzen

Umkehrtermin-Vorhersage: Prognostiziert potenzielle Umkehrfenster

Visuelle Zeitmarker





Vertikale Linien: Markieren bedeutende Zyklusabschlüsse

Countdown-Timer: Zeigt die Balken bis zum nächsten großen Zyklus an

Historische Genauigkeit: Zeigt die Trefferquote der vergangenen Zyklen an

Einstellbare Perioden: Anpassen der Zykluslänge pro Instrument

5. Multi-Timeframe-Analyse-DashboardSimultane Timeframe-Überwachung





4-Panel-Anzeige: Zeigt Muster über M15, H1, H4, D1 gleichzeitig an

Ausrichtungsindikator: Hebt hervor, wenn mehrere Zeitrahmen übereinstimmen

Trendstärke-Anzeige: Zusammengesetzte Punktzahl aus allen Zeitfenstern

Konflikt-Warnungen: Warnt, wenn die Zeitrahmen Divergenzen aufweisen

Zeitrahmen-spezifische Funktionen





Scalping-Modus (M5-M15): Ultraschnelle Mustererkennung

Daytrading-Modus (M15-H1): Fokus auf Intraday-Muster

Swing-Handelsmodus (H4-D1): Positionshandel-Setups

Positions-Handelsmodus (D1-W1): Langfristige Musteranalyse

6. Intelligentes AlarmsystemAlarmtypenVisuelle Alarme





Popup-Benachrichtigungen auf dem Chart

Markierungen für den Abschluss von Mustern

Farbcodierte Dringlichkeitsstufen

Minimalistisches Design (nicht aufdringlich)

Audio-Warnungen





Anpassbare Sounddateien

Lautstärkeregelung

Unterschiedliche Töne für verschiedene Signale

Stummschaltungsoption für den Analysemodus

Push-Benachrichtigungen





Benachrichtigungen für mobile Geräte (MT5-App)

E-Mail-Benachrichtigungen

Telegram-Integration (über Webhook)

SMS-Benachrichtigungen (kompatibel mit Drittanbietern)

Auslöser für Alarme





Muster-Bildung: Wenn sich das Dreieck vervollständigt

Gann-Winkel-Berührung: Preis erreicht Schlüsselwinkel

Ausbruchs-Bestätigung: Ausbruch des Musters bestätigt

Zeit-Zyklus: Abschluss des Hauptzyklus nähert sich

Konfluenzzone: Mehrere Faktoren stimmen überein

Risikoniveau: Wenn sich der Handel dem Stop-Loss nähert

7. Risikomanagement-ToolsAutomatisierte Stop-Loss-Berechnung





Musterbasierte Stopps:





Aufsteigende Dreiecke: Unterhalb der Unterstützungstrendlinie

Absteigende Dreiecke: Oberhalb der Widerstandstrendlinie

Symmetrische Dreiecke: Jenseits der gegenüberliegenden Begrenzung













Gann-Winkel-Stopps:





Unterhalb des nächstgelegenen unterstützenden Winkels positioniert

Passt sich der Marktvolatilität an (ATR-basiert)













Zeitstopps:





Ausstieg, wenn sich das Muster nicht innerhalb von X Bars abspielt

Verhindert Kapitalbindung in toten Trades









Positionsgrößen-Rechner





Eingabe: Kontostand, Risikoprozentsatz

Kalkulation: Automatische Losgröße basierend auf dem Stop-Abstand

Ausgabe: Empfohlene Positionsgröße pro Handel

Risiko-Anzeige: Zeigt das monetäre Risiko pro Handel an

Take-Profit-Ziele





Ziel 1: Höhenprojektion des Musters (1:1)

Ziel 2: Fibonacci-Erweiterung (1,618)

Ziel 3: Nächster großer Gann-Winkel

Nachlaufender Stopp: Wird nach Erreichen von Ziel 1 aktiviert

8. Visuelle Anzeige & AnpassungPattern-Visualisierung





Saubere Linienzeichnung: Professionelle Musterdarstellung

Transparenz-Steuerung: Deckkraft der Überlagerung anpassen

Farbige Themen: Kompatibilität mit Hell-/Dunkelmodus

Positionierung von Beschriftungen: Anpassbare Textplatzierung

Muster-Verlauf: Umschalten zum Anzeigen/Ausblenden alter Muster

Gann-Winkel-Anzeigeoptionen





Linienstil: Durchgehend, gestrichelt oder gepunktet

Dicke: 1-5 Pixel Breite

Ausdehnung: Projektionslänge vorwärts/rückwärts

Beschriftung: Winkelgrade und Preisstufen anzeigen

Dashboard-Anpassung





Position: Oben-links, oben-rechts, unten-links, unten-rechts

Größe: Klein, mittel, groß

Informationsdichte: Minimal, Standard, detailliert

Auswahl der Schriftart: Mehrere Schriftartenoptionen

Deckkraft des Hintergrunds: Transparent bis einfarbig

9. LeistungsanalyseHandelsstatistik-Modul





Gewinnrate: Prozentsatz der erfolgreichen Signale

Durchschnittliches R:R: Mittleres erreichtes Risiko-Ertrags-Verhältnis

Mustergenauigkeit: Erfolgsquote nach Mustertyp

Zeitrahmen-Leistung: Perioden mit der besten Performance

Instrumenten-Analyse: Welche Vermögenswerte am besten funktionieren

Historisches Backtesting





Muster-Scan: Überprüfung vergangener Chartdaten

Signal-Wiederholung: Zeigt, wo ein Einstieg ausgelöst worden wäre

P&L-Simulation: Theoretische Performance-Berechnung

Optimierungsvorschläge: Empfiehlt Parameteranpassungen

10. Erweiterte KonfigurationstafelErkennungsempfindlichkeit





Hoch: Mehr Muster, mehr Signale (möglicherweise mit geringerer Qualität)

Mittel: Ausgeglichener Ansatz (empfohlen)

Niedrig: Strenge Kriterien, weniger, aber hochwertigere Signale

Gann-Parameter





Auswahl des Startpunkts: Manueller oder automatischer Umkehrpunkt

Eingestellter Winkel: Wählen Sie, welche Winkel angezeigt werden sollen (1x1, 2x1 usw.)

Neuberechnung: Legen Sie fest, wie oft die Winkel neu gezeichnet werden

Preisskala: Linear oder logarithmisch

Filter-Einstellungen





Minimale Mustergröße: Kleine Muster ausschließen

Volumen-Anforderung: Muss das durchschnittliche Volumen um X% überschreiten

Trend-Filter: Zeigt nur Muster an, die auf einen höheren Zeitrahmen ausgerichtet sind

Sitzungs-Filter: Handel nur während bestimmter Marktzeiten

🔧 Technische SpezifikationenSystemanforderungen





Plattform: MetaTrader 5 (ab Build 3000)

Betriebssysteme: Windows 7/8/10/11, macOS (über Wine), Linux (über Wine)

RAM: 4GB Minimum, 8GB empfohlen

Prozessor: Zweikern-Prozessor 2,0GHz+

Bildschirmauflösung: Mindestens 1280x720

Leistungsmetriken





CPU-Auslastung: <5% im Normalbetrieb

RAM-Nutzung: ~50-100MB pro Diagramm

Berechnungsgeschwindigkeit: Echtzeit (Aktualisierungen bei jedem Tick)

Maximale Diagramme: Kein Limit (ressourcenabhängig)

Historische Daten: Analysiert bis zu 100.000 Balken

Kompatibilität





Alle Forex-Paare: Major, Minor, Exotisch

Indizes: S&P 500, NASDAQ, DAX, FTSE, etc.

Commodities: Gold, Silber, Öl, Erdgas

Kryptowährungen: Bitcoin, Ethereum, und alle Krypto-CFDs

Aktien: Einzelne Aktien (Broker-abhängig)

📚 Arbeitsablauf bei der VerwendungSchritt 1: Installation





.ex5-Datei von MQL5.com herunterladen

In den Ordner MQL5/Indicators kopieren

MetaTrader 5 neu starten

Indikator auf den gewünschten Chart ziehen

Schritt 2: Anfängliche Konfiguration





Stellen Sie die Erkennungsempfindlichkeit ein (beginnen Sie mit Medium)

Gann-Winkel einstellen

Konfigurieren Sie die Alarmeinstellungen

Visuelle Anzeige nach Wunsch einstellen

Schritt 3: Erkennung von Mustern





Der Indikator sucht automatisch nach Dreiecksmustern

Anzeige fertiger Muster mit Beschriftung

Gann-Winkel werden automatisch überlagert

Einstiegspunkte werden mit Pfeilen markiert

Schritt 4: Ausführung des Handels





Warten Sie auf die Alarmbenachrichtigung

Überprüfen Sie die Qualität des Musters (prüfen Sie den Zusammenfluss)

Berechnen Sie die Positionsgröße mit dem integrierten Kalkulator

Handel mit empfohlenem Stop-Loss platzieren

Setzen Sie mehrere Take-Profit-Ziele

Schritt 5: Handelsmanagement





Handel auf dem Dashboard überwachen

Trailing-Stop nach TP1 anpassen

Achten Sie auf Zeitzyklus-Warnungen

Ausstieg nach Risikomanagementregeln

🎓 Profi-Tipps für maximale EffektivitätOptimierungs-Strategien





Kombinieren Sie mit der Volumenanalyse: Muster mit hohem Volumen sind zuverlässiger

Verwenden Sie mehrere Bestätigungen: Warten Sie auf Gann-Winkel + Muster + Ausrichtung des Zeitzyklus

Höhere Zeitrahmen respektieren: Nur Muster handeln, die mit dem D1-Trend übereinstimmen

Backtest vor dem Live-Handel: Überprüfen Sie die Leistung bei Ihren spezifischen Instrumenten

Führen Sie ein Handelsjournal: Verfolgen Sie, welche Signale für Ihren Stil am besten funktionieren.

Häufig zu vermeidende Fehler

❌ Jedes Signal handeln (Qualität > Quantität)

❌ Ignorieren von Stop-Losses (Disziplin ist entscheidend)

❌ Überoptimierung der Parameter (Kurvenanpassung)

❌ Einsatz auf unruhigen, wenig liquiden Märkten

❌ Vernachlässigung fundamentaler NachrichtenereignisseBest Practices

✅ Konzentration auf maximal 3-5 Instrumente

✅ Handel während Sitzungen mit hoher Liquidität

✅ Verwenden Sie in den ersten 2 Wochen ein Demokonto

✅ Kombinieren Sie mit Preis-Aktions-Kenntnissen