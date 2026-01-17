Double Edged Katana
- Version: 1.2
- Aktivierungen: 5
Double Edged Katana ist ein sitzungsgesteuerter Momentum EA, der die Volatilität mit disziplinierter, regelbasierter Ausführung durchbricht. Er verwendet einen zweiseitigen Einstiegsansatz, um direktionale Ausbrüche zu erfassen, setzt strenge Tageslimits(max. 2 Trades/Tag) durch und beinhaltet eine zeitbasierte Bereinigung, um das Risiko zu kontrollieren. Entwickelt für Händler, die einen dynamischen, automatisierten Ansatz ohne Overtrading wünschen.
Empfohlenes Setup
Zeitrahmen: M1
Symbole: USDJPY (empfohlen), funktioniert auch mit anderen liquiden Majors/Minors
Konto: ECN/RAW-Spread bevorzugt; Ausführung mit niedriger Latenz hilfreich
Ausführung: VPS empfohlen für konsistente Auftragsabwicklung bei schnellen Bedingungen
Testen: Zuerst im Strategy Tester + Demo laufen lassen, um die Stop-Distance-Regeln des Brokers und das Session-Timing zu bestätigen.