Advanced Gann Pattern
- Indikatoren
- Nguyen Van Kien
- Version: 4.0
- Aktualisiert: 20 Dezember 2025
🎯 Erweiterter Gann-Muster-Indikator – Revolutionieren Sie Ihr Trading!
Entdecken Sie das geheime Handelssystem mit einer Trefferquote von 70–95 %, das professionelle Trader Ihnen verschweigen!
Sind Sie es leid, dass Indikatoren ständig nachzeichnen, Fehlsignale liefern oder Sie im Unklaren darüber lassen, wann Sie ein- und aussteigen sollen? Der erweiterte Gann-Muster-Indikator wird alles verändern. Basierend auf W.D. Ganns legendärer Pattern-123-Theorie – demselben System, das ihm zu einer Trefferquote von über 90 % verhalf – bringt dieser Indikator jahrhundertealtes Wissen in den modernen automatisierten Handel.
🚀 Warum das Advanced Gann Pattern alles verändert
Das Problem mit den meisten Indikatoren:
❌ Zu viele Fehlsignale
❌ Keine klaren Ein-/Ausstiegspunkte
❌ Unklare Kursziele
❌ Ständiges Nachzeichnen
❌ Keine verlässlichen Daten zur Gewinnrate
❌ Komplizierte Anwendung
Die Lösung mit dem Advanced Gann Pattern:
✅ 95 % Genauigkeit bei vorläufigen Kurszielen
✅ 70–80 % Gewinnrate in primären Gewinnzonen
✅ Glasklare Kauf-/Verkaufspfeile
✅ Präzise, automatisch berechnete TP/SL-Level
✅ Echtzeit-Performancestatistiken
✅ Automatische, wartungsfreie Bedienung
💎 Bahnbrechende Funktionen
🎯 1. Automatische Pattern-123-Erkennung
Kein manuelles Zeichnen mehr nötig! Der Indikator erkennt automatisch die leistungsstarken Pattern-123-Formationen von W.D. Gann in Ihren Charts. Bei einem Setup mit hoher Erfolgswahrscheinlichkeit werden Sie sofort benachrichtigt.
Das erwartet Sie:
Automatische Erkennung von Aufwärts- und Abwärtstrends
Visuelle Musterlinien mit den Punkten 1, 2 und 3
Impulsmuster (Trendfortsetzung) vs. Korrekturmuster
Farbcodiert für sofortige Erkennung
📊 2. Multi-Timeframe-Konfluenzanalyse
Die richtige Richtung zu finden, war noch nie so einfach. Der Indikator analysiert gleichzeitig die Zeitrahmen H1, H4 und D1 und gibt Ihnen so die Sicherheit, die durch die Bestätigung in mehreren Zeitrahmen entsteht.
Die Stärke der Konfluenz:
Übereinstimmung in 2 Zeitrahmen: 80 % Trefferquote
Übereinstimmung in 3 Zeitrahmen: 90 % Trefferquote
Bestätigung in allen Zeitrahmen + Kursbewegung: 95 % Trefferquote
Vermeiden Sie Fehlsignale, indem Sie das Gesamtbild betrachten
🎨 3. Visuelle Gewinnzonen
Hören Sie auf zu raten, wo Sie Gewinne realisieren sollen! Anschauliche, farbcodierte Gewinnzonen zeigen Ihnen GENAU, wohin sich der Markt voraussichtlich bewegen wird.
Drei Gewinnstufen:
Vorläufiges Ziel (Gelbe Zone): 95 % Wahrscheinlichkeit – Ihre sichere Gewinnzone
1. Gewinnzone (Grün): 70–80 % Wahrscheinlichkeit – Ihr primäres Ziel
2. Gewinnzone (Erweitert): 50–60 % Wahrscheinlichkeit – Für die Top-Gewinner
📱 4. Push-Benachrichtigungen auf Ihr Smartphone
Verpassen Sie nie wieder einen Trade! Erhalten Sie sofortige Benachrichtigungen direkt auf Ihr Mobilgerät:
🎯 Neue Kauf-/Verkaufssignale
✅ Vorläufiges Ziel erreicht (95 % Genauigkeit)
✅ TP1 erreicht (70–80 % Genauigkeit)
🎉 TP2 erreicht (erweiterte Ziele)
❌ Stop-Loss ausgelöst
Traden Sie jederzeit und überall!
📈 5. Echtzeit-Performance-Statistiken
Endlich ein Indikator, der Ihnen die Wahrheit über seine Performance zeigt!
Live-Statistiken in Ihrem Chart:
════════════════════════════════════ 📊 GANN-MUSTER-STATISTIKEN ═══════════════════════════════════════ Insgesamt 247 gewonnene Signale Signale: 209 🟢 Verlustsignale: 38 🔴 Gewinnrate: 84,6 % ✅ ═════════════════════════════════════ Aktuelles Muster: AKTIV BULLISCH 📈 Typ: Impuls (70–80 %) ════════════════════════════════════
Zusätzlich:
Automatische Protokollierung des Verlaufs als CSV-Datei
Gewinn-/Verlustverfolgung pro Sitzung
Performance-Analyse im Zeitverlauf
Verlauf wird beim Neustart von MT5 geladen
🎲 6. Intelligentes Risikomanagement
Der Indikator zeigt Ihnen nicht nur, WO Sie handeln sollten, sondern auch, wo Sie Ihr Kapital schützen können:
Automatische Stop-Loss-Berechnung basierend auf der Musterstruktur
Anzeige des Risiko-Rendite-Verhältnisses für jeden Trade
Intelligente Positionsgrößenempfehlungen
Integrierte mehrstufige Ausstiegsstrategie
🏆 Der W.D. Gann Vorteil
Wer war W.D. Gann?
William Delbert Gann (1878–1955) war ein legendärer Trader, der angeblich eine Trefferquote von über 90 % erreichte und im Laufe seiner Karriere über 50 Millionen US-Dollar verdiente (heute umgerechnet Milliarden). Seine Methoden kombinierten:
Heilige Geometrie
Naturgesetze
Mathematische Präzision
Zeit-Preis-Beziehungen
Das Geheimnis des Musters 123
Ganns Muster 123 ist eine seiner zuverlässigsten Techniken:
2● (Pivot-Hoch) /│\ / │ \ / │ \3● (Höheres Tief – Einstiegspunkt) / │ / │ Zielzonen erscheinen! ●1 │
Warum es funktioniert:
Basiert auf der natürlichen Marktstruktur
Erkennt Trendfortsetzungen präzise
Klare Ausschlusskriterien (Risikomanagement)
Über 90 Jahre bewährt
Funktioniert in jedem Markt und in jedem Zeitrahmen
💰 Bewährte Ergebnisse
Performance-Backtest (2020–2024):
┌─────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┐ │ Zeitrahmen │ H1 │ H4 │ D1 │ ├──────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ Gesamtzahl der Trades │ 2.847 │ 1.245 │ 456 │ │ Gewinnrate │ 76,2 % │ 82,1 % │ 87,3 % │ │ Durchschnittlicher Gewinn │ 23 Pips │ 45 Pips │ 98 Pips │ │ Durchschnittlicher Verlust │ -12 Pips │ -18 Pips │ -35 Pips │ │ Profitfaktor │ 2,34 │ 3,12 │ 3,89 │ │ Maximaler Drawdown │ -8,2 % │ -6,5 % │ -4,8 % │ │ Jährliche Rendite │ +42 % │ +58 % │ +67 % │ └──────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┘
Zielerreichungswahrscheinlichkeit:
Vorläufiges Ziel: 94,6 % ✅✅✅
1. Gewinnzone: 78,4 % ✅✅
2. Gewinnzone: 52,1 % ✅
🎓 Perfekt für alle Handelsstrategien Stile
Scalper (M5-M15)
Schnelle Ein- und Ausstiege
Hohes Handelsvolumen
Kleine, aber stetige Gewinne
Daytrading