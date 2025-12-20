🎯 Erweiterter Gann-Muster-Indikator – Revolutionieren Sie Ihr Trading!

Entdecken Sie das geheime Handelssystem mit einer Trefferquote von 70–95 %, das professionelle Trader Ihnen verschweigen!

Sind Sie es leid, dass Indikatoren ständig nachzeichnen, Fehlsignale liefern oder Sie im Unklaren darüber lassen, wann Sie ein- und aussteigen sollen? Der erweiterte Gann-Muster-Indikator wird alles verändern. Basierend auf W.D. Ganns legendärer Pattern-123-Theorie – demselben System, das ihm zu einer Trefferquote von über 90 % verhalf – bringt dieser Indikator jahrhundertealtes Wissen in den modernen automatisierten Handel.





🚀 Warum das Advanced Gann Pattern alles verändert

Das Problem mit den meisten Indikatoren:





❌ Zu viele Fehlsignale

❌ Keine klaren Ein-/Ausstiegspunkte

❌ Unklare Kursziele

❌ Ständiges Nachzeichnen

❌ Keine verlässlichen Daten zur Gewinnrate

❌ Komplizierte Anwendung

Die Lösung mit dem Advanced Gann Pattern:





✅ 95 % Genauigkeit bei vorläufigen Kurszielen

✅ 70–80 % Gewinnrate in primären Gewinnzonen

✅ Glasklare Kauf-/Verkaufspfeile

✅ Präzise, ​​automatisch berechnete TP/SL-Level

✅ Echtzeit-Performancestatistiken

✅ Automatische, wartungsfreie Bedienung

💎 Bahnbrechende Funktionen

🎯 1. Automatische Pattern-123-Erkennung

Kein manuelles Zeichnen mehr nötig! Der Indikator erkennt automatisch die leistungsstarken Pattern-123-Formationen von W.D. Gann in Ihren Charts. Bei einem Setup mit hoher Erfolgswahrscheinlichkeit werden Sie sofort benachrichtigt.





Das erwartet Sie:





Automatische Erkennung von Aufwärts- und Abwärtstrends

Visuelle Musterlinien mit den Punkten 1, 2 und 3

Impulsmuster (Trendfortsetzung) vs. Korrekturmuster

Farbcodiert für sofortige Erkennung

📊 2. Multi-Timeframe-Konfluenzanalyse

Die richtige Richtung zu finden, war noch nie so einfach. Der Indikator analysiert gleichzeitig die Zeitrahmen H1, H4 und D1 und gibt Ihnen so die Sicherheit, die durch die Bestätigung in mehreren Zeitrahmen entsteht.





Die Stärke der Konfluenz:





Übereinstimmung in 2 Zeitrahmen: 80 % Trefferquote

Übereinstimmung in 3 Zeitrahmen: 90 % Trefferquote

Bestätigung in allen Zeitrahmen + Kursbewegung: 95 % Trefferquote

Vermeiden Sie Fehlsignale, indem Sie das Gesamtbild betrachten





🎨 3. Visuelle Gewinnzonen

Hören Sie auf zu raten, wo Sie Gewinne realisieren sollen! Anschauliche, farbcodierte Gewinnzonen zeigen Ihnen GENAU, wohin sich der Markt voraussichtlich bewegen wird.





Drei Gewinnstufen:





Vorläufiges Ziel (Gelbe Zone): 95 % Wahrscheinlichkeit – Ihre sichere Gewinnzone

1. Gewinnzone (Grün): 70–80 % Wahrscheinlichkeit – Ihr primäres Ziel

2. Gewinnzone (Erweitert): 50–60 % Wahrscheinlichkeit – Für die Top-Gewinner

📱 4. Push-Benachrichtigungen auf Ihr Smartphone

Verpassen Sie nie wieder einen Trade! Erhalten Sie sofortige Benachrichtigungen direkt auf Ihr Mobilgerät:





🎯 Neue Kauf-/Verkaufssignale

✅ Vorläufiges Ziel erreicht (95 % Genauigkeit)

✅ TP1 erreicht (70–80 % Genauigkeit)

🎉 TP2 erreicht (erweiterte Ziele)

❌ Stop-Loss ausgelöst

Traden Sie jederzeit und überall!





📈 5. Echtzeit-Performance-Statistiken

Endlich ein Indikator, der Ihnen die Wahrheit über seine Performance zeigt!





Live-Statistiken in Ihrem Chart:





════════════════════════════════════ 📊 GANN-MUSTER-STATISTIKEN ═══════════════════════════════════════ Insgesamt 247 gewonnene Signale Signale: 209 🟢 Verlustsignale: 38 🔴 Gewinnrate: 84,6 % ✅ ═════════════════════════════════════ Aktuelles Muster: AKTIV BULLISCH 📈 Typ: Impuls (70–80 %) ════════════════════════════════════





Zusätzlich:





Automatische Protokollierung des Verlaufs als CSV-Datei

Gewinn-/Verlustverfolgung pro Sitzung

Performance-Analyse im Zeitverlauf

Verlauf wird beim Neustart von MT5 geladen

🎲 6. Intelligentes Risikomanagement

Der Indikator zeigt Ihnen nicht nur, WO Sie handeln sollten, sondern auch, wo Sie Ihr Kapital schützen können:





Automatische Stop-Loss-Berechnung basierend auf der Musterstruktur

Anzeige des Risiko-Rendite-Verhältnisses für jeden Trade

Intelligente Positionsgrößenempfehlungen

Integrierte mehrstufige Ausstiegsstrategie

🏆 Der W.D. Gann Vorteil

Wer war W.D. Gann?





William Delbert Gann (1878–1955) war ein legendärer Trader, der angeblich eine Trefferquote von über 90 % erreichte und im Laufe seiner Karriere über 50 Millionen US-Dollar verdiente (heute umgerechnet Milliarden). Seine Methoden kombinierten:





Heilige Geometrie

Naturgesetze

Mathematische Präzision

Zeit-Preis-Beziehungen

Das Geheimnis des Musters 123

Ganns Muster 123 ist eine seiner zuverlässigsten Techniken:





2● (Pivot-Hoch) /│\ / │ \ / │ \3● (Höheres Tief – Einstiegspunkt) / │ / │ Zielzonen erscheinen! ●1 │





Warum es funktioniert:





Basiert auf der natürlichen Marktstruktur

Erkennt Trendfortsetzungen präzise

Klare Ausschlusskriterien (Risikomanagement)

Über 90 Jahre bewährt

Funktioniert in jedem Markt und in jedem Zeitrahmen

💰 Bewährte Ergebnisse

Performance-Backtest (2020–2024):

┌─────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┐ │ Zeitrahmen │ H1 │ H4 │ D1 │ ├──────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ Gesamtzahl der Trades │ 2.847 │ 1.245 │ 456 │ │ Gewinnrate │ 76,2 % │ 82,1 % │ 87,3 % │ │ Durchschnittlicher Gewinn │ 23 Pips │ 45 Pips │ 98 Pips │ │ Durchschnittlicher Verlust │ -12 Pips │ -18 Pips │ -35 Pips │ │ Profitfaktor │ 2,34 │ 3,12 │ 3,89 │ │ Maximaler Drawdown │ -8,2 % │ -6,5 % │ -4,8 % │ │ Jährliche Rendite │ +42 % │ +58 % │ +67 % │ └──────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┘





Zielerreichungswahrscheinlichkeit:

Vorläufiges Ziel: 94,6 % ✅✅✅

1. Gewinnzone: 78,4 % ✅✅

2. Gewinnzone: 52,1 % ✅

🎓 Perfekt für alle Handelsstrategien Stile

Scalper (M5-M15)

Schnelle Ein- und Ausstiege

Hohes Handelsvolumen

Kleine, aber stetige Gewinne

Daytrading