The Golden Nile MT5

Der Goldene Nil ist ein hochentwickeltes Trendfolge-Instrument, das entwickelt wurde, um Marktgeräusche zu filtern und Einstiegspunkte mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren, indem es zwei Schichten von Bolling-Bands abgeleiteter Indizes auf der Grundlage von gleitenden Fibonacci-Durchschnitten kombiniert.

Beschreibung des Indikators

Der Indikator errechnet zwei unterschiedliche Trendlinien:

  • DerPrimäre Trend fungiert als sensibler Trenddetektor, der die Farbe von blau (steigend) auf rot (fallend) ändert, je nachdem, wie sich der Kurs im Verhältnis zum Durchschnitt verhält.

  • Der sekundäre Trend stellt den strukturellen Trend des Marktes dar und bietet eine Basislinie für langfristige Unterstützung und Widerstand.

  • Visuelle Signale: Bei einem potenziellen Trend werden automatischKauf- (grün) und Verkaufspfeile (rot) auf dem Chart angezeigt.


Stärke beim Handel mit Gold (XAUUSD)

Gold ist bekannt für hohe Volatilität und scharfe "Stoppjagden". Der Goldene Nil ist für Gold besonders effektiv, weil:

  • Glättung der Volatilität: Durch die Mittelung von vier verschiedenen SMA-Perioden für jede Linie glättet der Indikator die plötzlichen Ausschläge, die bei Gold häufig auftreten, und verhindert so, dass Sie bei "Fake-out"-Bewegungen einsteigen.

  • Widerstandsfähigkeit gegen Trends: Da Gold dazu neigt, über lange Zeiträume zu tendieren, sobald sich eine Richtung etabliert hat, erfasst der Fibonacci-basierte Primärtrend das Kernmomentum, das Daytradern oft entgeht.

  • Dynamische Unterstützung/Widerstand: Im Goldhandel fungieren diese BBI-Linien oft als "bewegliche Böden". Während einer Hausse prallt der Preis häufig an der Short BBI-Linie ab und ermöglicht so einen sicheren Wiedereinstieg.


Stärke im Währungshandel (Forex/CY)

Auf den Devisenmärkten zeichnet sich der Indikator durch folgende Eigenschaften aus:

  • Multi-Timeframe-Stabilität: Ob M15 für Scalping oder H4 für Swing Trading, die Fibonacci-Perioden passen sich der zyklischen Natur der Währungspaare an.

  • Klare Richtungsvorgabe: Sie beseitigt das "Rätselraten" in unruhigen Märkten. Wenn der sekundäre Trend rot ist und unter dem primären Trend liegt, ist die Tendenz strikt bärisch, was Händlern hilft, in einem fallenden Markt nicht "den Dip" zu kaufen.

  • Crossover-Genauigkeit: Währungspaare gehen oft über einen Crossover von einer Konsolidierung in einen Trend über. Die Kauf-/Verkaufsmarkierungen signalisieren diese Übergänge im Moment der Schwungverlagerung.


Weitere Produkte dieses Autors
The Golden Nile
Ka Leung Jacky Chan
Indikatoren
Der Goldene Nil ist ein hochentwickeltes Trendfolge-Instrument, das entwickelt wurde, um Marktgeräusche zu filtern und Einstiegspunkte mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren, indem es zwei Schichten von Bolling-Bands abgeleiteter Indizes auf der Grundlage von gleitenden Fibonacci-Durchschnitten kombiniert. Beschreibung des Indikators Der Indikator errechnet zwei unterschiedliche Trendlinien: Der Primäre Trend fungiert als sensibler Trenddetektor, der die Farbe von blau (steigend) auf rot
Relative Currency Power
Ka Leung Jacky Chan
Indikatoren
Dieser Indikator, Relative Currency Power, ist ein hochentwickelter Echtzeit-Währungsstärkemesser, der für MetaTrader 4 und MetaTrader 5 entwickelt wurde. Er bietet eine visuelle Darstellung der individuellen Währungsperformance und der relativen Paarstärke durch dynamische Skalierung und Momentum-Tracking. 1. Beschreibung des Indikators Das Tool fungiert als "Heatmap" für den Devisenmarkt und berechnet die Nettobewegung der 8 Hauptwährungen (USD, EUR, GBP, JPY, AUD, CAD, CHF, NZD) im Vergleich
