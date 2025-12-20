CCI with Alerts MT5 r
- Indikatoren
- DMITRII GRIDASOV
- Version: 5.19
- Aktualisiert: 20 Dezember 2025
- Aktivierungen: 10
Crypto_Forex-Indikator „CCI mit Alarmen“ für MT5, ohne Repainting.
– CCI ist einer der beliebtesten Oszillatoren für den Handel.
– Integrierte Alarme für PC und Mobilgeräte für den Eintritt in überverkaufte/überkaufte Zonen und den Austritt aus überverkauften/überkauften Zonen.
– Einstellbare Trigger-Level für die Alarmaktivierung.
– Der Commodity Channel Index (CCI) misst die Differenz zwischen dem aktuellen Kurs und dem historischen Durchschnittskurs.
– Wichtige Level: +/-200, +/-100.
– Ideal für Verkaufs- und Kauf-Positionen beim Austritt aus überverkauften Zonen.
– Der Indikator ist für jeden Zeitrahmen anwendbar.
– Dieser Indikator lässt sich hervorragend mit Price-Action-Techniken in Trendmärkten kombinieren.
Es handelt sich um ein Originalprodukt, das nur auf dieser MQL5-Website angeboten wird.