CCI with Alerts MT5 r
- Indicadores
- DMITRII GRIDASOV
- Versión: 5.19
- Actualizado: 20 diciembre 2025
- Activaciones: 10
Indicador Crypto_Forex "CCI con Alertas" para MT5, sin repintado.
- El CCI es uno de los osciladores más populares para operar.
- Alertas integradas para PC y móvil: entrada y salida de zonas de sobreventa/sobrecompra.
- Niveles de activación de alertas ajustables.
- El Índice de Canal de Materias Primas (CCI) mide la diferencia entre el precio actual y el precio promedio histórico.
- Niveles importantes: +/-200, +/-100.
- Ideal para entradas de venta al salir de la zona de sobrecompra y entradas de compra al salir de la zona de sobreventa.
- El indicador se puede utilizar en cualquier marco temporal.
- Este indicador es excelente para combinarlo con técnicas de Price Action en mercados de tendencia.
Es un producto original que se ofrece exclusivamente en este sitio web de MQL5.