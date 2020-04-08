CCI with Alerts MT5 r

Indicador Crypto_Forex "CCI con Alertas" para MT5, sin repintado.





- El CCI es uno de los osciladores más populares para operar.

- Alertas integradas para PC y móvil: entrada y salida de zonas de sobreventa/sobrecompra.

- Niveles de activación de alertas ajustables.

- El Índice de Canal de Materias Primas (CCI) mide la diferencia entre el precio actual y el precio promedio histórico.

- Niveles importantes: +/-200, +/-100.

- Ideal para entradas de venta al salir de la zona de sobrecompra y entradas de compra al salir de la zona de sobreventa.

- El indicador se puede utilizar en cualquier marco temporal.

- Este indicador es excelente para combinarlo con técnicas de Price Action en mercados de tendencia.





Es un producto original que se ofrece exclusivamente en este sitio web de MQL5.