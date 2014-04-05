CCI with Alerts MT5 r
- インディケータ
- DMITRII GRIDASOV
- バージョン: 5.19
- アップデート済み: 20 12月 2025
- アクティベーション: 10
Crypto_Forex MT5用インジケーター「アラート機能付きCCI」（リペイント機能なし）
- CCIは、取引で最も人気のあるオシレーターの一つです。
- PCとモバイルの両方に、売られ過ぎ/買われ過ぎゾーンへのエントリーと、売られ過ぎ/買われ過ぎゾーンからのエグジットの両方に対応したアラート機能を搭載しています。
- アラート発動のトリガーレベルを調整可能。
- コモディティ・チャネル・インデックス（CCI）は、現在の価格と過去の平均価格の差を測定します。
- 重要なレベル：+/-200、+/-100。
- 買われ過ぎゾーンからのエグジットで売りエントリー、売られ過ぎゾーンからのエグジットで買いエントリーを行うのに最適です。
- このインジケーターは、どの時間足でも使用できます。
- このインジケーターは、トレンド相場におけるプライスアクションテクニックと組み合わせるのに最適です。
