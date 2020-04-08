CCI with Alerts MT5 r

Indicador Crypto_Forex "CCI com Alertas" para MT5, sem necessidade de repintura.

- O CCI é um dos osciladores mais populares para negociação.
- Alertas integrados para PC e dispositivos móveis: Entrada em zonas de sobrevenda/sobrecompra e Saída de zonas de sobrevenda/sobrecompra.
- Com níveis de disparo ajustáveis ​​para ativação de Alertas.
- O Índice de Canal de Commodities (CCI) mede a diferença entre o preço atual e o preço médio histórico.
- Níveis importantes: +/-200, +/-100.
- É ótimo para entradas de Venda na saída da zona de Sobrecompra e entradas de Compra na saída da zona de Sobrevenda.
- O indicador pode ser usado em qualquer período gráfico.
- Este indicador é excelente para combinar com técnicas de Ação de Preço em mercados de tendência.

