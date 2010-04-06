CCI with Alerts MT5 r
- DMITRII GRIDASOV
- Sürüm: 5.15
- Etkinleştirmeler: 10
MT5 için "Uyarılı CCI" Kripto Forex Göstergesi, Yeniden Boyama Yok.
- CCI, alım satım için en popüler osilatörlerden biridir.
- Hem PC hem de Mobil cihazlarda yerleşik Uyarılar: Aşırı Satış/Aşırı Alım bölgelerine giriş ve Aşırı Satış/Aşırı Alım bölgelerinden çıkış.
- Uyarıların etkinleştirilmesi için ayarlanabilir tetik seviyeleri.
- Emtia Kanal Endeksi (CCI), mevcut fiyat ile geçmiş ortalama fiyat arasındaki farkı ölçer.
- Önemli seviyeler: +/-200, +/-100.
- Aşırı Alım bölgesinden çıkışta Satış, Aşırı Satış bölgesinden çıkışta ise Alış girişleri almak harikadır.
- Gösterge herhangi bir zaman diliminde kullanılabilir.
- Bu gösterge, trend piyasalarında Fiyat Hareketi teknikleriyle birleştirmek için mükemmeldir.
Bu, yalnızca bu MQL5 web sitesinde sunulan orijinal bir üründür.