SP2L Poursamadi Strategy Indicator MT5

SP2L Poursamadi-Strategie-Indikator MetaTrader 5

Der SP2L Poursamadi Strategy Indicator ist eine professionelle Handelsstrategie, die für MetaTrader 5 entwickelt wurde und auf den Konzepten der Spike-Kursbewegungen und dem AB=CD-Zweischenkelmuster aufbaut. Er liefert präzise Kauf- und Verkaufssignale, die speziell für kurzfristige Handelsumgebungen optimiert sind.

Dieser Indikator wurde für Price Action Trader, Scalper und Fast Scalpers entwickelt und bietet hochpräzise Einstiegspunkte auf dem 1-Minuten (M1) und 5-Minuten (M5) Zeitrahmen. Aufgrund seiner Struktur eignet er sich besonders für schnelle und hocheffiziente Handelsstrategien.

Zu den wichtigsten Funktionen der SP2L-Strategie gehört die automatische Berechnung von Einstiegskurs, Stop Loss (SL) und Take Profit (TP) direkt auf dem Chart. Darüber hinaus sendet sie Echtzeit-Warnungen, wenn Handelssignale auftreten, und zeigt offene Handelspositionen visuell an, was sowohl die Ausführungsgeschwindigkeit als auch die analytische Genauigkeit erheblich verbessert.

Mit der SP2L-Strategie können Händler starke impulsive Marktbewegungen erkennen und schnelle, gut strukturierte Trades auf den Devisen- und Kryptowährungsmärkten ausführen, unterstützt durch ein eingebautes professionelles Risikomanagement.

SP2L Poursamadi Strategy Indicator - Übersichtstabelle

Kategorie Einzelheiten Name des Indikators SP2L Poursamadi-Strategie-Indikator Plattform MetaTrader 5 (MT5) Schwierigkeitsgrad Fortgeschritten Zeitrahmen M1 - M5 Handelsstile Scalping, Schnelles Scalping, Daytrading Märkte Forex, Kryptowährungen, Indizes Kern-Konzepte Spike-Kerzen, AB=CD-Muster Risiko Management Automatische SL & TP (1:1 R:R)

SP2L Poursamadi Strategie-Indikator - Schlüsselkonzept



Der SP2L Poursamadi Strategie-Indikator basiert auf zwei Kernelementen:

Spike-Kerzen AB=CD Preis-Muster

Der Indikator identifiziert zunächst eine gültige Spike-Kerze. Sobald dies bestätigt ist, definiert er den Handelseinstieg auf der Grundlage des Ausbruchs der Spike-Kerze. Die erste impulsive Bewegung wird als Welle A bezeichnet, und der Stop Loss (SL) wird an diesem Punkt platziert.

Der Abstand zwischen dem Einstiegspunkt und dem Stop-Loss wird dann zur automatischen Berechnung des Take-Profits (TP) verwendet, wobei ein festes Risiko-Ertrags-Verhältnis von 1:1 angewendet wird.

Definition der Spike-Kerze



Eine Spike-Kerze wird durch eine auf drei Kerzen ausgerichtete Struktur mit den folgenden Merkmalen gebildet:

Das Muster besteht aus drei aufeinanderfolgenden ausgerichteten Kerzen

Die mittlere Kerze repräsentiert ein starkes Ungleichgewicht und Momentum

Zwischen der ersten und dritten Kerze entsteht eine sichtbare Lücke

Es bildet sich normalerweise nach einer Konsolidierungsphase

Spike-Bewertungsregeln



Damit eine Spike-Kerze als gültig angesehen wird:

Ihre Größe muss die in den Indikatoreinstellungen definierte Spike-Größe überschreiten

Der Kerzenkörper muss mindestens 65% des gesamten Kerzenbereichs ausmachen

Sobald ein gültiger Spike erkannt wird, wird er als Welle AB behandelt. Nach einem Kursrückgang bestätigt der Ausbruch der Spike-Kerze den Einstiegspunkt. Die Fortsetzungsbewegung bildet dann die Welle CD, die als Gewinnziel verwendet wird.

Durch die automatische Abbildung der AB=CD-Struktur identifiziert der SP2L-Indikator hochwahrscheinliche Trading-Setups mit klaren Ein- und Ausstiegsregeln.

Diese Strategie ist ausschließlich für die Zeitrahmen M1 und M5 optimiert, was sie für Scalping-Strategien sehr effektiv macht.

So erhalten Sie den Lizenzcode



Um den SP2L Poursamadi Strategy Indicator zu aktivieren, müssen Händler einen Lizenzcode beim Support-Team anfordern.

Lizenzanfragen können eingereicht werden über:

Online-Chat auf der Website

Messaging-Plattformen wie WhatsApp oder Telegram

Eingabe des Lizenzcodes



Nachdem Sie den SP2L Poursamadi Strategy Indicator in den Chart eingefügt haben, erscheint automatisch das Hauptbedienfeld.

Suchen Sie in diesem Fenster das Feld "Ihre Lizenz" und geben Sie den Lizenzcode genau so ein, wie er angegeben wurde. Stellen Sie sicher, dass keine zusätzlichen Leerzeichen vorhanden sind, bevor Sie den Indikator starten.

Beispiel: Bullisches Szenario

Auf dem 5-Minuten-Chart des XAU/USD identifiziert der SP2L Poursamadi Strategy Indicator ein gültiges Kaufszenario.

Zunächst wird ein starker Aufwärtsspike gebildet. Nach einem korrigierenden Retracement bestätigt ein Ausbruch über die letzte Spike-Kerze die Einstiegsbedingung, und es wird ein Kaufsignal generiert.

Stopp-Loss (SL): Wird am tiefsten Punkt des Spike-Legs (Welle A) platziert.

Gewinnmitnahme (TP): Wird automatisch mit einem Risiko-Ertrags-Verhältnis von 1:1 berechnet.

Mit diesem Setup können Price Action Trader mit reduziertem Risiko einsteigen und gleichzeitig von Korrekturbewegungen innerhalb der AB=CD-Struktur profitieren.

Beispiel: Bären-Szenario

Auf dem 1-Minuten-Chart von EUR/USD wird ein rückläufiger Spike erkannt. Wenn der Kurs unter die letzte Spike-Kerze bricht, gibt der Indikator ein Verkaufssignal aus.

Der SP2L-Indikator fängt scharfe Marktbewegungen effizient ein und definiert präzise Verkaufseinstiege auf der Grundlage des AB=CD-Musters.

Merkmale der Informationstafel

Die eingebaute Informationstafel zeigt an:

Verbleibende Zeit bis zur Schließung der aktuellen Kerze

Gesamtzahl der erkannten Signale

Anzahl der Kauf- und Verkaufschancen

Wert der Spike-Größe (in Punkten oder Pips)

Durch den Vergleich der aktuellen Kerzenbewegung mit der vordefinierten Spike-Größe können Händler echte Spike-Formationen schnell validieren und minderwertige Setups herausfiltern.

SP2L Poursamadi Strategie-Indikator Einstellungen



Einstellung Kategorie Beschreibung Ihr Schlüssel Geben Sie den Lizenzcode genau wie angegeben ein Warnung senden Aktivieren oder deaktivieren Sie Bildschirmwarnungen Benachrichtigung senden Aktivieren oder Deaktivieren von Push-Benachrichtigungen E-Mail senden Aktivieren oder Deaktivieren von E-Mail-Benachrichtigungen Kerze für Spike MA Anzahl der Kerzen, die zur Berechnung der durchschnittlichen Spike-Bewegung verwendet werden Spike-Größenverteilung Prozentualer Schwellenwert für die Validierung von Spike-Kerzen

Schlussfolgerung



Der SP2L Poursamadi Strategy Indicator ist eine spezialisierte Scalping-Lösung, die für die Zeitrahmen M1 und M5 entwickelt wurde und somit ideal für professionelle Forex- und Cryptocurrency-Händler ist.

Durch die automatische Identifizierung von Einstiegspunkten, Stop-Loss-Niveaus und Take-Profit-Zielen mit einem festen Risiko-Ertrags-Verhältnis von 1:1 optimiert dieser Indikator die Handelsausführung und Risikokontrolle.

Die SP2L-Strategie basiert auf Spike-Bewegungen und dem AB=CD-Muster und bietet strukturierte, hochwahrscheinliche Handelsmöglichkeiten, die durch ein diszipliniertes und professionelles Risikomanagement unterstützt werden.