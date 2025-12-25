Local Trade Clone MT5

Kopieren Sie Trades lokal zwischen MetaTrader-Terminals mit einer einfachen Schnittstelle und professionellen Risikokontrollen. Verwenden Sie es, um Trades zwischen Konten, Brokern und Plattformen in jeder MT4/MT5-Kombination zu spiegeln.

Zuverlässig: Unterstützt Handelsaktualisierungen wie Breakeven, Trailing Stop, partielle Schließungen und mehr.

User Guide + Demo | MT4 Version

Wichtige Hinweise

Local Trade Copier MT5 funktioniert nicht mit dem Strategy Tester. Für eine Demo verwenden Sie bitte den Link Benutzerhandbuch + Demo oben.

Um auf MT4 zu kopieren, müssen Sie die MT4-Version separat erwerben.

Kernfunktionen

  • Kopieren über jede Kombination: MT4>MT4, MT4>MT5, MT5>MT4, MT5>MT5
  • Einfache Einrichtung mit einer übersichtlichen GUI
  • Kopieren zwischen beliebig vielen Konten und Terminals
  • Kopieren von einem oder mehreren Absenderkonten auf mehrere Empfängerkonten
  • Funktioniert mit Echtgeld- und Demokonten in jeder Kombination und bei allen Brokern
  • Kopiert manuelle Trades und automatisierte Strategie-Trades
  • Unterstützt das Kopieren von Breakeven, Trailing Stop, Teilschließungen und Handelsänderungen
  • Prop-Firm-freundliche Einstellungen, einschließlich Risikokontrollen und Filter

Risiko-Management

  • Risiko nach Prozent, Lot-Multiplikator oder festen Lots
  • Maximaler Tagesverlust (% oder $) zum Schließen von Geschäften und Stoppen des Kopierens bei Erreichen
  • Maximalverlust basierend auf dem Eigenkapital oder dem Saldo
  • Tägliches Gewinnziel ($), um Positionen zu sichern und dann das Kopieren zu stoppen
  • Maximaler Gewinn auf Basis des Eigenkapitals oder des Saldos
  • Max. Verlust pro Symbol, um das Kopieren eines Symbols nach Erreichen eines bestimmten Verlustes zu stoppen
  • Automatische Symbolzuordnung mit vollständiger Anpassung, Unterstützung für Speichern/Laden und automatisches Laden

Kopier-Filter

  • Filter nach magischer Zahl, Symbol und Kommentar
  • Kopieren oder Filtern von Markt-, Limit- und Stop-Aufträgen
  • Kopieren oder Filtern von SL, TP, Partials, Modifikationen und Schließungen
  • Begrenzen Sie die Anzahl der gleichzeitig zu kopierenden Abschlüsse (global und pro Symbol)
  • Ignorieren von Geschäften ohne SL und/oder ohne TP
  • Umkehrung von Geschäften (nützlich für Hedging-Workflows)
  • Zeit- und Tagesfilter (kopieren Sie nur, wenn Sie wollen)
Bober Real MT5
Arnold Bobrinskii
4.76 (17)
Experten
Bober Real MT5 ist ein vollautomatischer Forex-Expert Advisor. Der Roboter wurde 2014 entwickelt und hat seitdem viele profitable Trades erzielt – über 7000 % Kontowachstum auf meinem persönlichen Konto. Es gab viele Updates, aber die 2019-Version gilt als die beste. Der Roboter kann auf jedem Instrument laufen, erzielt jedoch die besten Ergebnisse mit EURGBP und GBPUSD im M5-Zeitrahmen . Bei falschen Einstellungen liefert er keine guten Ergebnisse. Set-Dateien für Live-Konten sind nur für Käufe
MT5Eezeorder 2
Tawanda Tinarwo
3 (1)
Utilitys
Öffnen und schließen Sie mehrere Trades auf MT5 mit einem Klick zu einem Preis. Geben Sie die Lotgröße ein Geben Sie die Anzahl der zu eröffnenden Trades an Wählen Sie, ob Sie TP SL oder Trailing Stop wünschen Sobald Sie fertig sind, klicken Sie auf Kaufen oder Verkaufen Trailing Stop für mehrere Trades erstellen BITTE BEACHTEN SIE: Dies ist kein Skript, speichern Sie es im Expertenordner Was Sie immer beachten sollten Überprüfen Sie die minimalen Stop-Levels für das Symbol, das Sie handeln möch
Pro BTB Poursamadi Robot Expert MT5
Mehnoosh Karimi
Utilitys
Pro BTB Poursamadi Robot Expert Advisor MetaTrader 5 Der Pro BTB Poursamadi Robot Expert Advisor ist ein fortschrittliches algorithmisches Handelssystem, das auf der Grundlage von Spike-Erkennung , Breaker-Block-Strukturen , Fair Value Gaps (FVG) und der Unicorn-Handelsmethodik entwickelt wurde. Durch die Integration von präziser Preisaktionsanalyse mit Poursamadis eigenen Handelsregeln identifiziert dieser Expert Advisor Einstiegs- und Ausstiegspunkte mit geringem Risiko und hoher Wahrscheinlic
Gold Adaptor
Serhii Doskoch
Utilitys
Gold-Adapter - Ihr ultimativer Handelsvorteil! Sind Sie es leid, den perfekten Handel zu verpassen? Gold Adaptor übernimmt die schwere Arbeit für Sie! Dieser leistungsstarke, präzisionsgesteuerte Trading Advisor scannt den Markt in Echtzeit und führt Trades mit unübertroffener Genauigkeit aus. Kein Rätselraten mehr - nur noch intelligente, anpassungsfähige Strategien, mit denen Sie dem Spiel immer einen Schritt voraus sind! Blitzschnelle Ausführung - Steigen Sie jedes Mal im richtigen Mo
Short term extremum
Gennadiy Stanilevych
5 (1)
Indikatoren
Der Indikator bestimmt und markiert die kurzfristigen Tiefs und Hochs des Marktes auf dem Chart gemäß Larry Williams' Buch "Long-term secrets to short-term trading". "Any time there is a daily low with higher lows on both sides of it, that low will be a short-term low. We know this because a study of market action will show that prices descended in the low day, then failed to make a new low, and thus turned up, marking that ultimate low as a short-term point. A short-term market high is just the
Mine Farm
Maryna Kauzova
Experten
Mine Farm ist eine der klassischsten und bewährtesten Scalping-Strategien, die auf dem Zusammenbruch starker Kursniveaus basiert. Mine Farm ist die Modifikation des Autors des Systems für die Bestimmung der Eintritts- und Austrittspunkte in den Markt... Mine Farm - ist die Kombination von großem Potential mit Zuverlässigkeit und Sicherheit. Warum Mine Farm?! - jede Order hat einen kurzen dynamischen Stop Loss - der Advisor verwendet keine riskanten Methoden (Averaging, Martingale, Grid, Lo
OrderBook Cumulative Indicator
Stanislav Korotky
5 (1)
Indikatoren
Orderbuch, auch bekannt als Marktbuch, Markttiefe, Level 2, - ist eine dynamisch aktualisierte Tabelle mit den aktuellen Volumina der Kauf- und Verkaufsaufträge für ein bestimmtes Finanzinstrument zu Preisen nahe Bid und Ask. MetaTrader 5 bietet die Möglichkeit, das Marktbuch von Ihrem Broker zu erhalten, allerdings nur in Echtzeit und ohne Zugriff auf die Historie. Der Indikator OrderBook Cumulative Indicator akkumuliert die Marktbuchdaten online und stellt sie auf dem Chart dar. Darüber hinaus
Smart Stochastic Divergence Detector
Huu Tri Nguyen
Indikatoren
Intelligenter stochastischer Divergenzdetektor Beschreibung: Der Smart Stochastic Divergence Detector ist ein professionelles Tool, das automatisch Bullish & Bearish Divergenzen auf Ihrem Chart mit Hilfe des Stochastic Oscillators identifiziert. Es hilft Händlern, frühe Umkehrungen , versteckte Momentum-Änderungen und Trendfortsetzungssignale zu erkennen, ohne dass eine manuelle Analyse erforderlich ist. Ganz gleich, ob Sie mit Devisen, Indizes, Aktien oder Kryptowährungen handeln, dieses
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
Indikatoren
Premium-Level ist ein einzigartiger Indikator mit mehr als 80% Genauigkeit der richtigen Vorhersagen! Dieser Indikator wurde von den besten Trading-Spezialisten seit mehr als zwei Monaten getestet! Den Indikator des Autors finden Sie nirgendwo anders! Anhand der Screenshots können Sie sich von der Genauigkeit dieses Tools überzeugen! 1 ist ideal für den Handel mit binären Optionen mit einer Ablaufzeit von 1 Kerze. 2 funktioniert bei allen Währungspaaren, Aktien, Rohstoffen, Kryptowährungen
Pro Gold System Indicator
PEDRO JOAQUIM GONCALVES GOMES
Indikatoren
ERWEITERTE FUNKTIONALITÄTEN: Trend Score (0-100) mit visuellem Balken Intelligente Signale mit einstellbarer Stärke (1-10) Risikomanagement mit automatischem TP/SL Akustische und visuelle Warnungen Preiszonen mit glatter Füllung Multi-Indikatoranalyse (RSI, ATR, BB, EMAs) DESIGN-MERKMALE Modernes Erscheinungsbild: Glatte und gut abgesetzte Linien (EMA mit 2-3px Breite) Lebendige und professionelle Farben (Himmelblau, Orange, Gold) Moderne Pfeile (Code 233/234) für Kauf-/Verkaufssignale Konfiguri
Trade Mate
Sotirios Apostolos Adaloglou
Utilitys
Trade Mate ist das Handelswerkzeug für manuelle Händler, die ihren Handel auf die nächste Stufe heben wollen. Mit fortschrittlichen Funktionen wie automatischem Trailing-Stop-Loss, Losgrößenberechnung, schwebenden Aufträgen, teilweiser Schließung, Verwaltung offener Handelsgeschäfte und täglichem Drawdown-Schutz (erleichtert die Einhaltung des täglichen Aktienrisikos) bietet Trade Mate alles, was Sie für einen präzisen und sicheren Handel benötigen. Geben Sie sich nicht mit weniger zufrieden - p
