Local Trade Clone MT5

Kopieren Sie Trades lokal zwischen MetaTrader-Terminals mit einer einfachen Schnittstelle und professionellen Risikokontrollen. Verwenden Sie es, um Trades zwischen Konten, Brokern und Plattformen in jeder MT4/MT5-Kombination zu spiegeln.

Zuverlässig: Unterstützt Handelsaktualisierungen wie Breakeven, Trailing Stop, partielle Schließungen und mehr.

Wichtige Hinweise

Local Trade Copier MT5 funktioniert nicht mit dem Strategy Tester. Für eine Demo verwenden Sie bitte den Link Benutzerhandbuch + Demo oben.

Um auf MT4 zu kopieren, müssen Sie die MT4-Version separat erwerben.

Kernfunktionen

Kopieren über jede Kombination: MT4>MT4, MT4>MT5, MT5>MT4, MT5>MT5

Einfache Einrichtung mit einer übersichtlichen GUI

Kopieren zwischen beliebig vielen Konten und Terminals

Kopieren von einem oder mehreren Absenderkonten auf mehrere Empfängerkonten

Funktioniert mit Echtgeld- und Demokonten in jeder Kombination und bei allen Brokern

Kopiert manuelle Trades und automatisierte Strategie-Trades

Unterstützt das Kopieren von Breakeven, Trailing Stop, Teilschließungen und Handelsänderungen

Prop-Firm-freundliche Einstellungen, einschließlich Risikokontrollen und Filter

Risiko-Management

Risiko nach Prozent, Lot-Multiplikator oder festen Lots

Maximaler Tagesverlust (% oder $) zum Schließen von Geschäften und Stoppen des Kopierens bei Erreichen

Maximalverlust basierend auf dem Eigenkapital oder dem Saldo

Tägliches Gewinnziel ($), um Positionen zu sichern und dann das Kopieren zu stoppen

Maximaler Gewinn auf Basis des Eigenkapitals oder des Saldos

Max. Verlust pro Symbol, um das Kopieren eines Symbols nach Erreichen eines bestimmten Verlustes zu stoppen

Automatische Symbolzuordnung mit vollständiger Anpassung, Unterstützung für Speichern/Laden und automatisches Laden

Kopier-Filter